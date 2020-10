Rit 18 in de Giro: geen nieuwe besmettingen, beslist de Stelvio over de eindoverwinning?

09:23

09 uur 23. Stelvio. Alles draait natuurlijk om de Stelvio, maar het hele ritprofiel is niet van de poes. Vanaf kilometerpaal 0 moet er al geklommen worden. Dit reliëf leent zich tot snode aanvalsplannen van mannen of teams die nog in de eindzege geloven. Kan Deceuninck-Quick Step de kudde controleren? Bovendien zullen heel wat renners met een bang hartje aan de start verschijnen, want wie met zware benen uit bed is gestapt, staat wellicht voor een calvarietocht. Een extra factor om rekening mee te houden: de koude. Op de top zou de thermometer een graad of 4 aangeven en in de lange afdaling zal de gevoelstemperatuur niet veel beter zijn. Dit is dus een dagje voor de mannen die nog voldoende brandstof in hun tank hebben. .