LIVE Giro: Houdt Thomas De Gendt het peloton lang genoeg aan de praat?

16:06 16 uur 06. Nog 15 kilometer. Het gaat nu een stuk sneller. De speeltijd is voorbij: 38 seconden voor De Gendt en zijn 4 vrienden. . Nog 15 kilometer Het gaat nu een stuk sneller. De speeltijd is voorbij: 38 seconden voor De Gendt en zijn 4 vrienden.

16:04 16 uur 04. Het lijkt wel de Tour, want we identificeren Tony Martin op kop van een Jumbo-Visma-trosje. De onvermoeibare Duitser brengt Steven Kruijswijk richting de veilige zone. . Het lijkt wel de Tour, want we identificeren Tony Martin op kop van een Jumbo-Visma-trosje. De onvermoeibare Duitser brengt Steven Kruijswijk richting de veilige zone.

16:03 16 uur 03. Nog zo'n 5 kilometer tot de tussensprint. De boni's zijn normaal gezien nog weggelegd voor de vluchters. . Nog zo'n 5 kilometer tot de tussensprint. De boni's zijn normaal gezien nog weggelegd voor de vluchters.

16:01 16 uur 01. Nog 20 kilometer. Daar is de boog van de laatste 20 kilometer. 1'03" leert de chrono ons. . Nog 20 kilometer Daar is de boog van de laatste 20 kilometer. 1'03" leert de chrono ons.

16:00 16 uur . De Cofidis-man is Edet, die met moeite rechtkruipt. Ook Paret Peintre (AG2R) kijkt even hoe groot de schade is. . De Cofidis-man is Edet, die met moeite rechtkruipt. Ook Paret Peintre (AG2R) kijkt even hoe groot de schade is.

16:00 Val. Ook de Giro ontsnapt niet aan valpartijen. De volgwagens van Cofidis, Mitchelton-Scott en AG2R worden opgeroepen. . 16 uur . Val Ook de Giro ontsnapt niet aan valpartijen. De volgwagens van Cofidis, Mitchelton-Scott en AG2R worden opgeroepen.

15:58 Spiek hier al eens naar de doorsnede van de laatste 4 kilometer. 15 uur 58. Spiek hier al eens naar de doorsnede van de laatste 4 kilometer

15:56 15 uur 56. Hoe pakt Thomas De Gendt het slot van deze etappe aan? Ziet hij nog brood in een solo om zijn executie zo lang mogelijk uit te stellen? Misschien heeft het rekenwonder zelfs nog voldoende jus opgespaard om nog een straffe stoot uit zijn dijen te schudden. We dromen maar een beetje luidop in afwachting van de echte finale. . Hoe pakt Thomas De Gendt het slot van deze etappe aan? Ziet hij nog brood in een solo om zijn executie zo lang mogelijk uit te stellen? Misschien heeft het rekenwonder zelfs nog voldoende jus opgespaard om nog een straffe stoot uit zijn dijen te schudden. We dromen maar een beetje luidop in afwachting van de echte finale.

15:50 15 uur 50. Wat vertellen de benen van enigma Peter Sagan? De 30-jarige Slovaak wacht al op een zege sinds 10 juli vorig jaar, de 5e rit in de Tour de France. Sagan debuteert in deze Giro en zou de organisatie - die flink wat geld heeft neergeteld voor zijn komst - natuurlijk een groot plezier doen. . Wat vertellen de benen van enigma Peter Sagan? De 30-jarige Slovaak wacht al op een zege sinds 10 juli vorig jaar, de 5e rit in de Tour de France. Sagan debuteert in deze Giro en zou de organisatie - die flink wat geld heeft neergeteld voor zijn komst - natuurlijk een groot plezier doen.

15:47 15 uur 47. Gamper, Denz en Bjerg zijn hardrijders. Voor De Gendt en co is het vechten tegen de bierkaai: 1'04". Het zal niet voor vandaag zijn. . Gamper, Denz en Bjerg zijn hardrijders. Voor De Gendt en co is het vechten tegen de bierkaai: 1'04". Het zal niet voor vandaag zijn.

15:44 15 uur 44. De route wordt nu weer een tikje glooiend, maar het zwaartepunt ligt in de slotfase, met het bultje op het einde. We sluipen mondjesmaat richting Agrigento, een absolute trekpleister op Sicilië. . De route wordt nu weer een tikje glooiend, maar het zwaartepunt ligt in de slotfase, met het bultje op het einde. We sluipen mondjesmaat richting Agrigento, een absolute trekpleister op Sicilië.

15:41 15 uur 41. Mijn klimmersbenen zijn goed. Hopelijk kan ik op het einde van de dag nog sprinten. . Michael Matthews (Sunweb). Mijn klimmersbenen zijn goed. Hopelijk kan ik op het einde van de dag nog sprinten. Michael Matthews (Sunweb)

De nieuwe uitrusting van Démare.

