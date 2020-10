LIVE Giro: lange dag in de Ronde van Italië met veel nijdige hellingen

10:16 10 uur 16. Ik koers vandaag op mijn trainingswegen. Dit wordt een emotionele dag. . Matteo Fabbro (Bora-Hansgrohe). Ik koers vandaag op mijn trainingswegen. Dit wordt een emotionele dag. Matteo Fabbro (Bora-Hansgrohe)

10:14 10 uur 14. Vrijdag hebben we nog een vlakke rit van 253 (!) kilometer, zondag krijgen we een afsluitende tijdrit in Milaan. Al de andere etappes zijn de speeltuin van de klimmers. Vandaag is min of meer een tussendoortje waar vooral de aanvallers en baroudeurs nog eens hun hartje kunnen ophalen. Hallo, Thomas De Gendt? . Vrijdag hebben we nog een vlakke rit van 253 (!) kilometer, zondag krijgen we een afsluitende tijdrit in Milaan. Al de andere etappes zijn de speeltuin van de klimmers.

10:09 10 uur 09. Het is een dagje voor de vroege vogels. Ook dat wordt vaste prik in deze slotweek. We kunnen de beentjes daags na de rustdag nog zo'n 8 kilometer opwarmen. . Het is een dagje voor de vroege vogels. Ook dat wordt vaste prik in deze slotweek. We kunnen de beentjes daags na de rustdag nog zo'n 8 kilometer opwarmen.

10:09 10 uur 09 match begonnen Start



09:58 De rode draad deze week: ellenlange etappes. . 09 uur 58.

09:55 09 uur 55. ****. Deze etappe heeft van de organisatie 4 sterren gekregen en dat is altijd een belangrijke indicator. De Monte di Ragogna zal de finale kruiden. De kuitenbijter (2,8 km, 10,4% gemiddeld, 16% maximum) moet 3 keer overwonnen worden in de lokale omloop. De top van de laatste passage ligt op 13 kilometer van de aankomst. In de slotkilometer krijgen we ook nog eens een piek van 20% voorgeschoteld. . **** Deze etappe heeft van de organisatie 4 sterren gekregen en dat is altijd een belangrijke indicator.

09:32 09 uur 32. Ik heb nog nooit drie weken gekoerst. Als ik nu eens een slechte dag heb, kan er meteen veel veranderen. Roze trui Joao Almeida (Deceuninck-Quick Step). Ik heb nog nooit drie weken gekoerst. Als ik nu eens een slechte dag heb, kan er meteen veel veranderen. Roze trui Joao Almeida (Deceuninck-Quick Step)

09:31 Een dagje kronkelen met heel wat hoogtemeters. 09 uur 31.

09:27 09 uur 27. Corona en het vervolg van de Giro. De eerste rustdag zorgde voor veel onrust in de karavaan nadat veel positieve coronagevallen aan het licht waren gekomen. Ook nu is de testronde niet rimpelloos verlopen, maar "de schade" lijkt binnen de perken te blijven. Dat doet de kansen op een aankomst in Milaan op zondag 25 oktober toenemen, al kan de Giro nog altijd geconfronteerd worden met lokale beperkingen. Bovendien hangt niet alleen het dekselse virus als een zwaard boven het hoofd van de organisatie, ook de weergoden zullen hun stempel drukken. De Stelvio, de Agnello, de Izoard: kunnen al die cols wel betast worden? Regen, koude en zelfs sneeuw: in deze periode van het jaar moet je er extra rekening mee houden. Organisator RCS laat verstaan dat het de beslissing zo lang mogelijk wil uitstellen. . Corona en het vervolg van de Giro De eerste rustdag zorgde voor veel onrust in de karavaan nadat veel positieve coronagevallen aan het licht waren gekomen. Ook nu is de testronde niet rimpelloos verlopen, maar "de schade" lijkt binnen de perken te blijven.

09:22 Fernando Gaviria is de renner die positief heeft getest op het coronavirus. Opvallend: het is zijn tweede besmetting. Ook in de UAE Tour (maart) deelde hij al in de malaise. . 09 uur 22.

09:21 Dit profiel zal zwaar op de maag liggen. 09 uur 21. Dit profiel zal zwaar op de maag liggen