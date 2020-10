Dag 3 in de Giro en daar is de eerste aankomst bergop: op naar de Etna

Ik ben uiteraard geen kopman. Dat is Geraint Thomas wel. Deze etappe zal het klassement voor de komende dagen bepalen. We zetten alles op Geraint.

Ik ben uiteraard geen kopman. Dat is Geraint Thomas wel. Deze etappe zal het klassement voor de komende dagen bepalen. We zetten alles op Geraint. Roze trui Filippo Ganna (Ineos).

Met 150 kilometer is de afstand van deze etappe niet al te lang, maar het terrein in aanloop naar de Etna is al behoorlijk hobbelig.

09 uur 32. Slotklim van 19 kilometer. Met 150 kilometer is de afstand van deze etappe niet al te lang, maar het terrein in aanloop naar de Etna is al behoorlijk hobbelig. De slotklim begint op 19 kilometer van de finish. De Etna heeft het label van 1e categorie meegekregen dankzij een gemiddeld stijgingspercentage van 6,6 procent. In de laatste 3 kilometer kan het verschil gemaakt worden met pentes van 9 en 11 procent. .

09 uur 29. Rit 3 in de Giro. Het openingsweekend van de Ronde van Italië is achter de kiezen, maar de eerste maandag in Italië is niet van de poes. De renners kamperen nog twee dagen op Sicilië en deze trektocht brengt hen naar de Etna. Roze trui Filippo Ganna beseft maar al te goed dat hij na vandaag zijn leiderstrui zal moeten afstaan. Neemt ploegmakker Geraint Thomas, de sterkste favoriet zaterdag in de tijdrit, het shirt over? We volgen de koers van a tot z op deze pagina. .