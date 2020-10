LIVE Giro: Victor Campenaerts zit in de kopgroep op weg naar de Etna

14:13 De ploegmaats van Yates knappen het vuile werk op. 14 uur 13. De ploegmaats van Yates knappen het vuile werk op

14:05 4'52". De kopgroep en het peloton zitten op een schommel. De kloof is weer toegenomen en flirt met de kaap van 5 minuten. . 14 uur 05. 4'52" De kopgroep en het peloton zitten op een schommel. De kloof is weer toegenomen en flirt met de kaap van 5 minuten.

14:03 14 uur 03. Fuglsang. Achteraan wordt Jakob Fuglsang weer naar de staart van het peloton geloodst. De Deen is meesterknechten Miguel Angel Lopez en Aleksandr Vlasov kwijt, een flinke aderlating voor het vervolg van de Giro. . Fuglsang Achteraan wordt Jakob Fuglsang weer naar de staart van het peloton geloodst. De Deen is meesterknechten Miguel Angel Lopez en Aleksandr Vlasov kwijt, een flinke aderlating voor het vervolg van de Giro.

14:00 14 uur . De Etna is in het recente verleden al meermaals betokkeld in de Giro, maar de organisatie kiest vandaag voor de noordoostelijke flank, een primeur. Er wordt ook niet te veel wind voorspeld, al staat die wel in het nadeel. . De Etna is in het recente verleden al meermaals betokkeld in de Giro, maar de organisatie kiest vandaag voor de noordoostelijke flank, een primeur. Er wordt ook niet te veel wind voorspeld, al staat die wel in het nadeel.

13:55 13 uur 55. Wie Peter Sagan zoekt, moet speuren naar de blauwe trui. De Slovaak is zowaar bergkoning, maar hij zal vanavond niet meer op het podium gevraagd worden. Vandaag liggen alleen punten op de top van de Etna, een col van 1e categorie. De ritwinnaar krijgt dus ook de bergtrui als toetje. . Wie Peter Sagan zoekt, moet speuren naar de blauwe trui. De Slovaak is zowaar bergkoning, maar hij zal vanavond niet meer op het podium gevraagd worden. Vandaag liggen alleen punten op de top van de Etna, een col van 1e categorie. De ritwinnaar krijgt dus ook de bergtrui als toetje.

13:45 Campenaerts draagt de sporen van zijn val zaterdag. 13 uur 45. Campenaerts draagt de sporen van zijn val zaterdag.

13:44 Tijdsverschil. De arbeid van Mitchelton-Scott werpt zijn vruchten af. 3'19", dat wordt bijzonder moeilijk voor de 8 leiders. . 13 uur 44. Tijdsverschil De arbeid van Mitchelton-Scott werpt zijn vruchten af. 3'19", dat wordt bijzonder moeilijk voor de 8 leiders.

13:42 13 uur 42. De regisseur zoekt Geraint Thomas in het peloton. Zijn linkerflank is toch behoorlijk geschaafd. . De regisseur zoekt Geraint Thomas in het peloton. Zijn linkerflank is toch behoorlijk geschaafd.

13:35 13 uur 35. Vanhoucke: "Ik houd van de sfeer in Italië". Vanhoucke: "Ik houd van de sfeer in Italië"

13:34 13 uur 34. Koersintellect van Vanhoucke. Harm Vanhoucke leest de koers als 23-jarige wonderwel. Voor de start voorspelde hij al dat Mitchelton-Scott zou werken en dat Ineos de kat uit de boom zou kijken. "Mijn vorm is redelijk goed", vertelt de beloftevolle klimmer, die in 2016 de Piccolo Lombardia won. "Ik houd wel van Italië." . Koersintellect van Vanhoucke Harm Vanhoucke leest de koers als 23-jarige wonderwel. Voor de start voorspelde hij al dat Mitchelton-Scott zou werken en dat Ineos de kat uit de boom zou kijken.

"Mijn vorm is redelijk goed", vertelt de beloftevolle klimmer, die in 2016 de Piccolo Lombardia won. "Ik houd wel van Italië."

