LIVE: Fuglsang en Nibali lossen in Giro, Almeida bijt zich vast in Kelderman

16:18 16 uur 18. Intussen geven Nibali en Fuglsang al meer dan een minuut prijs. Ze zijn een eindzege in de Giro steeds verder weg glijden. . Intussen geven Nibali en Fuglsang al meer dan een minuut prijs. Ze zijn een eindzege in de Giro steeds verder weg glijden.

16:16 Tijdsverschil. Almeida geeft zich niet zomaar gewonnen. Hij gooit zich volledig, het verschil is nog altijd maar 15 seconden. Maar Kelderman heeft met Hindley nog een ploegmaat. . 16 uur 16. Tijdsverschil Almeida geeft zich niet zomaar gewonnen. Hij gooit zich volledig, het verschil is nog altijd maar 15 seconden. Maar Kelderman heeft met Hindley nog een ploegmaat.

16:12 16 uur 12. Almeida kan de schade voorlopig nog beperken. Het is wel nog meer dan 6 kilometer tot de top, dus mogelijk is zijn roze trui (56" bonus op Kelderman) toch in gevaar. . Almeida kan de schade voorlopig nog beperken. Het is wel nog meer dan 6 kilometer tot de top, dus mogelijk is zijn roze trui (56" bonus op Kelderman) toch in gevaar.

16:11 16 uur 11. Almeida kraakt. De roze trui komt dan toch zijn limieten tegen. Hij moet een trio laten rijden: Hindley, Kelderman en Hart. . Almeida kraakt De roze trui komt dan toch zijn limieten tegen. Hij moet een trio laten rijden: Hindley, Kelderman en Hart.

16:06 16 uur 06. Nibali eraf! Niet Almeida maar Nibali is de volgende grote naam die moet lossen. Toen waren ze nog met 7: Kelderman, Hindley, Hamilton, Hart, Masnada, Almeida en Majka. . Nibali eraf! Niet Almeida maar Nibali is de volgende grote naam die moet lossen. Toen waren ze nog met 7: Kelderman, Hindley, Hamilton, Hart, Masnada, Almeida en Majka.

16:05 16 uur 05. Als allerlaatste van het kopgroepje heeft Majka zijn pikhouweel bovengehaald om vast te blijven hangen. . Als allerlaatste van het kopgroepje heeft Majka zijn pikhouweel bovengehaald om vast te blijven hangen.

16:04 16 uur 04. Op karakter en met wat hulp van Masnada komt Almeida toch weer aansluiten. Kelderman maakt de beste indruk. . Op karakter en met wat hulp van Masnada komt Almeida toch weer aansluiten. Kelderman maakt de beste indruk.

16:04 16 uur 04. Almeida lost! . Almeida lost!



16:04 16 uur 04. Intussen is Dennis al achterwege gelaten. Kelderman heeft de luxe nog 2 renners in steun te hebben, Almeida heeft Masnada. . Intussen is Dennis al achterwege gelaten. Kelderman heeft de luxe nog 2 renners in steun te hebben, Almeida heeft Masnada.

16:03 16 uur 03. Nibali, Hart, Kelderman en Almeida. Dat zijn de 4 favorieten die nog overblijven. . Nibali, Hart, Kelderman en Almeida. Dat zijn de 4 favorieten die nog overblijven.

16:02 16 uur 02. De vereende krachten van Sunweb zorgen voor een breuk in het peloton. Onder meer Pozzovivo en McNulty moeten passen. Ook Fuglsang en Bilbao laten een gaatje. . De vereende krachten van Sunweb zorgen voor een breuk in het peloton. Onder meer Pozzovivo en McNulty moeten passen. Ook Fuglsang en Bilbao laten een gaatje.

15:57 Tijdsverschil. Op 11 kilometer van het einde zakt het verschil voor het eerst onder de minuut. In het peloton houden de grote namen zich nog koest. Het is nog te ver om nu al een poging te wagen. . 15 uur 57. Tijdsverschil Op 11 kilometer van het einde zakt het verschil voor het eerst onder de minuut. In het peloton houden de grote namen zich nog koest. Het is nog te ver om nu al een poging te wagen.

15:54 15 uur 54. Dennis trapt nog altijd goed zijn wattages, maar hij heeft met zijn lengte en gewicht natuurlijk een nadeel tegenover de lichtgewichten in het peloton. . Dennis trapt nog altijd goed zijn wattages, maar hij heeft met zijn lengte en gewicht natuurlijk een nadeel tegenover de lichtgewichten in het peloton.

15:50 15 uur 50. Intussen slokt het peloton, nu aangevoerd door Felline, de ene vluchter na de andere op. Visconti en Samitier zijn de laatsten die ingerekend zullen worden, op Dennis na dan. . Intussen slokt het peloton, nu aangevoerd door Felline, de ene vluchter na de andere op. Visconti en Samitier zijn de laatsten die ingerekend zullen worden, op Dennis na dan.

