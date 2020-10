Geen nieuwe coronagevallen in Giro, laat Ganna straks de prosecco knallen?

Fase per fase

Fase per fase

13:08 De Poolse tank van Bora start over een halfuurtje al. 13 uur 08. De Poolse tank van Bora start over een halfuurtje al. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

13:05 13 uur 05. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

13:03 13 uur 03. Iljo Keisse is de eerste landgenoot die zijn benen moet laten spreken. . Iljo Keisse is de eerste landgenoot die zijn benen moet laten spreken.

13:00 13 uur match begonnen Vertrokken! Dibben is als eerste aan zijn tijdrit begonnen. Bij zijn debuut in een grote ronde deed hij nog niet beter dan een 118e plek in de twaalfde etappe.

12:53 12 uur 53. Vier sterren. Er valt met deze tijdrit niet te spotten. De organisatie heeft hem immers vier sterren meegegeven, evenveel als de loodzware bergrit van morgen. . Vier sterren Er valt met deze tijdrit niet te spotten. De organisatie heeft hem immers vier sterren meegegeven, evenveel als de loodzware bergrit van morgen.

12:40 12 uur 40. Over 20 minuten kan de etappe beginnen. Dan rolt Jon Dibben van het startpodium. De Brit van Lotto-Soudal staat voorlopig op de laatste plaats, maar heeft slechts vijf seconden achterstand op Guy Sagiv. . Over 20 minuten kan de etappe beginnen. Dan rolt Jon Dibben van het startpodium. De Brit van Lotto-Soudal staat voorlopig op de laatste plaats, maar heeft slechts vijf seconden achterstand op Guy Sagiv.

12:26 12 uur 26. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

12:25 12 uur 25. Klassementsrenners. We hebben er een beetje het raden naar wat deze tijdrit zal doen met de ietwat vreemde top 10. Het voorlopige podium met Almeida, Kelderman en Bilbao is elkaar waard tegen de klok en wellicht iets sterker dan de renners die hen op de hielen zitten. Het drietal zou dus wat tijd kunnen winnen, niet onbelangrijk in deze onzekere tijden. . Klassementsrenners We hebben er een beetje het raden naar wat deze tijdrit zal doen met de ietwat vreemde top 10. Het voorlopige podium met Almeida, Kelderman en Bilbao is elkaar waard tegen de klok en wellicht iets sterker dan de renners die hen op de hielen zitten. Het drietal zou dus wat tijd kunnen winnen, niet onbelangrijk in deze onzekere tijden.

12:16 Ineos heeft met Ganna en Dennis twee topfavorieten voor de dagzege. 12 uur 16. Ineos heeft met Ganna en Dennis twee topfavorieten voor de dagzege. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

12:11 12 uur 11. Conegliano is de geboortestad van stervoetballer Alessandro Del Piero, maar ook enkele wielrenners mogen het thuis noemen. Sacha Modolo en Marzio Bruseghin zijn de bekendsten. Bruseghin won in zijn carrière twee Giro-tijdritten en belandde in 2008 zelfs als derde op het eindpodium. . Conegliano is de geboortestad van stervoetballer Alessandro Del Piero, maar ook enkele wielrenners mogen het thuis noemen. Sacha Modolo en Marzio Bruseghin zijn de bekendsten. Bruseghin won in zijn carrière twee Giro-tijdritten en belandde in 2008 zelfs als derde op het eindpodium.

11:49 11 uur 49. Leider Almeida verkent vanochtend het parcours:. Leider Almeida verkent vanochtend het parcours:

10:45 10 uur 45. Goed nieuws: geen nieuwe coronagevallen. Nog goed nieuws op de ochtend van deze tijdrit: een nieuwe testronde heeft geen nieuwe coronabesmettingen aan het licht gebracht. In totaal werd bij meer dan 500 renners of stafleden een coronatest uitgevoerd. Alle resultaten waren negatief en dat is dus positief nieuws. Maandag is de tweede rustdag in de Giro. Dan wordt opnieuw iedereen getest. . Goed nieuws: geen nieuwe coronagevallen Nog goed nieuws op de ochtend van deze tijdrit: een nieuwe testronde heeft geen nieuwe coronabesmettingen aan het licht gebracht.

In totaal werd bij meer dan 500 renners of stafleden een coronatest uitgevoerd. Alle resultaten waren negatief en dat is dus positief nieuws.

Maandag is de tweede rustdag in de Giro. Dan wordt opnieuw iedereen getest.

