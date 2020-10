LIVE: Ganna zet kanontijd neer in pittige tijdrit

Fase per fase

15:33 15 uur 33. Campenaerts: "Denk dat ik degelijke tijdrit reed". Campenaerts: "Denk dat ik degelijke tijdrit reed"

15:25 15 uur 25. Jonathan Castroviejo, nog zo'n eminente tijdrijder van Ineos, is niet slecht bezig. De Gendt bedreigen zal wel lastig worden. Inmiddels hebben we met Fuglsang de top 10 aangesneden. . Jonathan Castroviejo, nog zo'n eminente tijdrijder van Ineos, is niet slecht bezig. De Gendt bedreigen zal wel lastig worden. Inmiddels hebben we met Fuglsang de top 10 aangesneden.

15:23 15 uur 23. Het is een tijdrit die de klimmers moet liggen. Iemand die niet goed kan tijdrijden kan hier de schade wel bepeken. Thomas De Gendt. Het is een tijdrit die de klimmers moet liggen. Iemand die niet goed kan tijdrijden kan hier de schade wel bepeken. Thomas De Gendt

15:13 15 uur 13. 1. Filippo Ganna in 42'40" 2. Rohan Dennis op 25" 3. Thomas De Gendt op 1'11" Deze stand zal nog wel een poosje overeind blijven, als er überhaupt nog iets aan verandert. Het is nu ongeduldig wachten op de strijd tussen de klassementsmannen. Over dik tien minuten start Fuglsang, voorlopig de tiende in het klassement. . 1. Filippo Ganna in 42'40"

2. Rohan Dennis op 25"

3. Thomas De Gendt op 1'11" Deze stand zal nog wel een poosje overeind blijven, als er überhaupt nog iets aan verandert. Het is nu ongeduldig wachten op de strijd tussen de klassementsmannen. Over dik tien minuten start Fuglsang, voorlopig de tiende in het klassement.

15:10 15 uur 10. Derde plek voor Thomas! Thomas De Gendt eindigt sterk en duwt Cerny van het podium. Er komen nog heel wat renners aan bod, maar wie kan hem die derde plaats nog afhandig maken? . Derde plek voor Thomas! Thomas De Gendt eindigt sterk en duwt Cerny van het podium. Er komen nog heel wat renners aan bod, maar wie kan hem die derde plaats nog afhandig maken?

15:05 15 uur 05. We kijken uit naar de tijd van De Gendt, die met eventuele superbenen het podium beoogde. Onderweg zat hij alvast op schema achter Ganna en Dennis. . We kijken uit naar de tijd van De Gendt, die met eventuele superbenen het podium beoogde. Onderweg zat hij alvast op schema achter Ganna en Dennis.

15:03 15 uur 03. Supertijd voor Ganna! De tweede kanonskogel van Ineos Grenadiers vliegt binnen, en hoe! Filippo Ganna bewijst dat hij veruit de beste tijdrijder van het moment is met een tijd van 42'40". Zet die prosecco maar klaar! . Supertijd voor Ganna! De tweede kanonskogel van Ineos Grenadiers vliegt binnen, en hoe! Filippo Ganna bewijst dat hij veruit de beste tijdrijder van het moment is met een tijd van 42'40". Zet die prosecco maar klaar!

14:56 14 uur 56. Wereldkampioen Ganna stampt het vals plat op. Er is ook vandaag geen houden aan de rijzige Italiaan. . Wereldkampioen Ganna stampt het vals plat op. Er is ook vandaag geen houden aan de rijzige Italiaan.

14:51 Ganna rijdt weg. Filippo Ganna trekt het laken naar zich toe bij het derde tussenpunt, waar hij Dennis op 18 seconden zet. Dat zal aan de streep nog wel iets meer oplopen. . 14 uur 51. Ganna rijdt weg Filippo Ganna trekt het laken naar zich toe bij het derde tussenpunt, waar hij Dennis op 18 seconden zet. Dat zal aan de streep nog wel iets meer oplopen.

14:48 14 uur 48. De Gendt verliest terrein op de tandem van Ineos, maar blijft aan het tweede punt wel derde. . De Gendt verliest terrein op de tandem van Ineos, maar blijft aan het tweede punt wel derde.

