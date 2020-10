LIVE Giro: langste etappe in de regen wordt ingekort na protest van renners

10:35 10 uur 35. Bij de organisatie is er nog geen officiële communicatie geweest, maar volgens de RAI is dit scenario niet de wil van het volledige peloton. Als er straks "amper" 150 kilometer rest, dan kunnen we een massasprint al in de boeken schrijven. Een vlucht heeft dan vermoedelijk geen enkele kans op slagen. . Bij de organisatie is er nog geen officiële communicatie geweest, maar volgens de RAI is dit scenario niet de wil van het volledige peloton. Als er straks "amper" 150 kilometer rest, dan kunnen we een massasprint al in de boeken schrijven. Een vlucht heeft dan vermoedelijk geen enkele kans op slagen.

10:33 10 uur 33. Terug naar de ijskoude editie van Milaan-Sanremo in 2013. Terug naar de ijskoude editie van Milaan-Sanremo in 2013

10:27 10 uur 27. Het doet een beetje denken aan Milaan-Sanremo van 2013, de editie die Gerald Ciolek verrassend won. Ook toen stapte een verkleumd peloton op de bus. Dat gebeurde toen wel tijdens de klassieker. Vandaag zal het peloton de eerste 100 à 110 kilometer in een warme ploegbus afhaspelen. . Het doet een beetje denken aan Milaan-Sanremo van 2013, de editie die Gerald Ciolek verrassend won. Ook toen stapte een verkleumd peloton op de bus. Dat gebeurde toen wel tijdens de klassieker. Vandaag zal het peloton de eerste 100 à 110 kilometer in een warme ploegbus afhaspelen.

10:21 10 uur 21. Op de bus! De renners halen hun gram: de rit wordt ingekort. Vanuit startplaats Morbegno gaat het nu met de bus tot in Milaan. Daar zou nog een rit van 150 kilometer gereden worden. . Op de bus! De renners halen hun gram: de rit wordt ingekort. Vanuit startplaats Morbegno gaat het nu met de bus tot in Milaan. Daar zou nog een rit van 150 kilometer gereden worden.

10:20 10 uur 20. Het volledige traject wordt afgelegd, maar de optie is nu om een stuk met de ploegbussen te doen. Wordt vervolgd... . Het volledige traject wordt afgelegd, maar de optie is nu om een stuk met de ploegbussen te doen. Wordt vervolgd...

10:16 10 uur 16. Klagende renners? Volgens de Italiaanse media is het peloton nog niet gestart omdat ze niet akkoord gaan met wat er hen vandaag te wachten staat. Regen en een afstand die is opgetrokken van 253 tot 258 kilometer, dat stuit op protest. . Klagende renners? Volgens de Italiaanse media is het peloton nog niet gestart omdat ze niet akkoord gaan met wat er hen vandaag te wachten staat. Regen en een afstand die is opgetrokken van 253 tot 258 kilometer, dat stuit op protest.

10:14 10 uur 14. De renners zijn nog niet echt wakker, want de start laat een beetje op zich wachten. De voorbije dagen hebben er fors ingehakt. . De renners zijn nog niet echt wakker, want de start laat een beetje op zich wachten. De voorbije dagen hebben er fors ingehakt.

10:08 10 uur 08. Wat doet Groupama-FDJ? Ligt de sleutel van deze etappe in handen van Groupama-FDJ? De Fransen hebben met Arnaud Démare de eigenaar van de puntentrui en hij wil misschien geen risico nemen met eerste achtervolger Peter Sagan. 221 punten tegenover 184 punten: dat is de verhouding bij de start van deze rit. . Wat doet Groupama-FDJ? Ligt de sleutel van deze etappe in handen van Groupama-FDJ? De Fransen hebben met Arnaud Démare de eigenaar van de puntentrui en hij wil misschien geen risico nemen met eerste achtervolger Peter Sagan. 221 punten tegenover 184 punten: dat is de verhouding bij de start van deze rit.

10:05 10 uur 05. Het is niet de perfecte dag om de roze trui te tonen, maar dit is sowieso al een droom die uitkomt. . Wilco Kelderman (Sunweb). Het is niet de perfecte dag om de roze trui te tonen, maar dit is sowieso al een droom die uitkomt. Wilco Kelderman (Sunweb)

10:01 10 uur 01. We zijn stilaan klaar voor het 19e Italiaanse examen. De eerste startrij is grondig aangepast. Wilco Kelderman staat voor zijn eerste schooldag in de roze trui, Jai Hindley is nu ook de rechtmatige eigenaar van het wit. Arnaud Démare en Ruben Guerreiro gaan voor een nieuw dagje in paars en blauw. . We zijn stilaan klaar voor het 19e Italiaanse examen. De eerste startrij is grondig aangepast. Wilco Kelderman staat voor zijn eerste schooldag in de roze trui, Jai Hindley is nu ook de rechtmatige eigenaar van het wit. Arnaud Démare en Ruben Guerreiro gaan voor een nieuw dagje in paars en blauw.

09:26 Regen. Alsof deze Giro nog niet zwaar genoeg is, wordt het normaal ook een dagje trappen in de regen. Dat kan een invloed hebben op het wedstrijdverhaal. Wie heeft zin in een ontsnapping? De kans op een massasprint is groot tot zeer groot en dat kan avonturiers afschrikken. Maar mogen we de sprint wel bestellen? De voorbije weken heeft iedereen op zijn appel gekregen van Arnaud Démare en dat kan het geloof fors aangetast hebben. Anderzijds: mannen als Elia Viviani hebben zich niet voor niets door het gebergte geworsteld. Hun seizoen zit er zondagavond op. Met een bergrit en tijdrit in het vooruitzicht is dit hun allerlaatste kans van 2020. . 09 uur 26. Regen Alsof deze Giro nog niet zwaar genoeg is, wordt het normaal ook een dagje trappen in de regen. Dat kan een invloed hebben op het wedstrijdverhaal.

Wie heeft zin in een ontsnapping? De kans op een massasprint is groot tot zeer groot en dat kan avonturiers afschrikken.

Maar mogen we de sprint wel bestellen? De voorbije weken heeft iedereen op zijn appel gekregen van Arnaud Démare en dat kan het geloof fors aangetast hebben.

Anderzijds: mannen als Elia Viviani hebben zich niet voor niets door het gebergte geworsteld. Hun seizoen zit er zondagavond op. Met een bergrit en tijdrit in het vooruitzicht is dit hun allerlaatste kans van 2020.

09:16 09 uur 16. Ik denk dat ik over de beste papieren beschik, maar het wordt zaterdag en zondag nog een felle strijd. Wilco Kelderman (Sunweb) staat voor zijn eerste dag in de roze trui. Ik denk dat ik over de beste papieren beschik, maar het wordt zaterdag en zondag nog een felle strijd. Wilco Kelderman (Sunweb) staat voor zijn eerste dag in de roze trui

09:15 Het profiel van vandaag. 09 uur 15. Het profiel van vandaag