15:48 15 uur 48. Dennis vs. het peloton. Met 1'45" begint Rohan Dennis aan de laatste klim. Dat zal meer dan waarschijnlijk niet genoeg zijn. . Dennis vs. het peloton Met 1'45" begint Rohan Dennis aan de laatste klim. Dat zal meer dan waarschijnlijk niet genoeg zijn.

15:46 15 uur 46. Van der Poel wint de Ronde van Vlaanderen! In de Ronde van Vlaanderen heeft de spannende finale een even spannende ontknoping gekend. Mathieu van der Poel klopt Wout van Aert uiteindelijk in een millimetersprint. . Van der Poel wint de Ronde van Vlaanderen! In de Ronde van Vlaanderen heeft de spannende finale een even spannende ontknoping gekend. Mathieu van der Poel klopt Wout van Aert uiteindelijk in een millimetersprint.

15:38 15 uur 38. Sunweb wordt afgelost door Astana. Fuglsang geeft de zege, zowel vandaag als in deze Giro, niet zomaar cadeau aan Almeida, Kelderman of Nibali. . Sunweb wordt afgelost door Astana. Fuglsang geeft de zege, zowel vandaag als in deze Giro, niet zomaar cadeau aan Almeida, Kelderman of Nibali.

15:35 Tijdsverschil. Het lijkt er steeds meer op dat we de winnaar in het peloton moeten zoeken. Dennis heeft nog 2'30". Tenzij hij nog wat heeft opgespaard voor het slotstuk. . 15 uur 35. Tijdsverschil Het lijkt er steeds meer op dat we de winnaar in het peloton moeten zoeken. Dennis heeft nog 2'30". Tenzij hij nog wat heeft opgespaard voor het slotstuk.

15:30 15 uur 30. In het peloton beult Chad Haga, vorig jaar winnaar van de slottijdrit en een geschoold klassiek pianist, zich af in dienst van Kelderman. Het lijkt erop dat de Nederlander vandaag al de puntjes op de i wil zetten. . In het peloton beult Chad Haga, vorig jaar winnaar van de slottijdrit en een geschoold klassiek pianist, zich af in dienst van Kelderman. Het lijkt erop dat de Nederlander vandaag al de puntjes op de i wil zetten.

15:27 Tijdsverschil. De achtervolgers met De Gendt naderen een klein beetje op Dennis, tot 30 seconden. Het peloton volgt nog altijd op meer dan 3 minuten. Maar of dat volstaat om de slotklim te overleven? . 15 uur 27. Tijdsverschil De achtervolgers met De Gendt naderen een klein beetje op Dennis, tot 30 seconden. Het peloton volgt nog altijd op meer dan 3 minuten. Maar of dat volstaat om de slotklim te overleven?

15:21 15 uur 21. De Gendt wordt ingerekend door zijn oude maats uit de vlucht. Misschien kunnen ze in de tussenfase naderen op Dennis? . De Gendt wordt ingerekend door zijn oude maats uit de vlucht. Misschien kunnen ze in de tussenfase naderen op Dennis?

15:20 Berg. De Gendt begint met een achterstand van een 30-tal seconden op Dennis aan de afdaling. . 15 uur 20. Berg De Gendt begint met een achterstand van een 30-tal seconden op Dennis aan de afdaling.

15:11 Narvaez geeft op. Het is niet alleen maar vreugde voor Ineos in deze Giro. Jhonatan Narvaez, die 3 dagen geleden nog won in Cesenatico, verlaat de Giro na zijn val. Ook Nicolas Edet is niet meer opnieuw op zijn fiets gestapt. . 15 uur 11. Narvaez geeft op Het is niet alleen maar vreugde voor Ineos in deze Giro. Jhonatan Narvaez, die 3 dagen geleden nog won in Cesenatico, verlaat de Giro na zijn val.

Ook Nicolas Edet is niet meer opnieuw op zijn fiets gestapt.

15:11 15 uur 11. Retro: Narvaez wint in Cesenatico. Retro: Narvaez wint in Cesenatico

15:08 Tijdsverschil. De Gendt verliest snel veel terrein op Dennis. Het lijkt erop dat het Dennis wordt of iemand uit het peloton voor de dagzege. De Australiër van Ineos heeft 3'30" voorsprong op het peloton. . 15 uur 08. Tijdsverschil De Gendt verliest snel veel terrein op Dennis. Het lijkt erop dat het Dennis wordt of iemand uit het peloton voor de dagzege. De Australiër van Ineos heeft 3'30" voorsprong op het peloton.

15:02 15 uur 02. Dennis solo. Rohan Dennis moet plots zwenken om een val te vermijden, maar De Gendt profiteert er niet van. Integendeel, niet veel later rijdt Dennis zelf in zijn eentje weg. Een nieuw kunststukje van een Ineos-renner? . Dennis solo Rohan Dennis moet plots zwenken om een val te vermijden, maar De Gendt profiteert er niet van. Integendeel, niet veel later rijdt Dennis zelf in zijn eentje weg. Een nieuw kunststukje van een Ineos-renner?

