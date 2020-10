Belgen in Giro-vlucht buigen het hoofd voor tijdrijder Cerny, Campenaerts is 2e

17:13 17 uur 13. Daar is het peloton. Geoghegan Hart lijkt nog aan te sturen op een sluw sprintje en een secondje winst, maar dat zit er niet in. 11'50" is de achterstand. . Daar is het peloton. Geoghegan Hart lijkt nog aan te sturen op een sluw sprintje en een secondje winst, maar dat zit er niet in. 11'50" is de achterstand.

17:02 17 uur 02. En op het peloton moeten we nog ruim 10 minuten wachten...

17:02 17 uur 02. Mosca, Clarke, Keisse en Armée: zij vervolledigen de top 6.

17:02 17 uur 02. Victor Campenaerts finisht op de 2e plaats op 18 seconden.

17:01 17 uur 01. Cerny wint! Josef Cerny kan het zelf niet geloven, maar de 27-jarige Tsjech van CCC wint in de wijnstad Asti. Chapeau voor zijn tijdrit aan het slot.

17:00 17 uur . Campenaerts heeft trek in de 2e plaats en snelt weg. De rest blijft zitten.

17:00 Laatste km. Daar is de vod: de verlossing volgt over 1.000 meter. Josef Cerny is op weg naar de ritzege en dat is zeer verdiend. Hij reed weg toen iedereen naar adem hapte en soleerde daarna.

16:59 16 uur 59. Cerny gaat het redden, want de achtervolgers hebben een monumentale inzinking van de Tsjech nodig. En dat wensen we niemand toe.

16:58 Nog 3 kilometer. 21 seconden: kruis erover?

16:57 16 uur 57. Je hebt nog altijd het gevoel dat de 5 achtervolgers het gat kunnen dichten. Als Cerny het volhoudt, dan heeft hij deze zege alleszins niet gestolen met een solo van 22 kilometer.

16:56 16 uur 56. Campenaerts, Keisse, Armée, Clarke en Mosca verdelen het werk nog altijd min of meer evenredig. Cerny harkt een beetje en houdt nog 21 tellen over.

16:55 16 uur 55. Nog 5 kilometer. 24 seconden. Josef Cerny verachtert een beetje, maar het verval is verre van spectaculair. Het wordt een nagelbijter.

16:54 16 uur 54. Op de lange rechte wegen zien ze de Tsjech rijden. Dat mikpunt houdt de achtervolging levendig, maar hoe lang?

16:52 16 uur 52. Op 7,5 km van Asti is het verschil status quo. 28 seconden: bij wie knakt de elastiek het snelst?

16:51 16 uur 51. Het is stoempen, maar Cerny krijgt zijn versnelling nog altijd rondgedraaid. Als er bij de achtervolgers heel even wordt gepokerd of gepast, dan wint hij dit spelletje.

16:49 16 uur 49. Nog 10 kilometer. Cerny leek de piste in, maar ons Belgisch hart blijft kloppen voor de achtervolgers. 28 seconden, dat geeft de burger moed.

16:47 16 uur 47. 1 leider tegen 5 achtervolgers, dat is in principe een ongelijke strijd. Het is nog niet gedaan, want de chrono zakt naar 33 seconden.

16:45 16 uur 45. Het vijftal draait goed rond, maar Cerny geeft geen krimp. Hij moet nog 13 kilometer buffelen. Ook de Tsjech solliciteert nog naar een ploeg voor 2021 en kan hier de grootste zege uit zijn carrière boeken.

Ook de Tsjech solliciteert nog naar een ploeg voor 2021 en kan hier de grootste zege uit zijn carrière boeken.

16:43 16 uur 43. Cerny kiest voor een groot mes en begint nu ook iets meer te zwoegen. Maar in de stijl van de arbeider gaat hij nog altijd goed vooruit: 39 seconden op 14 kilometer van de aankomst.

16:41 16 uur 41. Overzicht. Nog 16 kilometer Josef Cerny (CCC) Victor Campenaerts (NTT), Iljo Keisse (Deceuninck-Quick Step), Sander Armée (Lotto-Soudal), Jacopo Mosca (Trek-Segafredo) en Simon Clarke (EF) op 41 seconden

16:41 16 uur 41. 3 Belgen. Nog 1 man kan de oversteek maken van groep 3 naar groep 2: Iljo Keisse. De 3 Belgen zijn dus nog niet volledig kansloos.

16:40 16 uur 40. Het dubbeltje lijkt de kant van Josef Cerny op te vallen. De 27-jarige Tsjech heeft een meer dan degelijke tijdrit in de benen en reed weg toen iedereen even op zijn limiet zat. Dat betekent dat je dan nog relatief frisse benen hebt.

16:38 Tijdsverschil. Wordt dit een anticlimax voor de Belgen? CCC-man Cerny kijkt niet meer om en heeft al 20 seconden te pakken.

16:36 16 uur 36. Nog 20 kilometer. De Tsjechische hardrijder is niet meteen het type dat stilvalt. Campenaerts, Armée, Clarke en Mosca moeten nu snel de violen op elkaar afstemmen.

16:34 16 uur 34. En nu moet Campenaerts opletten dat hij geen koekje van eigen deeg krijgt. Op 22 kilometer van de finish legt Cerny ze nu aan de rekker. De Tsjech werd vorig weekend 5e in de tijdrit.

