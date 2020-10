LIVE: Krijgt Kelderman het zwaar te verduren in de laatste bergetappe?

13:39 6'00". Bora zet een drietal in de rij achter Astana. Samen halen ze een minuut van de voorsprong van de kopgroep af. Zo wordt het toch nog lastig om tot het einde te overleven, zelfs voor de sterksten onder de vluchters. . 13 uur 39. 6'00" Bora zet een drietal in de rij achter Astana. Samen halen ze een minuut van de voorsprong van de kopgroep af. Zo wordt het toch nog lastig om tot het einde te overleven, zelfs voor de sterksten onder de vluchters.

13:34 13 uur 34. Drie keer Sestriere. De rit voert de renners drie keer naar Sestriere, maar niet drie keer op dezelfde manier. De eerste klim vertrekt vanuit Pragelato. Deze oostkant is minder zwaar dan de westkant vanuit Cesana. Die westelijke flank wordt bij de laatste twee doortochten gebruikt. . Drie keer Sestriere De rit voert de renners drie keer naar Sestriere, maar niet drie keer op dezelfde manier. De eerste klim vertrekt vanuit Pragelato. Deze oostkant is minder zwaar dan de westkant vanuit Cesana. Die westelijke flank wordt bij de laatste twee doortochten gebruikt.

13:30 13 uur 30. Jakob Fuglsang laat zijn gedecimeerde ploeg werken.

13:28 13 uur 28. We komen steeds dichter bij de eerste klim naar Sestriere. De verhoudingen tussen de 21 vluchters zullen daar duidelijk worden. Hoeveel gaan er bij die eerste beklimming al overboord? . We komen steeds dichter bij de eerste klim naar Sestriere. De verhoudingen tussen de 21 vluchters zullen daar duidelijk worden. Hoeveel gaan er bij die eerste beklimming al overboord?

13:17 Bevoorrading. Astana peert flink door en doet wat van de achterstand af. Wie in het pak iets te uitgebreid van zijn maaltijd geniet, moet bijpikkelen. Er ontstaan hier en daar kloofjes. . 13 uur 17. Bevoorrading Astana peert flink door en doet wat van de achterstand af. Wie in het pak iets te uitgebreid van zijn maaltijd geniet, moet bijpikkelen. Er ontstaan hier en daar kloofjes.

13:11 13 uur 11. Astana werkt. Contreras, Felline, Gregaard en Rodriguez, de overgebleven ploegmaats van Fuglsang, mennen het peloton. Gelooft de Deen (zesde op 3'59") nog dat hij de Giro kan winnen, of zit hij met de ritzege in zijn hoofd? . Astana werkt Contreras, Felline, Gregaard en Rodriguez, de overgebleven ploegmaats van Fuglsang, mennen het peloton. Gelooft de Deen (zesde op 3'59") nog dat hij de Giro kan winnen, of zit hij met de ritzege in zijn hoofd?

13:06 13 uur 06. Arnaud Démare showt zijn paarse trui in de ontsnapping;

13:02 13 uur 02. Nog 100 km. Een boeiende koers is het tot dusver niet. Straks zal het wel in alle hevigheid losbarsten, denken we dan. . Nog 100 km Een boeiende koers is het tot dusver niet. Straks zal het wel in alle hevigheid losbarsten, denken we dan.

12:58 12 uur 58. Sestriere is sinds 1991 acht keer aankomstplaats geweest in de Giro. In deze eeuw wordt het skioord grofweg om de vijf jaar gebruikt in het slotweekend. Vijf jaar geleden won Fabio Aru de etappe, maar hield Alberto Contador ternauwernood genoeg tijd over om die Giro te winnen. . Sestriere is sinds 1991 acht keer aankomstplaats geweest in de Giro. In deze eeuw wordt het skioord grofweg om de vijf jaar gebruikt in het slotweekend. Vijf jaar geleden won Fabio Aru de etappe, maar hield Alberto Contador ternauwernood genoeg tijd over om die Giro te winnen.

12:52 7'05". Het gaat nu niet meer bergaf tot we voor de eerste keer in Sestriere aankomen. De voorsprong van de 21 vluchters blijft schommelen rond de zeven minuten. . 12 uur 52. 7'05" Het gaat nu niet meer bergaf tot we voor de eerste keer in Sestriere aankomen. De voorsprong van de 21 vluchters blijft schommelen rond de zeven minuten.

12:49 12 uur 49. Het gaat omhoog! Veel stelt het allemaal nog niet voor, maar in Staffarda begint de weg op te lopen. Meer dan vals plat is het niet. . Het gaat omhoog! Veel stelt het allemaal nog niet voor, maar in Staffarda begint de weg op te lopen. Meer dan vals plat is het niet.