14:56 14 uur 56. De Gendt blijft de anderen aan de rekker leggen. Dennis volgt het vlotst, voor Visconti en Villella gaat het al wat minder van harte. . De Gendt blijft de anderen aan de rekker leggen. Dennis volgt het vlotst, voor Visconti en Villella gaat het al wat minder van harte.

14:55 14 uur 55. Uitdunning. In de kopgroep zorgt De Gendt voor de uitdunning. Enkel Dennis, Villella en Visconti kunnen zijn tempo volgen. . Uitdunning In de kopgroep zorgt De Gendt voor de uitdunning. Enkel Dennis, Villella en Visconti kunnen zijn tempo volgen.

14:53 14 uur 53. Intussen in de Ronde. In de Ronde van Vlaanderen is de finale al aangebroken en met een koptrio Van Aert-Van der Poel-Alaphilippe hebben de 3 favorieten elkaar gevonden na de Taaienberg. . Intussen in de Ronde In de Ronde van Vlaanderen is de finale al aangebroken en met een koptrio Van Aert-Van der Poel-Alaphilippe hebben de 3 favorieten elkaar gevonden na de Taaienberg.

14:47 14 uur 47. Geen nieuws meer van Edet en Narvaez, die aangeslagen bleven zitten na hun valpartij. Intussen wentelt de kopgroep met De Gendt zich door enkele typisch Italiaanse dorpjes, als voorbode voor de 3e klim van de dag. . Geen nieuws meer van Edet en Narvaez, die aangeslagen bleven zitten na hun valpartij. Intussen wentelt de kopgroep met De Gendt zich door enkele typisch Italiaanse dorpjes, als voorbode voor de 3e klim van de dag.

14:41 Val. Achteraan in het peloton wordt er gevallen, eerst door Narvaez en daarna door zijn landgenoot Cepeda, die zo schrikt van de val voor hem dat hij ook tegen het asfalt gaat. Edet kan het tumult niet vermijden en gaat ook neer. . 14 uur 41. Val Achteraan in het peloton wordt er gevallen, eerst door Narvaez en daarna door zijn landgenoot Cepeda, die zo schrikt van de val voor hem dat hij ook tegen het asfalt gaat. Edet kan het tumult niet vermijden en gaat ook neer.

14:40 14 uur 40. Villella heeft een cartouche moeten verschieten om weer bij zijn medevluchters te geraken, maar het is hem wel gelukt. . Villella heeft een cartouche moeten verschieten om weer bij zijn medevluchters te geraken, maar het is hem wel gelukt.

14:34 14 uur 34. We worden getrakteerd op enkele postkaarten van de streek, met onder meer het Redona-meer, dat fonkelend tussen de bergen ligt. De koerssituatie laat het ook toe om hier uitgebreid de tijd voor te nemen. . We worden getrakteerd op enkele postkaarten van de streek, met onder meer het Redona-meer, dat fonkelend tussen de bergen ligt. De koerssituatie laat het ook toe om hier uitgebreid de tijd voor te nemen.

14:34 14 uur 34. Villella verliest steeds meer terrein, al bijna 40 seconden nu. Zo heeft enkel Lotto-Soudal nog een duo voorin, met De Gendt en Holmes. . Villella verliest steeds meer terrein, al bijna 40 seconden nu. Zo heeft enkel Lotto-Soudal nog een duo voorin, met De Gendt en Holmes.

14:30 Lekke band. Davide Villella rijdt lek in de kopgroep en moet achtervolgen. . 14 uur 30. Lekke band Davide Villella rijdt lek in de kopgroep en moet achtervolgen.

14:23 Tijdsverschil. Het ziet er steeds beroerder uit voor De Gendt en co, want bij Sunweb en Deceuninck-Quick Step blijven ze werk maken van de achtervolging. 4'30" hebben ze nog en daarmee moeten ze de Pala Barzana en de slotklim zien te overleven. . 14 uur 23. Tijdsverschil Het ziet er steeds beroerder uit voor De Gendt en co, want bij Sunweb en Deceuninck-Quick Step blijven ze werk maken van de achtervolging. 4'30" hebben ze nog en daarmee moeten ze de Pala Barzana en de slotklim zien te overleven.

14:13 Berg. Giovanni Visconti neemt ook op de 2e klim van de dag de volle buit van 18 punten mee. Hij komt zo riant aan de leiding in het bergklassement. . 14 uur 13. Berg Giovanni Visconti neemt ook op de 2e klim van de dag de volle buit van 18 punten mee. Hij komt zo riant aan de leiding in het bergklassement.