15:38 15 uur 38. Zwarte Démare. Gelooft Arnaud Démare in zijn kansen? Als hij zijn benen van net voor de Tour nog heeft, dan is hij niet kansloos. De Franse kampioen heeft zijn rode broek overigens ingewisseld voor een zwart exemplaar. . Zwarte Démare Gelooft Arnaud Démare in zijn kansen? Als hij zijn benen van net voor de Tour nog heeft, dan is hij niet kansloos. De Franse kampioen heeft zijn rode broek overigens ingewisseld voor een zwart exemplaar.

15:37 Tijdsverschil. Nog 37 kilometer en de chrono stijgt niet boven 1'37" uit. Het huiswerk van Sunweb, UAE en Bora lijkt te kloppen. . 15 uur 37. Tijdsverschil Nog 37 kilometer en de chrono stijgt niet boven 1'37" uit. Het huiswerk van Sunweb, UAE en Bora lijkt te kloppen.

15:33 15 uur 33. Op 12 kilometer van de finish ligt nog een tussensprint waar 3, 2 en 1 seconden uitgedeeld worden. Als de vlucht dan gegrepen is, dan kan een geïnteresseerde uit het peloton nog oogsten. . Op 12 kilometer van de finish ligt nog een tussensprint waar 3, 2 en 1 seconden uitgedeeld worden. Als de vlucht dan gegrepen is, dan kan een geïnteresseerde uit het peloton nog oogsten.

Hier brandt straks de lamp.

15:30 15 uur 30. We naderen het laatste wedstrijduur en ook Bora-Hansgrohe offert een mannetje op. 2'28": alles lijkt onder controle. . We naderen het laatste wedstrijduur en ook Bora-Hansgrohe offert een mannetje op. 2'28": alles lijkt onder controle.

15:29 15 uur 29. Hoe schat Michael Matthews zijn kansen in? Hoe schat Michael Matthews zijn kansen in?

15:27 15 uur 27. Michael Matthews is op papier de topfavoriet, maar wie moeten we nog in de gaten houden? We droppen deze namen: Peter Sagan, Diego Ulissi, Simon Clarke, Geraint Thomas, Simon Yates, Ben Swift, Tony Gallopin en Joao Almeida. Maar ook onder meer Arnaud Démare, Enrico Battaglin en Andrea Vendrame vlakken we niet uit. . Michael Matthews is op papier de topfavoriet, maar wie moeten we nog in de gaten houden? We droppen deze namen: Peter Sagan, Diego Ulissi, Simon Clarke, Geraint Thomas, Simon Yates, Ben Swift, Tony Gallopin en Joao Almeida. Maar ook onder meer Arnaud Démare, Enrico Battaglin en Andrea Vendrame vlakken we niet uit.

15:19 15 uur 19. Nog 49 kilometer. We zijn 100 kilometer aan het koersen. De situatie: Thomas De Gendt (Lotto-Soudal), Ben Gastauer (AG2R), Etienne van Empel (Vini Zabu), Mattia Bais (Androni) en Alessandro Tonelli (Bardiani) zetten het peloton op 2'46". UAE en Sunweb werken in dienst van Ulissi en Matthews. De finish is op hun lijf geschreven. . Nog 49 kilometer We zijn 100 kilometer aan het koersen.

De situatie: Thomas De Gendt (Lotto-Soudal), Ben Gastauer (AG2R), Etienne van Empel (Vini Zabu), Mattia Bais (Androni) en Alessandro Tonelli (Bardiani) zetten het peloton op 2'46".



UAE en Sunweb werken in dienst van Ulissi en Matthews. De finish is op hun lijf geschreven.

15:16 15 uur 16. Bora-Hansgrohe mengt zich voorlopig niet in de debatten. Sagan kan hier rekenen op Benedetti, Bodnar, Fabbro, Gamper, Konrad, Majka en Poljanski. . Bora-Hansgrohe mengt zich voorlopig niet in de debatten. Sagan kan hier rekenen op Benedetti, Bodnar, Fabbro, Gamper, Konrad, Majka en Poljanski.

15:11 15 uur 11. Er zijn veel concurrenten. Michael Matthews is de grootste rivaal. Diego Ulissi (UAE). Er zijn veel concurrenten. Michael Matthews is de grootste rivaal. Diego Ulissi (UAE)

Het is speculatie, maar Astana zag Loetsenko afhaken voor het WK door corona en nog twee Kazachse renners werden voor deze Giro geschrapt na een besmetting. De Kazachen houden het voorlopig op "maagproblemen" bij Vlasov.