14:43 14 uur 43. Dennis is zichtbaar gelukkig met zijn scherpe eindtijd. Onderweg ligt hij nek aan nek met Ganna, die wel lichtjes het voordeel heeft. . Dennis is zichtbaar gelukkig met zijn scherpe eindtijd. Onderweg ligt hij nek aan nek met Ganna, die wel lichtjes het voordeel heeft.

14:38 Knap van De Gendt. De Gendt blijft van de stervelingen het dichtst in de buurt van Ganna en Dennis. Hij komt op tien tellen door aan het eerste meetpunt. . 14 uur 38. Knap van De Gendt De Gendt blijft van de stervelingen het dichtst in de buurt van Ganna en Dennis. Hij komt op tien tellen door aan het eerste meetpunt.

14:37 14 uur 37. Dennis zit op zijn frame tijdens een afdaling. Als een angstige eend trapt hij bij om extra snelheid te maken. Een vreemd gezicht, maar het zal wel efficiënt zijn. . Dennis zit op zijn frame tijdens een afdaling. Als een angstige eend trapt hij bij om extra snelheid te maken. Een vreemd gezicht, maar het zal wel efficiënt zijn.

14:31 14 uur 31. Ganna duikt een dikke seconde onder Dennis bovenop de Muro di Ca' del Poggio. En het stuk dat hem als gegoten zit moet nog komen! . Ganna duikt een dikke seconde onder Dennis bovenop de Muro di Ca' del Poggio. En het stuk dat hem als gegoten zit moet nog komen!

14:28 44'46". Campenaerts' tijd is voorlopig de enige onder de drie kwartier. Dennis en - af te leiden uit de beestachtige waarden die hij laat optekenen op de klim - Ganna kunnen onder de 44 minuten duiken. . 14 uur 28. 44'46" Campenaerts' tijd is voorlopig de enige onder de drie kwartier. Dennis en - af te leiden uit de beestachtige waarden die hij laat optekenen op de klim - Ganna kunnen onder de 44 minuten duiken.

14:27 14 uur 27. Ganna snijdt met zijn lange lijf de steile klim aan. . Ganna snijdt met zijn lange lijf de steile klim aan.

14:25 14 uur 25. Thomas De Gendt is zowat de laatste renner die in deze tijdrit iets kan betekenen, alvast tot we de top van de stand bereiken. Heeft hij zin én de juiste benen? . Thomas De Gendt is zowat de laatste renner die in deze tijdrit iets kan betekenen, alvast tot we de top van de stand bereiken. Heeft hij zin én de juiste benen?

14:23 14 uur 23. Bjerg klokt de vierde tijd aan het eerste tussenpunt en zal Dennis dus niet bedreigen. . Bjerg klokt de vierde tijd aan het eerste tussenpunt en zal Dennis dus niet bedreigen.

14:20 14 uur 20. Wie stopt Ganna? Enkel pech of een valpartij lijken Filippo Ganna van een nieuwe ritzege te kunnen houden. Of heeft Dennis zo'n begenadigde dag dat hij zijn Italiaanse ploegmaat kan verslaan? Ganna is alvast vertrokken voor zijn tijdrit. . Wie stopt Ganna? Enkel pech of een valpartij lijken Filippo Ganna van een nieuwe ritzege te kunnen houden. Of heeft Dennis zo'n begenadigde dag dat hij zijn Italiaanse ploegmaat kan verslaan? Ganna is alvast vertrokken voor zijn tijdrit.

14:17 Dennis dendert voort. Ook na 17 km is Dennis comfortabel de snelste. Cerny en Campenaerts komen niet in de buurt. . 14 uur 17. Dennis dendert voort Ook na 17 km is Dennis comfortabel de snelste. Cerny en Campenaerts komen niet in de buurt.

14:15 14 uur 15. Daar gaat Haga. Vorig jaar won hij in Verona nog verrassend de slottijdrit van de Giro. . Daar gaat Haga. Vorig jaar won hij in Verona nog verrassend de slottijdrit van de Giro.

14:11 14 uur 11. Bjerg is vertrokken. De Deen was in Palermo nog derde in de tijdrit, misschien kan hij die prestatie vandaag benaderen. . Bjerg is vertrokken. De Deen was in Palermo nog derde in de tijdrit, misschien kan hij die prestatie vandaag benaderen.