13:33 13 uur 33. Ik mag van de ploeg mijn eigen kans gaan op de Etna. Harm Vanhoucke (Lotto-Soudal). Ik mag van de ploeg mijn eigen kans gaan op de Etna. Harm Vanhoucke (Lotto-Soudal)

13:32 13 uur 32. Nog eens de 8 namen op een rijtje: Victor Campenaerts (NTT) Lawson Craddock (EF Pro Cycling) Jonathan Caicedo (EF Pro Cycling) Matthew Holmes (Lotto-Soudal) Giovanni Visconti (Vini Zabu) Mikkel Bjerg (UAE) Francesco Romano (Bardiani) Josip Rumac (Androni) . Nog eens de 8 namen op een rijtje: Victor Campenaerts (NTT) Lawson Craddock (EF Pro Cycling) Jonathan Caicedo (EF Pro Cycling) Matthew Holmes (Lotto-Soudal) Giovanni Visconti (Vini Zabu) Mikkel Bjerg (UAE) Francesco Romano (Bardiani) Josip Rumac (Androni)

13:29 13 uur 29. Voor Victor Campenaerts wordt het geen evidentie om uit te blinken op de Etna, als het peloton dat al toelaat. De uurrecordhouder klom in het voorjaar wel uitstekend in de UAE Tour, maar heeft hij die klimmersbenen meegenomen naar deze Giro? . Voor Victor Campenaerts wordt het geen evidentie om uit te blinken op de Etna, als het peloton dat al toelaat. De uurrecordhouder klom in het voorjaar wel uitstekend in de UAE Tour, maar heeft hij die klimmersbenen meegenomen naar deze Giro?

13:20 13 uur 20. Terug naar 2011. Het hoeft niet te verbazen dat Giovanni Visconti zich als Siciliaan toont in de kopgroep. De Italiaan deed dat ook in de etappe naar de Etna in 2011, die gewonnen werd door Alberto Contador. De Spanjaard verloor die ritzege en eindwinst wel na een schorsing. Bekijk hieronder nog eens de beelden. . Terug naar 2011 Het hoeft niet te verbazen dat Giovanni Visconti zich als Siciliaan toont in de kopgroep. De Italiaan deed dat ook in de etappe naar de Etna in 2011, die gewonnen werd door Alberto Contador. De Spanjaard verloor die ritzege en eindwinst wel na een schorsing. Bekijk hieronder nog eens de beelden.

13:19 13 uur 19. Retro: Alberto Contador wint op de Etna in de Giro van 2011. Retro: Alberto Contador wint op de Etna in de Giro van 2011

13:15 13 uur 15. Nog 120 kilometer. Het wedstrijdverhaal zal nu wel en tijdje op slot zitten. Mitchelton-Scott houdt de kloof met de 8 leiders stabiel: 4'33". . Nog 120 kilometer Het wedstrijdverhaal zal nu wel en tijdje op slot zitten. Mitchelton-Scott houdt de kloof met de 8 leiders stabiel: 4'33".

13:11 13 uur 11. Met Joao Almeida maken we een goeie kans om vandaag de roze trui te nemen. . Mikkel Honoré (Deceuninck-Quick Step). Met Joao Almeida maken we een goeie kans om vandaag de roze trui te nemen. Mikkel Honoré (Deceuninck-Quick Step)

13:09 13 uur 09. De ploegwagen van Lotto-Soudal wil naar de kopgroep en zoeft voorbij de trein van Mitchelton-Scott. Iets te nipt, menen ze bij de Aussies, die hun beklag doen. . De ploegwagen van Lotto-Soudal wil naar de kopgroep en zoeft voorbij de trein van Mitchelton-Scott. Iets te nipt, menen ze bij de Aussies, die hun beklag doen.

13:02 13 uur 02. De (mogelijke) tactiek van Mitchelton-Scott. Mitchelton-Scott ment het peloton. Wat is hun plannetje? Mikt Simon Yates echt op de ritzege of willen de Brit en zijn makkers vooral Ineos "een hak zetten"? Als Geraint Thomas niet ongeschonden uit zijn val gekomen is, dan kan een hardere koers de Welshman extra afmatten. Bovendien kunnen ze, als de verschillen beperkt blijven, Ineos ook "dwingen" om de roze trui te bewaren. We zullen rond 16.30u de antwoorden krijgen. . De (mogelijke) tactiek van Mitchelton-Scott Mitchelton-Scott ment het peloton. Wat is hun plannetje? Mikt Simon Yates echt op de ritzege of willen de Brit en zijn makkers vooral Ineos "een hak zetten"?

