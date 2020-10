LIVE Giro: Harm Vanhoucke vertegenwoordigt Lotto-Soudal in de kopgroep

14:34 Sprint. Simon Pellaud heeft de prijzenpot van zijn ploeg Androni al stevig gevuld de voorbije dagen. Dat doet hij ook bij deze tussensprint. . 14 uur 34. Sprint Simon Pellaud heeft de prijzenpot van zijn ploeg Androni al stevig gevuld de voorbije dagen. Dat doet hij ook bij deze tussensprint.

14:33 14 uur 33. De Italiaanse regisseur spot Thomas De Gendt. Zijn interview met Renaat Schotte van gisteren heeft veel stof doen opwaaien. "Maar nu zit ik vooral met de tijdrit in mijn hoofd", wilde hij het hoofdstuk vanmorgen afsluiten. . De Italiaanse regisseur spot Thomas De Gendt. Zijn interview met Renaat Schotte van gisteren heeft veel stof doen opwaaien. "Maar nu zit ik vooral met de tijdrit in mijn hoofd", wilde hij het hoofdstuk vanmorgen afsluiten.

14:31 14 uur 31. Als we een renner van Astana met een mechanisch defect zien, dan denken we automatisch aan Jakob Fuglsang. De Deen heeft zijn portie al gehad. De pechvogel met dienst is deze keer Jonas Gregaard. . Als we een renner van Astana met een mechanisch defect zien, dan denken we automatisch aan Jakob Fuglsang. De Deen heeft zijn portie al gehad. De pechvogel met dienst is deze keer Jonas Gregaard.

14:26 14 uur 26. Voor Deceuninck-Quick Step is het een dagje in de luwte. Zij kunnen straks wel in actie schieten: Ballerini en Honoré zijn in deze finale niet kansloos. . Voor Deceuninck-Quick Step is het een dagje in de luwte. Zij kunnen straks wel in actie schieten: Ballerini en Honoré zijn in deze finale niet kansloos.

14:24 14 uur 24. Alex Dowsett (einde contract bij Israel Start-Up Nation): "Rik Verbrugghe naar onze ploeg? Goed dat ik Twitter bekeken heb". Alex Dowsett (einde contract bij Israel Start-Up Nation): "Rik Verbrugghe naar onze ploeg? Goed dat ik Twitter bekeken heb"

14:18 14 uur 18. Ineos plakt nu al een poos aan de wielen van de eerste werkmieren. Brits kampioen Swift zal ook wel in zijn kansen geloven, maar arbeid is nog niet het codewoord bij de Britten. . Ineos plakt nu al een poos aan de wielen van de eerste werkmieren. Brits kampioen Swift zal ook wel in zijn kansen geloven, maar arbeid is nog niet het codewoord bij de Britten.

14:09 14 uur 09. Nog 92 kilometer en het is tijd voor een laattijdige lunchpauze. Bora-Hansgrohe en Israel Start-Up Nation bundelen nog altijd hun krachten. . Nog 92 kilometer en het is tijd voor een laattijdige lunchpauze. Bora-Hansgrohe en Israel Start-Up Nation bundelen nog altijd hun krachten.

14:06 14 uur 06. De tijdrit van Joao Almeida morgen? Alles mag, niets moet. Dat is het verschil met favorieten zoals Nibali en Fuglsang. Klaas Lodewyck (ploegleider Deceuninck-Quick Step). De tijdrit van Joao Almeida morgen? Alles mag, niets moet. Dat is het verschil met favorieten zoals Nibali en Fuglsang. Klaas Lodewyck (ploegleider Deceuninck-Quick Step)

14:02 1'30". Het verschil kalft verder af. Op 97 kilometer van de aankomst weten we dat de winnaar uit het peloton zal komen. . 14 uur 02. 1'30" Het verschil kalft verder af. Op 97 kilometer van de aankomst weten we dat de winnaar uit het peloton zal komen.

