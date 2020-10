LIVE: Wie wint de Giro in de slottijdrit naar Milaan?

14:40 14 uur 40. Sagan kleurde de Giro met een monumentale ritoverwinning, maar net als in de strijd om het paars moet hij ook in deze tijdrit de duimen leggen voor Démare. . Sagan kleurde de Giro met een monumentale ritoverwinning, maar net als in de strijd om het paars moet hij ook in deze tijdrit de duimen leggen voor Démare.

14:35 Campenaerts op 1! Er komen nog heel wat toppers aan, maar voorlopig is Campenaerts de snelste. De anderen zullen beter moeten doen dan zijn 17'48". . 14 uur 35. Campenaerts op 1! Er komen nog heel wat toppers aan, maar voorlopig is Campenaerts de snelste. De anderen zullen beter moeten doen dan zijn 17'48".

14:30 14 uur 30. Campenaerts vliegt. Hij is aan het tussenpunt iets sneller dan Scotson. . Campenaerts vliegt. Hij is aan het tussenpunt iets sneller dan Scotson.

14:30 Arnaud Démare. 14 uur 30. Arnaud Démare

14:24 Hoe hard gaat Campenaerts? 14 uur 24. Hoe hard gaat Campenaerts?

14:20 14 uur 20.

14:20 Iljo Keisse. 14 uur 20. Iljo Keisse

14:19 14 uur 19. De camera kruipt in het wiel van Victor Campenaerts. Die gaat volgens de balkjes meteen fors in het rood. Dat moet ook in zo'n korte tijdrit. . De camera kruipt in het wiel van Victor Campenaerts. Die gaat volgens de balkjes meteen fors in het rood. Dat moet ook in zo'n korte tijdrit.

14:17 Scotson pakt uit! Miles Scotson hakt een flink stuk van Dowsetts tijd. 17'57" is de nieuwe beste tijd. . 14 uur 17. Scotson pakt uit! Miles Scotson hakt een flink stuk van Dowsetts tijd. 17'57" is de nieuwe beste tijd.

14:16 14 uur 16. We staan voor tien minuten waarin enkele kleppers hun ding mogen doen. Bjerg, Campenaerts en Cerny kunnen we bij de eerste tien van de dag verwachten. . We staan voor tien minuten waarin enkele kleppers hun ding mogen doen. Bjerg, Campenaerts en Cerny kunnen we bij de eerste tien van de dag verwachten.

14:16 Matthias Brändle. 14 uur 16. Matthias Brändle

14:11 14 uur 11. Toptijd voor Dowsett. De derde tijdritkampioen van Israel Start-Up Nation (Sagiv en Brändle zijn al binnen) zet een scherpe tijd neer. Dowsett finisht in 18'22". . Toptijd voor Dowsett De derde tijdritkampioen van Israel Start-Up Nation (Sagiv en Brändle zijn al binnen) zet een scherpe tijd neer. Dowsett finisht in 18'22".

14:05 Brändle is binnen. Hier kunnen we wat mee. Brändle is binnen na 18'27", een eerste echte waardemeter. . 14 uur 05. Brändle is binnen Hier kunnen we wat mee. Brändle is binnen na 18'27", een eerste echte waardemeter.

14:00 14 uur . Brändle wil er iets van maken. Hij heeft Bevilacqua al snel opgerold. . Brändle wil er iets van maken. Hij heeft Bevilacqua al snel opgerold.

14:00 14 uur .

13:53 Voorlopig zes ritzeges en een mogelijke eindwinnaar. En of Ineos veerkracht heeft getoond na het wegvallen van Thomas! 13 uur 53. Voorlopig zes ritzeges en een mogelijke eindwinnaar. En of Ineos veerkracht heeft getoond na het wegvallen van Thomas!

13:51 13 uur 51. Keisse, gisteren voorlaatste, is de eerste Belg in actie. In 2015 won hij nog de laatste etappe, toen een rit in lijn die eindigde in de straten van Milaan. . Keisse, gisteren voorlaatste, is de eerste Belg in actie. In 2015 won hij nog de laatste etappe, toen een rit in lijn die eindigde in de straten van Milaan.

13:47 13 uur 47. Matthias Brändle vertrekt. De Oostenrijkse kampioen moet voor een eerste richttijd zorgen. Het enige tussentijdse meetpunt ligt op 10,3 km. . Matthias Brändle vertrekt. De Oostenrijkse kampioen moet voor een eerste richttijd zorgen. Het enige tussentijdse meetpunt ligt op 10,3 km.

13:40 13 uur 40 match begonnen We zijn vertrokken! Jon Dibben bolt van het startpodium. De tijdrit is begonnen!

13:38 13 uur 38. Ik heb alle vertrouwen in Tao. Hij gaat heel goed om met de druk. Chris Froome leeft vanuit Spanje mee met zijn jonge Ineos-ploegmaat. Ik heb alle vertrouwen in Tao. Hij gaat heel goed om met de druk. Chris Froome leeft vanuit Spanje mee met zijn jonge Ineos-ploegmaat.

13:30 We maken ons op voor een bloedstollende finale. 13 uur 30. We maken ons op voor een bloedstollende finale.

13:27 13 uur 27. De tijdritkanonnen. Nog een paar starttijden: 13u53 Alex Dowsett 14u16 Mikkel Bjerg 14u17 Victor Campenaerts 14u26 Josef Cerny 14u51 Jan Tratnik 14u52 Filippo Ganna 15u12 Thomas De Gendt 15u17 Rohan Dennis . De tijdritkanonnen Nog een paar starttijden: 13u53 Alex Dowsett

14u16 Mikkel Bjerg

14u17 Victor Campenaerts

14u26 Josef Cerny

14u51 Jan Tratnik

14u52 Filippo Ganna

15u12 Thomas De Gendt

15u17 Rohan Dennis

13:16 13 uur 16.

13:13 13 uur 13. Starttijden. Om 13u40 is Jon Dibben de eerste renner die aan de tijdrit begint. Tot de top 10 start iedereen met precies één minuut ertussen. De toppers starten met een tijdsverschil van drie minuten. Hart begint eraan om 16u09, Hindley dus om 16u12. Een dik kwartier later weten we wie de Giro 2020 wint. . Starttijden Om 13u40 is Jon Dibben de eerste renner die aan de tijdrit begint. Tot de top 10 start iedereen met precies één minuut ertussen. De toppers starten met een tijdsverschil van drie minuten. Hart begint eraan om 16u09, Hindley dus om 16u12. Een dik kwartier later weten we wie de Giro 2020 wint.

13:03 13 uur 03. We leggen al onze eieren in het mandje van Ganna, maar de slottijdrit in de Giro levert wel vaker verrassingen op. Vorig jaar verwachtten weinigen Haga en in 2017 was Van Emden ook niet de meest voor de hand liggende naam. In 2009 maakte Konovalovas gebruik van de wisselende weersomstandigheden. Die Litouwer doet dit jaar ook mee en heeft misschien een plannetje. Gisteren spaarde hij energie door helemaal achterin te eindigen. . We leggen al onze eieren in het mandje van Ganna, maar de slottijdrit in de Giro levert wel vaker verrassingen op. Vorig jaar verwachtten weinigen Haga en in 2017 was Van Emden ook niet de meest voor de hand liggende naam. In 2009 maakte Konovalovas gebruik van de wisselende weersomstandigheden. Die Litouwer doet dit jaar ook mee en heeft misschien een plannetje. Gisteren spaarde hij energie door helemaal achterin te eindigen.

12:50 De Trofeo senza Fine is in goede handen. Wie mag hem straks in ontvangst nemen? 12 uur 50. De Trofeo senza Fine is in goede handen. Wie mag hem straks in ontvangst nemen?

12:49 12 uur 49. Ganna wint! Daar gaan we toch gemakshalve vanuit. De Italiaan van Ineos is wereldkampioen, schreef de twee eerdere tijdritten van deze Giro op zijn naam en vindt een parcours op zijn maat. De biljarttafel tussen Cernusco sul Naviglio en Milaan moet zijn speeltuin worden. Enkel ploegmaat Dennis, die in geweldige vorm verkeert, kan misschien enigszins in de buurt van Ganna komen. Bjerg wil graag verrassen en tempobeulen als Dowsett, Tratnik en Cerny kunnen vandaag bevrijd rondrijden. Zij hebben immers al een etappezege op zak. In het kamp van de Belgen kijken we natuurlijk naar Campenaerts en De Gendt. Niet zozeer voor de overwinning, maar met wat geluk zit er wel een plek op het podium in. . Ganna wint! Daar gaan we toch gemakshalve vanuit. De Italiaan van Ineos is wereldkampioen, schreef de twee eerdere tijdritten van deze Giro op zijn naam en vindt een parcours op zijn maat. De biljarttafel tussen Cernusco sul Naviglio en Milaan moet zijn speeltuin worden.

Enkel ploegmaat Dennis, die in geweldige vorm verkeert, kan misschien enigszins in de buurt van Ganna komen. Bjerg wil graag verrassen en tempobeulen als Dowsett, Tratnik en Cerny kunnen vandaag bevrijd rondrijden. Zij hebben immers al een etappezege op zak. In het kamp van de Belgen kijken we natuurlijk naar Campenaerts en De Gendt. Niet zozeer voor de overwinning, maar met wat geluk zit er wel een plek op het podium in.

12:34 12 uur 34.

12:32 12 uur 32. In dezelfde seconde. Hindley en Geoghegan Hart hebben na 20 ritten exact dezelfde tijd: 85h22'07". Dat maakt het een stuk simpeler om de tijdrit te volgen, want er hoeft niks berekend te worden. . In dezelfde seconde Hindley en Geoghegan Hart hebben na 20 ritten exact dezelfde tijd: 85h22'07". Dat maakt het een stuk simpeler om de tijdrit te volgen, want er hoeft niks berekend te worden.

11:37 11 uur 37. Veel obstakels zijn er niet meer op weg naar de finish in Milaan.

11:34 11 uur 34. Giro 2020: belangrijkste starttijden slottijdrit tijd renner team 13.40u Jonathan Dibben (GBr) Lotto-Soudal 14.16u Mikkel Bjerg (Den) UAE Team Emirates 14.17u Victor Campenaerts NTT Pro Cycling 14.26u Josef Cerny (Tsj) CCC Team 14.51u Jan Tratnik (Svn) Bahrein-McLaren 14.52u Filippo Ganna (Ita) Ineos-Grenadiers 15.12u Thomas De Gendt Lotto-Soudal 15.17u Rohan Dennis (Aus) Ineos-Grenadiers 15.38u Brandon McNulty (VS) UAE Team Emirates 15.54u Vincenzo Nibali (Ita) Trek-Segafredo 15.57u Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team 16.00u Joao Almeida (Por) Deceuninck-Quick Step 16.06u Wilco Kelderman (Ned) Team Sunweb 16.09u Tao Geoghegan Hart (GBr) Ineos-Grenadiers 16.12u Jai Hindley (Aus) Team Sunweb . Giro 2020: belangrijkste starttijden slottijdrit tijd renner team 13.40u Jonathan Dibben (GBr) Lotto-Soudal 14.16u Mikkel Bjerg (Den) UAE Team Emirates 14.17u Victor Campenaerts NTT Pro Cycling 14.26u Josef Cerny (Tsj) CCC Team 14.51u Jan Tratnik (Svn) Bahrein-McLaren 14.52u Filippo Ganna (Ita) Ineos-Grenadiers 15.12u Thomas De Gendt Lotto-Soudal 15.17u Rohan Dennis (Aus) Ineos-Grenadiers 15.38u Brandon McNulty (VS) UAE Team Emirates 15.54u Vincenzo Nibali (Ita) Trek-Segafredo 15.57u Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team 16.00u Joao Almeida (Por) Deceuninck-Quick Step 16.06u Wilco Kelderman (Ned) Team Sunweb 16.09u Tao Geoghegan Hart (GBr) Ineos-Grenadiers 16.12u Jai Hindley (Aus) Team Sunweb