15:08 15 uur 08. Denz en Bjerg zijn de hardrijders met dienst. De Deen van UAE lijkt dat vooral in dienst van Ulissi te doen en niet voor Gaviria. Voor de Colombiaan zal deze finish normaal te zwaar zijn. . Denz en Bjerg zijn de hardrijders met dienst. De Deen van UAE lijkt dat vooral in dienst van Ulissi te doen en niet voor Gaviria. Voor de Colombiaan zal deze finish normaal te zwaar zijn.

15:05 2'49". Nog 62 kilometer en het peloton tapt nu uit een ander vaatje, vooral onder impuls van Denz (Sunweb). De voorsprong van De Gendt en co loopt vrij snel terug. . 15 uur 05. 2'49" Nog 62 kilometer en het peloton tapt nu uit een ander vaatje, vooral onder impuls van Denz (Sunweb). De voorsprong van De Gendt en co loopt vrij snel terug.

15:00 Einde verhaal voor Vlasov. 15 uur . Einde verhaal voor Vlasov

14:59 14 uur 59. Vlasov kwam plots slenterend in beeld en liet er dan geen twijfel meer over bestaan: de Rus verlaat de Giro langs een achterpoortje. Als er maar geen sprake is van een coronagolf binnen Astana... Na de val van Miguel Angel Lopez is Jakob Fuglsang alleszins een tweede luitenant kwijt. . Vlasov kwam plots slenterend in beeld en liet er dan geen twijfel meer over bestaan: de Rus verlaat de Giro langs een achterpoortje. Als er maar geen sprake is van een coronagolf binnen Astana... Na de val van Miguel Angel Lopez is Jakob Fuglsang alleszins een tweede luitenant kwijt.

14:57 Vlasov stapt uit de Giro. Een nieuwe mokerslag voor Astana, want ook rugnummer 28 stapt af. Aleksandr Vlasov verlaat de Giro. De Rus staat te braken aan de kant van de weg. . 14 uur 57. Vlasov stapt uit de Giro Een nieuwe mokerslag voor Astana, want ook rugnummer 28 stapt af. Aleksandr Vlasov verlaat de Giro. De Rus staat te braken aan de kant van de weg.

14:56 14 uur 56. Morgen: vuurwerk op de Etna. De klassementsmannen zullen straks bij de pinken moeten zijn, maar morgen is het helemaal bittere ernst. Dan trekken we naar de Etna. . Morgen: vuurwerk op de Etna De klassementsmannen zullen straks bij de pinken moeten zijn, maar morgen is het helemaal bittere ernst. Dan trekken we naar de Etna.

14:52 14 uur 52. Het is overigens witte trui Mikkel Bjerg (UAE) die het vuile werk moet opknappen. De drievoudige wereldkampioen bij de beloften reed gisteren een van de beste tijdritten van zijn debuutseizoen. . Het is overigens witte trui Mikkel Bjerg (UAE) die het vuile werk moet opknappen. De drievoudige wereldkampioen bij de beloften reed gisteren een van de beste tijdritten van zijn debuutseizoen.

14:50 Joao Almeida draagt voor de gelegenheid de paarse puntentrui, morgen de roze leiderstrui? 14 uur 50. Joao Almeida draagt voor de gelegenheid de paarse puntentrui, morgen de roze leiderstrui?

14:48 14 uur 48. Sunweb en UAE: zij zijn de eerste teams die een mannetje inzetten. Ze vertrouwen de benen van De Gendt niet. . Sunweb en UAE: zij zijn de eerste teams die een mannetje inzetten. Ze vertrouwen de benen van De Gendt niet.

14:43 14 uur 43. Nog 80 kilometer. En zo kabbelt het een beetje voort in deze etappe. 5'13" voor de 5 leiders: dat ziet er toch een beetje rooskleurig uit, niet? . Nog 80 kilometer En zo kabbelt het een beetje voort in deze etappe. 5'13" voor de 5 leiders: dat ziet er toch een beetje rooskleurig uit, niet?

14:39 14 uur 39. Pieter Serry was gisteren de beste Belg: "20e: dat had ik niet verwacht". Pieter Serry was gisteren de beste Belg: "20e: dat had ik niet verwacht"

14:35 14 uur 35. In het peloton sluit Elia Viviani weer aan na zijn val. De Italiaan rijdt met schaafwonden rond. 2020 is niet zijn jaar. Hij staat nog altijd droog. . In het peloton sluit Elia Viviani weer aan na zijn val. De Italiaan rijdt met schaafwonden rond. 2020 is niet zijn jaar. Hij staat nog altijd droog.

14:32 14 uur 32. Nog 88 kilometer en het beeld is dan toch niet veranderd in het peloton. Iedereen kijkt naar Ineos. . Nog 88 kilometer en het beeld is dan toch niet veranderd in het peloton. Iedereen kijkt naar Ineos.