13:58 13 uur 58. Uithaal van Scinto: "Je moet respect hebben voor de Giro". Over het coronaspook in deze Giro is het laatste woord nog niet gezegd. Het peloton lijkt te splitsen in verschillende kampen. Zo zijn de Italianen niet te spreken over de démarche van EF Pro Cycling, dat aanstuurt op een vroegtijdig einde. "Waarom hebben die ploegen niet van zich laten horen in de Tour? Toen waren er toch ook positieve gevallen? Ze komen naar de Giro en zetten de boel hier op stelten. In hun plaats zou ik me schamen. Je moet respect hebben voor deze koers. En je moet het probleem proberen te bekampen. Anders wordt er niet meer gekoerst", pakte Luca Scinto, de patron van Vini Zabu, uit met een stevig statement. . Uithaal van Scinto: "Je moet respect hebben voor de Giro" Over het coronaspook in deze Giro is het laatste woord nog niet gezegd. Het peloton lijkt te splitsen in verschillende kampen. Zo zijn de Italianen niet te spreken over de démarche van EF Pro Cycling, dat aanstuurt op een vroegtijdig einde.

"Waarom hebben die ploegen niet van zich laten horen in de Tour? Toen waren er toch ook positieve gevallen? Ze komen naar de Giro en zetten de boel hier op stelten. In hun plaats zou ik me schamen. Je moet respect hebben voor deze koers. En je moet het probleem proberen te bekampen. Anders wordt er niet meer gekoerst", pakte Luca Scinto, de patron van Vini Zabu, uit met een stevig statement.

13:55 13 uur 55. Lotto-Soudal rijdt een zeer attractieve Giro en kiest bijna elke dag voor de aanval. Deze 8 renners mogen die lijn proberen door te trekken in de Vuelta: Tim Wellens, Tomasz Marczynski, Tosh Van der Sande, Rémy Mertz, Kobe Goossens, Brent Van Moer, Gerben Thijssen en Stan Dewulf. Die laatste 4 zijn debutanten. . Lotto-Soudal rijdt een zeer attractieve Giro en kiest bijna elke dag voor de aanval. Deze 8 renners mogen die lijn proberen door te trekken in de Vuelta: Tim Wellens, Tomasz Marczynski, Tosh Van der Sande, Rémy Mertz, Kobe Goossens, Brent Van Moer, Gerben Thijssen en Stan Dewulf. Die laatste 4 zijn debutanten.

13:52 13 uur 52. Ilnoer Zakarin kreeg gisteren een pakje rammel en finishte op 21'06". De 31-jarige Rus, nu nog bij CCC, heeft overigens een nieuwe werkgever kunnen strikken. Hij tekent bij Gazprom-RusVelo. . Ilnoer Zakarin kreeg gisteren een pakje rammel en finishte op 21'06". De 31-jarige Rus, nu nog bij CCC, heeft overigens een nieuwe werkgever kunnen strikken. Hij tekent bij Gazprom-RusVelo.

13:48 13 uur 48. Nog 107 kilometer en de route door de Po-vlakte vertoont weinig schommelingen. Pas op 40 kilometer van de finish begint het wegdek te hellen. . Nog 107 kilometer en de route door de Po-vlakte vertoont weinig schommelingen. Pas op 40 kilometer van de finish begint het wegdek te hellen.

13:42 13 uur 42. Victor Campenaerts: "Door de uitstekende benen van Pozzovivo is mijn voorbereiding op de tijdrit minder ideaal geweest". Victor Campenaerts: "Door de uitstekende benen van Pozzovivo is mijn voorbereiding op de tijdrit minder ideaal geweest"

13:41 13 uur 41. Filippo Ganna is morgen uiteraard de te kloppen man, maar het verbaast me wel hoe kwistig hij hier met zijn krachten omspringt. . Victor Campenaerts (NTT). Filippo Ganna is morgen uiteraard de te kloppen man, maar het verbaast me wel hoe kwistig hij hier met zijn krachten omspringt. Victor Campenaerts (NTT)

13:38 13 uur 38. Beenstukken, armwarmers en extra jasjes: het blijft een beeld dat je niet meteen met de Giro associeert. Maar mei is oktober niet en omgekeerd. Gelukkig blijft het (voorlopig) droog, maar het parelweer van Sicilië ligt al een tijdje achter ons. . Beenstukken, armwarmers en extra jasjes: het blijft een beeld dat je niet meteen met de Giro associeert. Maar mei is oktober niet en omgekeerd. Gelukkig blijft het (voorlopig) droog, maar het parelweer van Sicilië ligt al een tijdje achter ons.