14:09 Even herberekenen! De Italiaanse chronometers hebben kuren. Cerny deed daarstraks een halve minuut beter dan Brändle aan het eerste tussenpunt. Dennis deed daar nóg eens 20 seconden af. Als deze informatie klopt, zijn dat ferme verschillen. . 14 uur 09. Even herberekenen! De Italiaanse chronometers hebben kuren. Cerny deed daarstraks een halve minuut beter dan Brändle aan het eerste tussenpunt. Dennis deed daar nóg eens 20 seconden af. Als deze informatie klopt, zijn dat ferme verschillen.

14:07 14 uur 07. Dennis heeft met dat venijnige klimmetje een ideale opener gekregen. Hij veegt de betere tussentijden daar van de tabellen en doet 15 seconden beter. Ganna weet waar hij aan toe is! . Dennis heeft met dat venijnige klimmetje een ideale opener gekregen. Hij veegt de betere tussentijden daar van de tabellen en doet 15 seconden beter. Ganna weet waar hij aan toe is!

14:04 Cerny pakt uit. Bovenop de Muro di Ca' del Poggio heeft Tsjechisch kampioen Josef Cerny nu de beste tijd. Hij doet twee seconden beter dan Brändle. . 14 uur 04. Cerny pakt uit Bovenop de Muro di Ca' del Poggio heeft Tsjechisch kampioen Josef Cerny nu de beste tijd. Hij doet twee seconden beter dan Brändle.

14:02 14 uur 02. Campenaerts rolt Bais op, die drie minuten voor hem is vertrokken. Een eind vroeger op het traject raast Dennis voorbij Rota. . Campenaerts rolt Bais op, die drie minuten voor hem is vertrokken. Een eind vroeger op het traject raast Dennis voorbij Rota.

13:59 13 uur 59. Dowsett heeft zijn tempo niet kunnen volhouden en moet Brändle aan het einde voor zich dulden. . Dowsett heeft zijn tempo niet kunnen volhouden en moet Brändle aan het einde voor zich dulden.

13:58 Campenaerts rukt op. Bij de tweede meting peutert Campenaerts tien seconden af van de beste tijd. Veelbelovend. . 13 uur 58. Campenaerts rukt op Bij de tweede meting peutert Campenaerts tien seconden af van de beste tijd. Veelbelovend.

13:55 13 uur 55. Rohan Dennis is met een verbeten trek om zijn lippen vertrokken. Hij wil absoluut beter doen dan die teleurstellende 15e plek in de tijdrit op Sicilië. . Rohan Dennis is met een verbeten trek om zijn lippen vertrokken. Hij wil absoluut beter doen dan die teleurstellende 15e plek in de tijdrit op Sicilië.

13:53 13 uur 53. Brändle is binnen. Oostenrijks kampioen Matthias Brändle zet een eerste echte richttijd neer aan de streep: 45'23". Benieuwd of Dowsett die straks al kan kloppen. . Brändle is binnen Oostenrijks kampioen Matthias Brändle zet een eerste echte richttijd neer aan de streep: 45'23". Benieuwd of Dowsett die straks al kan kloppen.

13:49 13 uur 49. 47'52", dat is de eindtijd van Dibben. Die zal niet lang bovenaan prijken. . 47'52", dat is de eindtijd van Dibben. Die zal niet lang bovenaan prijken.

13:47 Sterke Campenaerts. Net geen toptijd voor Campenaerts aan het eerste tussenpunt, hij strandt op minder dan een seconde van Brändle. Die heeft aan het derde punt het gezelschap gekregen van Dowsett op 32'03". . 13 uur 47. Sterke Campenaerts Net geen toptijd voor Campenaerts aan het eerste tussenpunt, hij strandt op minder dan een seconde van Brändle. Die heeft aan het derde punt het gezelschap gekregen van Dowsett op 32'03".

13:41 13 uur 41. Terwijl de camera wordt meegezogen door Campenaerts, is ook Bodnar aan de opdracht begonnen. Over een kwartiertje is het de beurt aan tweevoudig wereldkampioen Dennis. . Terwijl de camera wordt meegezogen door Campenaerts, is ook Bodnar aan de opdracht begonnen. Over een kwartiertje is het de beurt aan tweevoudig wereldkampioen Dennis.

