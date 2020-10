LIVE Giro: Geraint Thomas en Simon Yates in de penarie, wie wint op de Etna?

16:15 16 uur 15. De batterij van Fabbro loopt leeg, Ineos verandert het geweer van schouder. Castroviejo is na de Tour nog niet uitgeblust en toont veerkracht. Hij rijdt zelfs even weg uit de groep. . De batterij van Fabbro loopt leeg, Ineos verandert het geweer van schouder. Castroviejo is na de Tour nog niet uitgeblust en toont veerkracht. Hij rijdt zelfs even weg uit de groep.

16:13 16 uur 13. Nog 7 kilometer. De koers moet nog ontploffen. Leiders Caicedo en Visconti vechten voor 1'44". In de groep der favorieten ogen Kelderman, Fuglsang en Nibali nog goed. Ook Majka geeft geen krimp.

16:10 16 uur 10. Toch pijnlijk voor Yates, die zijn mannetjes in de eerste uren liet werken. Maar hij loopt nu al met zijn hoofd tegen de muur.

16:09 16 uur 09. Ook Yates in de problemen! De ene na de andere topper sneuvelt: ook Simon Yates kan het tempo niet aan. En we moeten nog 9 kilometer buffelen. Deze Giro is al halvelings onthoofd.

16:08 16 uur 08. In het peloton weten ze dat de zware brokken pas op 3 kilometer van de finish volgen. Door de inzinking van Thomas lijkt niemand echt goed te weten wat te doen. Fabbro dicteert nog steeds het tempo.

16:06 Boze Scinto. Ex-renner Luca Scinto is ploegleider van Giovanni Visconti. De flamboyante Italiaan wil zijn koploper nog een bidon aanbieden, maar dat mag niet meer. Als een woesteling gooit hij de drinkbus weg. 16 uur 06.

16:05 16 uur 05. Nog 10 kilometer: een overzicht. Caicedo en Visconti Bjerg op 10" Peloton op 2'15" Thomas en Ganna op 5'50" . Nog 10 kilometer: een overzicht Caicedo en Visconti Bjerg op 10" Peloton op 2'15" Thomas en Ganna op 5'50"

16:04 16 uur 04. Fabbro schudt met zijn hoofd: de Italiaan rijdt de rest weer uit het wiel. Hij begrijpt het niet, maar de Italiaanse knecht van Majka is gewoon te goed.

16:04 16 uur 04. Terwijl Bjerg weer jojo speelt met Caicedo en Visconti, is Campenaerts intussen al opgepeuzeld door het peloton.

16:03 16 uur 03. Ineos krijgt een mokerslag, maar Swift laat het niet aan zijn hart komen. De Britse kampioen zet reservekopman Geoghegan Hart in een zetel.

16:02 16 uur 02. Fabbro, een van onze getipte diamantjes, gaat zo hard tekeer dat hij wegsluipt uit het peloton. Dat is niet de bedoeling, maar in de groep happen ze naar adem. De achterstand van Thomas is intussen opgelopen tot 2'40".

16:00 16 uur . Nog 11 kilometer: 2'05". In de groep der favorieten gaat het nu snoeihard door het werk van Bora. Er vallen zelfs gaatjes, die door de tandartsen met dienst worden opgevuld.

15:59 15 uur 59. 3 leiders. Bjerg is een kat met heel veel levens. De Deense tijdrijder rijdt het gat op Caicedo en Visconti opnieuw toe. Karakterkopje!

15:58 15 uur 58. Geen tweede val. Ineos ontkent bij de RAI dat Thomas een tweede keer gevallen is. De schade na de eerste tuimelperte blijkt toch groter dan verwacht. Zijn Giro is naar de vaantjes, dat is nu wel duidelijk.

15:56 15 uur 56. Caicedo staat in de stand op 1'35", maar we vermoeden dat de Ecuadoraan nu enkel met de ritzege bezig is en niet met de roze trui.

15:55 15 uur 55. Caicedo vraagt om een overname van Visconti, de ervaren Italiaan doet dat ook. In het peloton neemt Bora-Hansgrohe over van Trek-Segafredo. Nog 13 kilometer en de voorsprong bedraagt 2'31".

15:54 15 uur 54. De kopgroep versplintert op 14 km van de finish. Holmes betaalt een prijs voor zijn overmoed en kan samen met Bjerg niet reageren op de prik van Caicedo en Visconti.

15:52 15 uur 52. Campenaerts gelost. Bjerg bijt op zijn tanden en pikt weer aan, in tegenstelling tot Campenaerts. We hebben nog een kwartet: Holmes, Caicedo, Bjerg en Visconti.

15:50 15 uur 50. Holmes dunt de groep uit. Nog ruim 15 kilometer en Holmes wil al eens stevig aan de boom schudden. Caicedo en Visconti antwoorden, tijdrijders Campenaerts en Bjerg kapseizen stilaan.

15:49 15 uur 49. Thomas heeft moeite om het tempo van Dennis en Ganna te volgen. Hij kan geen kracht zetten op zijn pedalen.