16:33 16 uur 33. Voor Campenaerts is de selectie nog niet stevig genoeg. Hij geeft er nog eens een lel op. Armée en Pellaud dreigen de slachtoffers te worden.

16:33 16 uur 33. 6 leiders. Victor Campenaerts (NTT) Sander Armée (Lotto-Soudal) Simon Pellaud (Androni) Josef Cerny (CCC) Jacopo Mosca (Trek-Segafredo) Simon Clarke (EF)

16:32 16 uur 32. Voor Keisse en de rest was de versnelling van Campenaerts te snedig. Ze worden op 15 seconden geklokt.

16:29 Sprint. De uurrecordhouder heeft een scheur geforceerd. Campenaerts, Armée, Pellaud, Cerny, Mosca en Clarke snellen de laatste tussensprint voorbij.

16:28 16 uur 28. 3e keer Campenaerts. Zijn poging is getelefoneerd, maar Campenaerts doet de rest pijn op een knikje. Nog 27 kilometer: onze landgenoot steekt de boel in vuur en vlam.

16:27 16 uur 27. De onrust is aangewakkerd en dat bevordert de samenwerking natuurlijk geenszins. Er kan wel gepokerd worden, want met het peloton hoeft niemand nog rekening te houden: 9'12".

16:26 16 uur 26. Het is weinig waarschijnlijk dat ze met 14 naar de finish trekken. Campenaerts schudt een tweede keer aan de boom. Toch maar opletten dat hij zijn benen niet te snel verbrandt.

16:24 16 uur 24. Het spel zit op de wagen. Onder de boog van de laatste 30 kilometer rijdt Morton op zijn kousenvoeten weg. Met Clarke heeft hij een waakhond in de kopgroep.

16:23 16 uur 23. Vrijwel iedereen ziet het gevaar in van deze impuls. Dowsett dicht het gat al fluitend, de rest volgt een beetje later.

16:22 16 uur 22. Nog 32 kilometer: daar gaat Campenaerts! Zijn uurrecord zal hij op deze wegen niet verbeteren, maar Campenaerts wil de finale nu al openen. De tijdrijder springt weg, Mathis gaat mee.

16:20 16 uur 20. Hindley heeft veel te vertellen, zo lijkt het. De Australiër overlegt met zijn landgenoot Dennis, die gisteren een fabuleuze streep getrokken heeft op de Stelvio. In zijn eentje heeft hij nagenoeg alle tenoren aan flarden gereden. Faut le faire!

16:19 16 uur 19. RETRO: Beleeft Iljo Keisse weer zo'n gloriedag als in de Giro van 2015?

16:17 16 uur 17. Vraag maar aan Ben O'Connor wat zo'n ritzege kan betekenen voor je toekomst in het peloton. De Australiër won woensdag en vandaag raakte bekend dat AG2R de klimmer heeft gecontracteerd. O'Connor verlaat NTT, dat steeds meer dreigt leeg te lopen. Zo wordt Michael Valgren aan EF Pro Cycling gekoppeld.

16:16 16 uur 16. Hoewel het seizoen bijna voorbij is, is er nog heel veel onzekerheid. Zo hebben Victor Campenaerts en Sander Armée nog geen (volledige) duidelijkheid over hun toekomst. NTT zou volgens de laatste geruchten toch een doorstart kunnen maken, Armée vist nog altijd naar een verlengd verblijf bij Lotto-Soudal. Met een knalprestatie kunnen ze hun onderhandelingspositie nog wat verstevigen.

16:14 Het peloton trekt nu in alle rust naar de finish.

16:12 16 uur 12. Nog 40 kilometer. In de kopgroep heeft Alex Dowsett al een rit gewonnen in deze Giro. De Britse tijdrijder kan de finale dus iets meer ontspannen aanvatten, maar Israel Start-Up Nation heeft de smaak van de overwinning eindelijk te pakken, zie maar naar Daniel Martin gisteren in de Vuelta. Doen ze er straks nog eentje bij?

16:08 16 uur 08. In het peloton kunnen ze keuvelen. Opvallend: Kelderman, Hindley en Geoghegan Hart buurten eventjes en dat doen ze met de glimlach. Morgen zal het mes wel weer tussen de tanden zitten.

16:05 16 uur 05. Nog 45 kilometer. Over een uurtje zijn we binnen. Peter Sagan overlegt nog eens met zijn volgwagen. Ze hebben het geprobeerd, maar aan het einde van zo'n zware Giro was de tank leeg. De winnaar komt dus uit de kopgroep van 14 renners.

Peter Sagan overlegt nog eens met zijn volgwagen. Ze hebben het geprobeerd, maar aan het einde van zo'n zware Giro was de tank leeg. De winnaar komt dus uit de kopgroep van 14 renners.

16:05 16 uur 05. Rohan Dennis gisteren op de Stelvio? Hij is een legende. Tao Geoghegan Hart (Ineos).

16:03 16 uur 03. In het peloton beginnen ze nu echt te slenteren. De snipperdag is ingezet: 5'46".

16:00 16 uur . Dopinggeval. De flamboyante ploegleider Luca Scinto geeft nog wat instructies aan Etienne van Empel, de Nederlandse gezant van Vini Zabu in de kopgroep. Het is een beetje tussen de plooien gevallen, maar de Italiaanse ploeg kampte gisteren met een positief geval. Het ging zowaar niet om een coronatest, maar wel om een dopingtest. Bij Matteo Spreafico werden vorige week twee positieve controles vastgesteld op het gebruik van een middel dat een vergelijkbaar effect als anabole steroïden heeft. Spreafico is voorlopig geschorst.

