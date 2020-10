Weer feest voor Ineos in de Giro, Kelderman heeft roze bijna te pakken

16:26 Geoghegan Hart wint! Kelderman trok de sprint bergop aan, maar veel snee zat er niet meer op. Geoghegan Hart komt er makkelijk over. . 16 uur 26. Geoghegan Hart wint! Kelderman trok de sprint bergop aan, maar veel snee zat er niet meer op. Geoghegan Hart komt er makkelijk over.

16:25 Tijdsverschil. Onder de vod heeft Almeida 37 seconden achterstand. Maar Kelderman gaat wel nog boni's pakken.

16:24 16 uur 24. We naderen de laatste kilometer en Kelderman heeft nog altijd niet overgenomen van zijn ploegmaat Hindley. Straks rijdt de Australiër gewoon met die 2 anderen in zijn wiel over de finish.

16:22 16 uur 22. Wie pakt roze? Wie pakt dagzege? Er zijn nog 2 vragen die beantwoord moeten worden. Kan Almeida zijn roze trui vasthouden in de laatste 2 kilometer? Of slaat Kelderman 2 vliegen in één klap, met zege en het roze. Dan moet hij eerst ook nog met Geoghegan Hart afrekenen. Hart kan voor de 5e ritzege van Ineos zorgen in deze Giro.

16:21 16 uur 21. Op een wat meer lopend stuk kunnen de 3 leiders meer profiteren van elkaar. Almeida begint wat te spartelen en verliest steeds meer tijd.

16:18 16 uur 18. Intussen geven Nibali en Fuglsang al meer dan een minuut prijs. Ze zijn een eindzege in de Giro steeds verder weg glijden.

16:16 Tijdsverschil. Almeida geeft zich niet zomaar gewonnen. Hij gooit zich volledig, het verschil is nog altijd maar 15 seconden. Maar Kelderman heeft met Hindley nog een ploegmaat.

16:12 16 uur 12. Almeida kan de schade voorlopig nog beperken. Het is wel nog meer dan 6 kilometer tot de top, dus mogelijk is zijn roze trui (56" bonus op Kelderman) toch in gevaar.

16:11 16 uur 11. Almeida kraakt. De roze trui komt dan toch zijn limieten tegen. Hij moet een trio laten rijden: Hindley, Kelderman en Hart.