15:47 15 uur 47. 5 leiders. Craddock heeft de laatste restjes energie uit zijn tank geperst. Het is nu aan ploegmakker Caicedo om het af te maken. Hij duldt Campenaerts, Bjerg, Visconti en Holmes nog in zijn wiel.

15:47 15 uur 47. Enkel Dennis en Ganna ontfermen zich over Thomas, die bekkentrekkend op zijn fiets zit. Dat niet meer mannetjes hun kopman steunen, zegt toch ook al iets.

15:45 15 uur 45. Trek-Segafredo begeleidt het peloton naar de voet. Geraint Thomas zwemt nog altijd tussen de volgwagens op een 5-tal seconden.

15:42 Het profiel van de Etna, met het zwaartepunt op 3 km van de aankomst. 15 uur 42. Het profiel van de Etna, met het zwaartepunt op 3 km van de aankomst

15:41 Sprint. Net voor de voet wordt er niet gesprint voor de punten en boni's bij de tweede Traguardo Volante. Het gaat nu om de ritzege. Met een voorsprong van 3'17" zijn de slaagkansen behoorlijk groot. 15 uur 41.

15:40 15 uur 40. De achterstand van Thomas is al bij al beperkt, maar we moeten natuurlijk nog de Etna temmen. Dit lijkt onbegonnen werk voor de Welshman. De tweede val is overigens nog altijd niet bevestigd.

15:38 15 uur 38. Nog 21 kilometer. Over 2 kilometer bereikt de kopgroep de voet van de Etna. De chrono geeft 3'20" aan, Thomas volgt een half minuutje verder.

15:36 15 uur 36. Terwijl Ganna kopman Thomas nog tussen de volgwagens probeert te houden, draait Trek-Segafredo het gashendeltje helemaal open. Vincenzo Nibali ruikt zijn kans. Nog 23 kilometer.

15:34 Tweede val van Thomas? De Italiaanse zender RAI meldt een tweede val van Thomas. Dat zou een verklaring kunnen bieden voor zijn zwanenzang, want na die eerdere crash leek er weinig tot niets aan de hand. 15 uur 34.

15:32 15 uur 32. Een krampachtige Thomas grimast en moet een gat laten op de groep. Dit lijkt einde verhaal. Wat een dreun voor de Welshman en Ineos!

15:31 15 uur 31. Thomas helemaal achteraan. Is er bij Geraint Thomas na die val dan toch meer aan de hand? Hij zit helemaal achteraan het peloton en lijkt nu af te zien. Roze trui Filippo Ganna beschermt hem.

15:28 15 uur 28. Craddock rijdt zijn tank leeg voor ploegmaat Caicedo. Bijten zich vast in het wiel van het EF-duo: Campenaerts, Bjerg, Visconti en Holmes.

15:27 15 uur 27. Bij de testa della corsa moeten ze nu ook een tandje bijsteken. Dat kost de kop van Rumac en Romano. We blijven met z'n zessen over.

15:26 15 uur 26. De start van deze Giro was goed. Hopelijk trekken we de lijn door. Ik verwacht aanvallen op 3 kilometer van de finish. Geraint Thomas (Ineos). De start van deze Giro was goed. Hopelijk trekken we de lijn door. Ik verwacht aanvallen op 3 kilometer van de finish. Geraint Thomas (Ineos)

15:23 15 uur 23. Nog 32 kilometer. Trek-Segafredo wil iets meer spanning op de benen zetten en neemt fors over in een afzink. De voorsprong valt terug tot 3'25".

15:19 15 uur 19. Loslopende hond. De dieren werden gisteren in de bloemetjes gezet, maar een lokale hond wil vandaag nog eens de schijnwerpers opzoeken. Hij stapt rustig richting het peloton af. De renners kunnen de infiltrant gelukkig ontwijken.

15:18 15 uur 18. Sunweb, Bora-Hansgrohe en Trek-Segafredo bezetten de eerste rij van het peloton. Maar in dienst van kopmannen Kelderman, Majka en Nibali is van een echt georganiseerde jacht (nog) geen sprake.

15:17 15 uur 17. Terwijl het steeds meer begint te miezeren, staat Mitchelton-Scott de controle af. 4'39" op 36 km van de finish: dat is niet onaantrekkelijk voor de kopgroep.

Achteraan zoeken Viviani en Démare elkaar op voor het vormen van de bus.

15:14 15 uur 14. Er verschijnen spatten op de lens van de helikopter. We hebben toch al behoorlijk veel valpartijen gezien op deze gladde Siciliaanse wegen en eventuele regenval kan dat risico nog doen toenemen.

15:09 Nog 40 kilometer. De eerste sprint van de dag schrijven we in de boeken. De Traguardo Volante is voor de Kroatische kampioen Rumac. Aan de voet van de Etna, op 20 kilometer van de finishboog, ligt de tweede sprint. Daar kunnen boni's gewonnen worden. 15 uur 09.

