Ulissi ontzegt Sagan 1e Giro-zege: bekijk hier de sprint. De Gendt verzamelde publiciteit

Diego Ulissi (UAE Team Emirates) heeft de eerste rit in lijn in deze Giro gewonnen. Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) leek in de laatste rechte lijn op weg naar zijn 1e zege in Italië, maar hij was niet opgewassen tegen de Italiaan. Filippo Ganna (Ineos) blijft leider. Thomas De Gendt (Lotto-Soudal) verzamelde publiciteit in de ontsnapping.