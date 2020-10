Krijgt Wilco Kelderman het zwaar te verduren in de laatste bergetappe?

10:13

10 uur 13. Parcours aangepast. Gisteren zorgden de renners ervoor dat de langste rit van deze Giro meer dan gehalveerd werd. De verre verplaatsingen en het barre weer zaten het peloton erg hoog, en een marathonetappe zo laat in een grote ronde werd niet gesmaakt. Deze etappe is een ander verhaal. Door de maatregelen omtrent COVID-19 was de organisatie gedwongen om de lus in Frankrijk over de Izoard te schrappen. Ook de Agnello verdween van het menu. In de plaats beklimmen we drie keer Sestriere. Dat maakt de rit een pak minder zwaar, maar het is nog steeds geen lachertje. .