LIVE Giro: langste etappe wordt ingekort naar rit van 124 kilometer

14:18 14 uur 18. Vegni is not amused. Giro-baas Mauro Vegni is niet in zijn nopjes, dat is duidelijk. De Italiaan stelt dat de vraag van de renners in se niet aanvaard werd, maar dat de organisatie gewoon het hoofd moest buigen. Vegni meent ook dat er gisteren geen verzoek tot inkorting is gekomen en lijkt vooral Lotto-Soudal als aanstoker aan te duiden. "Iemand zal hier ook voor moeten opdraaien", doelt hij op overeenkomsten met steden en dorpjes die de Giro vandaag zou aansnijden en die dus niet nageleefd zijn. . Vegni is not amused Giro-baas Mauro Vegni is niet in zijn nopjes, dat is duidelijk. De Italiaan stelt dat de vraag van de renners in se niet aanvaard werd, maar dat de organisatie gewoon het hoofd moest buigen.

Vegni meent ook dat er gisteren geen verzoek tot inkorting is gekomen en lijkt vooral Lotto-Soudal als aanstoker aan te duiden.

"Iemand zal hier ook voor moeten opdraaien", doelt hij op overeenkomsten met steden en dorpjes die de Giro vandaag zou aansnijden en die dus niet nageleefd zijn.

Weliswaar zonder de roze trui in de gelederen.

13:40 13 uur 40. 14.30u. Eenmaal, andermaal? Radio corsa meldt dat er om 14.30u gestart zal worden. Op het programma: een vlakke rit van 124 kilometer. . 14.30u Eenmaal, andermaal? Radio corsa meldt dat er om 14.30u gestart zal worden. Op het programma: een vlakke rit van 124 kilometer.

13:32 13 uur 32. We zijn de klok van 13.30u gepasseerd, maar van koers is nog geen sprake. 14u dan maar? . We zijn de klok van 13.30u gepasseerd, maar van koers is nog geen sprake. 14u dan maar?

13:23 Er werd deze ochtend wel even gestart, maar na 8 kilometer werd de rit geneutraliseerd en stapten de renners in de wagens en bussen. 13 uur 23. Er werd deze ochtend wel even gestart, maar na 8 kilometer werd de rit geneutraliseerd en stapten de renners in de wagens en bussen

Solidariteit in het peloton.

12:59 12 uur 59. Ik was de voorbije dagen ter plaatse en de renners hebben wel geklaagd over de vele verre transfers en de lange etappes. Ik ben nu niet meer in Italië, maar ik vermoed dat het hen te veel is geworden en er protest is. Het weer is ook slecht, dat speelt allemaal een rol. De renners zijn al lang onderweg en er is die constante Covid-dreiging. Patrick Lefevere (Deceuninck-Quick Step). Ik was de voorbije dagen ter plaatse en de renners hebben wel geklaagd over de vele verre transfers en de lange etappes. Ik ben nu niet meer in Italië, maar ik vermoed dat het hen te veel is geworden en er protest is. Het weer is ook slecht, dat speelt allemaal een rol. De renners zijn al lang onderweg en er is die constante Covid-dreiging. Patrick Lefevere (Deceuninck-Quick Step)

12:59 12 uur 59. Volgens de meest recente informatie gaat deze 19e etappe om 13.30u van start en zal de route 124 km bedragen. . Volgens de meest recente informatie gaat deze 19e etappe om 13.30u van start en zal de route 124 km bedragen.



We hebben een nieuwe startplaats. Volgens het oorspronkelijke schema zou dat een etappe van iets meer dan 120 kilometer betekenen.

12:34 12 uur 34. We hadden gisteren al een voorstel tot inkorting gedaan, maar dat werd niet aanvaard. Vanmorgen was er opnieuw protest. Het is fijn dat de renners hetzelfde standpunt verdedigden. We hebben onderhandeld en we zijn blij dat er straks nog gekoerst zal worden. We zullen alles geven om er toch nog iets van te maken vandaag. Adam Hansen (Lotto-Soudal). We hadden gisteren al een voorstel tot inkorting gedaan, maar dat werd niet aanvaard. Vanmorgen was er opnieuw protest. Het is fijn dat de renners hetzelfde standpunt verdedigden. We hebben onderhandeld en we zijn blij dat er straks nog gekoerst zal worden. We zullen alles geven om er toch nog iets van te maken vandaag. Adam Hansen (Lotto-Soudal)

12:13 12 uur 13. We zijn nog altijd niet veel wijzer geworden. 13.30u in Abbiategrasso, 14u in Como: dat zijn de pistes die nu het meest geciteerd worden voor deze geamputeerde etappe. . We zijn nog altijd niet veel wijzer geworden. 13.30u in Abbiategrasso, 14u in Como: dat zijn de pistes die nu het meest geciteerd worden voor deze geamputeerde etappe.

11:53 11 uur 53. Round-up. Voor wie het nieuws uit de Giro de voorbije uren niet echt heeft kunnen volgen: om 10u had het peloton aan de langste etappe van deze Ronde van Italië moeten beginnen, een parcours van liefst 258 kilometer. Gisteren werd organisator RCS door de renners al gevraagd om een aanpassing (lees: het inkorten van het traject) door te voeren, maar Mauro Vegni en co hielden het been stijf. Vandaag was er kort voor de start opnieuw gemor bij de renners en deze keer heeft RCS wel geluisterd. De renners sprongen na enkele kilometers op de bus en zijn nu op weg naar een alternatieve startplaats. Vermoedelijk zal de afstand van vandaag pakweg 150 kilometer bedragen. De argumenten voor het protest: een ellenlange etappe na moordende bergritten, regen en koude, lange transfers in de bus voor en na de ritten en de coronadreiging (verzwakt immuunsysteem na 7 uur fietsen in deze weersomstandigheden). . Round-up Voor wie het nieuws uit de Giro de voorbije uren niet echt heeft kunnen volgen: om 10u had het peloton aan de langste etappe van deze Ronde van Italië moeten beginnen, een parcours van liefst 258 kilometer.

Gisteren werd organisator RCS door de renners al gevraagd om een aanpassing (lees: het inkorten van het traject) door te voeren, maar Mauro Vegni en co hielden het been stijf. Vandaag was er kort voor de start opnieuw gemor bij de renners en deze keer heeft RCS wel geluisterd.



De renners sprongen na enkele kilometers op de bus en zijn nu op weg naar een alternatieve startplaats. Vermoedelijk zal de afstand van vandaag pakweg 150 kilometer bedragen.

De argumenten voor het protest: een ellenlange etappe na moordende bergritten, regen en koude, lange transfers in de bus voor en na de ritten en de coronadreiging (verzwakt immuunsysteem na 7 uur fietsen in deze weersomstandigheden).

11:49 Zijn eerste dag in de roze trui wordt "een halve werkdag". 11 uur 49. Zijn eerste dag in de roze trui wordt "een halve werkdag"

Er werd dus wel even "gekoerst", maar info over de nieuwe locatie en het nieuwe startuur is er nog niet.

Ook renners die niet in dit peloton zitten, drukken hun steun uit voor de protesterende collega's.

Zo'n verplaatste start is een beetje een logistieke nachtmerrie.

Het is allemaal een beetje chaotisch. De bussen waren al opgeschoven richting de finish, maar zijn teruggekeerd. De koffers van de renners - met droge kledij - zouden dan weer richting de volgende hotels verhuisd zijn...

11:05 11 uur 05. 150 of 180 kilometer? Waar en wanneer we toch zullen koersen, is nog altijd niet duidelijk. Volgens La Gazzetta dello Sport wordt er nu gekeken naar een nieuwe start in Como voor een route van 180 kilometer. . 150 of 180 kilometer? Waar en wanneer we toch zullen koersen, is nog altijd niet duidelijk. Volgens La Gazzetta dello Sport wordt er nu gekeken naar een nieuwe start in Como voor een route van 180 kilometer.

10:55 10 uur 55. Niet alleen de afstand - toch bijzonder ongelukkig gekozen - speelt een rol in dit protest, ook de weersomstandigheden zijn een bepalende factor. Volgens de berichten die doorsijpelen, zijn de renners bevreesd om hun immuunsysteem nog meer te verzwakken tijdens zo'n lange dag in de gietende regen. Zo spreekt de coronadreiging toch nog een woordje mee in de apotheose van deze Giro. . Niet alleen de afstand - toch bijzonder ongelukkig gekozen - speelt een rol in dit protest, ook de weersomstandigheden zijn een bepalende factor.

Volgens de berichten die doorsijpelen, zijn de renners bevreesd om hun immuunsysteem nog meer te verzwakken tijdens zo'n lange dag in de gietende regen. Zo spreekt de coronadreiging toch nog een woordje mee in de apotheose van deze Giro.

10:35 10 uur 35. Bij de organisatie is er nog geen officiële communicatie geweest, maar volgens de RAI is dit scenario niet de wil van het volledige peloton. Als er straks "amper" 150 kilometer rest, dan kunnen we een massasprint al in de boeken schrijven. Een vlucht heeft dan vermoedelijk geen enkele kans op slagen. . Bij de organisatie is er nog geen officiële communicatie geweest, maar volgens de RAI is dit scenario niet de wil van het volledige peloton. Als er straks "amper" 150 kilometer rest, dan kunnen we een massasprint al in de boeken schrijven. Een vlucht heeft dan vermoedelijk geen enkele kans op slagen.

10:33 10 uur 33. Terug naar de ijskoude editie van Milaan-Sanremo in 2013. Terug naar de ijskoude editie van Milaan-Sanremo in 2013

10:27 10 uur 27. Het doet een beetje denken aan Milaan-Sanremo van 2013, de editie die Gerald Ciolek verrassend won. Ook toen stapte een verkleumd peloton op de bus. Dat gebeurde toen wel tijdens de klassieker. Vandaag zal het peloton de eerste 100 à 110 kilometer in een warme ploegbus afhaspelen. . Het doet een beetje denken aan Milaan-Sanremo van 2013, de editie die Gerald Ciolek verrassend won. Ook toen stapte een verkleumd peloton op de bus. Dat gebeurde toen wel tijdens de klassieker. Vandaag zal het peloton de eerste 100 à 110 kilometer in een warme ploegbus afhaspelen.

10:21 10 uur 21. Op de bus! De renners halen hun gram: de rit wordt ingekort. Vanuit startplaats Morbegno gaat het nu met de bus tot in Milaan. Daar zou nog een rit van 150 kilometer gereden worden. . Op de bus! De renners halen hun gram: de rit wordt ingekort. Vanuit startplaats Morbegno gaat het nu met de bus tot in Milaan. Daar zou nog een rit van 150 kilometer gereden worden.

10:20 10 uur 20. Het volledige traject wordt afgelegd, maar de optie is nu om een stuk met de ploegbussen te doen. Wordt vervolgd... . Het volledige traject wordt afgelegd, maar de optie is nu om een stuk met de ploegbussen te doen. Wordt vervolgd...

10:16 10 uur 16. Klagende renners? Volgens de Italiaanse media is het peloton nog niet gestart omdat ze niet akkoord gaan met wat er hen vandaag te wachten staat. Regen en een afstand die is opgetrokken van 253 tot 258 kilometer, dat stuit op protest. . Klagende renners? Volgens de Italiaanse media is het peloton nog niet gestart omdat ze niet akkoord gaan met wat er hen vandaag te wachten staat. Regen en een afstand die is opgetrokken van 253 tot 258 kilometer, dat stuit op protest.

10:14 10 uur 14. De renners zijn nog niet echt wakker, want de start laat een beetje op zich wachten. De voorbije dagen hebben er fors ingehakt. . De renners zijn nog niet echt wakker, want de start laat een beetje op zich wachten. De voorbije dagen hebben er fors ingehakt.

10:08 10 uur 08. Wat doet Groupama-FDJ? Ligt de sleutel van deze etappe in handen van Groupama-FDJ? De Fransen hebben met Arnaud Démare de eigenaar van de puntentrui en hij wil misschien geen risico nemen met eerste achtervolger Peter Sagan. 221 punten tegenover 184 punten: dat is de verhouding bij de start van deze rit. . Wat doet Groupama-FDJ? Ligt de sleutel van deze etappe in handen van Groupama-FDJ? De Fransen hebben met Arnaud Démare de eigenaar van de puntentrui en hij wil misschien geen risico nemen met eerste achtervolger Peter Sagan. 221 punten tegenover 184 punten: dat is de verhouding bij de start van deze rit.

10:05 10 uur 05. Het is niet de perfecte dag om de roze trui te tonen, maar dit is sowieso al een droom die uitkomt. . Wilco Kelderman (Sunweb). Het is niet de perfecte dag om de roze trui te tonen, maar dit is sowieso al een droom die uitkomt. Wilco Kelderman (Sunweb)

10:01 10 uur 01. We zijn stilaan klaar voor het 19e Italiaanse examen. De eerste startrij is grondig aangepast. Wilco Kelderman staat voor zijn eerste schooldag in de roze trui, Jai Hindley is nu ook de rechtmatige eigenaar van het wit. Arnaud Démare en Ruben Guerreiro gaan voor een nieuw dagje in paars en blauw. . We zijn stilaan klaar voor het 19e Italiaanse examen. De eerste startrij is grondig aangepast. Wilco Kelderman staat voor zijn eerste schooldag in de roze trui, Jai Hindley is nu ook de rechtmatige eigenaar van het wit. Arnaud Démare en Ruben Guerreiro gaan voor een nieuw dagje in paars en blauw.

Het romantische beeld van een renner in de Giro mogen we vergeten.

Thomas De Gendt past.

09:26 Regen. Alsof deze Giro nog niet zwaar genoeg is, wordt het normaal ook een dagje trappen in de regen. Dat kan een invloed hebben op het wedstrijdverhaal. Wie heeft zin in een ontsnapping? De kans op een massasprint is groot tot zeer groot en dat kan avonturiers afschrikken. Maar mogen we de sprint wel bestellen? De voorbije weken heeft iedereen op zijn appel gekregen van Arnaud Démare en dat kan het geloof fors aangetast hebben. Anderzijds: mannen als Elia Viviani hebben zich niet voor niets door het gebergte geworsteld. Hun seizoen zit er zondagavond op. Met een bergrit en tijdrit in het vooruitzicht is dit hun allerlaatste kans van 2020. . 09 uur 26. Regen Alsof deze Giro nog niet zwaar genoeg is, wordt het normaal ook een dagje trappen in de regen. Dat kan een invloed hebben op het wedstrijdverhaal.

Wie heeft zin in een ontsnapping? De kans op een massasprint is groot tot zeer groot en dat kan avonturiers afschrikken.

Maar mogen we de sprint wel bestellen? De voorbije weken heeft iedereen op zijn appel gekregen van Arnaud Démare en dat kan het geloof fors aangetast hebben.

Anderzijds: mannen als Elia Viviani hebben zich niet voor niets door het gebergte geworsteld. Hun seizoen zit er zondagavond op. Met een bergrit en tijdrit in het vooruitzicht is dit hun allerlaatste kans van 2020.

09:17 09 uur 17. Kijk naar het verslag van de zinderende rit over de Stelvio. Kijk naar het verslag van de zinderende rit over de Stelvio

09:16 09 uur 16. Ik denk dat ik over de beste papieren beschik, maar het wordt zaterdag en zondag nog een felle strijd. Wilco Kelderman (Sunweb) staat voor zijn eerste dag in de roze trui. Ik denk dat ik over de beste papieren beschik, maar het wordt zaterdag en zondag nog een felle strijd. Wilco Kelderman (Sunweb) staat voor zijn eerste dag in de roze trui

09:15 Het profiel van vandaag. 09 uur 15. Het profiel van vandaag