15:09 Geraint Thomas kwam nog voor kilometerpaal nul ten val (op zijn linkerflank). 15 uur 09. Geraint Thomas kwam nog voor kilometerpaal nul ten val (op zijn linkerflank)

15:08 15 uur 08. Bij Cyclingnews heeft Ineos een vrij geruststellende update gegeven over Geraint Thomas, die ten val kwam in de neutrale zone. De averij na de crash, wellicht veroorzaakt door een bidon, zou beperkt blijven tot gescheurde kledij.

15:02 Val. Na een bocht naar links is er een beetje chaos in de grote groep na een schuiver bij Bora-Hansgrohe en Bahrein-McLaren. Ook Démare (Groupama-FDJ) belandt tussen de volgwagens. 15 uur 02.

15:02 15 uur 02. In de laatste 3 kilometer zal er wel iets gebeuren. Wilco Kelderman (Sunweb). In de laatste 3 kilometer zal er wel iets gebeuren. Wilco Kelderman (Sunweb)

15:01 15 uur 01. Wilco Kelderman: "De laatste week is superlastig en dat ligt me wel". Wilco Kelderman: "De laatste week is superlastig en dat ligt me wel"

14:57 14 uur 57. In het peloton zien we wat meer kleurschakering. Ineos en Bora-Hansgrohe positioneren hun kopmannen in de veilige zone. Bij de Duitsers moet Rafal Majka het speerpunt worden.

14:55 14 uur 55. Naast de kampioen van Ecuador spotten we in de kopgroep ook het nationale shirt van Kroatië. Josip Rumac (25) pakte midden juli in zijn vaderland de dubbel op de weg en tegen de klok. Dagsucces lijkt te hoog gegrepen vandaag, maar de Kroaat schenkt Androni waar ze om vragen: publiciteit.

14:49 14 uur 49. Nog 2 tijdritten. Victor Campenaerts miste zaterdag zijn eerste afspraak in Palermo door een schuiver, maar hij krijgt in deze Giro nog twee kansen op tijdritsucces. Daar moet hij wel voor wachten tot rit 14 (zaterdag 17 oktober) en de slotrit (zondag 25 oktober). Een tussendoortje zoals vandaag kan geen kwaad, zeker nu Campenaerts op zoek moet naar een nieuwe werkgever na het afhaken van NTT. Hij kan met een mooie prestatie solliciteren bij andere teams.

14:48 Kan de kopgroep - met Victor Campenaerts - een gooi doen naar de ritzege? 14 uur 48. Kan de kopgroep - met Victor Campenaerts - een gooi doen naar de ritzege?

14:45 14 uur 45. Na de Tour waren er vragen over Ineos, maar ze staan er. En Geraint Thomas lijkt er klaar voor. Eurosport-analist Bradley Wiggins. Na de Tour waren er vragen over Ineos, maar ze staan er. En Geraint Thomas lijkt er klaar voor. Eurosport-analist Bradley Wiggins

14:39 14 uur 39. Nog 60 kilometer. De voorgift van 5'30" biedt toch perspectieven aan de vluchters. Vooral Craddock doet zijn duit in het zakje voor ploegmakker Caicedo. De 27-jarige klimmer uit Ecuador moet zich op papier in zijn sas voelen op de vulkaan, maar in Tirreno-Adriatico gaf hij met een 59e plaats niet meteen blijk van hoogvorm.

14:33 Area verde. We zien plots een stortvloed aan papiertjes en etensresten uit de zakken van de renners waaien. Ze bereiken de zone waar het toegestaan (en vooral verplicht) is om hun afval te dumpen. 14 uur 33.

14:31 14 uur 31. Op wat technische akkefietjes bij Gamper en Dombrowski na, heeft deze rit de jongste kilometers weinig om het lijf. We stellen wel vast dat de

14:24 14 uur 24. Morgen. We kunnen snel al eens een dag vooruitspoelen en kijken naar wat het peloton dinsdag te wachten staat. De finale lijkt op maat van de (zuivere) sprinters, maar die moeten halfweg de etappe dan wel een lange col zien te overleven. Dat wordt geen vanzelfsprekende opdracht. . Morgen We kunnen snel al eens een dag vooruitspoelen en kijken naar wat het peloton dinsdag te wachten staat. De finale lijkt op maat van de (zuivere) sprinters, maar die moeten halfweg de etappe dan wel een lange col zien te overleven. Dat wordt geen vanzelfsprekende opdracht.

14:20 14 uur 20. Nog 70 kilometer. We zitten al een tijdje in een wak, al zal het nu niet echt meer stilvallen. Het wegdek loopt nu en dan vervelend op, een voorbode op de vulkaan waar de finish ligt. . Nog 70 kilometer We zitten al een tijdje in een wak, al zal het nu niet echt meer stilvallen. Het wegdek loopt nu en dan vervelend op, een voorbode op de vulkaan waar de finish ligt.

14:13 14 uur 13. Ik kan niet beschrijven hoe ontgoocheld ik ben. Ik kreeg zaterdag last van maagproblemen en de situatie is niet verbeterd. Ik vind het zo jammer dat ik Jakob (Fuglsang) niet kan helpen. . Aleksandr Vlasov (Astana) na zijn opgave gisteren. Ik kan niet beschrijven hoe ontgoocheld ik ben. Ik kreeg zaterdag last van maagproblemen en de situatie is niet verbeterd. Ik vind het zo jammer dat ik Jakob (Fuglsang) niet kan helpen. Aleksandr Vlasov (Astana) na zijn opgave gisteren

14:13 De ploegmaats van Yates knappen het vuile werk op. 14 uur 13. De ploegmaats van Yates knappen het vuile werk op

14:05 4'52". De kopgroep en het peloton zitten op een schommel. De kloof is weer toegenomen en flirt met de kaap van 5 minuten. . 14 uur 05. 4'52" De kopgroep en het peloton zitten op een schommel. De kloof is weer toegenomen en flirt met de kaap van 5 minuten.

14:03 14 uur 03. Fuglsang. Achteraan wordt Jakob Fuglsang weer naar de staart van het peloton geloodst. De Deen is meesterknechten Miguel Angel Lopez en Aleksandr Vlasov kwijt, een flinke aderlating voor het vervolg van de Giro. . Fuglsang Achteraan wordt Jakob Fuglsang weer naar de staart van het peloton geloodst. De Deen is meesterknechten Miguel Angel Lopez en Aleksandr Vlasov kwijt, een flinke aderlating voor het vervolg van de Giro.

14:00 14 uur . De Etna is in het recente verleden al meermaals betokkeld in de Giro, maar de organisatie kiest vandaag voor de noordoostelijke flank, een primeur. Er wordt ook niet te veel wind voorspeld, al staat die wel in het nadeel. . De Etna is in het recente verleden al meermaals betokkeld in de Giro, maar de organisatie kiest vandaag voor de noordoostelijke flank, een primeur. Er wordt ook niet te veel wind voorspeld, al staat die wel in het nadeel.

13:55 13 uur 55. Wie Peter Sagan zoekt, moet speuren naar de blauwe trui. De Slovaak is zowaar bergkoning, maar hij zal vanavond niet meer op het podium gevraagd worden. Vandaag liggen alleen punten op de top van de Etna, een col van 1e categorie. De ritwinnaar krijgt dus ook de bergtrui als toetje. . Wie Peter Sagan zoekt, moet speuren naar de blauwe trui. De Slovaak is zowaar bergkoning, maar hij zal vanavond niet meer op het podium gevraagd worden. Vandaag liggen alleen punten op de top van de Etna, een col van 1e categorie. De ritwinnaar krijgt dus ook de bergtrui als toetje.

13:44 Tijdsverschil. De arbeid van Mitchelton-Scott werpt zijn vruchten af. 3'19", dat wordt bijzonder moeilijk voor de 8 leiders. . 13 uur 44. Tijdsverschil De arbeid van Mitchelton-Scott werpt zijn vruchten af. 3'19", dat wordt bijzonder moeilijk voor de 8 leiders.

13:42 13 uur 42. De regisseur zoekt Geraint Thomas in het peloton. Zijn linkerflank is toch behoorlijk geschaafd. . De regisseur zoekt Geraint Thomas in het peloton. Zijn linkerflank is toch behoorlijk geschaafd.

13:35 13 uur 35. Vanhoucke: "Ik houd van de sfeer in Italië". Vanhoucke: "Ik houd van de sfeer in Italië"

13:34 13 uur 34. Koersintellect van Vanhoucke. Harm Vanhoucke leest de koers als 23-jarige wonderwel. Voor de start voorspelde hij al dat Mitchelton-Scott zou werken en dat Ineos de kat uit de boom zou kijken. "Mijn vorm is redelijk goed", vertelt de beloftevolle klimmer, die in 2016 de Piccolo Lombardia won. "Ik houd wel van Italië." . Koersintellect van Vanhoucke Harm Vanhoucke leest de koers als 23-jarige wonderwel. Voor de start voorspelde hij al dat Mitchelton-Scott zou werken en dat Ineos de kat uit de boom zou kijken.

"Mijn vorm is redelijk goed", vertelt de beloftevolle klimmer, die in 2016 de Piccolo Lombardia won. "Ik houd wel van Italië."

13:33 13 uur 33. Ik mag van de ploeg mijn eigen kans gaan op de Etna. Harm Vanhoucke (Lotto-Soudal). Ik mag van de ploeg mijn eigen kans gaan op de Etna. Harm Vanhoucke (Lotto-Soudal)

13:32 13 uur 32. Nog eens de 8 namen op een rijtje: Victor Campenaerts (NTT) Lawson Craddock (EF Pro Cycling) Jonathan Caicedo (EF Pro Cycling) Matthew Holmes (Lotto-Soudal) Giovanni Visconti (Vini Zabu) Mikkel Bjerg (UAE) Francesco Romano (Bardiani) Josip Rumac (Androni) . Nog eens de 8 namen op een rijtje: Victor Campenaerts (NTT) Lawson Craddock (EF Pro Cycling) Jonathan Caicedo (EF Pro Cycling) Matthew Holmes (Lotto-Soudal) Giovanni Visconti (Vini Zabu) Mikkel Bjerg (UAE) Francesco Romano (Bardiani) Josip Rumac (Androni)

13:29 13 uur 29. Voor Victor Campenaerts wordt het geen evidentie om uit te blinken op de Etna, als het peloton dat al toelaat. De uurrecordhouder klom in het voorjaar wel uitstekend in de UAE Tour, maar heeft hij die klimmersbenen meegenomen naar deze Giro? . Voor Victor Campenaerts wordt het geen evidentie om uit te blinken op de Etna, als het peloton dat al toelaat. De uurrecordhouder klom in het voorjaar wel uitstekend in de UAE Tour, maar heeft hij die klimmersbenen meegenomen naar deze Giro?

13:20 13 uur 20. Terug naar 2011. Het hoeft niet te verbazen dat Giovanni Visconti zich als Siciliaan toont in de kopgroep. De Italiaan deed dat ook in de etappe naar de Etna in 2011, die gewonnen werd door Alberto Contador. De Spanjaard verloor die ritzege en eindwinst wel na een schorsing. Bekijk hieronder nog eens de beelden. . Terug naar 2011 Het hoeft niet te verbazen dat Giovanni Visconti zich als Siciliaan toont in de kopgroep. De Italiaan deed dat ook in de etappe naar de Etna in 2011, die gewonnen werd door Alberto Contador. De Spanjaard verloor die ritzege en eindwinst wel na een schorsing. Bekijk hieronder nog eens de beelden.

13:19 13 uur 19. Retro: Alberto Contador wint op de Etna in de Giro van 2011. Retro: Alberto Contador wint op de Etna in de Giro van 2011

13:15 13 uur 15. Nog 120 kilometer. Het wedstrijdverhaal zal nu wel en tijdje op slot zitten. Mitchelton-Scott houdt de kloof met de 8 leiders stabiel: 4'33". . Nog 120 kilometer Het wedstrijdverhaal zal nu wel en tijdje op slot zitten. Mitchelton-Scott houdt de kloof met de 8 leiders stabiel: 4'33".

13:11 13 uur 11. Met Joao Almeida maken we een goeie kans om vandaag de roze trui te nemen. . Mikkel Honoré (Deceuninck-Quick Step). Met Joao Almeida maken we een goeie kans om vandaag de roze trui te nemen. Mikkel Honoré (Deceuninck-Quick Step)

13:09 13 uur 09. De ploegwagen van Lotto-Soudal wil naar de kopgroep en zoeft voorbij de trein van Mitchelton-Scott. Iets te nipt, menen ze bij de Aussies, die hun beklag doen. . De ploegwagen van Lotto-Soudal wil naar de kopgroep en zoeft voorbij de trein van Mitchelton-Scott. Iets te nipt, menen ze bij de Aussies, die hun beklag doen.

13:02 13 uur 02. De (mogelijke) tactiek van Mitchelton-Scott. Mitchelton-Scott ment het peloton. Wat is hun plannetje? Mikt Simon Yates echt op de ritzege of willen de Brit en zijn makkers vooral Ineos "een hak zetten"? Als Geraint Thomas niet ongeschonden uit zijn val gekomen is, dan kan een hardere koers de Welshman extra afmatten. Bovendien kunnen ze, als de verschillen beperkt blijven, Ineos ook "dwingen" om de roze trui te bewaren. We zullen rond 16.30u de antwoorden krijgen. . De (mogelijke) tactiek van Mitchelton-Scott Mitchelton-Scott ment het peloton. Wat is hun plannetje? Mikt Simon Yates echt op de ritzege of willen de Brit en zijn makkers vooral Ineos "een hak zetten"?

Als Geraint Thomas niet ongeschonden uit zijn val gekomen is, dan kan een hardere koers de Welshman extra afmatten. Bovendien kunnen ze, als de verschillen beperkt blijven, Ineos ook "dwingen" om de roze trui te bewaren. We zullen rond 16.30u de antwoorden krijgen.

13:01 Terug naar 2017: Jan Polanc wint op de Etna, Geraint Thomas finisht als 3e. 13 uur 01. Terug naar 2017: Jan Polanc wint op de Etna, Geraint Thomas finisht als 3e

12:58 Lekke band. De roze trui stopt met een leegloper. Hij wordt geholpen door ploegmakker Swift. We zien ook het silhouet van Thomas op de voorposten. De Welshman moet even op zijn tanden bijten na de val. . 12 uur 58. Lekke band De roze trui stopt met een leegloper. Hij wordt geholpen door ploegmakker Swift. We zien ook het silhouet van Thomas op de voorposten. De Welshman moet even op zijn tanden bijten na de val.

12:56 12 uur 56. Mitchelton-Scott. Aha: de intenties van Mitchelton-Scott worden duidelijk. Kopman Simon Yates, in 2018 2e op de Etna, zet zijn mannetjes aan het werk. Ze beginnen te jagen wanneer de chrono stopt bij 4'45". . Mitchelton-Scott Aha: de intenties van Mitchelton-Scott worden duidelijk. Kopman Simon Yates, in 2018 2e op de Etna, zet zijn mannetjes aan het werk. Ze beginnen te jagen wanneer de chrono stopt bij 4'45".