14:08 14 uur 08. Ritwinnaars in de Giro. Thomas De Gendt won uiteraard die onvergetelijke rit naar de Stelvio, in 2012. Maar in de kopgroep zitten nog 2 renners met een Giro-zege op het palmares. Rohan Dennis won 2 jaar geleden de tijdrit naar Rovereto en Giovanni Visconti stak in de Giro van 2013 zelfs 2 ritzeges op zak. . Ritwinnaars in de Giro Thomas De Gendt won uiteraard die onvergetelijke rit naar de Stelvio, in 2012. Maar in de kopgroep zitten nog 2 renners met een Giro-zege op het palmares. Rohan Dennis won 2 jaar geleden de tijdrit naar Rovereto en Giovanni Visconti stak in de Giro van 2013 zelfs 2 ritzeges op zak.

14:02 14 uur 02. De Gendt. Thomas De Gendt woekert met zijn krachten op de stukken bergop. Hij beseft dat de voorsprong wellicht niet groot genoeg is om kans te maken op de ritzege. Of kletst De Gendt er straks nog van weg? . De Gendt Thomas De Gendt woekert met zijn krachten op de stukken bergop. Hij beseft dat de voorsprong wellicht niet groot genoeg is om kans te maken op de ritzege. Of kletst De Gendt er straks nog van weg?

13:57 13 uur 57. De koplopers beginnen stilaan aan de Forcella di Monte Rest en dat doen ze met een voorsprong van 5'30" op het peloton. . De koplopers beginnen stilaan aan de Forcella di Monte Rest en dat doen ze met een voorsprong van 5'30" op het peloton.

13:41 13 uur 41. De val heeft het peloton toch even opgeschrikt. Meteen wordt de handrem weer wat meer opgetrokken, zodat de 11 vluchters weer een minuutje extra krijgen. . De val heeft het peloton toch even opgeschrikt. Meteen wordt de handrem weer wat meer opgetrokken, zodat de 11 vluchters weer een minuutje extra krijgen.

13:39 Val. Een bizarre valpartij in het peloton, waar in het trosje NTT-renners rond Pozzovivo Sobrero ten val komt en zijn fiets in die van een ploegmaat vastgehaakt geraakt. Pozzovivo kan de val net vermijden. . 13 uur 39. Val Een bizarre valpartij in het peloton, waar in het trosje NTT-renners rond Pozzovivo Sobrero ten val komt en zijn fiets in die van een ploegmaat vastgehaakt geraakt. Pozzovivo kan de val net vermijden.

13:36 Exit Brambilla. Er is weinig bekend over de omstandigheden, maar met Gianluca Brambilla heeft opnieuw een luitenant van Vincenzo Nibali het strijdperk verlaten. Eerder verloor hij met Ciccone en Weening al 2 waardevolle knechten voor de bergen. . 13 uur 36. Exit Brambilla Er is weinig bekend over de omstandigheden, maar met Gianluca Brambilla heeft opnieuw een luitenant van Vincenzo Nibali het strijdperk verlaten. Eerder verloor hij met Ciccone en Weening al 2 waardevolle knechten voor de bergen.

13:25 Sprint. De Gendt laat ook bij de tussensprint de kaas van zijn brood eten, al drong hij opnieuw niet echt aan bij Vendrame. In het peloton hebben ze het tempo in de afdaling opgetrokken. Zo is het verschil nog maar 5'30". . 13 uur 25. Sprint De Gendt laat ook bij de tussensprint de kaas van zijn brood eten, al drong hij opnieuw niet echt aan bij Vendrame. In het peloton hebben ze het tempo in de afdaling opgetrokken. Zo is het verschil nog maar 5'30".

13:14 Tijdsverschil. In het peloton schommelt de achterstand al een hele tijd tussen de 6 en 7 minuten. Samitier wint daar virtueel maar 1 plaatsje mee: van 16 naar 15. . 13 uur 14. Tijdsverschil In het peloton schommelt de achterstand al een hele tijd tussen de 6 en 7 minuten. Samitier wint daar virtueel maar 1 plaatsje mee: van 16 naar 15.

13:07 Visconti virtueel bergkoning. Thomas De Gendt heeft ook wel zin in het bergprijsje op de top van de klim, maar hij is gentleman genoeg om Giovanni Visconti niets in de weg te leggen. De Italiaan springt met zijn extra 18 punten over Guerreiro naar de leiding. Virtueel dan toch. Afwachten wat het aan de finish geeft. . 13 uur 07. Visconti virtueel bergkoning Thomas De Gendt heeft ook wel zin in het bergprijsje op de top van de klim, maar hij is gentleman genoeg om Giovanni Visconti niets in de weg te leggen. De Italiaan springt met zijn extra 18 punten over Guerreiro naar de leiding. Virtueel dan toch. Afwachten wat het aan de finish geeft.

13:02 13 uur 02. Elftal. Het hard werk van Samitier wordt beloond, want vlak voor de top van de Sella Chianzutan komt de Spanjaard aansluiten. . Elftal Het hard werk van Samitier wordt beloond, want vlak voor de top van de Sella Chianzutan komt de Spanjaard aansluiten.

