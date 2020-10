LIVE Giro: omvangrijke kopgroep zonder Belgen in zware heuveletappe

13:18 13 uur 18. Ik moet nog tijd nemen op Joao Almeida, want hij heeft een goeie tijdrit en zijn ploeg is sterk. Wat hij op zo'n jonge leeftijd laat zien in zijn eerste grote ronde is wel zeer knap. Wilco Kelderman (Sunweb). Ik moet nog tijd nemen op Joao Almeida, want hij heeft een goeie tijdrit en zijn ploeg is sterk. Wat hij op zo'n jonge leeftijd laat zien in zijn eerste grote ronde is wel zeer knap. Wilco Kelderman (Sunweb)

13:15 13 uur 15. Als we al eens voorzichtig lonken naar de gevaarlijkste klanten in de kopgroep, dan komen we bij de snelle mannen zoals Swift, Vendrame, Felline, Oldani en Battaglin uit. Guerreiro en Visconti schrijven we ook niet af, maar in hun blauwe gevecht zullen zij veel krachten verspelen. Conti kan zulke muurtjes ook overleven en thuisrijder Fabbro zal natuurlijk extra gemotiveerd zijn. . Als we al eens voorzichtig lonken naar de gevaarlijkste klanten in de kopgroep, dan komen we bij de snelle mannen zoals Swift, Vendrame, Felline, Oldani en Battaglin uit. Guerreiro en Visconti schrijven we ook niet af, maar in hun blauwe gevecht zullen zij veel krachten verspelen. Conti kan zulke muurtjes ook overleven en thuisrijder Fabbro zal natuurlijk extra gemotiveerd zijn.

13:12 7'37". Het ziet er steeds beter uit voor de kopgroep. In deze Giro zijn de vluchters al vaak aan hun trekken gekomen. Dankzij de lokale lus kunnen ze de finish ook goed verkennen. . 13 uur 12. 7'37" Het ziet er steeds beter uit voor de kopgroep. In deze Giro zijn de vluchters al vaak aan hun trekken gekomen. Dankzij de lokale lus kunnen ze de finish ook goed verkennen.

13:06 De roze trui moet geen rekening houden met de mannetjes in de kopgroep. 13 uur 06. De roze trui moet geen rekening houden met de mannetjes in de kopgroep

13:05 13 uur 05. Op papier staan ons nog 4 hellingen van 3e categorie te wachten, maar het reliëf is toch iets complexer. In het peloton zijn ze er nog niet echt mee bezig. Deceuninck-Quick Step laat de teugels een beetje vieren en er wordt al eens een grapje gemaakt. . Op papier staan ons nog 4 hellingen van 3e categorie te wachten, maar het reliëf is toch iets complexer.

In het peloton zijn ze er nog niet echt mee bezig. Deceuninck-Quick Step laat de teugels een beetje vieren en er wordt al eens een grapje gemaakt.

12:56 12 uur 56. Richeze en Gaviria. Voor wie het gemist heeft: Fernando Gaviria heeft op de rustdag positief getest op het coronavirus, bloedbroeder Max Richeze is vandaag uit de koers gestapt. 1 + 1 is 2? UAE-ploegbaas Matxin Fernandez benadrukte bij onze reporter meermaals dat elke renner apart slaapt en dat iedereen de protocollen heeft nageleefd. Dat bewijzen ook de negatieve tests bij de andere ploegleden. . Richeze en Gaviria Voor wie het gemist heeft: Fernando Gaviria heeft op de rustdag positief getest op het coronavirus, bloedbroeder Max Richeze is vandaag uit de koers gestapt.

1 + 1 is 2? UAE-ploegbaas Matxin Fernandez benadrukte bij onze reporter meermaals dat elke renner apart slaapt en dat iedereen de protocollen heeft nageleefd. Dat bewijzen ook de negatieve tests bij de andere ploegleden.

