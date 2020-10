LIVE Giro: tijd voor zware bergrit naar Madonna di Campiglio

11:45 11 uur 45. Harm Vanhoucke verklaarde bij de start van deze etappe dat hij vermoeid is, maar dat lijkt behoorlijk goed mee te vallen. Hij zweept zijn gezellen nog eens op met een stroomstoot, maar de West-Vlaming wordt teruggefloten. . Harm Vanhoucke verklaarde bij de start van deze etappe dat hij vermoeid is, maar dat lijkt behoorlijk goed mee te vallen. Hij zweept zijn gezellen nog eens op met een stroomstoot, maar de West-Vlaming wordt teruggefloten.

11:41 11 uur 41. De tenoren gaan nog niet volledig akkoord en in de kopgroep trappen sommige renners al op hun adem. Hermann Pernsteiner (Bahrein-McLaren) is de best geplaatste: 15e op 9'53". . De tenoren gaan nog niet volledig akkoord en in de kopgroep trappen sommige renners al op hun adem. Hermann Pernsteiner (Bahrein-McLaren) is de best geplaatste: 15e op 9'53".

11:38 11 uur 38. Interessante namen. Het pak rond de roze trui is al stevig uitgedund. De maats van Almeida houden een kopgroep van zo'n 20 renners op een half minuutje. Enkele namen uit de testa della corsa: Pernsteiner, Zakarin, Kangert, O'Connor, Guerreiro, Dennis, Caicedo, Ulissi en het Lotto-trio De Gendt, Armée en Vanhoucke. . Interessante namen Het pak rond de roze trui is al stevig uitgedund. De maats van Almeida houden een kopgroep van zo'n 20 renners op een half minuutje.

Enkele namen uit de testa della corsa: Pernsteiner, Zakarin, Kangert, O'Connor, Guerreiro, Dennis, Caicedo, Ulissi en het Lotto-trio De Gendt, Armée en Vanhoucke.

11:33 11 uur 33. Sander Armée: "Mijn manager doet de onderhandelingen, maar ik kan niet ontkennen dat zoiets af en toe in je hoofd zit". Sander Armée: "Mijn manager doet de onderhandelingen, maar ik kan niet ontkennen dat zoiets af en toe in je hoofd zit"

11:32 11 uur 32. Ik ben nog altijd goed genoeg om mee te draaien in de WorldTour. Er bewegen enkele zaken, maar iets te traag naar mijn zin. . Sander Armée (Lotto-Soudal) heeft nog geen werkgever voor 2021. Ik ben nog altijd goed genoeg om mee te draaien in de WorldTour. Er bewegen enkele zaken, maar iets te traag naar mijn zin. Sander Armée (Lotto-Soudal) heeft nog geen werkgever voor 2021

11:31 11 uur 31. Armée en co gegrepen. Daar is de accordeon al. De vlucht met Armée mogen we schrappen. . Armée en co gegrepen Daar is de accordeon al. De vlucht met Armée mogen we schrappen.

11:26 11 uur 26. Forcella Valbona, dat is het eerste beest van zo'n 20 kilometer dat we moeten bedwingen. De voorgift van de 5 leiders neemt wat af. In het peloton worden tegenprikken gelanceerd. . Forcella Valbona, dat is het eerste beest van zo'n 20 kilometer dat we moeten bedwingen. De voorgift van de 5 leiders neemt wat af. In het peloton worden tegenprikken gelanceerd.

11:21 11 uur 21. Voor de klassementsmannen schuilt er alleszins geen gevaar in de kopgroep. Davide Villella is de eerste die we tegenkomen in de rangschikking, maar de Italiaan staat als 37e op 1u15'11". . Voor de klassementsmannen schuilt er alleszins geen gevaar in de kopgroep. Davide Villella is de eerste die we tegenkomen in de rangschikking, maar de Italiaan staat als 37e op 1u15'11".

11:17 11 uur 17. Armée toont zich. Deze constructie van 5 renners gaan we toch noteren. Het gaat om Villella (Movistar), Armée (Lotto-Soudal), Cataldo (Movistar), Bais (Androni) en Caicedo (EF). Het vijftal zet het peloton op een 20-tal seconden. . Armée toont zich Deze constructie van 5 renners gaan we toch noteren. Het gaat om Villella (Movistar), Armée (Lotto-Soudal), Cataldo (Movistar), Bais (Androni) en Caicedo (EF). Het vijftal zet het peloton op een 20-tal seconden.

11:09 11 uur 09. Na 30 kilometer zoeken we nog altijd naar een kopgroep. Vooral Androni, Vini Zabu, Cofidis, Bardiani, EF, CCC en AG2R sturen veel sollicitanten uit. Nog goed 10 kilometer en dan begint de col. Daar zal wellicht een groepje wél uit de ijzeren greep van het peloton kunnen blijven. . Na 30 kilometer zoeken we nog altijd naar een kopgroep. Vooral Androni, Vini Zabu, Cofidis, Bardiani, EF, CCC en AG2R sturen veel sollicitanten uit.