Het is een beetje tussen de plooien gevallen, maar de Italiaanse ploeg kampte gisteren met een positief geval.

Het ging zowaar niet om een coronatest, maar wel om een dopingtest. Bij Matteo Spreafico werden vorige week twee positieve controles vastgesteld op het gebruik van een middel dat een vergelijkbaar effect als anabole steroïden heeft. Spreafico is voorlopig geschorst.

15:56 Volgwagen. De volgwagens worden richting de kopgroep gestuurd. Pistier Torres laat een probleem aan zijn oortje herstellen.

15:52 15 uur 52. In de kopgroep kunnen ze nu ook even ademhalen en al voorzichtig nadenken. Wie zijn de snelle mannen en wie moet een plannetje bedenken? Keisse, Clarke, Haas, Mosca en Torres zouden wel durven te speculeren op hun sprint.

15:49 15 uur 49. Bora-Hansgrohe geeft het op. Het doek valt over de achtervolging: op 57 kilometer beseft Bora-Hansgrohe dat dit alleen niet zal lukken. Ze trekken

We zoeken de winnaar dus in de kopgroep.

15:49 15 uur 49. Voor de roze trui zal deze dag voorbij vliegen, althans het gedeelte op de fiets. Zijn makkers van Sunweb kunnen zich netjes verschuilen in de buik van het peloton. . Voor de roze trui zal deze dag voorbij vliegen, althans het gedeelte op de fiets. Zijn makkers van Sunweb kunnen zich netjes verschuilen in de buik van het peloton.

15:44 15 uur 44. Nog 62 kilometer. We geven de 14 leiders nog altijd het voordeel van de twijfel, want als Bora-Hansgrohe geen helpende handen mag verwelkomen, dan zullen ze op hun honger blijven zitten. De 3 Belgen - Keisse, Campenaerts en Armée - ruiken hun kans in deze zeer intense etappe. . Nog 62 kilometer We geven de 14 leiders nog altijd het voordeel van de twijfel, want als Bora-Hansgrohe geen helpende handen mag verwelkomen, dan zullen ze op hun honger blijven zitten. De 3 Belgen - Keisse, Campenaerts en Armée - ruiken hun kans in deze zeer intense etappe.

15:40 15 uur 40. Dowsett en Campenaerts hebben even aan de boom geschud, maar de accordeon plooit weer dicht. De 14 leiders stellen zich nu voorbeeldig op. . Dowsett en Campenaerts hebben even aan de boom geschud, maar de accordeon plooit weer dicht. De 14 leiders stellen zich nu voorbeeldig op.

15:36 15 uur 36. Hommeles . De kopgroep heeft goud in handen, maar het botert er ook niet echt. Bij een rotonde is er een splitsing en dan wordt er een spelletje blufpoker gespeeld om de gaten te dichten. . Hommeles De kopgroep heeft goud in handen, maar het botert er ook niet echt. Bij een rotonde is er een splitsing en dan wordt er een spelletje blufpoker gespeeld om de gaten te dichten.

15:32 15 uur 32. Vliegmeeting. Konrad, de 7e in de stand, en Majka, de 10e in het klassement, worden niet gespaard. Maar ze blijven op 1'03" sudderen. Zonder het goed en wel te beseffen zitten we al op 71 kilometer van de aankomst. . Vliegmeeting Konrad, de 7e in de stand, en Majka, de 10e in het klassement, worden niet gespaard. Maar ze blijven op 1'03" sudderen. Zonder het goed en wel te beseffen zitten we al op 71 kilometer van de aankomst.

15:27 Nog 75 kilometer. Zitten we stilaan in de sleutelfase? Het peloton verliest beetje bij beetje terrein: 1'03". . 15 uur 27. Nog 75 kilometer Zitten we stilaan in de sleutelfase? Het peloton verliest beetje bij beetje terrein: 1'03".

15:25 15 uur 25. 14 leiders . Victor Campenaerts (NTT) Simon Pellaud (Androni) Josef Cerny (CCC) Iljo Keisse (Deceuninck-Quick Step) Sander Armée (Lotto-Soudal) Giovanni Carboni (Bardiani) Nathan Haas (Cofidis) Marco Mathis (Cofidis) Simon Clarke (EF) Lachlan Morton (EF) Alex Dowsett (Israel Start-Up Nation) Albert Torres (Movistar) Jacopo Mosca (Trek-Segafredo) Etienne van Empel (Vini Zabu) . 14 leiders Victor Campenaerts (NTT) Simon Pellaud (Androni) Josef Cerny (CCC) Iljo Keisse (Deceuninck-Quick Step) Sander Armée (Lotto-Soudal) Giovanni Carboni (Bardiani) Nathan Haas (Cofidis) Marco Mathis (Cofidis) Simon Clarke (EF) Lachlan Morton (EF) Alex Dowsett (Israel Start-Up Nation) Albert Torres (Movistar) Jacopo Mosca (Trek-Segafredo) Etienne van Empel (Vini Zabu)

15:24 15 uur 24. Sagan zit in 7e positie en is voortdurend aan het communiceren met zijn volgwagen. Met dit tempo zullen we snel in aankomstplaats Asti zijn. . Sagan zit in 7e positie en is voortdurend aan het communiceren met zijn volgwagen. Met dit tempo zullen we snel in aankomstplaats Asti zijn.