12:55 12 uur 55. De eindzege? We veranderen onze aanpak niet en blijven aanvallend koersen. . Tao Geoghegan Hart (Ineos). De eindzege? We veranderen onze aanpak niet en blijven aanvallend koersen. Tao Geoghegan Hart (Ineos)

12:54 Sprint. In de kopgroep heeft Andrea Vendrame zijn eigen missie. De Italiaan van AG2R laat niets liggen bij de tussensprint en wipt van de 8e naar de 6e plaats in het paarse klassement. Je weet maar nooit dat er in deze slotweek nog klanten kapseizen... Voor hem staan Démare, Sagan, Almeida, Ulissi en Ganna. . 12 uur 54. Sprint In de kopgroep heeft Andrea Vendrame zijn eigen missie. De Italiaan van AG2R laat niets liggen bij de tussensprint en wipt van de 8e naar de 6e plaats in het paarse klassement. Je weet maar nooit dat er in deze slotweek nog klanten kapseizen... Voor hem staan Démare, Sagan, Almeida, Ulissi en Ganna.

12:50 12 uur 50. Nog zo'n 10 kilometer tot de bevoorradingszone en daar begint het wegdek zoetjesaan te hellen. Als tussendoortje kan de prijzenpot nog wat aangedikt worden bij de tussensprint. . Nog zo'n 10 kilometer tot de bevoorradingszone en daar begint het wegdek zoetjesaan te hellen. Als tussendoortje kan de prijzenpot nog wat aangedikt worden bij de tussensprint.

12:44 12 uur 44. Roze trui Almeida ziet zijn 7 makkers weer controleren. Deceuninck-Quick Step is nog au grand complet. Dat geldt ook voor Androni, Bahrein-Mclaren, Lotto-Soudal, Movistar en NTT. . Roze trui Almeida ziet zijn 7 makkers weer controleren. Deceuninck-Quick Step is nog au grand complet. Dat geldt ook voor Androni, Bahrein-Mclaren, Lotto-Soudal, Movistar en NTT.

12:41 Vanochtend bij de start: een koffietje en een babbel voor Viviani en Sagan. 12 uur 41. Vanochtend bij de start: een koffietje en een babbel voor Viviani en Sagan

12:38 12 uur 38. Visconti-Guerreiro: 1-1. Visconti brengt zijn bonus in de bergstand weer op 26 punten. De Italiaan vecht een zeer pittig sprintje uit met zijn Portugese rivaal. Hij doet - net katholiek genoeg - de deur dicht en Guerreiro komt een banddikte tekort. . Visconti-Guerreiro: 1-1 Visconti brengt zijn bonus in de bergstand weer op 26 punten. De Italiaan vecht een zeer pittig sprintje uit met zijn Portugese rivaal. Hij doet - net katholiek genoeg - de deur dicht en Guerreiro komt een banddikte tekort.

12:36 12 uur 36. In het peloton laten ze het werk over aan Deceuninck-Quick Step. Keisse en Hodeg hoeven geen rekening te houden met een gevaar voor de roze trui en doen het relatief rustig. . In het peloton laten ze het werk over aan Deceuninck-Quick Step. Keisse en Hodeg hoeven geen rekening te houden met een gevaar voor de roze trui en doen het relatief rustig.

12:36 12 uur 36. Nog 1 kilometer tot de top. Visconti en Guerreiro kunnen hun geweer weer laden. . Nog 1 kilometer tot de top. Visconti en Guerreiro kunnen hun geweer weer laden.

12:31 12 uur 31. De 28 leiders komen in elkaars vriendenboekje. Ze werken goed samen en lopen nu nog wat verder weg: 6'05". De balans helt dus weer in hun voordeel. . De 28 leiders komen in elkaars vriendenboekje. Ze werken goed samen en lopen nu nog wat verder weg: 6'05". De balans helt dus weer in hun voordeel.