14:28 14 uur 28. Joao Almeida staat 2e. Hij is heel explosief en de roze trui zit er in, want Filippo Ganna klimt niet zo goed. Ik ben benieuwd of onze Portugees de Etna overleeft, maar we trekken zijn kaart. Pieter Serry (Deceuninck-Quick Step). Joao Almeida staat 2e. Hij is heel explosief en de roze trui zit er in, want Filippo Ganna klimt niet zo goed. Ik ben benieuwd of onze Portugees de Etna overleeft, maar we trekken zijn kaart. Pieter Serry (Deceuninck-Quick Step)

14:21 Het tempo van Ineos is vrij gezapig. 14 uur 21. Het tempo van Ineos is vrij gezapig

14:19 14 uur 19. Bij de tussensprint, die kort na een haakse bocht lag, gaat het mis voor Viviani. Hij gaat tegen de vlakte. En enkele bochten later glijdt ook ploegmaat Consonni weg. . Bij de tussensprint, die kort na een haakse bocht lag, gaat het mis voor Viviani. Hij gaat tegen de vlakte. En enkele bochten later glijdt ook ploegmaat Consonni weg.

14:18 14 uur 18. Versterking in het peloton. De voorsprong is intussen aangedikt tot 5'12" en in het peloton maken ze zich toch een beetje zorgen. Ineos maakt met plezier plaats voor andere teams. Démare en Gaviria tonen alleszins hun ambities voor de puntentrui en nemen de resterende puntjes voor hun rekening. . Versterking in het peloton De voorsprong is intussen aangedikt tot 5'12" en in het peloton maken ze zich toch een beetje zorgen. Ineos maakt met plezier plaats voor andere teams. Démare en Gaviria tonen alleszins hun ambities voor de puntentrui en nemen de resterende puntjes voor hun rekening.

14:12 Sprint. Wie Giro zegt, zegt ook Traguardo Volante. Ook voor de tussensprint haalt De Gendt zijn neus niet op: hij perst er een pittig sprintje uit en komt als eerste voorbij aan de boog. . 14 uur 12. Sprint Wie Giro zegt, zegt ook Traguardo Volante. Ook voor de tussensprint haalt De Gendt zijn neus niet op: hij perst er een pittig sprintje uit en komt als eerste voorbij aan de boog.

14:09 14 uur 09. Retro: Agrigento, waar Luc Leblanc in 1994 wereldkampioen werd. Retro: Agrigento, waar Luc Leblanc in 1994 wereldkampioen werd

14:08 14 uur 08. Door de peuzelwerken in het peloton winnen De Gendt en co een extra minuutje: 4'21". . Door de peuzelwerken in het peloton winnen De Gendt en co een extra minuutje: 4'21".

14:04 14 uur 04. De route wordt nu een stuk minder golvend. In het peloton grijpen ze bij Ineos gretig naar de etenszakjes. De ploeg van de leider ontvangt voorlopig geen steun. . De route wordt nu een stuk minder golvend. In het peloton grijpen ze bij Ineos gretig naar de etenszakjes. De ploeg van de leider ontvangt voorlopig geen steun.

14:00 Blauwe missie van De Gendt. Op een groot mes sprint De Gendt naar de 3 punten. Hij komt voorlopig op gelijke hoogte van Rick Zabel. . 14 uur . Blauwe missie van De Gendt Op een groot mes sprint De Gendt naar de 3 punten. Hij komt voorlopig op gelijke hoogte van Rick Zabel.

13:58 13 uur 58. We snijden het eerste gecatalogeerd bergje van de dag aan. Toont Thomas De Gendt interesse in de bergpunten? . We snijden het eerste gecatalogeerd bergje van de dag aan. Toont Thomas De Gendt interesse in de bergpunten?

13:49 13 uur 49. Nutella. Elke renner heeft zonder twijfel een guilty pleasure. Bij Filippo Ganna is dat Nutella. Gisteren wilde een journalist weten of de tijdritwinnaar na zijn triomf een boterham met chocopasta zou mogen verslinden. "We staan scherp, dus misschien gunt de ploeg ons wel een extra zetje voor de komende dagen", klonk het gisteren hoopvol. Of zijn wensen zijn ingewilligd, weten we niet. . Nutella Elke renner heeft zonder twijfel een guilty pleasure. Bij Filippo Ganna is dat Nutella. Gisteren wilde een journalist weten of de tijdritwinnaar na zijn triomf een boterham met chocopasta zou mogen verslinden. "We staan scherp, dus misschien gunt de ploeg ons wel een extra zetje voor de komende dagen", klonk het gisteren hoopvol. Of zijn wensen zijn ingewilligd, weten we niet.