Nog goed 10 kilometer en dan begint de col. Daar zal wellicht een groepje wél uit de ijzeren greep van het peloton kunnen blijven.

11:08 11 uur 08. Pieter Serry: "Wat we hier doen, had niemand verwacht. Volhouden tot het einde zou magnifiek zijn". Pieter Serry: "Wat we hier doen, had niemand verwacht. Volhouden tot het einde zou magnifiek zijn"

11:07 11 uur 07. Joao (Almeida) is superrustig en gedraagt zich als een kopman die al jaren in het vak zit. Chapeau! Pieter Serry (Deceuninck-Quick Step). Joao (Almeida) is superrustig en gedraagt zich als een kopman die al jaren in het vak zit. Chapeau! Pieter Serry (Deceuninck-Quick Step)

11:05 11 uur 05. Serry heeft verkend. Deceuninck-Quick Step zal straks sowieso aan de bak moeten. Pieter Serry hoopt dat zijn benen net zo goed aanvoelen als gisteren. "Op stage heb ik de slotfase van deze etappe verkend in functie van Remco (Evenepoel). Ik weet wat ons te wachten staat. We hopen met zoveel mogelijk mannetjes bij Joao (Almeida) te zijn aan de voet van de slotklim", vertelde hij bij de start. . Serry heeft verkend Deceuninck-Quick Step zal straks sowieso aan de bak moeten. Pieter Serry hoopt dat zijn benen net zo goed aanvoelen als gisteren.

"Op stage heb ik de slotfase van deze etappe verkend in functie van Remco (Evenepoel). Ik weet wat ons te wachten staat. We hopen met zoveel mogelijk mannetjes bij Joao (Almeida) te zijn aan de voet van de slotklim", vertelde hij bij de start.

11:01 Grande bagarre! Het valt niet stil in het peloton, zoveel is duidelijk. We zijn een halfuurtje aan het koersen en het gemiddelde bedraagt voorlopig 51 km/u. . 11 uur 01. Grande bagarre! Het valt niet stil in het peloton, zoveel is duidelijk. We zijn een halfuurtje aan het koersen en het gemiddelde bedraagt voorlopig 51 km/u.

10:55 In normale omstandigheden had Evenepoel zich kunnen uitleven in deze bikkelharde etappes. 10 uur 55. In normale omstandigheden had Evenepoel zich kunnen uitleven in deze bikkelharde etappes.

10:53 10 uur 53. Gisteren zong de vlucht van de dag het nog maar eens uit tot het einde. Jan Tratnik beleefde de mooiste dag uit zijn carrière. De Sloveen sloeg toe in een rit die flirtte met de Sloveense grens. De aanwezigheid van enkele familieleden op het parcours duwden hem naar eigen zeggen naar de overwinning. . Gisteren zong de vlucht van de dag het nog maar eens uit tot het einde. Jan Tratnik beleefde de mooiste dag uit zijn carrière. De Sloveen sloeg toe in een rit die flirtte met de Sloveense grens. De aanwezigheid van enkele familieleden op het parcours duwden hem naar eigen zeggen naar de overwinning.

10:49 10 uur 49. Hoe kijken ploegmaats Thomas De Gendt en Sander Armée naar de loodzware slotweek? Hoe kijken ploegmaats Thomas De Gendt en Sander Armée naar de loodzware slotweek?

10:48 10 uur 48. We hebben al een tiental kilometer weggeklikt, maar in het peloton hebben ze nog niet de juiste "klik" gevonden. We noteren veel pogingen, maar die zijn vruchteloos. . We hebben al een tiental kilometer weggeklikt, maar in het peloton hebben ze nog niet de juiste "klik" gevonden. We noteren veel pogingen, maar die zijn vruchteloos.

10:42 10 uur 42. De Giro maakt er altijd een zaak van om van alle grote rondes de zwaarste etappes te hebben. We zullen nog serieus mogen afzien, maar we geraken wel aan de finish. . Thomas De Gendt (Lotto-Soudal). De Giro maakt er altijd een zaak van om van alle grote rondes de zwaarste etappes te hebben. We zullen nog serieus mogen afzien, maar we geraken wel aan de finish. Thomas De Gendt (Lotto-Soudal)

10:41 Vooral de passage over de Agnello van zaterdag hangt aan een zijden draadje. Een dubbele beklimming naar Sestrière zou dan het alternatief zijn. 10 uur 41. Vooral de passage over de Agnello van zaterdag hangt aan een zijden draadje. Een dubbele beklimming naar Sestrière zou dan het alternatief zijn.