10:43 10 uur 43. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

10:38 10 uur 38. Uitkijken naar Filippo Ganna. Het wordt vandaag uiteraard weer uitkijken naar Filippo Ganna. De wereldkampioen tijdrijden won deze Giro al 2 etappes. In de openingstijdrit overklaste hij de tegenstand. Kan de Italiaan van Ineos het ook vandaag waarmaken op dit uitdagende parcours? Van Belgische zijde is het afwachten hoe Victor Campenaerts straks voor de dag zal komen. De werelduurrecordhouder bolt om 13.34u van het startpodium. Thomas De Gendt hoopt op een superdag. "Dan is de top 3 mogelijk", liet hij gisteren optekenen. De Gendt start om 14.25u. . Uitkijken naar Filippo Ganna Het wordt vandaag uiteraard weer uitkijken naar Filippo Ganna. De wereldkampioen tijdrijden won deze Giro al 2 etappes. In de openingstijdrit overklaste hij de tegenstand. Kan de Italiaan van Ineos het ook vandaag waarmaken op dit uitdagende parcours?

Van Belgische zijde is het afwachten hoe Victor Campenaerts straks voor de dag zal komen. De werelduurrecordhouder bolt om 13.34u van het startpodium. Thomas De Gendt hoopt op een superdag. "Dan is de top 3 mogelijk", liet hij gisteren optekenen. De Gendt start om 14.25u.

10:37 10 uur 37. Nog enkele namen om in de gaten te houden:. 13.13u Alex Dowsett (GBr) 13.34u Victor Campenaerts 13.55u Rohan Dennis (Aus) 14.11u Mikkel Bjerg (Den) 14.20u Filippo Ganna (Ita) . Nog enkele namen om in de gaten te houden:

13.13u Alex Dowsett (GBr)

13.34u Victor Campenaerts 13.55u Rohan Dennis (Aus) 14.11u Mikkel Bjerg (Den) 14.20u Filippo Ganna (Ita)





10:36 10 uur 36. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

10:33 10 uur 33. De starttijden van de top 10:. 15.25u Jakob Fugslang (Den) 15.28u Fausto Masnada (Ita) 15.31u Rafal Majka (Pol) 15.34u Jay Hindley (Aus) 15.37u Patrick Konrad (Oos) 15.40u Vincenzo Nibali (Ita) 15.43u Domenico Pozzovivo (Ita) 15.46u Pelle Bilbao (Spa) 15.49u Wilco Kelderman (Ned) 15.52u João Almeida (Por) . De starttijden van de top 10:

15.25u Jakob Fugslang (Den) 15.28u Fausto Masnada (Ita) 15.31u Rafal Majka (Pol) 15.34u Jay Hindley (Aus) 15.37u Patrick Konrad (Oos) 15.40u Vincenzo Nibali (Ita) 15.43u Domenico Pozzovivo (Ita) 15.46u Pelle Bilbao (Spa) 15.49u Wilco Kelderman (Ned) 15.52u João Almeida (Por)



10:32 10 uur 32. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

10:20 10 uur 20. Tijdrit is geen lachertje. Het belooft vandaag een pittige tijdrit te worden. In het hartje van de Prosecco-regio, bekend door de mousserende wijn die hier geproduceerd wordt, wacht de renners een rit van 34,1 km op een uitdagend parcours. De grootste kuitenbijter onderweg is zonder meer de Muro di Cà del Poggio: 1,1 km klimmen aan een gemiddeld stijgingspercentage van 12,3%, met zelfs een piek van 19 procent! Op de top van deze muur ligt na 7,4 km het eerste tussenpunt en er zijn daar eveneens bergpunten te verdienen voor de snelste 3 klimmers. Ook na 17,1 km en 25,1 km zijn er tijdsopnames op het heuvelachtige parcours. Na het laatste tussenpunt volgt nog een klim naar San Pietro di Barbozza, gevolgd door een listige afdaling. In de laatste hectometers wachten vervolgens nog enkele verraderlijke bochten en een oplopende aankomststrook richting finish. . Tijdrit is geen lachertje Het belooft vandaag een pittige tijdrit te worden. In het hartje van de Prosecco-regio, bekend door de mousserende wijn die hier geproduceerd wordt, wacht de renners een rit van 34,1 km op een uitdagend parcours.

De grootste kuitenbijter onderweg is zonder meer de Muro di Cà del Poggio: 1,1 km klimmen aan een gemiddeld stijgingspercentage van 12,3%, met zelfs een piek van 19 procent!

Op de top van deze muur ligt na 7,4 km het eerste tussenpunt en er zijn daar eveneens bergpunten te verdienen voor de snelste 3 klimmers. Ook na 17,1 km en 25,1 km zijn er tijdsopnames op het heuvelachtige parcours.

Na het laatste tussenpunt volgt nog een klim naar San Pietro di Barbozza, gevolgd door een listige afdaling. In de laatste hectometers wachten vervolgens nog enkele verraderlijke bochten en een oplopende aankomststrook richting finish.

10:11 Het ritprofiel van de tijdrit:. 10 uur 11. Het ritprofiel van de tijdrit: