LIVE: De Gendt sluipt mee in grote vlucht in bergrit in de Giro

Visconti virtueel bergkoning. Thomas De Gendt heeft ook wel zin in het bergprijsje op de top van de klim, maar hij is gentleman genoeg om Giovanni Visconti niets in de weg te leggen. De Italiaan springt met zijn extra 18 punten over Guerreiro naar de leiding. Virtueel dan toch. Afwachten wat het aan de finish geeft. . 13 uur 07.

12 uur 51. "Montagna Pantani". Zoals jullie weten staat deze Giro in het teken van Marco Pantani. Die legde in 1998 met een raid naar Piancavallo de basis voor zijn latere eindzege in de Giro. Voor die gelegenheid wordt de klim naar Piancavallo omgedoopt tot Montagna Pantani. .

12 uur 43. Situatie. Het tempo op de Sella Chianzutan is lekker strak in de kopgroep. Voor Giovanni Carboni gaat het té snel, ook hij gaat overboord. De tussenvluchters, met vooral Guerreiro en Samitier, verliezn ook meer terrein. Een streep door de rekening van beiden, want Guerreiro dreigt zijn bergtrui te verliezen en Samitier had een zaakje willen doen in de stand. De Spanjaard staat nu 16e, op 15'29". .

12 uur 37. Vendrame misnoegd. Andrea Vendrame is niet tevreden met het werk dat zijn langenoten Boaro en Villella opknappen in de kopgroep. Met wilde Italiaanse gebaren probeert hij hen in het gareel te krijgen. .

Gemiddelde snelheid. In nauwelijks een halfuurtje tijd hebben we al 30 kilometer afgelegd. Dat razende gemiddelde zullen we niet kunnen aanhouden als je ziet wat er nog op ons bord ligt. . 12 uur 06.

12 uur 05. Ik verwacht vuurwerk op de slotklim. Almeida is gegroeid in deze ronde en hij moet nu maar 1 man in de gaten houden (Kelderman). Eindwinst? We moeten erin geloven. We zullen onze huid duur verkopen. Pieter Serry, ploegmaat roze trui.

11 uur 55. Ik had een goed gevoel in de tijdrit en heb veel tijd gepakt op heel wat klassementsmannen. Ik sta er goed voor. Er komt nog veel lastig aan. Vandaag is een mooi begin. Wilco Kelderman (2e in de stand).

Tijdsverschil. Het peloton vindt zo'n grote groep toch maar een gevaarlijke situatie en dus krijgen ze weinig ruimte. Slechts een halve minuut momenteel. Nochtans is er niemand een echte bedreiging voor roze trui Almeida. Davide Villella is de best geplaatste, op meer dan 48 minuten. . 11 uur 50.

11 uur 43. In de tweede week en zeker gisteren in de tijdrit heb ik me wat gespaard, want er komen nog heel wat lastige ritten aan in de slotweek. Nog genoeg kansen om mee te zitten in een ontsnapping. In principe zou ik dan altijd bij de beste klimmers van die ontsnapping moeten zijn. De conditie is nog goed in ieder geval. Harm Vanhoucke (Lotto-Soudal).