13:41 13 uur 41. Aarzelend en met een pijnlijke pols vertrekt Molano weer. . Aarzelend en met een pijnlijke pols vertrekt Molano weer.

13:38 13 uur 38. Tot de top 15 start iedereen met slechts één minuut verschil. Dat is een voordeel voor de sterkere tijdrijders, die met wat meeval een heleboel andere renners kunnen oprapen en als mikpunt gebruiken. . Tot de top 15 start iedereen met slechts één minuut verschil. Dat is een voordeel voor de sterkere tijdrijders, die met wat meeval een heleboel andere renners kunnen oprapen en als mikpunt gebruiken.

13:35 Molano tegen de grond. Sebastian Molano blijft in een bocht haken aan de dranghekken en kletst tegen het asfalt. De valpartij doet denken aan die van Wout van Aert in de Tour van vorig jaar, maar gelukkig met minder erge gevolgen. . 13 uur 35. Molano tegen de grond Sebastian Molano blijft in een bocht haken aan de dranghekken en kletst tegen het asfalt. De valpartij doet denken aan die van Wout van Aert in de Tour van vorig jaar, maar gelukkig met minder erge gevolgen.

13:34 13 uur 34. Campenaerts! Victor Campenaerts waaide in de verraderlijke eerste tijdrit jammerlijk onderuit en is uit op revanche. Kan hij vandaag knallen? . Campenaerts! Victor Campenaerts waaide in de verraderlijke eerste tijdrit jammerlijk onderuit en is uit op revanche. Kan hij vandaag knallen?

13:29 13 uur 29. Secondjes stelen. Daar wordt lekker geprofiteerd! Ploegmaats Bevilacqua en Spreafico rijden erg lang in elkaars buurt en achter hun rug maakt Brändle sluw gebruik van de slipstream van de ploegauto van Vini Zabù. Alle beetjes helpen. . Secondjes stelen Daar wordt lekker geprofiteerd! Ploegmaats Bevilacqua en Spreafico rijden erg lang in elkaars buurt en achter hun rug maakt Brändle sluw gebruik van de slipstream van de ploegauto van Vini Zabù. Alle beetjes helpen.

13:25 13 uur 25. Brändle houdt ploegmaat Dowsett op vier tellen aan het eerste tussenpunt. Dibben bolt inmiddels over de streep bij de tweede meting. . Brändle houdt ploegmaat Dowsett op vier tellen aan het eerste tussenpunt. Dibben bolt inmiddels over de streep bij de tweede meting.

13:20 13 uur 20. Keisse zet een sterke tussentijd neer, maar er is natuurlijk nog niet veel volk gepasseerd. Wanneer Brändle en Dowsett de top van het muurtje hebben bereikt, zullen we al een beter overzicht hebben. . Keisse zet een sterke tussentijd neer, maar er is natuurlijk nog niet veel volk gepasseerd. Wanneer Brändle en Dowsett de top van het muurtje hebben bereikt, zullen we al een beter overzicht hebben.

13:13 13 uur 13. Wat kan Dowsett? Alex Dowsett pakte precies een week geleden onverwacht een etappezege. Als er enige druk was, s die daarmee helemaal weg. Dowsett kan een stukje tijdrijden, bewijs daarvan zijn Britse kampioenentrui. . Wat kan Dowsett? Alex Dowsett pakte precies een week geleden onverwacht een etappezege. Als er enige druk was, s die daarmee helemaal weg. Dowsett kan een stukje tijdrijden, bewijs daarvan zijn Britse kampioenentrui.

13:10 13 uur 10. Dibben kruipt ondertussen de Muro di Ca' del Poggio op. Dat gaat niet van harte. . Dibben kruipt ondertussen de Muro di Ca' del Poggio op. Dat gaat niet van harte.

13:03 13 uur 03. Iljo Keisse is de eerste landgenoot die zijn benen moet laten spreken. . Iljo Keisse is de eerste landgenoot die zijn benen moet laten spreken.

13:00 13 uur match begonnen Vertrokken! Dibben is als eerste aan zijn tijdrit begonnen. Bij zijn debuut in een grote ronde deed hij nog niet beter dan een 118e plek in de twaalfde etappe.