12:53 12 uur 53. 10 leiders. Voor alle duidelijkheid nog eens de 10 renners die momenteel voorop rijden: Thomas De Gendt, Matthew Holmes, Davide Villella, Andrea Vendrame, Manuele Boaro, Daniel Navarro, Mark Padoen, Rohan Dennis, Giovanni Visconti en Luca Chirico. Die laatste werd eerst verkeerdelijk als Bisolti geïdentificeerd. De eerste, eenzame, achtervolger is momenteel de Spanjaard Samitier. Daarachter volgt Bisolti. Guerreiro lijkt het stilaan op te geven. . 10 leiders Voor alle duidelijkheid nog eens de 10 renners die momenteel voorop rijden: Thomas De Gendt, Matthew Holmes, Davide Villella, Andrea Vendrame, Manuele Boaro, Daniel Navarro, Mark Padoen, Rohan Dennis, Giovanni Visconti en Luca Chirico. Die laatste werd eerst verkeerdelijk als Bisolti geïdentificeerd.

De eerste, eenzame, achtervolger is momenteel de Spanjaard Samitier. Daarachter volgt Bisolti. Guerreiro lijkt het stilaan op te geven.

12:51 12 uur 51. "Montagna Pantani". Zoals jullie weten staat deze Giro in het teken van Marco Pantani. Die legde in 1998 met een raid naar Piancavallo de basis voor zijn latere eindzege in de Giro. Voor die gelegenheid wordt de klim naar Piancavallo omgedoopt tot Montagna Pantani. . "Montagna Pantani" Zoals jullie weten staat deze Giro in het teken van Marco Pantani. Die legde in 1998 met een raid naar Piancavallo de basis voor zijn latere eindzege in de Giro. Voor die gelegenheid wordt de klim naar Piancavallo omgedoopt tot Montagna Pantani.

12:45 Tijdsverschil. In het peloton heeft Deceuninck-Quick Step hulp gekregen van NTT (voor Pozzovivo) en Sunweb (voor Kelderman). Ze hebben een dikke 6 minuten achterstand op de kop. . 12 uur 45. Tijdsverschil In het peloton heeft Deceuninck-Quick Step hulp gekregen van NTT (voor Pozzovivo) en Sunweb (voor Kelderman). Ze hebben een dikke 6 minuten achterstand op de kop.

12:43 12 uur 43. Situatie. Het tempo op de Sella Chianzutan is lekker strak in de kopgroep. Voor Giovanni Carboni gaat het té snel, ook hij gaat overboord. De tussenvluchters, met vooral Guerreiro en Samitier, verliezn ook meer terrein. Een streep door de rekening van beiden, want Guerreiro dreigt zijn bergtrui te verliezen en Samitier had een zaakje willen doen in de stand. De Spanjaard staat nu 16e, op 15'29". . Situatie Het tempo op de Sella Chianzutan is lekker strak in de kopgroep. Voor Giovanni Carboni gaat het té snel, ook hij gaat overboord.

De tussenvluchters, met vooral Guerreiro en Samitier, verliezn ook meer terrein. Een streep door de rekening van beiden, want Guerreiro dreigt zijn bergtrui te verliezen en Samitier had een zaakje willen doen in de stand. De Spanjaard staat nu 16e, op 15'29".

12:37 12 uur 37. Vendrame misnoegd. Andrea Vendrame is niet tevreden met het werk dat zijn langenoten Boaro en Villella opknappen in de kopgroep. Met wilde Italiaanse gebaren probeert hij hen in het gareel te krijgen. . Vendrame misnoegd Andrea Vendrame is niet tevreden met het werk dat zijn langenoten Boaro en Villella opknappen in de kopgroep. Met wilde Italiaanse gebaren probeert hij hen in het gareel te krijgen.

12:34 Tijdsverschil. Terwijl de 10 leiders in het voorgeborchte zitten van de eerste beklimming van de dag, de Sella Chianzutan, bekommeren ze zich in het peloton niet al te fanatiek met al het gewriemel dat er voor hen gebeurt. Deceuninck-Quick Step onderhoudt een deftig tempo, weliswaar al op 7'30" van de kop van de koers. . 12 uur 34. Tijdsverschil Terwijl de 10 leiders in het voorgeborchte zitten van de eerste beklimming van de dag, de Sella Chianzutan, bekommeren ze zich in het peloton niet al te fanatiek met al het gewriemel dat er voor hen gebeurt. Deceuninck-Quick Step onderhoudt een deftig tempo, weliswaar al op 7'30" van de kop van de koers.