10:36 10 uur 36. We vermoeden dat Giovanni Visconti en Ruben Guerreiro vandaag wel in ons wedstrijdverhaal aan bod zullen komen. De blauwe trui heeft een voorsprong van 30 punten op zijn rivaal voor het bergklassement. Vandaag kan er stevig gesprokkeld worden door 3 cols van 1e categorie en 1 van 3e categorie. . We vermoeden dat Giovanni Visconti en Ruben Guerreiro vandaag wel in ons wedstrijdverhaal aan bod zullen komen. De blauwe trui heeft een voorsprong van 30 punten op zijn rivaal voor het bergklassement. Vandaag kan er stevig gesprokkeld worden door 3 cols van 1e categorie en 1 van 3e categorie.

10:32 10 uur 32. De duiven worden nu echt gelost. De voet van de 1e col van 1e categorie bereiken we na 40 kilometer. Het zal weer een pittige aanvangsfase worden. . De duiven worden nu echt gelost. De voet van de 1e col van 1e categorie bereiken we na 40 kilometer. Het zal weer een pittige aanvangsfase worden.

10:29 10 uur 29. Truitjes. Roze voor Almeida, paars voor Démare, blauw voor Visconti en gelegenheidswit voor Hindley. Ziet de startrij er morgen identiek uit? . Truitjes Roze voor Almeida, paars voor Démare, blauw voor Visconti en gelegenheidswit voor Hindley. Ziet de startrij er morgen identiek uit?

10:24 10 uur 24. Dat Almeida 2 seconden gepakt heeft? Zo'n explosieve klim ligt hem gewoon veel beter. Maar 2 seconden, dat zal in Milaan niets uitmaken. Wilco Kelderman (Sunweb). Dat Almeida 2 seconden gepakt heeft? Zo'n explosieve klim ligt hem gewoon veel beter. Maar 2 seconden, dat zal in Milaan niets uitmaken. Wilco Kelderman (Sunweb)

10:20 10 uur 20. De klassementsmannen zijn straks uiteraard aan zet, maar ook de aanvallers kunnen aan hun trekken komen. Het wegdek begint pas na een 30-tal kilometer te hellen, waardoor het gevecht weer een tijdje zal aanslepen. . De klassementsmannen zijn straks uiteraard aan zet, maar ook de aanvallers kunnen aan hun trekken komen. Het wegdek begint pas na een 30-tal kilometer te hellen, waardoor het gevecht weer een tijdje zal aanslepen.

10:19 10 uur 19. We zijn stilaan klaar met de startprocedure. Er volgt een korte neutrale zone van zo'n 4 kilometer. . We zijn stilaan klaar met de startprocedure. Er volgt een korte neutrale zone van zo'n 4 kilometer.

09:59 09 uur 59. Over 20 minuutjes wordt het startschot gegeven in Bassano del Grappa. De verplaatsing naar het hotel werd begeleid door mistbanken. . Over 20 minuutjes wordt het startschot gegeven in Bassano del Grappa. De verplaatsing naar het hotel werd begeleid door mistbanken.

09:19 09 uur 19. Ik heb gisteren twee seconden gepakt. Dat is niet veel, maar dat is wel goed voor het vertrouwen. Ik ben klaar voor het gevecht. Roze trui Joao Almeida (Deceuninck-Quick Step). Ik heb gisteren twee seconden gepakt. Dat is niet veel, maar dat is wel goed voor het vertrouwen. Ik ben klaar voor het gevecht. Roze trui Joao Almeida (Deceuninck-Quick Step)

09:19 09 uur 19. Giro Een beeld zegt meer dan veel woorden: zo zwaar is de slotweek van de Giro

09:16 09 uur 16. Wat staat de renners nog te wachten in deze Giro? Woensdag (17e etappe): bergrit naar Madonna di Campiglio (aankomst bergop) Donderdag (18e etappe): bergrit naar Laghi di Cancano met onderweg de Stelvio (aankomst bergop) Vrijdag (19e etappe): biljartvlakke etappe van liefst 253 kilometer Zaterdag (20e etappe): bergrit naar Sestrière met onder meer Agnello en Izoard (aankomst bergop) Zondag (21e etappe): tijdrit in Milaan van 15,7 kilometer . Wat staat de renners nog te wachten in deze Giro? Woensdag (17e etappe): bergrit naar Madonna di Campiglio (aankomst bergop) Donderdag (18e etappe): bergrit naar Laghi di Cancano met onderweg de Stelvio (aankomst bergop) Vrijdag (19e etappe): biljartvlakke etappe van liefst 253 kilometer Zaterdag (20e etappe): bergrit naar Sestrière met onder meer Agnello en Izoard (aankomst bergop) Zondag (21e etappe): tijdrit in Milaan van 15,7 kilometer

09:15 Het profiel van vandaag. 09 uur 15. Het profiel van vandaag