Als Geraint Thomas niet ongeschonden uit zijn val gekomen is, dan kan een hardere koers de Welshman extra afmatten. Bovendien kunnen ze, als de verschillen beperkt blijven, Ineos ook "dwingen" om de roze trui te bewaren. We zullen rond 16.30u de antwoorden krijgen.

13:01 Terug naar 2017: Jan Polanc wint op de Etna, Geraint Thomas finisht als 3e. 13 uur 01. Terug naar 2017: Jan Polanc wint op de Etna, Geraint Thomas finisht als 3e

12:58 Lekke band. De roze trui stopt met een leegloper. Hij wordt geholpen door ploegmakker Swift. We zien ook het silhouet van Thomas op de voorposten. De Welshman moet even op zijn tanden bijten na de val. . 12 uur 58. Lekke band De roze trui stopt met een leegloper. Hij wordt geholpen door ploegmakker Swift. We zien ook het silhouet van Thomas op de voorposten. De Welshman moet even op zijn tanden bijten na de val.

12:56 12 uur 56. Mitchelton-Scott. Aha: de intenties van Mitchelton-Scott worden duidelijk. Kopman Simon Yates, in 2018 2e op de Etna, zet zijn mannetjes aan het werk. Ze beginnen te jagen wanneer de chrono stopt bij 4'45". . Mitchelton-Scott Aha: de intenties van Mitchelton-Scott worden duidelijk. Kopman Simon Yates, in 2018 2e op de Etna, zet zijn mannetjes aan het werk. Ze beginnen te jagen wanneer de chrono stopt bij 4'45".

12:50 12 uur 50. Caicedo virtueel in het roze. Ineos maakt nog geen aanstalten om de roze trui te verdedigen. Jonathan Caicedo lacht in zijn vuistje: de kampioen van Ecuador neemt het shirt virtueel over. Hij is de best geplaatste in de kopgroep: 1'35". . Caicedo virtueel in het roze Ineos maakt nog geen aanstalten om de roze trui te verdedigen. Jonathan Caicedo lacht in zijn vuistje: de kampioen van Ecuador neemt het shirt virtueel over. Hij is de best geplaatste in de kopgroep: 1'35".

12:48 Peloton gooit met minuten. In deze kopgroep zit muziek. Onder meer Holmes en Caicedo kunnen wel tegen een stootje. Het peloton kiest voor een dutje: 3'43". . 12 uur 48. Peloton gooit met minuten In deze kopgroep zit muziek. Onder meer Holmes en Caicedo kunnen wel tegen een stootje.

Het peloton kiest voor een dutje: 3'43".

12:47 12 uur 47. 8 leiders. Victor Campenaerts (NTT) Lawson Craddock (EF Pro Cycling) Jonathan Caicedo (EF Pro Cycling) Matthew Holmes (Lotto-Soudal) Giovanni Visconti (Vini Zabu) Mikkel Bjerg (UAE) Francesco Romano (Bardiani) Josip Rumac (Androni) . 8 leiders Victor Campenaerts (NTT) Lawson Craddock (EF Pro Cycling) Jonathan Caicedo (EF Pro Cycling) Matthew Holmes (Lotto-Soudal) Giovanni Visconti (Vini Zabu) Mikkel Bjerg (UAE) Francesco Romano (Bardiani) Josip Rumac (Androni)

12:46 12 uur 46. Het peloton waait uit over de breedte, waardoor ze ook vooraan een beetje gas terugnemen. Dat betekent dat de 2 groepjes zullen samensmelten. . Het peloton waait uit over de breedte, waardoor ze ook vooraan een beetje gas terugnemen. Dat betekent dat de 2 groepjes zullen samensmelten.

12:44 12 uur 44. We hebben een offensief team. Ik ben zeker niet de eerste aanvaller, integendeel. . Carl Fredrik Hagen (Lotto-Soudal). We hebben een offensief team. Ik ben zeker niet de eerste aanvaller, integendeel. Carl Fredrik Hagen (Lotto-Soudal)

12:42 12 uur 42. We moeten nog niet helemaal een kruis maken over Holmes. Hij waait terug tot bij tegenaanvallers Bjerg (UAE) en Caicedo (EF Pro Cycling). Met z'n drieën kunnen ze nog proberen om de oversteek te maken. . We moeten nog niet helemaal een kruis maken over Holmes. Hij waait terug tot bij tegenaanvallers Bjerg (UAE) en Caicedo (EF Pro Cycling). Met z'n drieën kunnen ze nog proberen om de oversteek te maken.