15:21 15 uur 21. Benedetti, Fabbro en co: ze plooien zich dubbel, maar zonder hulp wordt dit een helse opdracht. . Benedetti, Fabbro en co: ze plooien zich dubbel, maar zonder hulp wordt dit een helse opdracht.

15:20 15 uur 20. Deze rit doet ons een beetje denken aan de 10e etappe in deze Giro. Peter Sagan nestelde zich toen in de kopgroep. In het peloton moest Groupama-FDJ zich uiteindelijk gewonnen geven. Trekken de vluchters ook vandaag aan het langste eind? . Deze rit doet ons een beetje denken aan de 10e etappe in deze Giro. Peter Sagan nestelde zich toen in de kopgroep. In het peloton moest Groupama-FDJ zich uiteindelijk gewonnen geven. Trekken de vluchters ook vandaag aan het langste eind?

15:16 Nog 86 kilometer. We zijn 45 minuten aan het koersen en we hebben al bijna 40 kilometer achter de kiezen. 14 vluchters vechten tegen Bora-Hansgrohe. Dit lijkt een halve zelfmoordmissie voor de jagers in het peloton. De leiders winnen weer enkele seconden: 36". . 15 uur 16. Nog 86 kilometer We zijn 45 minuten aan het koersen en we hebben al bijna 40 kilometer achter de kiezen. 14 vluchters vechten tegen Bora-Hansgrohe. Dit lijkt een halve zelfmoordmissie voor de jagers in het peloton. De leiders winnen weer enkele seconden: 36".

15:12 15 uur 12. De vriendjes van Démare ergeren zich aan de motard die te dicht zou hangen. Het is dus duidelijk dat een sprint voor hen geen must is. . De vriendjes van Démare ergeren zich aan de motard die te dicht zou hangen. Het is dus duidelijk dat een sprint voor hen geen must is.

15:10 15 uur 10. Bora-Hansgrohe heeft het zichzelf niet makkelijk gemaakt: zij willen dit gat in één ruk dichtknallen. Ze vragen wel om steun bij Groupama-FDJ. Toch maar opletten dat de veer niet te snel breekt. . Bora-Hansgrohe heeft het zichzelf niet makkelijk gemaakt: zij willen dit gat in één ruk dichtknallen. Ze vragen wel om steun bij Groupama-FDJ. Toch maar opletten dat de veer niet te snel breekt.

15:08 15 uur 08. Bora-Hansgrohe ontwikkelt een snoeihard tempo. De voorsprong van de 14 leiders, waar de ketting nog altijd niet gesmeerd draait, kalft af tot 35 seconden. . Bora-Hansgrohe ontwikkelt een snoeihard tempo. De voorsprong van de 14 leiders, waar de ketting nog altijd niet gesmeerd draait, kalft af tot 35 seconden.

15:05 Minder druppels op de lens. Terwijl de snelheidsmeter steeds met 50 km/u flirt, doen enkele vluchters een jasje uit. Het is gestopt met regenen, voorlopig toch. . 15 uur 05. Minder druppels op de lens Terwijl de snelheidsmeter steeds met 50 km/u flirt, doen enkele vluchters een jasje uit. Het is gestopt met regenen, voorlopig toch.

15:03 15 uur 03. De motivatiespeech van Peter Sagan is aangekomen: het peloton knijpt seconden weg en staat amper 47 tellen in het krijt. . De motivatiespeech van Peter Sagan is aangekomen: het peloton knijpt seconden weg en staat amper 47 tellen in het krijt.

15:01 15 uur 01. In het peloton zijn sommige renners nog een dutje aan het doen. Enkele mannetjes van Ineos missen een afslag en moeten extra meters afleggen om terug aan te pikken. . In het peloton zijn sommige renners nog een dutje aan het doen. Enkele mannetjes van Ineos missen een afslag en moeten extra meters afleggen om terug aan te pikken.

15:00 15 uur . 11 + 3 = 14 leiders. De onderhandelingen hebben een tijdje aangesleept, maar we hebben nu toch 14 leiders, met dus 3 Belgen: Campenaerts, Keisse en Armée. . 11 + 3 = 14 leiders De onderhandelingen hebben een tijdje aangesleept, maar we hebben nu toch 14 leiders, met dus 3 Belgen: Campenaerts, Keisse en Armée.

14:57 14 uur 57. Nog 101 kilometer. Het trio met Campenaerts legt zich niet neer bij de samensmelting die al een tijdje in de lucht hangt. Keisse en co moeten nog altijd 13 seconden dichtfietsen. . Nog 101 kilometer Het trio met Campenaerts legt zich niet neer bij de samensmelting die al een tijdje in de lucht hangt. Keisse en co moeten nog altijd 13 seconden dichtfietsen.

14:52 14 uur 52. Bij de achtervolgers is de verstandhouding niet optimaal. Vooral de aanwezigheid van 2 Cofidis-mannetjes prikkelt ons. Trekken zij dan niet de kaart van Elia Viviani? . Bij de achtervolgers is de verstandhouding niet optimaal. Vooral de aanwezigheid van 2 Cofidis-mannetjes prikkelt ons. Trekken zij dan niet de kaart van Elia Viviani?