12:53 12 uur 53. Vier sterren. Er valt met deze tijdrit niet te spotten. De organisatie heeft hem immers vier sterren meegegeven, evenveel als de loodzware bergrit van morgen. . Vier sterren Er valt met deze tijdrit niet te spotten. De organisatie heeft hem immers vier sterren meegegeven, evenveel als de loodzware bergrit van morgen.

12:40 12 uur 40. Over 20 minuten kan de etappe beginnen. Dan rolt Jon Dibben van het startpodium. De Brit van Lotto-Soudal staat voorlopig op de laatste plaats, maar heeft slechts vijf seconden achterstand op Guy Sagiv. . Over 20 minuten kan de etappe beginnen. Dan rolt Jon Dibben van het startpodium. De Brit van Lotto-Soudal staat voorlopig op de laatste plaats, maar heeft slechts vijf seconden achterstand op Guy Sagiv.

12:25 12 uur 25. Klassementsrenners. We hebben er een beetje het raden naar wat deze tijdrit zal doen met de ietwat vreemde top 10. Het voorlopige podium met Almeida, Kelderman en Bilbao is elkaar waard tegen de klok en wellicht iets sterker dan de renners die hen op de hielen zitten. Het drietal zou dus wat tijd kunnen winnen, niet onbelangrijk in deze onzekere tijden. . Klassementsrenners We hebben er een beetje het raden naar wat deze tijdrit zal doen met de ietwat vreemde top 10. Het voorlopige podium met Almeida, Kelderman en Bilbao is elkaar waard tegen de klok en wellicht iets sterker dan de renners die hen op de hielen zitten. Het drietal zou dus wat tijd kunnen winnen, niet onbelangrijk in deze onzekere tijden.

12:11 12 uur 11. Conegliano is de geboortestad van stervoetballer Alessandro Del Piero, maar ook enkele wielrenners mogen het thuis noemen. Sacha Modolo en Marzio Bruseghin zijn de bekendsten. Bruseghin won in zijn carrière twee Giro-tijdritten en belandde in 2008 zelfs als derde op het eindpodium. . Conegliano is de geboortestad van stervoetballer Alessandro Del Piero, maar ook enkele wielrenners mogen het thuis noemen. Sacha Modolo en Marzio Bruseghin zijn de bekendsten. Bruseghin won in zijn carrière twee Giro-tijdritten en belandde in 2008 zelfs als derde op het eindpodium.

11:49 11 uur 49. Leider Almeida verkent vanochtend het parcours:. Leider Almeida verkent vanochtend het parcours:

10:45 10 uur 45. Goed nieuws: geen nieuwe coronagevallen. Nog goed nieuws op de ochtend van deze tijdrit: een nieuwe testronde heeft geen nieuwe coronabesmettingen aan het licht gebracht. In totaal werd bij meer dan 500 renners of stafleden een coronatest uitgevoerd. Alle resultaten waren negatief en dat is dus positief nieuws. Maandag is de tweede rustdag in de Giro. Dan wordt opnieuw iedereen getest. . Goed nieuws: geen nieuwe coronagevallen Nog goed nieuws op de ochtend van deze tijdrit: een nieuwe testronde heeft geen nieuwe coronabesmettingen aan het licht gebracht.

In totaal werd bij meer dan 500 renners of stafleden een coronatest uitgevoerd. Alle resultaten waren negatief en dat is dus positief nieuws.

Maandag is de tweede rustdag in de Giro. Dan wordt opnieuw iedereen getest.

10:38 10 uur 38. Uitkijken naar Filippo Ganna. Het wordt vandaag uiteraard weer uitkijken naar Filippo Ganna. De wereldkampioen tijdrijden won deze Giro al 2 etappes. In de openingstijdrit overklaste hij de tegenstand. Kan de Italiaan van Ineos het ook vandaag waarmaken op dit uitdagende parcours? Van Belgische zijde is het afwachten hoe Victor Campenaerts straks voor de dag zal komen. De werelduurrecordhouder bolt om 13.34u van het startpodium. Thomas De Gendt hoopt op een superdag. "Dan is de top 3 mogelijk", liet hij gisteren optekenen. De Gendt start om 14.25u. . Uitkijken naar Filippo Ganna Het wordt vandaag uiteraard weer uitkijken naar Filippo Ganna. De wereldkampioen tijdrijden won deze Giro al 2 etappes. In de openingstijdrit overklaste hij de tegenstand. Kan de Italiaan van Ineos het ook vandaag waarmaken op dit uitdagende parcours?