12:50 12 uur 50. Caicedo virtueel in het roze. Ineos maakt nog geen aanstalten om de roze trui te verdedigen. Jonathan Caicedo lacht in zijn vuistje: de kampioen van Ecuador neemt het shirt virtueel over. Hij is de best geplaatste in de kopgroep: 1'35". . Caicedo virtueel in het roze Ineos maakt nog geen aanstalten om de roze trui te verdedigen. Jonathan Caicedo lacht in zijn vuistje: de kampioen van Ecuador neemt het shirt virtueel over. Hij is de best geplaatste in de kopgroep: 1'35".

12:48 Peloton gooit met minuten. In deze kopgroep zit muziek. Onder meer Holmes en Caicedo kunnen wel tegen een stootje. Het peloton kiest voor een dutje: 3'43". . 12 uur 48. Peloton gooit met minuten In deze kopgroep zit muziek. Onder meer Holmes en Caicedo kunnen wel tegen een stootje.

Het peloton kiest voor een dutje: 3'43".

12:47 12 uur 47. 8 leiders. Victor Campenaerts (NTT) Lawson Craddock (EF Pro Cycling) Jonathan Caicedo (EF Pro Cycling) Matthew Holmes (Lotto-Soudal) Giovanni Visconti (Vini Zabu) Mikkel Bjerg (UAE) Francesco Romano (Bardiani) Josip Rumac (Androni) . 8 leiders Victor Campenaerts (NTT) Lawson Craddock (EF Pro Cycling) Jonathan Caicedo (EF Pro Cycling) Matthew Holmes (Lotto-Soudal) Giovanni Visconti (Vini Zabu) Mikkel Bjerg (UAE) Francesco Romano (Bardiani) Josip Rumac (Androni)

12:46 12 uur 46. Het peloton waait uit over de breedte, waardoor ze ook vooraan een beetje gas terugnemen. Dat betekent dat de 2 groepjes zullen samensmelten. . Het peloton waait uit over de breedte, waardoor ze ook vooraan een beetje gas terugnemen. Dat betekent dat de 2 groepjes zullen samensmelten.

12:44 12 uur 44. We hebben een offensief team. Ik ben zeker niet de eerste aanvaller, integendeel. . Carl Fredrik Hagen (Lotto-Soudal). We hebben een offensief team. Ik ben zeker niet de eerste aanvaller, integendeel. Carl Fredrik Hagen (Lotto-Soudal)

12:42 12 uur 42. We moeten nog niet helemaal een kruis maken over Holmes. Hij waait terug tot bij tegenaanvallers Bjerg (UAE) en Caicedo (EF Pro Cycling). Met z'n drieën kunnen ze nog proberen om de oversteek te maken. . We moeten nog niet helemaal een kruis maken over Holmes. Hij waait terug tot bij tegenaanvallers Bjerg (UAE) en Caicedo (EF Pro Cycling). Met z'n drieën kunnen ze nog proberen om de oversteek te maken.

12:40 12 uur 40. De 5 leiders bundelen de krachten en werken goed samen. Voor Lotto-Soudal is het zonde dat Holmes niet aan boord is kunnen blijven. De Brit won dit jaar de rit naar Willunga Hill in de Tour Down Under. Voor het eerst in een eeuw won Richie Porte niet op die Australische bult. . De 5 leiders bundelen de krachten en werken goed samen. Voor Lotto-Soudal is het zonde dat Holmes niet aan boord is kunnen blijven. De Brit won dit jaar de rit naar Willunga Hill in de Tour Down Under. Voor het eerst in een eeuw won Richie Porte niet op die Australische bult.

12:39 Mechanische pech. Lotto-Soudal verspeelt zijn klant in de spits van de koers. Holmes moet gedepanneerd worden door de neutrale wagen. . 12 uur 39. Mechanische pech Lotto-Soudal verspeelt zijn klant in de spits van de koers. Holmes moet gedepanneerd worden door de neutrale wagen.

12:37 12 uur 37. Samenstelling van de kopgroep. Dit zijn de 6 leiders: Victor Campenaerts (NTT), Lawson Craddock (EF Pro Cycling), Giovanni Visconti (Vini Zabu), Francesco Romano (Bardiani), Josip Rumac (Androni) en Matthew Holmes (Lotto-Soudal). . Samenstelling van de kopgroep Dit zijn de 6 leiders: Victor Campenaerts (NTT), Lawson Craddock (EF Pro Cycling), Giovanni Visconti (Vini Zabu), Francesco Romano (Bardiani), Josip Rumac (Androni) en Matthew Holmes (Lotto-Soudal).

12:36 12 uur 36. Ganna gebruikt toch zijn verstand en laat zich weer inrekenen. We zien nog één tegenaanvaller van UAE. . Ganna gebruikt toch zijn verstand en laat zich weer inrekenen. We zien nog één tegenaanvaller van UAE.

12:35 12 uur 35. Ganna roert zich. Campenaerts zit in een groepje van 6 renners. In de achterhoede lift de roze trui zijn achterwerk. Wil hij meesluipen? . Ganna roert zich Campenaerts zit in een groepje van 6 renners. In de achterhoede lift de roze trui zijn achterwerk. Wil hij meesluipen?