13:49 Ineos brengt het verschil met de 5 leiders terug tot 3'00". 13 uur 49. Ineos brengt het verschil met de 5 leiders terug tot 3'00"

13:46 13 uur 46. Ik heb geen speciale verwachtingen vandaag. Ik ga gewoon mijn best doen. Peter Sagan (Bora-Hansgrohe). Ik heb geen speciale verwachtingen vandaag. Ik ga gewoon mijn best doen. Peter Sagan (Bora-Hansgrohe)

13:43 13 uur 43. In de kopgroep monsteren we nu eens 4 kopjes, dan weer 5. Etienne van Empel heeft na zijn val al vaak zijn volgwagen opgezocht, maar steekt nu toch zijn duim in de lucht. . In de kopgroep monsteren we nu eens 4 kopjes, dan weer 5. Etienne van Empel heeft na zijn val al vaak zijn volgwagen opgezocht, maar steekt nu toch zijn duim in de lucht.

13:41 13 uur 41. Gastauer. Ben Gastauer (32) rijdt al zijn hele profcarrière bij AG2R. De Luxemburger kent zijn kwaliteiten en beperkingen en is een gewaardeerde knecht. Zijn team is naar deze Giro afgereisd zonder uitgesproken kopman en met een reeks vrijbuiters. Tony Gallopin draagt overigens rugnummer 1 bij afwezigheid van titelverdediger Richard Carapaz. . Gastauer Ben Gastauer (32) rijdt al zijn hele profcarrière bij AG2R. De Luxemburger kent zijn kwaliteiten en beperkingen en is een gewaardeerde knecht. Zijn team is naar deze Giro afgereisd zonder uitgesproken kopman en met een reeks vrijbuiters. Tony Gallopin draagt overigens rugnummer 1 bij afwezigheid van titelverdediger Richard Carapaz.

13:37 13 uur 37. Van Empel. Er wordt een mondje Nederlands gepraat in de kopgroep dankzij Thomas De Gendt en Etienne van Empel. De 26-jarige Nederlander maakt zijn debuut in een grote ronde. Zijn team Vini Zabu-KTM ontving een wildcard voor deze Giro. Speerpunt in de ploeg is Giovanni Visconti, al is hij toch al een dagje ouder (37). Ook Luca Wackermann zal zich in deze Giro wel onderscheiden. . Van Empel Er wordt een mondje Nederlands gepraat in de kopgroep dankzij Thomas De Gendt en Etienne van Empel. De 26-jarige Nederlander maakt zijn debuut in een grote ronde. Zijn team Vini Zabu-KTM ontving een wildcard voor deze Giro. Speerpunt in de ploeg is Giovanni Visconti, al is hij toch al een dagje ouder (37). Ook Luca Wackermann zal zich in deze Giro wel onderscheiden.

13:34 Tijdsverschil. Nog 130 kilometer en het verschil is stabiel. 3'20", dat is de marge van Thomas De Gendt. Nog eens de namen van de mannen met wie hij op pad is: Ben Gastauer (AG2R), Alessandro Tonelli (Bardiani), Mattia Bais (Androni) en Etienne van Empel (Vini Zabu). . 13 uur 34. Tijdsverschil Nog 130 kilometer en het verschil is stabiel. 3'20", dat is de marge van Thomas De Gendt.

Nog eens de namen van de mannen met wie hij op pad is: Ben Gastauer (AG2R), Alessandro Tonelli (Bardiani), Mattia Bais (Androni) en Etienne van Empel (Vini Zabu).

13:33 Het blijft wennen: de nieuwe shirts van EF Pro Cycling. 13 uur 33. Het blijft wennen: de nieuwe shirts van EF Pro Cycling

13:31 13 uur 31. Ik weet dat het niet gemakkelijk zal worden vandaag, maar ik probeer deze trui te behouden. . Filippo Ganna (Ineos). Ik weet dat het niet gemakkelijk zal worden vandaag, maar ik probeer deze trui te behouden. Filippo Ganna (Ineos)

13:26 13 uur 26. Noblesse oblige: Ineos doet zijn duit in het zakje en houdt de kloof nu beperkt tot 3'42". Of dat echt met de intentie is om de leiderspositie te bewaren, dat is nog maar de vraag. Ze geven een aanzet, zoals dat als het ware "verplicht" is als team van de leider. Straks zullen de ploegen die azen op de dagzege wel opduiken. . Noblesse oblige: Ineos doet zijn duit in het zakje en houdt de kloof nu beperkt tot 3'42". Of dat echt met de intentie is om de leiderspositie te bewaren, dat is nog maar de vraag. Ze geven een aanzet, zoals dat als het ware "verplicht" is als team van de leider. Straks zullen de ploegen die azen op de dagzege wel opduiken.