12:40 12 uur 40. De 5 leiders bundelen de krachten en werken goed samen. Voor Lotto-Soudal is het zonde dat Holmes niet aan boord is kunnen blijven. De Brit won dit jaar de rit naar Willunga Hill in de Tour Down Under. Voor het eerst in een eeuw won Richie Porte niet op die Australische bult. . De 5 leiders bundelen de krachten en werken goed samen. Voor Lotto-Soudal is het zonde dat Holmes niet aan boord is kunnen blijven. De Brit won dit jaar de rit naar Willunga Hill in de Tour Down Under. Voor het eerst in een eeuw won Richie Porte niet op die Australische bult.

12:39 Mechanische pech. Lotto-Soudal verspeelt zijn klant in de spits van de koers. Holmes moet gedepanneerd worden door de neutrale wagen. . 12 uur 39. Mechanische pech Lotto-Soudal verspeelt zijn klant in de spits van de koers. Holmes moet gedepanneerd worden door de neutrale wagen.

12:37 12 uur 37. Samenstelling van de kopgroep. Dit zijn de 6 leiders: Victor Campenaerts (NTT), Lawson Craddock (EF Pro Cycling), Giovanni Visconti (Vini Zabu), Francesco Romano (Bardiani), Josip Rumac (Androni) en Matthew Holmes (Lotto-Soudal). . Samenstelling van de kopgroep Dit zijn de 6 leiders: Victor Campenaerts (NTT), Lawson Craddock (EF Pro Cycling), Giovanni Visconti (Vini Zabu), Francesco Romano (Bardiani), Josip Rumac (Androni) en Matthew Holmes (Lotto-Soudal).

12:36 12 uur 36. Ganna gebruikt toch zijn verstand en laat zich weer inrekenen. We zien nog één tegenaanvaller van UAE. . Ganna gebruikt toch zijn verstand en laat zich weer inrekenen. We zien nog één tegenaanvaller van UAE.

12:35 12 uur 35. Ganna roert zich. Campenaerts zit in een groepje van 6 renners. In de achterhoede lift de roze trui zijn achterwerk. Wil hij meesluipen? . Ganna roert zich Campenaerts zit in een groepje van 6 renners. In de achterhoede lift de roze trui zijn achterwerk. Wil hij meesluipen?

12:33 12 uur 33. Campenaerts! Victor Campenaerts (NTT) is hier niet alleen bezig met de tijdritten. Onze landgenoot valt aan en krijgt Lawson Craddock (EF Pro Cycling) mee. Lekker duo! . Campenaerts! Victor Campenaerts (NTT) is hier niet alleen bezig met de tijdritten. Onze landgenoot valt aan en krijgt Lawson Craddock (EF Pro Cycling) mee. Lekker duo!

12:32 12 uur 32. Start! Terwijl de eerste signalen over Thomas niet zo positief zijn, zijn de duiven nu toch losgelaten. En we zien meteen aanvalswerk bij Lotto-Soudal. . Start! Terwijl de eerste signalen over Thomas niet zo positief zijn, zijn de duiven nu toch losgelaten. En we zien meteen aanvalswerk bij Lotto-Soudal.

12:29 Het peloton is zo vriendelijk geweest om te wachten op Thomas, die nu weer aansluit. 12 uur 29. Het peloton is zo vriendelijk geweest om te wachten op Thomas, die nu weer aansluit.

12:27 12 uur 27. ****. De organisatie heeft deze rit 4 sterren gegeven. Het maximum van 5 sterren komen we vooral in de slotweek tegen. . **** De organisatie heeft deze rit 4 sterren gegeven. Het maximum van 5 sterren komen we vooral in de slotweek tegen.

12:27 12 uur 27. Na het oponthoud met Thomas is er dus wat vertraging op het schema. We wachten op informatie over de eventuele verwondingen bij de Welshman. . Na het oponthoud met Thomas is er dus wat vertraging op het schema. We wachten op informatie over de eventuele verwondingen bij de Welshman.

12:20 Donkere wolken en druppels: extra gevaar op de vettige Siciliaanse wegen! 12 uur 20. Donkere wolken en druppels: extra gevaar op de vettige Siciliaanse wegen!