13:33 13 uur 33. Vanhoucke in de kopgroep.

13:32 13 uur 32. Ook bij de beperkte Belgische delegatie in deze Giro zitten ze met hun gedachten al bij de tijdrit van morgen. Uiteraard wordt het vergrootglas weer op Victor Campenaerts gezet, maar hij blijft opvallend bescheiden. "Met een top 5-plaats zou ik tevreden zijn. Dat is niet te ambitieus", geeft de uurrecordhouder van NTT toe. . Ook bij de beperkte Belgische delegatie in deze Giro zitten ze met hun gedachten al bij de tijdrit van morgen.

Uiteraard wordt het vergrootglas weer op Victor Campenaerts gezet, maar hij blijft opvallend bescheiden. "Met een top 5-plaats zou ik tevreden zijn. Dat is niet te ambitieus", geeft de uurrecordhouder van NTT toe.

13:24 13 uur 24. "Iedereen buiten Harm en Thomas mag vandaag meeschuiven", vertelde ploegleider Frederik Willems (maar Vanhoucke zit dus wel mee). "Iedereen buiten Harm en Thomas mag vandaag meeschuiven", vertelde ploegleider Frederik Willems (maar Vanhoucke zit dus wel mee)

13:22 13 uur 22. Groupama-FDJ houdt zich afzijdig, zoals ze min of meer aangekondigd hadden. Na 4 zeges is de druk al een tijdje van de ketel en de netelige finale kan te zwaar zijn voor Arnaud Démare. Bovendien willen ze Peter Sagan, een gevaar voor het paars, geen geschenken uitdelen. . Groupama-FDJ houdt zich afzijdig, zoals ze min of meer aangekondigd hadden. Na 4 zeges is de druk al een tijdje van de ketel en de netelige finale kan te zwaar zijn voor Arnaud Démare. Bovendien willen ze Peter Sagan, een gevaar voor het paars, geen geschenken uitdelen.

13:18 13 uur 18. De samenwerking tussen Bora-Hansgrohe en Israel Start-Up Nation rendeert, want de 7 leiders houden nog maar 1'45" over. Bij de toekomstige ploeg van Rik Verbrugghe moet Davide Cimolai het speerpunt worden. . De samenwerking tussen Bora-Hansgrohe en Israel Start-Up Nation rendeert, want de 7 leiders houden nog maar 1'45" over. Bij de toekomstige ploeg van Rik Verbrugghe moet Davide Cimolai het speerpunt worden.

13:12 13 uur 12. Mauro Vegni heeft gisteren met John Lelangue gebeld. Alles is uitgeklaard. De volgende dagen slapen we alleen in een hotel en dat zal ook voor mentale rust zorgen bij de renners. Frederik Willems (ploegleider Lotto-Soudal). Mauro Vegni heeft gisteren met John Lelangue gebeld. Alles is uitgeklaard. De volgende dagen slapen we alleen in een hotel en dat zal ook voor mentale rust zorgen bij de renners. Frederik Willems (ploegleider Lotto-Soudal)

13:09 13 uur 09. De twee hindernissen in de finale zijn niet van de poes. Probeert een klassementsrenner straks de boel toch nog even te dynamiteren? Iemand als Jakob Fuglsang staat al 2'20" in het krijt en de tijdrit van morgen is ook niet meteen zijn ding, ook al gaat het om een lastig parcours. . De twee hindernissen in de finale zijn niet van de poes. Probeert een klassementsrenner straks de boel toch nog even te dynamiteren? Iemand als Jakob Fuglsang staat al 2'20" in het krijt en de tijdrit van morgen is ook niet meteen zijn ding, ook al gaat het om een lastig parcours.