Van Belgische zijde is het afwachten hoe Victor Campenaerts straks voor de dag zal komen. De werelduurrecordhouder bolt om 13.34u van het startpodium. Thomas De Gendt hoopt op een superdag. "Dan is de top 3 mogelijk", liet hij gisteren optekenen. De Gendt start om 14.25u.

10:37 10 uur 37. Nog enkele namen om in de gaten te houden:. 13.13u Alex Dowsett (GBr) 13.34u Victor Campenaerts 13.55u Rohan Dennis (Aus) 14.11u Mikkel Bjerg (Den) 14.20u Filippo Ganna (Ita) . Nog enkele namen om in de gaten te houden:

13.13u Alex Dowsett (GBr)

13.34u Victor Campenaerts 13.55u Rohan Dennis (Aus) 14.11u Mikkel Bjerg (Den) 14.20u Filippo Ganna (Ita)





10:33 10 uur 33. De starttijden van de top 10:. 15.25u Jakob Fugslang (Den) 15.28u Fausto Masnada (Ita) 15.31u Rafal Majka (Pol) 15.34u Jay Hindley (Aus) 15.37u Patrick Konrad (Oos) 15.40u Vincenzo Nibali (Ita) 15.43u Domenico Pozzovivo (Ita) 15.46u Pelle Bilbao (Spa) 15.49u Wilco Kelderman (Ned) 15.52u João Almeida (Por) . De starttijden van de top 10:

15.25u Jakob Fugslang (Den) 15.28u Fausto Masnada (Ita) 15.31u Rafal Majka (Pol) 15.34u Jay Hindley (Aus) 15.37u Patrick Konrad (Oos) 15.40u Vincenzo Nibali (Ita) 15.43u Domenico Pozzovivo (Ita) 15.46u Pelle Bilbao (Spa) 15.49u Wilco Kelderman (Ned) 15.52u João Almeida (Por)



10:20 10 uur 20. Tijdrit is geen lachertje. Het belooft vandaag een pittige tijdrit te worden. In het hartje van de Prosecco-regio, bekend door de mousserende wijn die hier geproduceerd wordt, wacht de renners een rit van 34,1 km op een uitdagend parcours. De grootste kuitenbijter onderweg is zonder meer de Muro di Cà del Poggio: 1,1 km klimmen aan een gemiddeld stijgingspercentage van 12,3%, met zelfs een piek van 19 procent! Op de top van deze muur ligt na 7,4 km het eerste tussenpunt en er zijn daar eveneens bergpunten te verdienen voor de snelste 3 klimmers. Ook na 17,1 km en 25,1 km zijn er tijdsopnames op het heuvelachtige parcours. Na het laatste tussenpunt volgt nog een klim naar San Pietro di Barbozza, gevolgd door een listige afdaling. In de laatste hectometers wachten vervolgens nog enkele verraderlijke bochten en een oplopende aankomststrook richting finish. . Tijdrit is geen lachertje Het belooft vandaag een pittige tijdrit te worden. In het hartje van de Prosecco-regio, bekend door de mousserende wijn die hier geproduceerd wordt, wacht de renners een rit van 34,1 km op een uitdagend parcours.

De grootste kuitenbijter onderweg is zonder meer de Muro di Cà del Poggio: 1,1 km klimmen aan een gemiddeld stijgingspercentage van 12,3%, met zelfs een piek van 19 procent!

Op de top van deze muur ligt na 7,4 km het eerste tussenpunt en er zijn daar eveneens bergpunten te verdienen voor de snelste 3 klimmers. Ook na 17,1 km en 25,1 km zijn er tijdsopnames op het heuvelachtige parcours.

Na het laatste tussenpunt volgt nog een klim naar San Pietro di Barbozza, gevolgd door een listige afdaling. In de laatste hectometers wachten vervolgens nog enkele verraderlijke bochten en een oplopende aankomststrook richting finish.

10:11 Het ritprofiel van de tijdrit:. 10 uur 11. Het ritprofiel van de tijdrit: