Wie wint de Ronde van Italië? Volg vanmiddag de ontknoping in de tijdrit

12 uur 49. Ganna wint! Daar gaan we toch gemakshalve vanuit. De Italiaan van Ineos is wereldkampioen, schreef de twee eerdere tijdritten van deze Giro op zijn naam en vindt een parcours op zijn maat. De biljarttafel tussen Cernusco sul Naviglio en Milaan moet zijn speeltuin worden. Enkel ploegmaat Dennis, die in geweldige vorm verkeert, kan misschien enigszins in de buurt van Ganna komen. Bjerg wil graag verrassen en tempobeulen als Dowsett, Tratnik en Cerny kunnen vandaag bevrijd rondrijden. Zij hebben immers al een etappezege op zak. In het kamp van de Belgen kijken we natuurlijk naar Campenaerts en De Gendt. Niet zozeer voor de overwinning, maar met wat geluk zit er wel een plek op het podium in. .