12:33 12 uur 33. Campenaerts! Victor Campenaerts (NTT) is hier niet alleen bezig met de tijdritten. Onze landgenoot valt aan en krijgt Lawson Craddock (EF Pro Cycling) mee. Lekker duo! . Campenaerts! Victor Campenaerts (NTT) is hier niet alleen bezig met de tijdritten. Onze landgenoot valt aan en krijgt Lawson Craddock (EF Pro Cycling) mee. Lekker duo!

12:32 12 uur 32. Start! Terwijl de eerste signalen over Thomas niet zo positief zijn, zijn de duiven nu toch losgelaten. En we zien meteen aanvalswerk bij Lotto-Soudal. . Start! Terwijl de eerste signalen over Thomas niet zo positief zijn, zijn de duiven nu toch losgelaten. En we zien meteen aanvalswerk bij Lotto-Soudal.

12:27 12 uur 27. ****. De organisatie heeft deze rit 4 sterren gegeven. Het maximum van 5 sterren komen we vooral in de slotweek tegen. . **** De organisatie heeft deze rit 4 sterren gegeven. Het maximum van 5 sterren komen we vooral in de slotweek tegen.

12:27 12 uur 27. Na het oponthoud met Thomas is er dus wat vertraging op het schema. We wachten op informatie over de eventuele verwondingen bij de Welshman. . Na het oponthoud met Thomas is er dus wat vertraging op het schema. We wachten op informatie over de eventuele verwondingen bij de Welshman.

12:19 Val van Thomas. In de geneutraliseerde zone wordt een val gemeld van Geraint Thomas. De officiële start zal daardoor wel een beetje op zich laten wachten. Het is niet duidelijk of de crash ernstig is. . 12 uur 19. Val van Thomas In de geneutraliseerde zone wordt een val gemeld van Geraint Thomas. De officiële start zal daardoor wel een beetje op zich laten wachten. Het is niet duidelijk of de crash ernstig is.

12:17 12 uur 17. Het wordt voor aanvallers niet zo eenvoudig om meteen in de roos te schieten. De eerste 10 kilometer gaan in dalende lijn, daarna moet er geschakeld worden. Dat terrein is meer geschikt om een ontsnapping op poten te zetten. . Het wordt voor aanvallers niet zo eenvoudig om meteen in de roos te schieten. De eerste 10 kilometer gaan in dalende lijn, daarna moet er geschakeld worden. Dat terrein is meer geschikt om een ontsnapping op poten te zetten.

12:15 12 uur 15. Vandaag zal ik echt ontdekken hoe het met mijn vorm gesteld is. Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma). Vandaag zal ik echt ontdekken hoe het met mijn vorm gesteld is. Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma)

12:13 12 uur 13. Truitjes. De eerste startrij heeft een kleine facelift gekregen. Filippo Ganna draagt nog steeds het roze, de paarse puntentrui is nu van Diego Ulissi, Peter Sagan is de blauwe bergkoning en Joao Almeida draagt gelegenheidswit. . Truitjes De eerste startrij heeft een kleine facelift gekregen. Filippo Ganna draagt nog steeds het roze, de paarse puntentrui is nu van Diego Ulissi, Peter Sagan is de blauwe bergkoning en Joao Almeida draagt gelegenheidswit.

12:11 12 uur 11. De renners zijn begonnen aan hun transfer richting de officiële start, die 7 kilometer verder ligt. . De renners zijn begonnen aan hun transfer richting de officiële start, die 7 kilometer verder ligt.

12:07 12 uur 07. In startplaats Enna is de zon aan het vechten met de wolken. We finishen straks op een hoogte van 1.793 meter en zullen daar een extra jasje kunnen gebruiken. . In startplaats Enna is de zon aan het vechten met de wolken. We finishen straks op een hoogte van 1.793 meter en zullen daar een extra jasje kunnen gebruiken.

11:47 11 uur 47. Ciccone. Het is zo'n dagje waarbij ons kompas spontaan richting Giulio Ciccone wijst. De 25-jarige Italiaan was vorig jaar uitmuntend in de Giro met een ritzege en het bergklassement. Maar of hij in deze Giro weer zulke nummertjes kan opvoeren, hangt af van zijn gezondheidstoestand. Ciccone herstelt van een coronabesmetting en finishte gisteren op 1'48". Een bewuste zet om vandaag wat meer ruimte te krijgen of draaien zijn benen nog niet soepel? . Ciccone Het is zo'n dagje waarbij ons kompas spontaan richting Giulio Ciccone wijst. De 25-jarige Italiaan was vorig jaar uitmuntend in de Giro met een ritzege en het bergklassement.

Maar of hij in deze Giro weer zulke nummertjes kan opvoeren, hangt af van zijn gezondheidstoestand. Ciccone herstelt van een coronabesmetting en finishte gisteren op 1'48". Een bewuste zet om vandaag wat meer ruimte te krijgen of draaien zijn benen nog niet soepel?



