LIVE Giro: Thomas De Gendt grijpt zijn eerste kans en zit in de kopgroep

13:26 13 uur 26. Noblesse oblige: Ineos doet zijn duit in het zakje en houdt de kloof nu beperkt tot 3'42". Of dat echt met de intentie is om de leiderspositie te bewaren, dat is nog maar de vraag. Ze geven een aanzet, zoals dat als het ware "verplicht" is als team van de leider. Straks zullen de ploegen die azen op de dagzege wel opduiken. . Noblesse oblige: Ineos doet zijn duit in het zakje en houdt de kloof nu beperkt tot 3'42". Of dat echt met de intentie is om de leiderspositie te bewaren, dat is nog maar de vraag. Ze geven een aanzet, zoals dat als het ware "verplicht" is als team van de leider. Straks zullen de ploegen die azen op de dagzege wel opduiken.

13:24 13 uur 24. Weer met z'n vijven. Van Empel groet zijn medevluchters opnieuw. Na zijn schuiver vervolledigt hij de kopgroep. . Weer met z'n vijven Van Empel groet zijn medevluchters opnieuw. Na zijn schuiver vervolledigt hij de kopgroep.

13:22 13 uur 22. Thomas De Gendt is de best geplaatste renner in de kopgroep. Hij gaf gisteren 1'02" prijs op de ritwinnaar. Onze landgenoot rijdt dus virtueel in de roze trui. . Thomas De Gendt is de best geplaatste renner in de kopgroep. Hij gaf gisteren 1'02" prijs op de ritwinnaar. Onze landgenoot rijdt dus virtueel in de roze trui.

13:21 Ineos lijkt de roze trui van Ganna voorlopig te verdedigen. 13 uur 21. Ineos lijkt de roze trui van Ganna voorlopig te verdedigen

13:20 Val in de kopgroep. Voorin spelen we Etienne van Empel (even) kwijt. Ook de Nederlander maakt kennis met de rotzooi op de Siciliaanse wegen en mist een bocht in een afdaling. Met een gescheurd truitje probeert hij zijn stelling opnieuw in te nemen. . 13 uur 20. Val in de kopgroep Voorin spelen we Etienne van Empel (even) kwijt. Ook de Nederlander maakt kennis met de rotzooi op de Siciliaanse wegen en mist een bocht in een afdaling. Met een gescheurd truitje probeert hij zijn stelling opnieuw in te nemen.

13:17 13 uur 17. Het is nog lang niet met volle overtuiging, maar Ineos neemt zijn verantwoordelijkheid en trekt de kar. Het is Rohan Dennis die als eerste pion ingezet wordt. Ze kennen natuurlijk ook de reputatie van De Gendt, die met zijn 4 amici nu al 3'35" heeft. . Het is nog lang niet met volle overtuiging, maar Ineos neemt zijn verantwoordelijkheid en trekt de kar. Het is Rohan Dennis die als eerste pion ingezet wordt.

Ze kennen natuurlijk ook de reputatie van De Gendt, die met zijn 4 amici nu al 3'35" heeft.

13:13 13 uur 13. Dat De Gendt aanvalt, verbaast uiteraard niemand. Dat hij dat vandaag al doet, is wel een beetje verrassend. Het is nog maar de tweede dag van deze grote ronde, wat betekent dat de honger nog bijzonder groot is en het geloof in eigen kansen bij alle ploegen nog intact is. Een onderneming als vandaag dichten we meer kansen toe in het slot van zo'n lange rittenkoers, maar De Gendt mag uiteraard altijd ons ongelijk bewijzen. . Dat De Gendt aanvalt, verbaast uiteraard niemand. Dat hij dat vandaag al doet, is wel een beetje verrassend.

Het is nog maar de tweede dag van deze grote ronde, wat betekent dat de honger nog bijzonder groot is en het geloof in eigen kansen bij alle ploegen nog intact is.

Een onderneming als vandaag dichten we meer kansen toe in het slot van zo'n lange rittenkoers, maar De Gendt mag uiteraard altijd ons ongelijk bewijzen.

13:11 2'01". Nog 141 kilometer en in geen tijd heeft het kwintet 2 minuten te pakken. In het peloton zien we nog geen ploeg die het initiatief wil nemen. . 13 uur 11. 2'01" Nog 141 kilometer en in geen tijd heeft het kwintet 2 minuten te pakken. In het peloton zien we nog geen ploeg die het initiatief wil nemen.

13:07 13 uur 07. Samenstelling van de kopgroep. De namen op een rijtje: Thomas De Gendt (Lotto-Soudal), Ben Gastauer (AG2R), Mattia Bais (Androni), Etienne van Empel (Vini Zabu) en Alessandro Tonelli (Bardiani). . Samenstelling van de kopgroep De namen op een rijtje: Thomas De Gendt (Lotto-Soudal), Ben Gastauer (AG2R), Mattia Bais (Androni), Etienne van Empel (Vini Zabu) en Alessandro Tonelli (Bardiani).

