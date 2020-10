Hattrick: Ganna snelt naar derde Giro-zege, Almeida wat steviger in het roze

Thomas De Gendt viel net van het podium. "Ik ben al vaker goed geweest in een tijdrit in een grote ronde. Daar moet je diep voor gaan. Ik ben blij dat ik heel goede benen had, want dat was nodig op dit zware parcours. Gisteren voelde ik al dat er 'force' in de benen zat en dat is er vandaag uitgekomen."

"Ik heb expres gevraagd om geen tussentijden door te geven", vertelde hij aan Renaat Schotte. "Kevin De Weert doet dat perfect. We hebben ons gewoon beziggehouden met wat kon: zo hard mogelijk rijden. Ik moest tijd pakken op de powerstukken lichtjes bergop. Uiteindelijk maakt het niet uit waar je dan eindigt, als je maar alles hebt gegeven."

En wat valt er nog te zeggen over de winnaar. "Ganna is ongenaakbaar. Dat is gewoon de wereldtop voor de volgende tien jaar. Daar hoor ik niet bij. Het is leuk om mij te meten met de wereldkampioen tijdrijden. Vroeger kon ik die al eens kloppen, maar met deze Ganna wordt dat heel moeilijk", lachte De Gendt.