12:25 12 uur 25. Fernando (Gaviria) voelt zich gezond en vertoont geen symptomen. Hij heeft geen koorts en geen pijn. Dit is ook voor ons een verrassing, ja. . Matxin Fernandez (UAE Emirates). Fernando (Gaviria) voelt zich gezond en vertoont geen symptomen. Hij heeft geen koorts en geen pijn. Dit is ook voor ons een verrassing, ja. Matxin Fernandez (UAE Emirates)

12:21 Monte Spig. Na 70 kilometer ontdekken we de voet van de tweede hindernis van de dag. Ook op deze helling van 3e categorie kunnen bergklanten Guerreiro en Visconti weer met hun spierballen rollen. . 12 uur 21. Monte Spig Na 70 kilometer ontdekken we de voet van de tweede hindernis van de dag. Ook op deze helling van 3e categorie kunnen bergklanten Guerreiro en Visconti weer met hun spierballen rollen.

12:17 12 uur 17. Van 3'30" springen we nu weer naar 5 minuten. Voorin rijdt Bisolti lek, maar hij pikt snel weer aan. . Van 3'30" springen we nu weer naar 5 minuten. Voorin rijdt Bisolti lek, maar hij pikt snel weer aan.

Het aantal hoogtemeters en de kilometers in deze slotweek zijn om duizelig van te worden.

12:06 3'30". In het peloton zijn er blijkbaar nog gegadigden, want de bonus van de 28 leiders kalft af. . 12 uur 06. 3'30" In het peloton zijn er blijkbaar nog gegadigden, want de bonus van de 28 leiders kalft af.

11:58 11 uur 58. Met onze amici in de Giro zitten we nu even in een wak richting de volgende bult van 3e categorie. Die laat nog wel ruim 10 kilometer op zich wachten. De afstand tussen de hellingen is al bij al vrij gunstig, maar de opeenstapeling zal de afmatting voeden. . Met onze amici in de Giro zitten we nu even in een wak richting de volgende bult van 3e categorie. Die laat nog wel ruim 10 kilometer op zich wachten.

De afstand tussen de hellingen is al bij al vrij gunstig, maar de opeenstapeling zal de afmatting voeden.

11:57 11 uur 57. Ploegbaas Matxin (UAE) over positieve Gaviria: "Dit is een verrassing". Ploegbaas Matxin (UAE) over positieve Gaviria: "Dit is een verrassing"

11:52 11 uur 52. 28 leiders. Een helderziende moest je niet zijn om te voorspellen dat Visconti en Guerreiro ingerekend zouden worden. De kopgroep telt dus 28 soldaten. In het peloton blijft de snelheidsmeter de hoogte ingaan: 3'55". . 28 leiders Een helderziende moest je niet zijn om te voorspellen dat Visconti en Guerreiro ingerekend zouden worden. De kopgroep telt dus 28 soldaten.

In het peloton blijft de snelheidsmeter de hoogte ingaan: 3'55".

11:46 11 uur 46. Een samensmelting hangt in de lucht, maar de brokken zijn nog niet volledig gelijmd. Als ons telraam ons niet bedriegt, zijn we dus op weg naar een kopgroep van 28 renners. Het peloton heeft de ketting overigens ook weer wat strakker gelegd: de achterstand is stabiel, 4'55". . Een samensmelting hangt in de lucht, maar de brokken zijn nog niet volledig gelijmd. Als ons telraam ons niet bedriegt, zijn we dus op weg naar een kopgroep van 28 renners.

Het peloton heeft de ketting overigens ook weer wat strakker gelegd: de achterstand is stabiel, 4'55".