13:24 13 uur 24. Weer met z'n vijven. Van Empel groet zijn medevluchters opnieuw. Na zijn schuiver vervolledigt hij de kopgroep. . Weer met z'n vijven Van Empel groet zijn medevluchters opnieuw. Na zijn schuiver vervolledigt hij de kopgroep.

13:22 13 uur 22. Thomas De Gendt is de best geplaatste renner in de kopgroep. Hij gaf gisteren 1'02" prijs op de ritwinnaar. Onze landgenoot rijdt dus virtueel in de roze trui. . Thomas De Gendt is de best geplaatste renner in de kopgroep. Hij gaf gisteren 1'02" prijs op de ritwinnaar. Onze landgenoot rijdt dus virtueel in de roze trui.

13:21 Ineos lijkt de roze trui van Ganna voorlopig te verdedigen. 13 uur 21. Ineos lijkt de roze trui van Ganna voorlopig te verdedigen

13:20 Val in de kopgroep. Voorin spelen we Etienne van Empel (even) kwijt. Ook de Nederlander maakt kennis met de rotzooi op de Siciliaanse wegen en mist een bocht in een afdaling. Met een gescheurd truitje probeert hij zijn stelling opnieuw in te nemen. . 13 uur 20. Val in de kopgroep Voorin spelen we Etienne van Empel (even) kwijt. Ook de Nederlander maakt kennis met de rotzooi op de Siciliaanse wegen en mist een bocht in een afdaling. Met een gescheurd truitje probeert hij zijn stelling opnieuw in te nemen.

13:17 13 uur 17. Het is nog lang niet met volle overtuiging, maar Ineos neemt zijn verantwoordelijkheid en trekt de kar. Het is Rohan Dennis die als eerste pion ingezet wordt. Ze kennen natuurlijk ook de reputatie van De Gendt, die met zijn 4 amici nu al 3'35" heeft. . Het is nog lang niet met volle overtuiging, maar Ineos neemt zijn verantwoordelijkheid en trekt de kar. Het is Rohan Dennis die als eerste pion ingezet wordt.

Ze kennen natuurlijk ook de reputatie van De Gendt, die met zijn 4 amici nu al 3'35" heeft.

13:13 13 uur 13. Dat De Gendt aanvalt, verbaast uiteraard niemand. Dat hij dat vandaag al doet, is wel een beetje verrassend. Het is nog maar de tweede dag van deze grote ronde, wat betekent dat de honger nog bijzonder groot is en het geloof in eigen kansen bij alle ploegen nog intact is. Een onderneming als vandaag dichten we meer kansen toe in het slot van zo'n lange rittenkoers, maar De Gendt mag uiteraard altijd ons ongelijk bewijzen. . Dat De Gendt aanvalt, verbaast uiteraard niemand. Dat hij dat vandaag al doet, is wel een beetje verrassend.

Het is nog maar de tweede dag van deze grote ronde, wat betekent dat de honger nog bijzonder groot is en het geloof in eigen kansen bij alle ploegen nog intact is.

Een onderneming als vandaag dichten we meer kansen toe in het slot van zo'n lange rittenkoers, maar De Gendt mag uiteraard altijd ons ongelijk bewijzen.

13:11 2'01". Nog 141 kilometer en in geen tijd heeft het kwintet 2 minuten te pakken. In het peloton zien we nog geen ploeg die het initiatief wil nemen. . 13 uur 11. 2'01" Nog 141 kilometer en in geen tijd heeft het kwintet 2 minuten te pakken. In het peloton zien we nog geen ploeg die het initiatief wil nemen.

13:07 13 uur 07. Samenstelling van de kopgroep. De namen op een rijtje: Thomas De Gendt (Lotto-Soudal), Ben Gastauer (AG2R), Mattia Bais (Androni), Etienne van Empel (Vini Zabu) en Alessandro Tonelli (Bardiani). . Samenstelling van de kopgroep De namen op een rijtje: Thomas De Gendt (Lotto-Soudal), Ben Gastauer (AG2R), Mattia Bais (Androni), Etienne van Empel (Vini Zabu) en Alessandro Tonelli (Bardiani).

13:06 13 uur 06. In de grote groep lijkt men nu al te kiezen voor de rustfase. 5 vluchters - met De Gendt - zijn dus de uitverkorenen. . In de grote groep lijkt men nu al te kiezen voor de rustfase. 5 vluchters - met De Gendt - zijn dus de uitverkorenen.

13:06 Lotto-Soudal telt vooral aanvallers in deze Giro. 13 uur 06. Lotto-Soudal telt vooral aanvallers in deze Giro

13:05 13 uur 05. Aanval De Gendt! Thomas De Gendt danst een eerste keer op zijn pedalen en forceert een breuk. Hij krijgt 4 gezellen mee. . Aanval De Gendt! Thomas De Gendt danst een eerste keer op zijn pedalen en forceert een breuk. Hij krijgt 4 gezellen mee.

13:04 13 uur 04. Ja, er is een kans vandaag, maar er zijn veel vraagtekens. Welke teams zullen jagen? . Thomas De Gendt (Lotto-Soudal). Ja, er is een kans vandaag, maar er zijn veel vraagtekens. Welke teams zullen jagen? Thomas De Gendt (Lotto-Soudal)

13:03 13 uur 03. De snelheidsmeter gaat meteen de hoogte in. Bergkoning Zabel haakt zijn wagonnetje aan in een groepje van 4, maar de accordeon plooit al dicht. . De snelheidsmeter gaat meteen de hoogte in. Bergkoning Zabel haakt zijn wagonnetje aan in een groepje van 4, maar de accordeon plooit al dicht.

13:02 13 uur 02. Officiële start. De opwarming is achter de kiezen. Aanvallers met plannen kunnen op zoek gaan naar gesprekspartners. . Officiële start De opwarming is achter de kiezen. Aanvallers met plannen kunnen op zoek gaan naar gesprekspartners.

12:56 12 uur 56. Het wegdek begint zo meteen al te hellen, maar veel bergpunten kunnen niet gesprokkeld worden. Na 37 kilometer komen we boven op een knik van 4e categorie, ook aan de finish worden nog punten uitgedeeld. . Het wegdek begint zo meteen al te hellen, maar veel bergpunten kunnen niet gesprokkeld worden. Na 37 kilometer komen we boven op een knik van 4e categorie, ook aan de finish worden nog punten uitgedeeld.

12:53 12 uur 53. We sluipen richting kilometerpaal 0. Lotto-Soudal posteert veel renners op de eerste rijen. Ook Thomas De Gendt zit klaar. . We sluipen richting kilometerpaal 0. Lotto-Soudal posteert veel renners op de eerste rijen. Ook Thomas De Gendt zit klaar.

12:48 12 uur 48. Ik ben tevreden. De verschillen met de andere klassementsmannen zijn nog klein, met Geraint Thomas als uitzondering. Hij was echt heel sterk. Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo) was een van de verliezers gisteren. Ik ben tevreden. De verschillen met de andere klassementsmannen zijn nog klein, met Geraint Thomas als uitzondering. Hij was echt heel sterk. Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo) was een van de verliezers gisteren

12:46 12 uur 46. Truien. De leiderstrui is in handen van Filippo Ganna, Joao Almeida draagt de paarse puntentrui, Mikkel Bjerg het gelegenheidswit als beste jongere en Rick Zabel is de blauwe bergkoning. . Truien De leiderstrui is in handen van Filippo Ganna, Joao Almeida draagt de paarse puntentrui, Mikkel Bjerg het gelegenheidswit als beste jongere en Rick Zabel is de blauwe bergkoning.

12:45 12 uur 45. Andiamo! De lokale hoogwaardigheidsbekleders hebben hun taken volbracht. We zijn vertrokken voor deze rit, die nog een neutrale zone van zo'n 8 kilometer krijgt. . Andiamo! De lokale hoogwaardigheidsbekleders hebben hun taken volbracht. We zijn vertrokken voor deze rit, die nog een neutrale zone van zo'n 8 kilometer krijgt.

12:45 12 uur 45 match begonnen Start



De leider beleeft zijn moment de gloire op het podium.

12:27 12 uur 27. De visie van De Gendt. Na de tijdrit van gisteren wierp Thomas De Gendt (Lotto-Soudal) zijn blik al op de etappe van vandaag. "Het zal iets raars zijn", voorspelde hij. "Ineos zal niet heel veel moeite doen voor de leiderstrui, want ze zullen dat nog vaak moeten doen in dienst van Geraint Thomas. Er is een kans, maar we zijn met veel aanvallers in onze ploeg." . De visie van De Gendt Na de tijdrit van gisteren wierp Thomas De Gendt (Lotto-Soudal) zijn blik al op de etappe van vandaag.

"Het zal iets raars zijn", voorspelde hij. "Ineos zal niet heel veel moeite doen voor de leiderstrui, want ze zullen dat nog vaak moeten doen in dienst van Geraint Thomas. Er is een kans, maar we zijn met veel aanvallers in onze ploeg."

12:15 Cobra Riccò kraait victorie in Agrigento in 2008. 12 uur 15. Cobra Riccò kraait victorie in Agrigento in 2008

12:13 12 uur 13. Agrigento: Riccò is de laatste ritwinnaar. De Giro vertoeft niet al te vaak op Sicilië. De laatste aankomst in Agrigento dateert van 2008, toen Riccardo Riccò over het sterkste eindschot beschikte. De veelbesproken Italiaan was op de lastige finish sterker dan Danilo Di Luca, Davide Rebellin, Franco Pellizotti, Paolo Savoldelli en Joaquim Rodriguez. Die namen bewijzen de lastigheidsgraad van deze finish. . Agrigento: Riccò is de laatste ritwinnaar De Giro vertoeft niet al te vaak op Sicilië. De laatste aankomst in Agrigento dateert van 2008, toen Riccardo Riccò over het sterkste eindschot beschikte.

De veelbesproken Italiaan was op de lastige finish sterker dan Danilo Di Luca, Davide Rebellin, Franco Pellizotti, Paolo Savoldelli en Joaquim Rodriguez.

Die namen bewijzen de lastigheidsgraad van deze finish.

Voor deze trofee is het nog een beetje te vroeg.

12:02 12 uur 02. In Italië wordt de startprocedure stilaan op gang getrokken. Om 12.45u volgt de officieuze start. Het weer in ons land en voor de mannen in Luik-Bastenaken-Luik is guur, op Sicilië schijnt de zon en geeft de thermometer een graad of 25 aan. . In Italië wordt de startprocedure stilaan op gang getrokken. Om 12.45u volgt de officieuze start. Het weer in ons land en voor de mannen in Luik-Bastenaken-Luik is guur, op Sicilië schijnt de zon en geeft de thermometer een graad of 25 aan.

10:59 10 uur 59. De droomfabriek van Ganna. Voor Filippo Ganna schijnt de zon nu al een tijdje. De 24-jarige Italiaan werd de voorbije weken wereldkampioen en Italiaans kampioen tegen de klok en een tijdje geleden tekende hij ook voor een vlijmscherp wereldrecord op de achtervolging. Alles wat de Italiaan aanraakt, verandert in goud. Of in een roos tintje, want bij zijn debuut in een grote ronde won Ganna dus meteen en veroverde hij ook de roze trui. "Hopelijk is dit een goed voorteken, want we mogen niet vergeten dat we hier vooral zijn om Geraint Thomas te steunen. Hij gaat vol voor de eindzege", bleef de boomlange Italiaan gisteren bescheiden. . De droomfabriek van Ganna Voor Filippo Ganna schijnt de zon nu al een tijdje. De 24-jarige Italiaan werd de voorbije weken wereldkampioen en Italiaans kampioen tegen de klok en een tijdje geleden tekende hij ook voor een vlijmscherp wereldrecord op de achtervolging.

Alles wat de Italiaan aanraakt, verandert in goud. Of in een roos tintje, want bij zijn debuut in een grote ronde won Ganna dus meteen en veroverde hij ook de roze trui.

"Hopelijk is dit een goed voorteken, want we mogen niet vergeten dat we hier vooral zijn om Geraint Thomas te steunen. Hij gaat vol voor de eindzege", bleef de boomlange Italiaan gisteren bescheiden.

10:59 10 uur 59. Giro Filippo Ganna vliegt naar roze trui, Geraint Thomas doet gouden zaak in klassement

10:57 10 uur 57. Of ik uit deze droom wil ontwaken? Laat me nog maar even in deze bubbel. Roze trui Filippo Ganna (Ineos). Of ik uit deze droom wil ontwaken? Laat me nog maar even in deze bubbel. Roze trui Filippo Ganna (Ineos)

10:47 10 uur 47. Het profiel van deze etappe. Er zijn niet te veel rassprinters aanwezig in dit peloton, maar onder meer Elia Viviani en Fernando Gaviria zullen vandaag sowieso nog niet aan hun trekken komen. Vanuit startplaats Alcamo volgt een heuvelachtig openingsuur met de nodige bultjes. Het middenrif van de etappe is licht verteerbaar, maar het venijn zit in de staart. In Agrigento wordt de winnaar aangeduid na een klimmetje van 3,7 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 5,3 procent. Dat lijkt spek voor de bek van punchers en machtspurters zoals Peter Sagan, Michael Matthews en Diego Ulissi. . Het profiel van deze etappe Er zijn niet te veel rassprinters aanwezig in dit peloton, maar onder meer Elia Viviani en Fernando Gaviria zullen vandaag sowieso nog niet aan hun trekken komen.

Vanuit startplaats Alcamo volgt een heuvelachtig openingsuur met de nodige bultjes. Het middenrif van de etappe is licht verteerbaar, maar het venijn zit in de staart.

In Agrigento wordt de winnaar aangeduid na een klimmetje van 3,7 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 5,3 procent.

Dat lijkt spek voor de bek van punchers en machtspurters zoals Peter Sagan, Michael Matthews en Diego Ulissi.

10:47 Dit staat de renners vandaag te wachten. 10 uur 47. Dit staat de renners vandaag te wachten