14:50 14 uur 50. Groupama-FDJ kruipt in het wiel van Bora-Hansgrohe, maar neemt (nog) niet over. Voor Arnaud Démare is het wellicht hinken op twee gedachten: mikken op een 5e ritzege of de maglia ciclamino niet meer op het spel zetten? . Groupama-FDJ kruipt in het wiel van Bora-Hansgrohe, maar neemt (nog) niet over. Voor Arnaud Démare is het wellicht hinken op twee gedachten: mikken op een 5e ritzege of de maglia ciclamino niet meer op het spel zetten?

14:48 14 uur 48. Overzicht. Victor Campenaerts (NTT), Simon Pellaud (Androni) en Josef Cerny (CCC) Iljo Keisse (Deceuninck-Quick Step), Sander Armée (Lotto-Soudal), Giovanni Carboni (Bardiani), Nathan Haas en Marco Mathis (Cofidis), Simon Clarke en Lachlan Morton (EF), Alex Dowsett (Israel Start-Up Nation), Albert Torres (Movistar), Jacopo Mosca (Trek-Segafredo) en Etienne van Empel (Vini Zabu) op 22" Peloton op 1'30" . Overzicht Victor Campenaerts (NTT), Simon Pellaud (Androni) en Josef Cerny (CCC) Iljo Keisse (Deceuninck-Quick Step), Sander Armée (Lotto-Soudal), Giovanni Carboni (Bardiani), Nathan Haas en Marco Mathis (Cofidis), Simon Clarke en Lachlan Morton (EF), Alex Dowsett (Israel Start-Up Nation), Albert Torres (Movistar), Jacopo Mosca (Trek-Segafredo) en Etienne van Empel (Vini Zabu) op 22" Peloton op 1'30"

14:47 14 uur 47. Wie zijn de achtervolgers? Keisse, Armée, Carboni, Haas, Mathis, Clarke, Morton, Dowsett, Torres, Mosca en Van Empel. Dat zijn 11 hardrijders. . Wie zijn de achtervolgers? Keisse, Armée, Carboni, Haas, Mathis, Clarke, Morton, Dowsett, Torres, Mosca en Van Empel. Dat zijn 11 hardrijders.

14:43 14 uur 43. In de grote groep zet Peter Sagan zijn mannetjes aan het werk. Bora-Hansgrohe stabiliseert de achterstand bij 1'30". . In de grote groep zet Peter Sagan zijn mannetjes aan het werk. Bora-Hansgrohe stabiliseert de achterstand bij 1'30".

14:42 14 uur 42. Het trio is niet meteen geneigd om te wachten op de achtervolgers, waar we naast Keisse met Sander Armée nog een landgenoot zien. Cofidis heeft er ook mannetjes aan boord. In het peloton kunnen zij zich dan afzijdig houden. Komt er wel een sprint? . Het trio is niet meteen geneigd om te wachten op de achtervolgers, waar we naast Keisse met Sander Armée nog een landgenoot zien. Cofidis heeft er ook mannetjes aan boord. In het peloton kunnen zij zich dan afzijdig houden. Komt er wel een sprint?

14:39 Tijdsverschil. Victor Campenaerts (NTT), Josef Cerny (CCC) en Simon Pellaud (Androni) stomen door in het hondenweer. Een dozijn tegenaanvallers, met onder meer Iljo Keisse, probeert het gat te dichten. Ze hangen op 16 tellen, het peloton staat 1'06" toe. . 14 uur 39. Tijdsverschil Victor Campenaerts (NTT), Josef Cerny (CCC) en Simon Pellaud (Androni) stomen door in het hondenweer. Een dozijn tegenaanvallers, met onder meer Iljo Keisse, probeert het gat te dichten. Ze hangen op 16 tellen, het peloton staat 1'06" toe.

14:36 14 uur 36. Ik ben echt zeer kwaad over de gang van zaken. Het peloton toont geen respect voor de organisatie. We bekijken dit met onze advocaten. Giro-baas Mauro Vegni. Ik ben echt zeer kwaad over de gang van zaken. Het peloton toont geen respect voor de organisatie. We bekijken dit met onze advocaten. Giro-baas Mauro Vegni

14:35 14 uur 35. Regenjasjes, beenstukken en winterhandschoenen: koersen op 23 oktober is geen pretje. Dit wordt iets voor de sterke beren. . Regenjasjes, beenstukken en winterhandschoenen: koersen op 23 oktober is geen pretje. Dit wordt iets voor de sterke beren.

14:34 14 uur 34. Campenaerts, Pellaud en Cerny hebben genoeg in de bus gezeten: het trio bundelt de krachten. . Campenaerts, Pellaud en Cerny hebben genoeg in de bus gezeten: het trio bundelt de krachten.

14:33 14 uur 33. Androni, CCC en NTT laten het tumult niet aan hun hart komen. Zij sturen meteen een mannetje mee, maar er wordt gereageerd. . Androni, CCC en NTT laten het tumult niet aan hun hart komen. Zij sturen meteen een mannetje mee, maar er wordt gereageerd.

14:32 14 uur 32. Na het gekissebis kunnen we nu gewoon koersen. Hoe beïnvloedt de parcoursaanpassing het koersverloop? De teams van de snelle mannen zullen aanvallers nu nog minder speelruimte geven, gokken we. . Na het gekissebis kunnen we nu gewoon koersen. Hoe beïnvloedt de parcoursaanpassing het koersverloop? De teams van de snelle mannen zullen aanvallers nu nog minder speelruimte geven, gokken we.