12:45 12 uur 45. Er wordt vrij goed samengewerkt in de kopgroep. Natuurlijk zullen er wel enkele mannetjes zijn die zich weten te verstoppen en zich sparen voor wat nog moet komen. . Er wordt vrij goed samengewerkt in de kopgroep. Natuurlijk zullen er wel enkele mannetjes zijn die zich weten te verstoppen en zich sparen voor wat nog moet komen.

12:34 12 uur 34. De paarse puntentrui van Démare is al veilig en ook Guerreiro hoeft niet te vrezen voor zijn blauwe bergtrui. Die twee moeten gewoon Milaan halen. Voor de roze trui gaat het naar alle waarschijnlijkheid tussen Kelderman en Hart. Die laatste kan ook nog de witte jongerentrui van Hindley inpikken. Het wordt sowieso spannend. . De paarse puntentrui van Démare is al veilig en ook Guerreiro hoeft niet te vrezen voor zijn blauwe bergtrui. Die twee moeten gewoon Milaan halen. Voor de roze trui gaat het naar alle waarschijnlijkheid tussen Kelderman en Hart. Die laatste kan ook nog de witte jongerentrui van Hindley inpikken. Het wordt sowieso spannend.

12:30 7'15". Vermoedelijk zal de grote kopgroep niet veel meer dan zeven minuten cadeau krijgen. . 12 uur 30. 7'15" Vermoedelijk zal de grote kopgroep niet veel meer dan zeven minuten cadeau krijgen.

12:27 12 uur 27. We hebben inmiddels meer dan de helft van de relatief vlakke aanloop achter de rug. . We hebben inmiddels meer dan de helft van de relatief vlakke aanloop achter de rug.

12:20 Saluzzo. Niemand die Démare een strobreed in de weg kan of durft leggen, de Fransman pakt de volle buit bij de eerste tussenspurt. De tweede ligt onderaan de derde klim naar Sestriere, dat redt hij nooit. Daar zijn ook enkel seconden te rapen. . 12 uur 20. Saluzzo Niemand die Démare een strobreed in de weg kan of durft leggen, de Fransman pakt de volle buit bij de eerste tussenspurt. De tweede ligt onderaan de derde klim naar Sestriere, dat redt hij nooit. Daar zijn ook enkel seconden te rapen.

12:17 12 uur 17. Astana houdt het verschil nu binnen de perken. . Astana houdt het verschil nu binnen de perken.

12:13 12 uur 13. We naderen stilaan de sprint in Saluzzo. Dat is de laatste plaats waar Arnaud Démare realistisch gezien kan sprokkelen voor het puntenklassement. Dat heeft hij al een poosje in de knip. . We naderen stilaan de sprint in Saluzzo. Dat is de laatste plaats waar Arnaud Démare realistisch gezien kan sprokkelen voor het puntenklassement. Dat heeft hij al een poosje in de knip.

12:07 6'30". Veel maakt het niet uit hoever de kopgroep wegrijdt. Brandon McNulty (op 33'12") staat in de stand het dichtst bij Kelderman. . 12 uur 07. 6'30" Veel maakt het niet uit hoever de kopgroep wegrijdt. Brandon McNulty (op 33'12") staat in de stand het dichtst bij Kelderman.

12:02 12 uur 02. Het is een bont gezelschap voorin. Sprinters, klimmertjes en stampers, je vindt het allemaal in de ruime kopgroep. . Het is een bont gezelschap voorin. Sprinters, klimmertjes en stampers, je vindt het allemaal in de ruime kopgroep.

11:54 4'50". Dit past wel in het plan van Sunweb, dat de grote groep snel laat rijden. We krijgen dus een strijd op twee fronten. Voorin gaat het voor de dagzege, daarachter knokt Kelderman voor zijn roze trui. . 11 uur 54. 4'50" Dit past wel in het plan van Sunweb, dat de grote groep snel laat rijden. We krijgen dus een strijd op twee fronten. Voorin gaat het voor de dagzege, daarachter knokt Kelderman voor zijn roze trui.

11:47 11 uur 47. Uitgebreide ontsnapping. In verschillende schuifjes komen renners aansluiten. Serry is de derde man van Deceuninck - Quick-Step. Bouchard en Vendrame (AG2R), Fiorelli (Bardiani), Démare en Guglielmi (Groupama-FDJ), Rubio (Movistar), Gebreigzabhier en Sobrero (NTT) en Bernard (Trek-Segafredo) maken er 21 van. . Uitgebreide ontsnapping In verschillende schuifjes komen renners aansluiten. Serry is de derde man van Deceuninck - Quick-Step. Bouchard en Vendrame (AG2R), Fiorelli (Bardiani), Démare en Guglielmi (Groupama-FDJ), Rubio (Movistar), Gebreigzabhier en Sobrero (NTT) en Bernard (Trek-Segafredo) maken er 21 van.

11:36 15". Veel speelruimte krijgen de elf kandidaat-vluchters niet. Kleinere groepjes proberen ook voortdurend aansluiting te vinden. . 11 uur 36. 15" Veel speelruimte krijgen de elf kandidaat-vluchters niet. Kleinere groepjes proberen ook voortdurend aansluiting te vinden.

11:34 11 uur 34. Groep rijdt weg. Elf man hebben wat voorsprong bij elkaar gefietst. Het gaat om Tratnik (Bahrain), Malecki (CCC), Viviani (Cofidis), Ballerini en Honoré (Deceuninck - Quick-Step), Kangert (Education First), Cimolai (Israel Start-Up Nation), Holmes (Lotto-Soudal), Villella (Movistar), Conci (Trek-Segafredo) en McNulty (UAE) . Groep rijdt weg Elf man hebben wat voorsprong bij elkaar gefietst. Het gaat om Tratnik (Bahrain), Malecki (CCC), Viviani (Cofidis), Ballerini en Honoré (Deceuninck - Quick-Step), Kangert (Education First), Cimolai (Israel Start-Up Nation), Holmes (Lotto-Soudal), Villella (Movistar), Conci (Trek-Segafredo) en McNulty (UAE)

11:31 11 uur 31. We zijn inmiddels al een eindje buiten startplaats Alba. De Giro kwam hier al een paar keer langs, twee keer was er een aankomst. In 2004 won Alesandro Petacchi er een van zijn negen (jawel, NEGEN) etappes van die editie en in 1964 was er Belgisch succes. Guido Reybrouck won toen de etappe. . We zijn inmiddels al een eindje buiten startplaats Alba. De Giro kwam hier al een paar keer langs, twee keer was er een aankomst. In 2004 won Alesandro Petacchi er een van zijn negen (jawel, NEGEN) etappes van die editie en in 1964 was er Belgisch succes. Guido Reybrouck won toen de etappe.

11:24 11 uur 24. In de eerste kilometers blijft het peloton gezellig samen. . In de eerste kilometers blijft het peloton gezellig samen.

11:20 11 uur 20. Bij Sunweb zullen ze er niet rouwig om zijn als er een ruime kopgroep zou vertrekken en wegblijven. Die kan dan de bonificaties opkuisen, in totaal 13 seconden. Niet onbelangrijk, want het podium staat op 15 seconden van elkaar. . Bij Sunweb zullen ze er niet rouwig om zijn als er een ruime kopgroep zou vertrekken en wegblijven. Die kan dan de bonificaties opkuisen, in totaal 13 seconden. Niet onbelangrijk, want het podium staat op 15 seconden van elkaar.

11:11 11 uur 11 match begonnen Start! De voorlaatste rit van deze Giro is begonnen. Wilco Kelderman kan zich tijdens de vlakke eerste 100 km voorbereiden op het orgelpunt: de driedubbele beklimming naar Sestriere. Houdt de Nederlander de roze trui om zijn schouders?

11:06 11 uur 06. Het ziet er een mooie rit uit, geweldig voor een Plan B. We zullen ziet wat er gebeurt. Tao Geoghegan Hart (Ineos). Het ziet er een mooie rit uit, geweldig voor een Plan B. We zullen ziet wat er gebeurt. Tao Geoghegan Hart (Ineos)

11:03 11 uur 03. Natuurlijk ben ik nerveus. Er zullen aanvallen komen, maar ik voel me goed. Ik kijk ernaar uit! Wilco Kelderman. Natuurlijk ben ik nerveus. Er zullen aanvallen komen, maar ik voel me goed. Ik kijk ernaar uit! Wilco Kelderman

10:54 10 uur 54. Ik heb de klim naar Sestriere nog nooit gedaan, maar het ziet er niet de steilste uit. Meestal heb ik ze liever steil. Het wordt in ieder geval een zware dag. Jai Hindley (Sunweb), tweede in de stand. Ik heb de klim naar Sestriere nog nooit gedaan, maar het ziet er niet de steilste uit. Meestal heb ik ze liever steil. Het wordt in ieder geval een zware dag. Jai Hindley (Sunweb), tweede in de stand

10:42 10 uur 42. Wat met Bilbao? Op plek vier blijft Pello Bilbao een beetje onder de radar. De Bask van Bahrain McLaren staat nochtans maar op iets meer dan een minuut en heeft een tijdrit in zijn benen. Vorig jaar won hij bovendien de twintigste etappe in de Giro, toen ook een zware bergrit. Dus toch maar uitkijken voor de vierde hond... . Wat met Bilbao? Op plek vier blijft Pello Bilbao een beetje onder de radar. De Bask van Bahrain McLaren staat nochtans maar op iets meer dan een minuut en heeft een tijdrit in zijn benen. Vorig jaar won hij bovendien de twintigste etappe in de Giro, toen ook een zware bergrit. Dus toch maar uitkijken voor de vierde hond...

10:13 10 uur 13. Parcours aangepast. Gisteren zorgden de renners ervoor dat de langste rit van deze Giro meer dan gehalveerd werd. De verre verplaatsingen en het barre weer zaten het peloton erg hoog, en een marathonetappe zo laat in een grote ronde werd niet gesmaakt. Deze etappe is een ander verhaal. Door de maatregelen omtrent COVID-19 was de organisatie gedwongen om de lus in Frankrijk over de Izoard te schrappen. Ook de Agnello verdween van het menu. In de plaats beklimmen we drie keer Sestriere. Dat maakt de rit een pak minder zwaar, maar het is nog steeds geen lachertje. . Parcours aangepast Gisteren zorgden de renners ervoor dat de langste rit van deze Giro meer dan gehalveerd werd. De verre verplaatsingen en het barre weer zaten het peloton erg hoog, en een marathonetappe zo laat in een grote ronde werd niet gesmaakt. Deze etappe is een ander verhaal. Door de maatregelen omtrent COVID-19 was de organisatie gedwongen om de lus in Frankrijk over de Izoard te schrappen. Ook de Agnello verdween van het menu. In de plaats beklimmen we drie keer Sestriere. Dat maakt de rit een pak minder zwaar, maar het is nog steeds geen lachertje.

10:05 10 uur 05. Steun van ex-ploegmaats. De NOS ging in de Vuelta luisteren hoe Tom Dumoulin en Robert Gesink de roze jacht van Kelderman ervaren. "Ik hoop dat hij wint. Als hij in de laatste bergrit niet moet lossen, is hij de beste tijdrijder van de drie", klonk het bij Dumoulin. "Als je niet opgeeft, kan het allemaal op een dag eens op z'n plek vallen", wees Gesink op alle pech die Kelderman al heeft moeten overwinnen. . Steun van ex-ploegmaats De NOS ging in de Vuelta luisteren hoe Tom Dumoulin en Robert Gesink de roze jacht van Kelderman ervaren. "Ik hoop dat hij wint. Als hij in de laatste bergrit niet moet lossen, is hij de beste tijdrijder van de drie", klonk het bij Dumoulin. "Als je niet opgeeft, kan het allemaal op een dag eens op z'n plek vallen", wees Gesink op alle pech die Kelderman al heeft moeten overwinnen.

09:42 09 uur 42. Laatste bergetappe. Vandaag snijden we het slotweekend aan in de Giro. Een weekend waarin nog veel mogelijk is in de strijd om de roze trui. De Nederlander Wilco Kelderman (Sunweb) staat vandaag als leider aan de start van de laatste bergetappe. Met zijn jonge ploegmaat Jai Hindley - 2e op 12 seconden - heeft hij een goeie buffer. Samen moeten ze de jongens van Ineos zien af te stoppen. De Brit Tao Geoghegan Hart volgt op slechts 15 tellen van Kelderman. Toneel van de strijd wordt het skioord Sestriere. Daar gaat het peloton 3 keer boven de 2.000 meter. Om 11.10u beginnen ze eraan in Alba, iets na 16u finishen ze op de Alpencol. . Laatste bergetappe Vandaag snijden we het slotweekend aan in de Giro. Een weekend waarin nog veel mogelijk is in de strijd om de roze trui. De Nederlander Wilco Kelderman (Sunweb) staat vandaag als leider aan de start van de laatste bergetappe. Met zijn jonge ploegmaat Jai Hindley - 2e op 12 seconden - heeft hij een goeie buffer. Samen moeten ze de jongens van Ineos zien af te stoppen. De Brit Tao Geoghegan Hart volgt op slechts 15 tellen van Kelderman.

Toneel van de strijd wordt het skioord Sestriere. Daar gaat het peloton 3 keer boven de 2.000 meter. Om 11.10u beginnen ze eraan in Alba, iets na 16u finishen ze op de Alpencol.