11:40 11 uur 40. Astana, Trek-Segafredo, NTT, Ineos, Bahrein-McLaren, Bora-Hansgrohe: ze hebben allemaal mannetjes in de kopgroep. Met een beetje goeie wil kunnen we misschien aan een scenario denken waarbij ze in een latere fase hun kopman nog een handje kunnen helpen bij een offensief, maar de achterstand van Fuglsang, Nibali, Pozzovivo, Geoghegan Hart, Bilbao en Majka is al fors. Geloven zij nog in de roze trui? . Astana, Trek-Segafredo, NTT, Ineos, Bahrein-McLaren, Bora-Hansgrohe: ze hebben allemaal mannetjes in de kopgroep. Met een beetje goeie wil kunnen we misschien aan een scenario denken waarbij ze in een latere fase hun kopman nog een handje kunnen helpen bij een offensief, maar de achterstand van Fuglsang, Nibali, Pozzovivo, Geoghegan Hart, Bilbao en Majka is al fors. Geloven zij nog in de roze trui?

11:39 11 uur 39. Het klassement? Misschien moet ik veeleer mikken op ritwinst. . Jakob Fuglsang (Astana). Het klassement? Misschien moet ik veeleer mikken op ritwinst. Jakob Fuglsang (Astana)

11:37 11 uur 37. Nog eens een greep uit de achtervolgende groep: Bidard, Bouchard, Warbasse, Vendrame (AG2R), Boaro, Felline (Astana), Battaglin, Tratnik (Bahrein-McLaren), Fabbro, Poljanski (Bora-Hansgrohe), Oldani (Lotto-Soudal), Rubio, Samitier (Movistar), O'Connor (NTT), Puccio, Swift (Ineos), Bernard (Trek-Segafredo) en Conti (UAE). . Nog eens een greep uit de achtervolgende groep: Bidard, Bouchard, Warbasse, Vendrame (AG2R), Boaro, Felline (Astana), Battaglin, Tratnik (Bahrein-McLaren), Fabbro, Poljanski (Bora-Hansgrohe), Oldani (Lotto-Soudal), Rubio, Samitier (Movistar), O'Connor (NTT), Puccio, Swift (Ineos), Bernard (Trek-Segafredo) en Conti (UAE).

11:34 11 uur 34. Het kopduo kijkt niet meteen naar wie er in de achtergrond nog op komst is. 1'18" zegt de chrono, 5'08" is de achterstand van de grote groep. . Het kopduo kijkt niet meteen naar wie er in de achtergrond nog op komst is. 1'18" zegt de chrono, 5'08" is de achterstand van de grote groep.

11:33 11 uur 33. Een gesprek met Lefevere over Almeida, 2020, Jakobsen en Alaphilippe. Een gesprek met Lefevere over Almeida, 2020, Jakobsen en Alaphilippe

11:32 Ook Richeze verlaat de Giro. UAE Emirates verspeelt nog een pion. Max Richeze heeft er genoeg van. De vaste lead-out van Gaviria past voor het sufferfest in de bergen, of is er meer aan de hand? Ook Richeze heeft al het coronavirus opgelopen en de Argentijn is natuurlijk de "tweelingbroer" van de Colombiaan. . 11 uur 32. Ook Richeze verlaat de Giro UAE Emirates verspeelt nog een pion. Max Richeze heeft er genoeg van. De vaste lead-out van Gaviria past voor het sufferfest in de bergen, of is er meer aan de hand? Ook Richeze heeft al het coronavirus opgelopen en de Argentijn is natuurlijk de "tweelingbroer" van de Colombiaan.

11:25 11 uur 25. Guerreiro loopt in. De eerste overwinning van de dag is er eentje voor de Portugese uitdager van de Italiaanse leider: Guerreiro wint de GPM, Visconti is tweede. Dat vertaalt zich in een puntenverhouding van 18 versus 8. . Guerreiro loopt in De eerste overwinning van de dag is er eentje voor de Portugese uitdager van de Italiaanse leider: Guerreiro wint de GPM, Visconti is tweede. Dat vertaalt zich in een puntenverhouding van 18 versus 8.

11:18 Nog 200 kilometer. Misschien geraken de renners wel ontmoedigd als ze het bordje passeren dat aangeeft dat er nog 200 kilometer gekoerst moet worden. Ons kopduo zet de ruime groep achtervolgers op 1'10", het peloton geeft al meer dan 4 minuten prijs. . 11 uur 18. Nog 200 kilometer Misschien geraken de renners wel ontmoedigd als ze het bordje passeren dat aangeeft dat er nog 200 kilometer gekoerst moet worden. Ons kopduo zet de ruime groep achtervolgers op 1'10", het peloton geeft al meer dan 4 minuten prijs.

11:13 11 uur 13. Het is allemaal een beetje chaotisch en de wedstrijdradio spuwt namen. Visconti en Guerreiro trekken alleszins voorlopig samen naar de top, op een half minuutje zien we een tros van zo'n 25 tegenaanvallers. AG2R is er sterk vertegenwoordigd, Sergio Samitier is als 16e in de stand (+20'43") de grootste "bedreiging". . Het is allemaal een beetje chaotisch en de wedstrijdradio spuwt namen. Visconti en Guerreiro trekken alleszins voorlopig samen naar de top, op een half minuutje zien we een tros van zo'n 25 tegenaanvallers. AG2R is er sterk vertegenwoordigd, Sergio Samitier is als 16e in de stand (+20'43") de grootste "bedreiging".

11:07 11 uur 07. Het ziet er naar uit dat de kopgroep stilaan geïnstalleerd is. Belgen worden niet meteen genoemd, maar in het zeer omvangrijke pakket worden onder meer Fabbro, Swift, O'Connor, Puccio, Rubio, Vendrame, Visconti, Guerreiro, Conti en Tratnik gemeld. . Het ziet er naar uit dat de kopgroep stilaan geïnstalleerd is. Belgen worden niet meteen genoemd, maar in het zeer omvangrijke pakket worden onder meer Fabbro, Swift, O'Connor, Puccio, Rubio, Vendrame, Visconti, Guerreiro, Conti en Tratnik gemeld.

11:04 11 uur 04. Blauw duel. Het is niet voor doetjes. Guerreiro wil zijn blauwe trui terug en valt aan. Visconti is uiteraard de man die reageert. In het peloton worden verschillende renners al in de problemen gemeld. . Blauw duel Het is niet voor doetjes. Guerreiro wil zijn blauwe trui terug en valt aan. Visconti is uiteraard de man die reageert. In het peloton worden verschillende renners al in de problemen gemeld.

10:59 10 uur 59. De koers in de koers is misschien wel het bergklassement. Giovanni Visconti is leider met 118 punten, Ruben Guerreiro is nu de nummer 2 met 87 punten. Er kunnen vandaag 63 punten verdiend worden en dus hoeft het niet te verbazen dat ook de blauwe trui zeer gretig koerst in dit openingsuur. . De koers in de koers is misschien wel het bergklassement. Giovanni Visconti is leider met 118 punten, Ruben Guerreiro is nu de nummer 2 met 87 punten.

Er kunnen vandaag 63 punten verdiend worden en dus hoeft het niet te verbazen dat ook de blauwe trui zeer gretig koerst in dit openingsuur.

10:50 Madonnina del Domm. We sluipen richting de voet van de eerste hindernis, een col van 2e categorie. 12 kilometer met een gemiddelde van 6,6%: hier kan de veldslag wel in een definitieve plooi gelegd worden. . 10 uur 50. Madonnina del Domm We sluipen richting de voet van de eerste hindernis, een col van 2e categorie. 12 kilometer met een gemiddelde van 6,6%: hier kan de veldslag wel in een definitieve plooi gelegd worden.

10:46 10 uur 46. Het peloton vertoont links en rechts scheurtjes door het hoge tempo. Ook Cataldo, Clarke en streekrenner Bais willen maar al te graag wegsnellen. . Het peloton vertoont links en rechts scheurtjes door het hoge tempo. Ook Cataldo, Clarke en streekrenner Bais willen maar al te graag wegsnellen.

10:45 10 uur 45. Een voorsprong van 15 seconden is niet veel, maar ook Kelderman kan een slechte dag hebben. Patrick Lefevere (Deceuninck-Quick Step) over het duel tussen Almeida en Kelderman. Een voorsprong van 15 seconden is niet veel, maar ook Kelderman kan een slechte dag hebben. Patrick Lefevere (Deceuninck-Quick Step) over het duel tussen Almeida en Kelderman

10:37 10 uur 37. Het regent aanvallen, maar zoals aangekondigd is het niet evident om nu al een bres te maken. Puccio, Tonelli en Rumac worden bij de meest actieve renners geciteerd. . Het regent aanvallen, maar zoals aangekondigd is het niet evident om nu al een bres te maken. Puccio, Tonelli en Rumac worden bij de meest actieve renners geciteerd.

10:32 10 uur 32. 6 ploegen. De honger zal nog bijzonder groot zijn in het peloton, want na het weekendje Ineos blijft de teller op 6 staan als we kijken naar de teams die al een rit gewonnen hebben in deze editie. Ineos (5), Groupama-FDJ (4), UAE (2), EF (2), Bora-Hansgrohe (1) en Israel Start-Up Nation (1) mochten al het podium op. . 6 ploegen De honger zal nog bijzonder groot zijn in het peloton, want na het weekendje Ineos blijft de teller op 6 staan als we kijken naar de teams die al een rit gewonnen hebben in deze editie. Ineos (5), Groupama-FDJ (4), UAE (2), EF (2), Bora-Hansgrohe (1) en Israel Start-Up Nation (1) mochten al het podium op.

10:27 10 uur 27. Il via ufficiale. Hier gaan we! De eerste 20 kilometer zijn overwegend vlak. Vermoedelijk zal pas dan, bij de voet van een col van 2e categorie, een hartig woordje gesproken worden over de vlucht van de dag. . Il via ufficiale Hier gaan we! De eerste 20 kilometer zijn overwegend vlak. Vermoedelijk zal pas dan, bij de voet van een col van 2e categorie, een hartig woordje gesproken worden over de vlucht van de dag.

De eerste startrij: Giovanni Visconti is de bergkoning.

10:19 10 uur 19. Nog 137 renners. Fernando Gaviria hebben we dus moeten schrappen van onze deelnemerslijst. In Udine hebben 137 renners het startblad getekend. . Nog 137 renners Fernando Gaviria hebben we dus moeten schrappen van onze deelnemerslijst. In Udine hebben 137 renners het startblad getekend.

10:16 10 uur 16. Ik koers vandaag op mijn trainingswegen. Dit wordt een emotionele dag. . Matteo Fabbro (Bora-Hansgrohe). Ik koers vandaag op mijn trainingswegen. Dit wordt een emotionele dag. Matteo Fabbro (Bora-Hansgrohe)

10:14 10 uur 14. Vrijdag hebben we nog een vlakke rit van 253 (!) kilometer, zondag krijgen we een afsluitende tijdrit in Milaan. Al de andere etappes zijn de speeltuin van de klimmers. Vandaag is min of meer een tussendoortje waar vooral de aanvallers en baroudeurs nog eens hun hartje kunnen ophalen. Hallo, Thomas De Gendt? . Vrijdag hebben we nog een vlakke rit van 253 (!) kilometer, zondag krijgen we een afsluitende tijdrit in Milaan. Al de andere etappes zijn de speeltuin van de klimmers.

Vandaag is min of meer een tussendoortje waar vooral de aanvallers en baroudeurs nog eens hun hartje kunnen ophalen. Hallo, Thomas De Gendt?

10:09 10 uur 09. Het is een dagje voor de vroege vogels. Ook dat wordt vaste prik in deze slotweek. We kunnen de beentjes daags na de rustdag nog zo'n 8 kilometer opwarmen. . Het is een dagje voor de vroege vogels. Ook dat wordt vaste prik in deze slotweek. We kunnen de beentjes daags na de rustdag nog zo'n 8 kilometer opwarmen.

10:09 10 uur 09 match begonnen Start



De rode draad deze week: ellenlange etappes.

09:55 09 uur 55. ****. Deze etappe heeft van de organisatie 4 sterren gekregen en dat is altijd een belangrijke indicator. De Monte di Ragogna zal de finale kruiden. De kuitenbijter (2,8 km, 10,4% gemiddeld, 16% maximum) moet 3 keer overwonnen worden in de lokale omloop. De top van de laatste passage ligt op 13 kilometer van de aankomst. In de slotkilometer krijgen we ook nog eens een piek van 20% voorgeschoteld. . **** Deze etappe heeft van de organisatie 4 sterren gekregen en dat is altijd een belangrijke indicator.

De Monte di Ragogna zal de finale kruiden. De kuitenbijter (2,8 km, 10,4% gemiddeld, 16% maximum) moet 3 keer overwonnen worden in de lokale omloop. De top van de laatste passage ligt op 13 kilometer van de aankomst.

In de slotkilometer krijgen we ook nog eens een piek van 20% voorgeschoteld.

09:32 09 uur 32. Ik heb nog nooit drie weken gekoerst. Als ik nu eens een slechte dag heb, kan er meteen veel veranderen. Roze trui Joao Almeida (Deceuninck-Quick Step). Ik heb nog nooit drie weken gekoerst. Als ik nu eens een slechte dag heb, kan er meteen veel veranderen. Roze trui Joao Almeida (Deceuninck-Quick Step)

Een dagje kronkelen met heel wat hoogtemeters.

09:27 09 uur 27. Corona en het vervolg van de Giro. De eerste rustdag zorgde voor veel onrust in de karavaan nadat veel positieve coronagevallen aan het licht waren gekomen. Ook nu is de testronde niet rimpelloos verlopen, maar "de schade" lijkt binnen de perken te blijven. Dat doet de kansen op een aankomst in Milaan op zondag 25 oktober toenemen, al kan de Giro nog altijd geconfronteerd worden met lokale beperkingen. Bovendien hangt niet alleen het dekselse virus als een zwaard boven het hoofd van de organisatie, ook de weergoden zullen hun stempel drukken. De Stelvio, de Agnello, de Izoard: kunnen al die cols wel betast worden? Regen, koude en zelfs sneeuw: in deze periode van het jaar moet je er extra rekening mee houden. Organisator RCS laat verstaan dat het de beslissing zo lang mogelijk wil uitstellen. . Corona en het vervolg van de Giro De eerste rustdag zorgde voor veel onrust in de karavaan nadat veel positieve coronagevallen aan het licht waren gekomen. Ook nu is de testronde niet rimpelloos verlopen, maar "de schade" lijkt binnen de perken te blijven.

Dat doet de kansen op een aankomst in Milaan op zondag 25 oktober toenemen, al kan de Giro nog altijd geconfronteerd worden met lokale beperkingen.

Bovendien hangt niet alleen het dekselse virus als een zwaard boven het hoofd van de organisatie, ook de weergoden zullen hun stempel drukken.

De Stelvio, de Agnello, de Izoard: kunnen al die cols wel betast worden? Regen, koude en zelfs sneeuw: in deze periode van het jaar moet je er extra rekening mee houden. Organisator RCS laat verstaan dat het de beslissing zo lang mogelijk wil uitstellen.

Fernando Gaviria is de renner die positief heeft getest op het coronavirus. Opvallend: het is zijn tweede besmetting. Ook in de UAE Tour (maart) deelde hij al in de malaise.

09:21 Dit profiel zal zwaar op de maag liggen. 09 uur 21. Dit profiel zal zwaar op de maag liggen