14:31 14 uur 31 match begonnen Start



14:28 14 uur 28. *. De organisatie had deze rit slechts 1 ster toegekend en dat zal door de halvering nog meer van kracht zijn. De uitlatingen van Mauro Vegni worden overigens niet meteen goed ontvangen in het peloton. Patrick Lefevere rolt op Twitter met zijn ogen bij de visie van de Italiaanse Giro-baas. . * De organisatie had deze rit slechts 1 ster toegekend en dat zal door de halvering nog meer van kracht zijn.

De uitlatingen van Mauro Vegni worden overigens niet meteen goed ontvangen in het peloton. Patrick Lefevere rolt op Twitter met zijn ogen bij de visie van de Italiaanse Giro-baas.

14:18 14 uur 18. Vegni is not amused. Giro-baas Mauro Vegni is niet in zijn nopjes, dat is duidelijk. De Italiaan stelt dat de vraag van de renners in se niet aanvaard werd, maar dat de organisatie gewoon het hoofd moest buigen. Vegni meent ook dat er gisteren geen verzoek tot inkorting is gekomen en lijkt vooral Lotto-Soudal als aanstoker aan te duiden. "Iemand zal hier ook voor moeten opdraaien", doelt hij op overeenkomsten met steden en dorpjes die de Giro vandaag zou aansnijden en die dus niet nageleefd zijn. . Vegni is not amused Giro-baas Mauro Vegni is niet in zijn nopjes, dat is duidelijk. De Italiaan stelt dat de vraag van de renners in se niet aanvaard werd, maar dat de organisatie gewoon het hoofd moest buigen.

Vegni meent ook dat er gisteren geen verzoek tot inkorting is gekomen en lijkt vooral Lotto-Soudal als aanstoker aan te duiden.

"Iemand zal hier ook voor moeten opdraaien", doelt hij op overeenkomsten met steden en dorpjes die de Giro vandaag zou aansnijden en die dus niet nageleefd zijn.

13:40 13 uur 40. 14.30u. Eenmaal, andermaal? Radio corsa meldt dat er om 14.30u gestart zal worden. Op het programma: een vlakke rit van 124 kilometer. . 14.30u Eenmaal, andermaal? Radio corsa meldt dat er om 14.30u gestart zal worden. Op het programma: een vlakke rit van 124 kilometer.

13:32 13 uur 32. We zijn de klok van 13.30u gepasseerd, maar van koers is nog geen sprake. 14u dan maar? . We zijn de klok van 13.30u gepasseerd, maar van koers is nog geen sprake. 14u dan maar?

13:23 Er werd deze ochtend wel even gestart, maar na 8 kilometer werd de rit geneutraliseerd en stapten de renners in de wagens en bussen. 13 uur 23. Er werd deze ochtend wel even gestart, maar na 8 kilometer werd de rit geneutraliseerd en stapten de renners in de wagens en bussen

12:59 12 uur 59. Ik was de voorbije dagen ter plaatse en de renners hebben wel geklaagd over de vele verre transfers en de lange etappes. Ik ben nu niet meer in Italië, maar ik vermoed dat het hen te veel is geworden en er protest is. Het weer is ook slecht, dat speelt allemaal een rol. De renners zijn al lang onderweg en er is die constante Covid-dreiging. Patrick Lefevere (Deceuninck-Quick Step). Ik was de voorbije dagen ter plaatse en de renners hebben wel geklaagd over de vele verre transfers en de lange etappes. Ik ben nu niet meer in Italië, maar ik vermoed dat het hen te veel is geworden en er protest is. Het weer is ook slecht, dat speelt allemaal een rol. De renners zijn al lang onderweg en er is die constante Covid-dreiging. Patrick Lefevere (Deceuninck-Quick Step)

12:59 12 uur 59. Volgens de meest recente informatie gaat deze 19e etappe om 13.30u van start en zal de route 124 km bedragen. . Volgens de meest recente informatie gaat deze 19e etappe om 13.30u van start en zal de route 124 km bedragen.



12:34 12 uur 34. We hadden gisteren al een voorstel tot inkorting gedaan, maar dat werd niet aanvaard. Vanmorgen was er opnieuw protest. Het is fijn dat de renners hetzelfde standpunt verdedigden. We hebben onderhandeld en we zijn blij dat er straks nog gekoerst zal worden. We zullen alles geven om er toch nog iets van te maken vandaag. Adam Hansen (Lotto-Soudal). We hadden gisteren al een voorstel tot inkorting gedaan, maar dat werd niet aanvaard. Vanmorgen was er opnieuw protest. Het is fijn dat de renners hetzelfde standpunt verdedigden. We hebben onderhandeld en we zijn blij dat er straks nog gekoerst zal worden. We zullen alles geven om er toch nog iets van te maken vandaag. Adam Hansen (Lotto-Soudal)

12:13 12 uur 13. We zijn nog altijd niet veel wijzer geworden. 13.30u in Abbiategrasso, 14u in Como: dat zijn de pistes die nu het meest geciteerd worden voor deze geamputeerde etappe. . We zijn nog altijd niet veel wijzer geworden. 13.30u in Abbiategrasso, 14u in Como: dat zijn de pistes die nu het meest geciteerd worden voor deze geamputeerde etappe.