11:26 11 uur 26. Goeie (en minder goeie) herinneringen voor Yates. We volgen vandaag met belangstelling wat Simon Yates (Mitchelton-Scott) van plan is. De Brit zal glimlachen als hij aan de Etna terugdenkt. In de Giro van 2018 voerde hij er een één-tweetje op met ploegmakker Esteban Chaves, die de zege "cadeau" kreeg. Yates verdeelde en heerste in die Giro, maar stortte net voor het slotweekend in. Chris Froome werd uiteindelijk eindwinnaar. . Goeie (en minder goeie) herinneringen voor Yates We volgen vandaag met belangstelling wat Simon Yates (Mitchelton-Scott) van plan is. De Brit zal glimlachen als hij aan de Etna terugdenkt.

In de Giro van 2018 voerde hij er een één-tweetje op met ploegmakker Esteban Chaves, die de zege "cadeau" kreeg.

Yates verdeelde en heerste in die Giro, maar stortte net voor het slotweekend in. Chris Froome werd uiteindelijk eindwinnaar.

11:25 Esteban Chaves was in 2018 de laatste winnaar op de Etna. 11 uur 25. Esteban Chaves was in 2018 de laatste winnaar op de Etna

11:24 11 uur 24. Als het kan, dan schuif ik vandaag weer mee. Maar ik moet eerst afwachten wat mijn benen zeggen. . Thomas De Gendt (Lotto-Soudal) viel ook gisteren al aan. Als het kan, dan schuif ik vandaag weer mee. Maar ik moet eerst afwachten wat mijn benen zeggen. Thomas De Gendt (Lotto-Soudal) viel ook gisteren al aan

11:21 11 uur 21. Wat doet Ineos? De sleutel van deze etappe lijkt bij Ineos te liggen. Voor roze trui Filippo Ganna is het vrijwel onmogelijk om zijn leidersplaats te behouden. Geraint Thomas is als nummer 3 in de stand op papier zijn logische opvolger, maar wil Ineos in dit stadium van de Giro al het gewicht van de wedstrijd volledig dragen? Misschien toont Deceuninck-Quick Step wel interesse, want toptalent Joao Almeida staat een seconde voor Thomas en moet in staat zijn om deze finish te overleven. De plannen van Ineos en Deceuninck-Quick Step, die teams in eerste instantie, zullen bepalen of vluchters mogen dromen van de dagzege. Een koers op twee fronten of niet? . Wat doet Ineos? De sleutel van deze etappe lijkt bij Ineos te liggen. Voor roze trui Filippo Ganna is het vrijwel onmogelijk om zijn leidersplaats te behouden.

Geraint Thomas is als nummer 3 in de stand op papier zijn logische opvolger, maar wil Ineos in dit stadium van de Giro al het gewicht van de wedstrijd volledig dragen?

Misschien toont Deceuninck-Quick Step wel interesse, want toptalent Joao Almeida staat een seconde voor Thomas en moet in staat zijn om deze finish te overleven.

De plannen van Ineos en Deceuninck-Quick Step, die teams in eerste instantie, zullen bepalen of vluchters mogen dromen van de dagzege. Een koers op twee fronten of niet?

11:15 11 uur 15. De renners trekken stilaan naar de startzone, waar ze het startdorp om 12.10u zullen verlaten. Vergis u niet: de start ligt in Enna, niet op de Etna. Van Enna gaan we naar Etna. Eén letter verschil, maar wel een wereld van verschil. . De renners trekken stilaan naar de startzone, waar ze het startdorp om 12.10u zullen verlaten. Vergis u niet: de start ligt in Enna, niet op de Etna. Van Enna gaan we naar Etna. Eén letter verschil, maar wel een wereld van verschil.

09:34 09 uur 34. Ik ben uiteraard geen kopman. Dat is Geraint Thomas wel. Deze etappe zal het klassement voor de komende dagen bepalen. We zetten alles op Geraint. . Roze trui Filippo Ganna (Ineos). Ik ben uiteraard geen kopman. Dat is Geraint Thomas wel. Deze etappe zal het klassement voor de komende dagen bepalen. We zetten alles op Geraint. Roze trui Filippo Ganna (Ineos)

09:32 09 uur 32. Slotklim van 19 kilometer. Met 150 kilometer is de afstand van deze etappe niet al te lang, maar het terrein in aanloop naar de Etna is al behoorlijk hobbelig. De slotklim begint op 19 kilometer van de finish. De Etna heeft het label van 1e categorie meegekregen dankzij een gemiddeld stijgingspercentage van 6,6 procent. In de laatste 3 kilometer kan het verschil gemaakt worden met pentes van 9 en 11 procent. . Slotklim van 19 kilometer Met 150 kilometer is de afstand van deze etappe niet al te lang, maar het terrein in aanloop naar de Etna is al behoorlijk hobbelig.



De slotklim begint op 19 kilometer van de finish. De Etna heeft het label van 1e categorie meegekregen dankzij een gemiddeld stijgingspercentage van 6,6 procent. In de laatste 3 kilometer kan het verschil gemaakt worden met pentes van 9 en 11 procent.

09:30 Het profiel van vandaag. 09 uur 30. Het profiel van vandaag