12:27 12 uur 27. Tegenaanval bergkoning. Ruben Guerreiro ziet zijn blauwe trui bedreigd door Giovanni Visconti, die 2e staat in het bergklassement op 11 punten. De Portugees, winnaar op Roccaraso, beslist dan maar in zijn eentje de kopgroep op te zoeken. Daarvoor moet hij wel een kloof van 2 minuten zien te dichten. . Tegenaanval bergkoning Ruben Guerreiro ziet zijn blauwe trui bedreigd door Giovanni Visconti, die 2e staat in het bergklassement op 11 punten. De Portugees, winnaar op Roccaraso, beslist dan maar in zijn eentje de kopgroep op te zoeken. Daarvoor moet hij wel een kloof van 2 minuten zien te dichten.

12:25 12 uur 25. Wissels van de wacht. Nathan Haas en Edoardo Zardini betalen een prijsje voor de snelle start en moeten de kopgroep laten rijden. Haas kan wel nog aanpikken bij 2e tegenaanvaller, Samitier en Carboni. Geraakt hij zo toch weer vooraan? . Wissels van de wacht Nathan Haas en Edoardo Zardini betalen een prijsje voor de snelle start en moeten de kopgroep laten rijden. Haas kan wel nog aanpikken bij 2e tegenaanvaller, Samitier en Carboni. Geraakt hij zo toch weer vooraan?

12:06 Gemiddelde snelheid. In nauwelijks een halfuurtje tijd hebben we al 30 kilometer afgelegd. Dat razende gemiddelde zullen we niet kunnen aanhouden als je ziet wat er nog op ons bord ligt. . 12 uur 06. Gemiddelde snelheid In nauwelijks een halfuurtje tijd hebben we al 30 kilometer afgelegd. Dat razende gemiddelde zullen we niet kunnen aanhouden als je ziet wat er nog op ons bord ligt.

12:05 12 uur 05. Ik verwacht vuurwerk op de slotklim. Almeida is gegroeid in deze ronde en hij moet nu maar 1 man in de gaten houden (Kelderman). Eindwinst? We moeten erin geloven. We zullen onze huid duur verkopen. Pieter Serry, ploegmaat roze trui. Ik verwacht vuurwerk op de slotklim. Almeida is gegroeid in deze ronde en hij moet nu maar 1 man in de gaten houden (Kelderman). Eindwinst? We moeten erin geloven. We zullen onze huid duur verkopen. Pieter Serry, ploegmaat roze trui

12:04 12 uur 04. Serry: "We moeten geloven in eindwinst voor Almeida". Serry: "We moeten geloven in eindwinst voor Almeida"

12:01 12 uur 01. Er wordt een serieuze strijd geleverd tussen de kopgroep en het peloton. Beide groepen willen van geen wijken weten momenteel. . Er wordt een serieuze strijd geleverd tussen de kopgroep en het peloton. Beide groepen willen van geen wijken weten momenteel.

11:55 11 uur 55. Ik had een goed gevoel in de tijdrit en heb veel tijd gepakt op heel wat klassementsmannen. Ik sta er goed voor. Er komt nog veel lastig aan. Vandaag is een mooi begin. Wilco Kelderman (2e in de stand). Ik had een goed gevoel in de tijdrit en heb veel tijd gepakt op heel wat klassementsmannen. Ik sta er goed voor. Er komt nog veel lastig aan. Vandaag is een mooi begin. Wilco Kelderman (2e in de stand)

11:54 11 uur 54. Kelderman: "Ik sta er goed voor". Kelderman: "Ik sta er goed voor"

11:50 Tijdsverschil. Het peloton vindt zo'n grote groep toch maar een gevaarlijke situatie en dus krijgen ze weinig ruimte. Slechts een halve minuut momenteel. Nochtans is er niemand een echte bedreiging voor roze trui Almeida. Davide Villella is de best geplaatste, op meer dan 48 minuten. . 11 uur 50. Tijdsverschil Het peloton vindt zo'n grote groep toch maar een gevaarlijke situatie en dus krijgen ze weinig ruimte. Slechts een halve minuut momenteel.

Nochtans is er niemand een echte bedreiging voor roze trui Almeida. Davide Villella is de best geplaatste, op meer dan 48 minuten.

11:43 11 uur 43. In de tweede week en zeker gisteren in de tijdrit heb ik me wat gespaard, want er komen nog heel wat lastige ritten aan in de slotweek. Nog genoeg kansen om mee te zitten in een ontsnapping. In principe zou ik dan altijd bij de beste klimmers van die ontsnapping moeten zijn. De conditie is nog goed in ieder geval. Harm Vanhoucke (Lotto-Soudal). In de tweede week en zeker gisteren in de tijdrit heb ik me wat gespaard, want er komen nog heel wat lastige ritten aan in de slotweek. Nog genoeg kansen om mee te zitten in een ontsnapping. In principe zou ik dan altijd bij de beste klimmers van die ontsnapping moeten zijn. De conditie is nog goed in ieder geval. Harm Vanhoucke (Lotto-Soudal)

11:42 11 uur 42. Vanhoucke: "Heb me wat gespaard voor de laatste week". Vanhoucke: "Heb me wat gespaard voor de laatste week"

11:41 11 uur 41. Wie zijn de 12? De Gendt heeft met Matthew Holmes de luxe een ploegmaat mee te hebben in de kopgroep. Ook Vini Zabu is met 2 renners vertegenwoordigd, namelijk Visconti en Zardini. Voor de rest veel enkelingen, met uiteraard veel Italianen erbij: Vendrame, Bisolti, Boaro, Villella, Dennis, Haas, Padoen en Navarro. . Wie zijn de 12? De Gendt heeft met Matthew Holmes de luxe een ploegmaat mee te hebben in de kopgroep. Ook Vini Zabu is met 2 renners vertegenwoordigd, namelijk Visconti en Zardini.

Voor de rest veel enkelingen, met uiteraard veel Italianen erbij: Vendrame, Bisolti, Boaro, Villella, Dennis, Haas, Padoen en Navarro.

11:38 11 uur 38. De Gendt zit mee. Thomas De Gendt reed de voorbije dagen dan wel niet met zijn volle goesting rond, voornamelijk door de vele coronagevallen, maar een dag na zijn 4e plaats in de tijdrit is hij wel meegesprongen in de vlucht van de dag. Hij is de enige Belg bij de 12. . De Gendt zit mee Thomas De Gendt reed de voorbije dagen dan wel niet met zijn volle goesting rond, voornamelijk door de vele coronagevallen, maar een dag na zijn 4e plaats in de tijdrit is hij wel meegesprongen in de vlucht van de dag. Hij is de enige Belg bij de 12.

11:37 11 uur 37. 12 leiders. Na veel vijven en zessen heeft zich dan toch een kopgroep met 12 apostelen gevormd. . 12 leiders Na veel vijven en zessen heeft zich dan toch een kopgroep met 12 apostelen gevormd.

11:30 11 uur 30. De aanloop van deze bergrit is nog behoorlijk vlak en dus nodigt dat aanvallers uit om het ondanks het vervolg van de rit toch te proberen. Het tempo in het peloton ligt hoog, alle ontsnappingen worden geneutraliseerd. . De aanloop van deze bergrit is nog behoorlijk vlak en dus nodigt dat aanvallers uit om het ondanks het vervolg van de rit toch te proberen. Het tempo in het peloton ligt hoog, alle ontsnappingen worden geneutraliseerd.

11:26 Molano niet gestart. 1 renner is vandaag niet meer van start gegaan. Juan Sebastian Molano, de nummer 4 van de rit naar Matera, ondervindt te veel last van zijn val in de tijdrit gisteren. Net als vorig jaar zal hij de Giro dus niet uitrijden. Toen werd hij door zijn eigen ploeg uit de koers genomen, na "zorgwekkende" bloedwaarden. . 11 uur 26. Molano niet gestart 1 renner is vandaag niet meer van start gegaan. Juan Sebastian Molano, de nummer 4 van de rit naar Matera, ondervindt te veel last van zijn val in de tijdrit gisteren.

Net als vorig jaar zal hij de Giro dus niet uitrijden. Toen werd hij door zijn eigen ploeg uit de koers genomen, na "zorgwekkende" bloedwaarden.

11:23 11 uur 23. De lange parade door de neutrale zone is achter de rug, maar er zijn nog geen kandidaten voor een ticketje voor de vroege vlucht. . De lange parade door de neutrale zone is achter de rug, maar er zijn nog geen kandidaten voor een ticketje voor de vroege vlucht.

11:08 11 uur 08 match begonnen Start De renners begeven zich, op de fiets uiteraard, van de officieuze naar de officiële start

10:56 10 uur 56. Evenepoel steunt ploegmaats: "Ben heel trots". Remco Evenepoel had zijn zinnen gezet op deze Giro, maar moet de koers nu noodgedwongen vanuit zijn zetel bekijken na zijn val in de Ronde van Lombardije. "Ik wens jullie het best voor de laatste week", zegt Evenepoel in een videoboodschap aan zijn ploegmaats van Deceuninck-Quick Step. "Het is al een geweldige Giro geweest tot nu toe en het is heel inspirerend om jullie te zien koersen en João te helpen in zijn strijd om het roze." "Ik ben heel trots op alle renners en ik ben ervan overtuigd dat jullie ook de laatste week zullen doorstaan. Jullie geven niet op, dat is de echte Wolfpack-mentaliteit. Blijf vechten, we hopen allemaal op het roze. Veel succes!" . Evenepoel steunt ploegmaats: "Ben heel trots" Remco Evenepoel had zijn zinnen gezet op deze Giro, maar moet de koers nu noodgedwongen vanuit zijn zetel bekijken na zijn val in de Ronde van Lombardije. "Ik wens jullie het best voor de laatste week", zegt Evenepoel in een videoboodschap aan zijn ploegmaats van Deceuninck-Quick Step.

"Het is al een geweldige Giro geweest tot nu toe en het is heel inspirerend om jullie te zien koersen en João te helpen in zijn strijd om het roze."

"Ik ben heel trots op alle renners en ik ben ervan overtuigd dat jullie ook de laatste week zullen doorstaan. Jullie geven niet op, dat is de echte Wolfpack-mentaliteit. Blijf vechten, we hopen allemaal op het roze. Veel succes!"

10:33 10 uur 33. Grijpt Kelderman straks de macht? Is het vandaag de dag van Wilco Kelderman? De Nederlander van Sunweb staat op 56 seconden van leider João Almeida en maakt al de hele Giro lang een uitstekende indruk bergrop. Met 4 cols en een aankomst bergop is het niet denkbeeldig dat we Kelderman straks op het podium zien in het roze. . Grijpt Kelderman straks de macht? Is het vandaag de dag van Wilco Kelderman? De Nederlander van Sunweb staat op 56 seconden van leider João Almeida en maakt al de hele Giro lang een uitstekende indruk bergrop. Met 4 cols en een aankomst bergop is het niet denkbeeldig dat we Kelderman straks op het podium zien in het roze.

10:22 Het profiel van de 15e etappe:. 10 uur 22. Het profiel van de 15e etappe:

10:16 10 uur 16. Wat staat er precies op het menu? - Sella Chianzutan : 10,6 km aan 5,4% (cat. 2) - Forcella di Priuso : 3,1 km aan 6,4% (geen cat.) - Forcella di Monte Rest : 7,4 km aan 7,5% (cat. 2) - Forcella di Pala Barzzana : 13,3 km aan 4,4% (cat. 2) - Piancavallo : 14,5 km aan 7,8% (cat. 1) . Wat staat er precies op het menu? - Sella Chianzutan: 10,6 km aan 5,4% (cat. 2) - Forcella di Priuso: 3,1 km aan 6,4% (geen cat.) - Forcella di Monte Rest: 7,4 km aan 7,5% (cat. 2) - Forcella di Pala Barzzana: 13,3 km aan 4,4% (cat. 2) - Piancavallo: 14,5 km aan 7,8% (cat. 1)

10:08 10 uur 08. Luchtmachtbasis Aerea Rivolto. Startplaats Rivolto is al 60 jaar de thuisbasis van de Frecce Tricolori (de "driekleurige pijlen"). Dat zijn de luchtacrobaten van de Italiaanse luchtmacht die met hun stunts steevast van de partij zijn bij speciale aangelegenheden zoals bijvoorbeeld de Italiaanse nationale feestdag. . Luchtmachtbasis Aerea Rivolto Startplaats Rivolto is al 60 jaar de thuisbasis van de Frecce Tricolori (de "driekleurige pijlen"). Dat zijn de luchtacrobaten van de Italiaanse luchtmacht die met hun stunts steevast van de partij zijn bij speciale aangelegenheden zoals bijvoorbeeld de Italiaanse nationale feestdag.

09:56 09 uur 56. Wat zeggen de benen? Een dag na de zware tijdrit, opnieuw gewonnen door hardrijder Filippo Ganna, is het afwachten hoe de benen zullen reageren in deze zware bergetappe. Leider João Almeida zal alvast met vertrouwen aan de start staan, want de Portugees van Deceuninck-Quick Step heeft gisteren nog wat extra seconden kunnen sprokkelen. Zijn dichtste belager Wilco Kelderman staat wel nog altijd binnen de minuut. Op de vorige rustdag verwachtte Almeida dat hij zijn roze trui zou kunnen vasthouden tot vandaag. Daar is hij alvast in geslaagd. Het is afwachten of hij ook op de tweede rustdag nog in het roze mag slapen. . Wat zeggen de benen? Een dag na de zware tijdrit, opnieuw gewonnen door hardrijder Filippo Ganna, is het afwachten hoe de benen zullen reageren in deze zware bergetappe.

Leider João Almeida zal alvast met vertrouwen aan de start staan, want de Portugees van Deceuninck-Quick Step heeft gisteren nog wat extra seconden kunnen sprokkelen. Zijn dichtste belager Wilco Kelderman staat wel nog altijd binnen de minuut.

Op de vorige rustdag verwachtte Almeida dat hij zijn roze trui zou kunnen vasthouden tot vandaag. Daar is hij alvast in geslaagd. Het is afwachten of hij ook op de tweede rustdag nog in het roze mag slapen.

09:53 09 uur 53. Vier cols. Van de luchtmachtbasis van Rivolto richting aankomst in Piancavallo moet de renners vandaag 185 kilometer overbruggen. Onderweg krijgen ze 3 cols van 2e categorie voorgeschoteld. De klim naar Piancavallo (cat. 1) vormt het sluitstuk van deze 15e etappe. . Vier cols Van de luchtmachtbasis van Rivolto richting aankomst in Piancavallo moet de renners vandaag 185 kilometer overbruggen. Onderweg krijgen ze 3 cols van 2e categorie voorgeschoteld. De klim naar Piancavallo (cat. 1) vormt het sluitstuk van deze 15e etappe.