11:53 11 uur 53. Round-up. Voor wie het nieuws uit de Giro de voorbije uren niet echt heeft kunnen volgen: om 10u had het peloton aan de langste etappe van deze Ronde van Italië moeten beginnen, een parcours van liefst 258 kilometer. Gisteren werd organisator RCS door de renners al gevraagd om een aanpassing (lees: het inkorten van het traject) door te voeren, maar Mauro Vegni en co hielden het been stijf. Vandaag was er kort voor de start opnieuw gemor bij de renners en deze keer heeft RCS wel geluisterd. De renners sprongen na enkele kilometers op de bus en zijn nu op weg naar een alternatieve startplaats. Vermoedelijk zal de afstand van vandaag pakweg 150 kilometer bedragen. De argumenten voor het protest: een ellenlange etappe na moordende bergritten, regen en koude, lange transfers in de bus voor en na de ritten en de coronadreiging (verzwakt immuunsysteem na 7 uur fietsen in deze weersomstandigheden). . Round-up Voor wie het nieuws uit de Giro de voorbije uren niet echt heeft kunnen volgen: om 10u had het peloton aan de langste etappe van deze Ronde van Italië moeten beginnen, een parcours van liefst 258 kilometer.

Gisteren werd organisator RCS door de renners al gevraagd om een aanpassing (lees: het inkorten van het traject) door te voeren, maar Mauro Vegni en co hielden het been stijf. Vandaag was er kort voor de start opnieuw gemor bij de renners en deze keer heeft RCS wel geluisterd.



De renners sprongen na enkele kilometers op de bus en zijn nu op weg naar een alternatieve startplaats. Vermoedelijk zal de afstand van vandaag pakweg 150 kilometer bedragen.

De argumenten voor het protest: een ellenlange etappe na moordende bergritten, regen en koude, lange transfers in de bus voor en na de ritten en de coronadreiging (verzwakt immuunsysteem na 7 uur fietsen in deze weersomstandigheden).

11:49 Zijn eerste dag in de roze trui wordt "een halve werkdag". 11 uur 49. Zijn eerste dag in de roze trui wordt "een halve werkdag"

11:05 11 uur 05. 150 of 180 kilometer? Waar en wanneer we toch zullen koersen, is nog altijd niet duidelijk. Volgens La Gazzetta dello Sport wordt er nu gekeken naar een nieuwe start in Como voor een route van 180 kilometer. . 150 of 180 kilometer? Waar en wanneer we toch zullen koersen, is nog altijd niet duidelijk. Volgens La Gazzetta dello Sport wordt er nu gekeken naar een nieuwe start in Como voor een route van 180 kilometer.

10:55 10 uur 55. Niet alleen de afstand - toch bijzonder ongelukkig gekozen - speelt een rol in dit protest, ook de weersomstandigheden zijn een bepalende factor. Volgens de berichten die doorsijpelen, zijn de renners bevreesd om hun immuunsysteem nog meer te verzwakken tijdens zo'n lange dag in de gietende regen. Zo spreekt de coronadreiging toch nog een woordje mee in de apotheose van deze Giro. . Niet alleen de afstand - toch bijzonder ongelukkig gekozen - speelt een rol in dit protest, ook de weersomstandigheden zijn een bepalende factor.

Volgens de berichten die doorsijpelen, zijn de renners bevreesd om hun immuunsysteem nog meer te verzwakken tijdens zo'n lange dag in de gietende regen. Zo spreekt de coronadreiging toch nog een woordje mee in de apotheose van deze Giro.

10:35 10 uur 35. Bij de organisatie is er nog geen officiële communicatie geweest, maar volgens de RAI is dit scenario niet de wil van het volledige peloton. Als er straks "amper" 150 kilometer rest, dan kunnen we een massasprint al in de boeken schrijven. Een vlucht heeft dan vermoedelijk geen enkele kans op slagen. . Bij de organisatie is er nog geen officiële communicatie geweest, maar volgens de RAI is dit scenario niet de wil van het volledige peloton. Als er straks "amper" 150 kilometer rest, dan kunnen we een massasprint al in de boeken schrijven. Een vlucht heeft dan vermoedelijk geen enkele kans op slagen.

10:33 10 uur 33. Terug naar de ijskoude editie van Milaan-Sanremo in 2013. Terug naar de ijskoude editie van Milaan-Sanremo in 2013

10:27 10 uur 27. Het doet een beetje denken aan Milaan-Sanremo van 2013, de editie die Gerald Ciolek verrassend won. Ook toen stapte een verkleumd peloton op de bus. Dat gebeurde toen wel tijdens de klassieker. Vandaag zal het peloton de eerste 100 à 110 kilometer in een warme ploegbus afhaspelen. . Het doet een beetje denken aan Milaan-Sanremo van 2013, de editie die Gerald Ciolek verrassend won. Ook toen stapte een verkleumd peloton op de bus. Dat gebeurde toen wel tijdens de klassieker. Vandaag zal het peloton de eerste 100 à 110 kilometer in een warme ploegbus afhaspelen.

10:21 10 uur 21. Op de bus! De renners halen hun gram: de rit wordt ingekort. Vanuit startplaats Morbegno gaat het nu met de bus tot in Milaan. Daar zou nog een rit van 150 kilometer gereden worden. . Op de bus! De renners halen hun gram: de rit wordt ingekort. Vanuit startplaats Morbegno gaat het nu met de bus tot in Milaan. Daar zou nog een rit van 150 kilometer gereden worden.

10:20 10 uur 20. Het volledige traject wordt afgelegd, maar de optie is nu om een stuk met de ploegbussen te doen. Wordt vervolgd... . Het volledige traject wordt afgelegd, maar de optie is nu om een stuk met de ploegbussen te doen. Wordt vervolgd...

10:16 10 uur 16. Klagende renners? Volgens de Italiaanse media is het peloton nog niet gestart omdat ze niet akkoord gaan met wat er hen vandaag te wachten staat. Regen en een afstand die is opgetrokken van 253 tot 258 kilometer, dat stuit op protest. . Klagende renners? Volgens de Italiaanse media is het peloton nog niet gestart omdat ze niet akkoord gaan met wat er hen vandaag te wachten staat. Regen en een afstand die is opgetrokken van 253 tot 258 kilometer, dat stuit op protest.

10:14 10 uur 14. De renners zijn nog niet echt wakker, want de start laat een beetje op zich wachten. De voorbije dagen hebben er fors ingehakt. . De renners zijn nog niet echt wakker, want de start laat een beetje op zich wachten. De voorbije dagen hebben er fors ingehakt.

10:08 10 uur 08. Wat doet Groupama-FDJ? Ligt de sleutel van deze etappe in handen van Groupama-FDJ? De Fransen hebben met Arnaud Démare de eigenaar van de puntentrui en hij wil misschien geen risico nemen met eerste achtervolger Peter Sagan. 221 punten tegenover 184 punten: dat is de verhouding bij de start van deze rit. . Wat doet Groupama-FDJ? Ligt de sleutel van deze etappe in handen van Groupama-FDJ? De Fransen hebben met Arnaud Démare de eigenaar van de puntentrui en hij wil misschien geen risico nemen met eerste achtervolger Peter Sagan. 221 punten tegenover 184 punten: dat is de verhouding bij de start van deze rit.

10:05 10 uur 05. Het is niet de perfecte dag om de roze trui te tonen, maar dit is sowieso al een droom die uitkomt. . Wilco Kelderman (Sunweb). Het is niet de perfecte dag om de roze trui te tonen, maar dit is sowieso al een droom die uitkomt. Wilco Kelderman (Sunweb)

10:01 10 uur 01. We zijn stilaan klaar voor het 19e Italiaanse examen. De eerste startrij is grondig aangepast. Wilco Kelderman staat voor zijn eerste schooldag in de roze trui, Jai Hindley is nu ook de rechtmatige eigenaar van het wit. Arnaud Démare en Ruben Guerreiro gaan voor een nieuw dagje in paars en blauw. . We zijn stilaan klaar voor het 19e Italiaanse examen. De eerste startrij is grondig aangepast. Wilco Kelderman staat voor zijn eerste schooldag in de roze trui, Jai Hindley is nu ook de rechtmatige eigenaar van het wit. Arnaud Démare en Ruben Guerreiro gaan voor een nieuw dagje in paars en blauw.

10:01 10 uur 01 match begonnen Start



09:26 Regen. Alsof deze Giro nog niet zwaar genoeg is, wordt het normaal ook een dagje trappen in de regen. Dat kan een invloed hebben op het wedstrijdverhaal. Wie heeft zin in een ontsnapping? De kans op een massasprint is groot tot zeer groot en dat kan avonturiers afschrikken. Maar mogen we de sprint wel bestellen? De voorbije weken heeft iedereen op zijn appel gekregen van Arnaud Démare en dat kan het geloof fors aangetast hebben. Anderzijds: mannen als Elia Viviani hebben zich niet voor niets door het gebergte geworsteld. Hun seizoen zit er zondagavond op. Met een bergrit en tijdrit in het vooruitzicht is dit hun allerlaatste kans van 2020. . 09 uur 26. Regen Alsof deze Giro nog niet zwaar genoeg is, wordt het normaal ook een dagje trappen in de regen. Dat kan een invloed hebben op het wedstrijdverhaal.

Wie heeft zin in een ontsnapping? De kans op een massasprint is groot tot zeer groot en dat kan avonturiers afschrikken.

Maar mogen we de sprint wel bestellen? De voorbije weken heeft iedereen op zijn appel gekregen van Arnaud Démare en dat kan het geloof fors aangetast hebben.

Anderzijds: mannen als Elia Viviani hebben zich niet voor niets door het gebergte geworsteld. Hun seizoen zit er zondagavond op. Met een bergrit en tijdrit in het vooruitzicht is dit hun allerlaatste kans van 2020.

09:17 09 uur 17. Kijk naar het verslag van de zinderende rit over de Stelvio. Kijk naar het verslag van de zinderende rit over de Stelvio

09:16 09 uur 16. Ik denk dat ik over de beste papieren beschik, maar het wordt zaterdag en zondag nog een felle strijd. Wilco Kelderman (Sunweb) staat voor zijn eerste dag in de roze trui. Ik denk dat ik over de beste papieren beschik, maar het wordt zaterdag en zondag nog een felle strijd. Wilco Kelderman (Sunweb) staat voor zijn eerste dag in de roze trui

09:15 Het profiel van vandaag. 09 uur 15. Het profiel van vandaag