12:19 Val van Thomas. In de geneutraliseerde zone wordt een val gemeld van Geraint Thomas. De officiële start zal daardoor wel een beetje op zich laten wachten. Het is niet duidelijk of de crash ernstig is. . 12 uur 19. Val van Thomas In de geneutraliseerde zone wordt een val gemeld van Geraint Thomas. De officiële start zal daardoor wel een beetje op zich laten wachten. Het is niet duidelijk of de crash ernstig is.

12:17 12 uur 17. Het wordt voor aanvallers niet zo eenvoudig om meteen in de roos te schieten. De eerste 10 kilometer gaan in dalende lijn, daarna moet er geschakeld worden. Dat terrein is meer geschikt om een ontsnapping op poten te zetten. . Het wordt voor aanvallers niet zo eenvoudig om meteen in de roos te schieten. De eerste 10 kilometer gaan in dalende lijn, daarna moet er geschakeld worden. Dat terrein is meer geschikt om een ontsnapping op poten te zetten.

12:15 12 uur 15. Vandaag zal ik echt ontdekken hoe het met mijn vorm gesteld is. Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma). Vandaag zal ik echt ontdekken hoe het met mijn vorm gesteld is. Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma)

12:13 12 uur 13. Truitjes. De eerste startrij heeft een kleine facelift gekregen. Filippo Ganna draagt nog steeds het roze, de paarse puntentrui is nu van Diego Ulissi, Peter Sagan is de blauwe bergkoning en Joao Almeida draagt gelegenheidswit. . Truitjes De eerste startrij heeft een kleine facelift gekregen. Filippo Ganna draagt nog steeds het roze, de paarse puntentrui is nu van Diego Ulissi, Peter Sagan is de blauwe bergkoning en Joao Almeida draagt gelegenheidswit.

12:11 12 uur 11. De renners zijn begonnen aan hun transfer richting de officiële start, die 7 kilometer verder ligt. . De renners zijn begonnen aan hun transfer richting de officiële start, die 7 kilometer verder ligt.

12:07 12 uur 07. In startplaats Enna is de zon aan het vechten met de wolken. We finishen straks op een hoogte van 1.793 meter en zullen daar een extra jasje kunnen gebruiken. . In startplaats Enna is de zon aan het vechten met de wolken. We finishen straks op een hoogte van 1.793 meter en zullen daar een extra jasje kunnen gebruiken.

12:04 De bergkoning, toch voor één dag: Peter Sagan. 12 uur 04. De bergkoning, toch voor één dag: Peter Sagan.

11:47 11 uur 47. Ciccone. Het is zo'n dagje waarbij ons kompas spontaan richting Giulio Ciccone wijst. De 25-jarige Italiaan was vorig jaar uitmuntend in de Giro met een ritzege en het bergklassement. Maar of hij in deze Giro weer zulke nummertjes kan opvoeren, hangt af van zijn gezondheidstoestand. Ciccone herstelt van een coronabesmetting en finishte gisteren op 1'48". Een bewuste zet om vandaag wat meer ruimte te krijgen of draaien zijn benen nog niet soepel? . Ciccone Het is zo'n dagje waarbij ons kompas spontaan richting Giulio Ciccone wijst. De 25-jarige Italiaan was vorig jaar uitmuntend in de Giro met een ritzege en het bergklassement.

Maar of hij in deze Giro weer zulke nummertjes kan opvoeren, hangt af van zijn gezondheidstoestand. Ciccone herstelt van een coronabesmetting en finishte gisteren op 1'48". Een bewuste zet om vandaag wat meer ruimte te krijgen of draaien zijn benen nog niet soepel?



11:26 11 uur 26. Goeie (en minder goeie) herinneringen voor Yates. We volgen vandaag met belangstelling wat Simon Yates (Mitchelton-Scott) van plan is. De Brit zal glimlachen als hij aan de Etna terugdenkt. In de Giro van 2018 voerde hij er een één-tweetje op met ploegmakker Esteban Chaves, die de zege "cadeau" kreeg. Yates verdeelde en heerste in die Giro, maar stortte net voor het slotweekend in. Chris Froome werd uiteindelijk eindwinnaar. . Goeie (en minder goeie) herinneringen voor Yates We volgen vandaag met belangstelling wat Simon Yates (Mitchelton-Scott) van plan is. De Brit zal glimlachen als hij aan de Etna terugdenkt.

In de Giro van 2018 voerde hij er een één-tweetje op met ploegmakker Esteban Chaves, die de zege "cadeau" kreeg.

Yates verdeelde en heerste in die Giro, maar stortte net voor het slotweekend in. Chris Froome werd uiteindelijk eindwinnaar.

11:25 Esteban Chaves was in 2018 de laatste winnaar op de Etna. 11 uur 25. Esteban Chaves was in 2018 de laatste winnaar op de Etna

11:24 11 uur 24. Als het kan, dan schuif ik vandaag weer mee. Maar ik moet eerst afwachten wat mijn benen zeggen. . Thomas De Gendt (Lotto-Soudal) viel ook gisteren al aan. Als het kan, dan schuif ik vandaag weer mee. Maar ik moet eerst afwachten wat mijn benen zeggen. Thomas De Gendt (Lotto-Soudal) viel ook gisteren al aan

11:21 11 uur 21. Wat doet Ineos? De sleutel van deze etappe lijkt bij Ineos te liggen. Voor roze trui Filippo Ganna is het vrijwel onmogelijk om zijn leidersplaats te behouden. Geraint Thomas is als nummer 3 in de stand op papier zijn logische opvolger, maar wil Ineos in dit stadium van de Giro al het gewicht van de wedstrijd volledig dragen? Misschien toont Deceuninck-Quick Step wel interesse, want toptalent Joao Almeida staat een seconde voor Thomas en moet in staat zijn om deze finish te overleven. De plannen van Ineos en Deceuninck-Quick Step, die teams in eerste instantie, zullen bepalen of vluchters mogen dromen van de dagzege. Een koers op twee fronten of niet? . Wat doet Ineos? De sleutel van deze etappe lijkt bij Ineos te liggen. Voor roze trui Filippo Ganna is het vrijwel onmogelijk om zijn leidersplaats te behouden.

Geraint Thomas is als nummer 3 in de stand op papier zijn logische opvolger, maar wil Ineos in dit stadium van de Giro al het gewicht van de wedstrijd volledig dragen?

Misschien toont Deceuninck-Quick Step wel interesse, want toptalent Joao Almeida staat een seconde voor Thomas en moet in staat zijn om deze finish te overleven.

De plannen van Ineos en Deceuninck-Quick Step, die teams in eerste instantie, zullen bepalen of vluchters mogen dromen van de dagzege. Een koers op twee fronten of niet?

11:15 11 uur 15. De renners trekken stilaan naar de startzone, waar ze het startdorp om 12.10u zullen verlaten. Vergis u niet: de start ligt in Enna, niet op de Etna. Van Enna gaan we naar Etna. Eén letter verschil, maar wel een wereld van verschil. . De renners trekken stilaan naar de startzone, waar ze het startdorp om 12.10u zullen verlaten. Vergis u niet: de start ligt in Enna, niet op de Etna. Van Enna gaan we naar Etna. Eén letter verschil, maar wel een wereld van verschil.

09:35 09 uur 35.

09:34 09 uur 34. Ik ben uiteraard geen kopman. Dat is Geraint Thomas wel. Deze etappe zal het klassement voor de komende dagen bepalen. We zetten alles op Geraint. . Roze trui Filippo Ganna (Ineos). Ik ben uiteraard geen kopman. Dat is Geraint Thomas wel. Deze etappe zal het klassement voor de komende dagen bepalen. We zetten alles op Geraint. Roze trui Filippo Ganna (Ineos)

09:32 09 uur 32. Slotklim van 19 kilometer. Met 150 kilometer is de afstand van deze etappe niet al te lang, maar het terrein in aanloop naar de Etna is al behoorlijk hobbelig. De slotklim begint op 19 kilometer van de finish. De Etna heeft het label van 1e categorie meegekregen dankzij een gemiddeld stijgingspercentage van 6,6 procent. In de laatste 3 kilometer kan het verschil gemaakt worden met pentes van 9 en 11 procent. . Slotklim van 19 kilometer Met 150 kilometer is de afstand van deze etappe niet al te lang, maar het terrein in aanloop naar de Etna is al behoorlijk hobbelig.



De slotklim begint op 19 kilometer van de finish. De Etna heeft het label van 1e categorie meegekregen dankzij een gemiddeld stijgingspercentage van 6,6 procent. In de laatste 3 kilometer kan het verschil gemaakt worden met pentes van 9 en 11 procent.

09:30 Het profiel van vandaag. 09 uur 30. Het profiel van vandaag