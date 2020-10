Team Sunweb palmt razendspannende Giro in: roze voor Kelderman, ritwinst voor Hindley

De 18e etappe van de Giro in een notendop:

Sunweb sloopt Almeida

Maak er een (kei)harde dag van en laat leider Joao Almeida geenszins met de vingers in de neus tot aan de voet van de Stelvio meeglijden, moet zowat de boodschap in de ploegbus geweest zijn.

Dennis sloopt Kelderman

Kelderman was de logische troonopvolger, maar ook de Nederlander botste op zijn grenzen. Het dekselse Ineos trakteerde Sunweb namelijk op een koekje van eigen deeg.

Een verbluffende Rohan Dennis nam Tao Geoghegan Hart bij de hand, enkel Hindley kon het opzienbarende gebeuk op het dak van deze Giro beantwoorden.

Op de top van de Stelvio - op 37 kilometer van de aankomst - had Kelderman met een achterstand van 49 seconden het roze nog altijd virtueel in handen.

Maar aan de voet van de slotklim - een vrij milde col van 9 kilometer - zag de situatie er een stukje minder rooskleurig uit.

Kelderman was in zijn eentje een beetje in niemandsland beland en werd genekt door brommer Dennis in de kopgroep.

Bovendien kreeg hij ook een mentale tik toen de volgwagen van Sunweb hem in de steek liet voor zijn Australische luitenant in de spits van de koers.