13:06 13 uur 06. In de grote groep lijkt men nu al te kiezen voor de rustfase. 5 vluchters - met De Gendt - zijn dus de uitverkorenen. . In de grote groep lijkt men nu al te kiezen voor de rustfase. 5 vluchters - met De Gendt - zijn dus de uitverkorenen.

13:06 Lotto-Soudal telt vooral aanvallers in deze Giro. 13 uur 06. Lotto-Soudal telt vooral aanvallers in deze Giro

13:05 13 uur 05. Aanval De Gendt! Thomas De Gendt danst een eerste keer op zijn pedalen en forceert een breuk. Hij krijgt 4 gezellen mee. . Aanval De Gendt! Thomas De Gendt danst een eerste keer op zijn pedalen en forceert een breuk. Hij krijgt 4 gezellen mee.

13:04 13 uur 04. Ja, er is een kans vandaag, maar er zijn veel vraagtekens. Welke teams zullen jagen? . Thomas De Gendt (Lotto-Soudal). Ja, er is een kans vandaag, maar er zijn veel vraagtekens. Welke teams zullen jagen? Thomas De Gendt (Lotto-Soudal)

13:03 13 uur 03. De snelheidsmeter gaat meteen de hoogte in. Bergkoning Zabel haakt zijn wagonnetje aan in een groepje van 4, maar de accordeon plooit al dicht. . De snelheidsmeter gaat meteen de hoogte in. Bergkoning Zabel haakt zijn wagonnetje aan in een groepje van 4, maar de accordeon plooit al dicht.

13:02 13 uur 02. Officiële start. De opwarming is achter de kiezen. Aanvallers met plannen kunnen op zoek gaan naar gesprekspartners. . Officiële start De opwarming is achter de kiezen. Aanvallers met plannen kunnen op zoek gaan naar gesprekspartners.

12:56 12 uur 56. Het wegdek begint zo meteen al te hellen, maar veel bergpunten kunnen niet gesprokkeld worden. Na 37 kilometer komen we boven op een knik van 4e categorie, ook aan de finish worden nog punten uitgedeeld. . Het wegdek begint zo meteen al te hellen, maar veel bergpunten kunnen niet gesprokkeld worden. Na 37 kilometer komen we boven op een knik van 4e categorie, ook aan de finish worden nog punten uitgedeeld.

12:53 12 uur 53. We sluipen richting kilometerpaal 0. Lotto-Soudal posteert veel renners op de eerste rijen. Ook Thomas De Gendt zit klaar. . We sluipen richting kilometerpaal 0. Lotto-Soudal posteert veel renners op de eerste rijen. Ook Thomas De Gendt zit klaar.

12:48 12 uur 48. Ik ben tevreden. De verschillen met de andere klassementsmannen zijn nog klein, met Geraint Thomas als uitzondering. Hij was echt heel sterk. Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo) was een van de verliezers gisteren. Ik ben tevreden. De verschillen met de andere klassementsmannen zijn nog klein, met Geraint Thomas als uitzondering. Hij was echt heel sterk. Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo) was een van de verliezers gisteren

12:46 12 uur 46. Truien. De leiderstrui is in handen van Filippo Ganna, Joao Almeida draagt de paarse puntentrui, Mikkel Bjerg het gelegenheidswit als beste jongere en Rick Zabel is de blauwe bergkoning. . Truien De leiderstrui is in handen van Filippo Ganna, Joao Almeida draagt de paarse puntentrui, Mikkel Bjerg het gelegenheidswit als beste jongere en Rick Zabel is de blauwe bergkoning.

12:45 12 uur 45. Andiamo! De lokale hoogwaardigheidsbekleders hebben hun taken volbracht. We zijn vertrokken voor deze rit, die nog een neutrale zone van zo'n 8 kilometer krijgt. . Andiamo! De lokale hoogwaardigheidsbekleders hebben hun taken volbracht. We zijn vertrokken voor deze rit, die nog een neutrale zone van zo'n 8 kilometer krijgt.

12:45 12 uur 45 match begonnen Start



De leider beleeft zijn moment de gloire op het podium.

12:27 12 uur 27. De visie van De Gendt. Na de tijdrit van gisteren wierp Thomas De Gendt (Lotto-Soudal) zijn blik al op de etappe van vandaag. "Het zal iets raars zijn", voorspelde hij. "Ineos zal niet heel veel moeite doen voor de leiderstrui, want ze zullen dat nog vaak moeten doen in dienst van Geraint Thomas. Er is een kans, maar we zijn met veel aanvallers in onze ploeg." . De visie van De Gendt Na de tijdrit van gisteren wierp Thomas De Gendt (Lotto-Soudal) zijn blik al op de etappe van vandaag.

"Het zal iets raars zijn", voorspelde hij. "Ineos zal niet heel veel moeite doen voor de leiderstrui, want ze zullen dat nog vaak moeten doen in dienst van Geraint Thomas. Er is een kans, maar we zijn met veel aanvallers in onze ploeg."

12:15 Cobra Riccò kraait victorie in Agrigento in 2008. 12 uur 15. Cobra Riccò kraait victorie in Agrigento in 2008

12:13 12 uur 13. Agrigento: Riccò is de laatste ritwinnaar. De Giro vertoeft niet al te vaak op Sicilië. De laatste aankomst in Agrigento dateert van 2008, toen Riccardo Riccò over het sterkste eindschot beschikte. De veelbesproken Italiaan was op de lastige finish sterker dan Danilo Di Luca, Davide Rebellin, Franco Pellizotti, Paolo Savoldelli en Joaquim Rodriguez. Die namen bewijzen de lastigheidsgraad van deze finish. . Agrigento: Riccò is de laatste ritwinnaar De Giro vertoeft niet al te vaak op Sicilië. De laatste aankomst in Agrigento dateert van 2008, toen Riccardo Riccò over het sterkste eindschot beschikte.

De veelbesproken Italiaan was op de lastige finish sterker dan Danilo Di Luca, Davide Rebellin, Franco Pellizotti, Paolo Savoldelli en Joaquim Rodriguez.

Die namen bewijzen de lastigheidsgraad van deze finish.

Voor deze trofee is het nog een beetje te vroeg.

12:02 12 uur 02. In Italië wordt de startprocedure stilaan op gang getrokken. Om 12.45u volgt de officieuze start. Het weer in ons land en voor de mannen in Luik-Bastenaken-Luik is guur, op Sicilië schijnt de zon en geeft de thermometer een graad of 25 aan. . In Italië wordt de startprocedure stilaan op gang getrokken. Om 12.45u volgt de officieuze start. Het weer in ons land en voor de mannen in Luik-Bastenaken-Luik is guur, op Sicilië schijnt de zon en geeft de thermometer een graad of 25 aan.

10:59 10 uur 59. De droomfabriek van Ganna. Voor Filippo Ganna schijnt de zon nu al een tijdje. De 24-jarige Italiaan werd de voorbije weken wereldkampioen en Italiaans kampioen tegen de klok en een tijdje geleden tekende hij ook voor een vlijmscherp wereldrecord op de achtervolging. Alles wat de Italiaan aanraakt, verandert in goud. Of in een roos tintje, want bij zijn debuut in een grote ronde won Ganna dus meteen en veroverde hij ook de roze trui. "Hopelijk is dit een goed voorteken, want we mogen niet vergeten dat we hier vooral zijn om Geraint Thomas te steunen. Hij gaat vol voor de eindzege", bleef de boomlange Italiaan gisteren bescheiden. . De droomfabriek van Ganna Voor Filippo Ganna schijnt de zon nu al een tijdje. De 24-jarige Italiaan werd de voorbije weken wereldkampioen en Italiaans kampioen tegen de klok en een tijdje geleden tekende hij ook voor een vlijmscherp wereldrecord op de achtervolging.

Alles wat de Italiaan aanraakt, verandert in goud. Of in een roos tintje, want bij zijn debuut in een grote ronde won Ganna dus meteen en veroverde hij ook de roze trui.

"Hopelijk is dit een goed voorteken, want we mogen niet vergeten dat we hier vooral zijn om Geraint Thomas te steunen. Hij gaat vol voor de eindzege", bleef de boomlange Italiaan gisteren bescheiden.

10:59 10 uur 59. Giro Filippo Ganna vliegt naar roze trui, Geraint Thomas doet gouden zaak in klassement

10:57 10 uur 57. Of ik uit deze droom wil ontwaken? Laat me nog maar even in deze bubbel. Roze trui Filippo Ganna (Ineos). Of ik uit deze droom wil ontwaken? Laat me nog maar even in deze bubbel. Roze trui Filippo Ganna (Ineos)

10:47 10 uur 47. Het profiel van deze etappe. Er zijn niet te veel rassprinters aanwezig in dit peloton, maar onder meer Elia Viviani en Fernando Gaviria zullen vandaag sowieso nog niet aan hun trekken komen. Vanuit startplaats Alcamo volgt een heuvelachtig openingsuur met de nodige bultjes. Het middenrif van de etappe is licht verteerbaar, maar het venijn zit in de staart. In Agrigento wordt de winnaar aangeduid na een klimmetje van 3,7 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 5,3 procent. Dat lijkt spek voor de bek van punchers en machtspurters zoals Peter Sagan, Michael Matthews en Diego Ulissi. . Het profiel van deze etappe Er zijn niet te veel rassprinters aanwezig in dit peloton, maar onder meer Elia Viviani en Fernando Gaviria zullen vandaag sowieso nog niet aan hun trekken komen.

Vanuit startplaats Alcamo volgt een heuvelachtig openingsuur met de nodige bultjes. Het middenrif van de etappe is licht verteerbaar, maar het venijn zit in de staart.

In Agrigento wordt de winnaar aangeduid na een klimmetje van 3,7 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 5,3 procent.

Dat lijkt spek voor de bek van punchers en machtspurters zoals Peter Sagan, Michael Matthews en Diego Ulissi.

10:47 Dit staat de renners vandaag te wachten. 10 uur 47. Dit staat de renners vandaag te wachten