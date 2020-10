Giro-favorieten Yates en Thomas zijn grote verliezers, Caicedo juicht op de Etna

De 3e etappe van de Giro in een notendop:

Yates en Thomas kapseizen

Dat de Etna de Giro al in brand kon steken, viel te verwachten. Dat de Etna de Giro in lichterlaaie zou zetten, was een stuk verrassender.

Het slagveld werd nog voor kilometerpaal 0 in gang geduwd: topfavoriet Geraint Thomas (Ineos) kwam ten val in de neutrale zone, leek te ontsnappen met enkel schaafwonden en gescheurde kledij, maar hij blokkeerde nog voor de voet van de Etna volledig. Zijn Giro is in één klap naar de vaantjes: 12'19" was zijn achterstand.

Voor de Britten werd het overigens helemaal een zwanenzang, want ook Simon Yates (Mitchelton-Scott) ontplofte al heel snel op de col van 1e categorie: zijn rekening bedroeg 4'22".

Een Giro die na de tijdrit al half op slot leek te zitten, lag plots weer wagenwijd open.

Dat werd ook geïllustreerd door de tenoren, die elkaar bestookten, maar zonder dominante formatie was er vooral wanorde op de slotklim.