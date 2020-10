De sprinters moeten 1 lange beklimming overleven in de 4e rit van de Giro

Ik ben sprakeloos. Het is een droom om aan de leiding te staan in een grote ronde.

09 uur 38. Ik ben sprakeloos. Het is een droom om aan de leiding te staan in een grote ronde. Joao Almeida (Deceuninck-Quick Step) is de nieuwe leider.

09 uur 35. Rit 4 in de Giro d'Italia. De Ronde van Italië maakt zich klaar voor het laatste Siciliaanse hoofdstuk. Op het middaguur verlaten we Catania voor geen al te lange rit naar Villafranca Tirrena. Het zwaartepunt situeert zich in het middenrif met een lange klim van zo'n 20 kilometer, maar het gemiddeld stijgingspercentage van 4 procent is geen onoverkomelijke opdracht voor rassprinters als Elia Viviani en Fernando Gaviria. Tenzij de mannen van Michael Matthews en Peter Sagan de koers hard willen maken. We ontdekken het vandaag op deze pagina. .