13:01 Gemiddelde snelheid. Het eerste uur is ingeblikt: er staat 45,5 kilometer op de teller. Het zevental krijgt slechts 2'19". Dat is geen gunstige evolutie. . 13 uur 01. Gemiddelde snelheid Het eerste uur is ingeblikt: er staat 45,5 kilometer op de teller. Het zevental krijgt slechts 2'19". Dat is geen gunstige evolutie.

13:00 13 uur . Harm Vanhoucke voor de start: "De rit van zondag spreekt me aan, maar ik voel me niet meer al te best". Harm Vanhoucke voor de start: "De rit van zondag spreekt me aan, maar ik voel me niet meer al te best"

12:58 12 uur 58. Met wie kan Harm Vanhoucke nog een gesprekje voeren? Geoffrey Bouchard schopte het vorig jaar verrassend tot bergkoning in de Vuelta, Rodrigo Contreras debuteerde in 2016 dan weer als prof bij Etixx-Quick Step. De Colombiaanse klimmer kon er niet aarden en zette tijdelijk een stapje terug. Bij Astana probeert hij zichzelf weer op de kaart te zetten. . Met wie kan Harm Vanhoucke nog een gesprekje voeren? Geoffrey Bouchard schopte het vorig jaar verrassend tot bergkoning in de Vuelta, Rodrigo Contreras debuteerde in 2016 dan weer als prof bij Etixx-Quick Step. De Colombiaanse klimmer kon er niet aarden en zette tijdelijk een stapje terug. Bij Astana probeert hij zichzelf weer op de kaart te zetten.

12:56 Harm Vanhoucke fietst de koude van gisteren uit zijn benen. . 12 uur 56. Harm Vanhoucke fietst de koude van gisteren uit zijn benen. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

12:55 12 uur 55. Of ik op de vingers ben getikt? Veel mensen hadden niet graag dat ik zei wat ik gezegd heb. Maar ik spreek vanuit mijn hart en mijn hoofd. Ik wacht de nieuwe testresultaten af. Als die negatief zijn, dan is er geen probleem. Maar ik kon zoiets niet wegsteken. . Thomas De Gendt (Lotto-Soudal). Of ik op de vingers ben getikt? Veel mensen hadden niet graag dat ik zei wat ik gezegd heb. Maar ik spreek vanuit mijn hart en mijn hoofd. Ik wacht de nieuwe testresultaten af. Als die negatief zijn, dan is er geen probleem. Maar ik kon zoiets niet wegsteken. Thomas De Gendt (Lotto-Soudal)

12:50 12 uur 50. Bora-Hansgrohe staat er niet alleen voor. Israel Start-Up Nation zet met Navarro al een mannetje bij en ook Deceuninck-Quick Step, Cofidis en Trek-Segafredo snuffelen voorzichtig. . Bora-Hansgrohe staat er niet alleen voor. Israel Start-Up Nation zet met Navarro al een mannetje bij en ook Deceuninck-Quick Step, Cofidis en Trek-Segafredo snuffelen voorzichtig.

12:47 12 uur 47. Vaste klanten. Wie de Giro op de voet gevolgd heeft, schrikt niet dat Simon Pellaud, Simone Ravanelli en Alessandro Tonelli in de vlucht zitten. Het zijn min of meer habitués in deze Ronde van Italië. Pellaud was gisteren zelfs mee en werd nog 5e. . Vaste klanten Wie de Giro op de voet gevolgd heeft, schrikt niet dat Simon Pellaud, Simone Ravanelli en Alessandro Tonelli in de vlucht zitten. Het zijn min of meer habitués in deze Ronde van Italië. Pellaud was gisteren zelfs mee en werd nog 5e.

12:47 Wordt de paarse trui van Démare straks bedreigd? 12 uur 47. Wordt de paarse trui van Démare straks bedreigd?

12:41 12 uur 41. Bora-Hansgrohe controleert de grote groep. Peter Sagan en zijn maats gaan het toch proberen. De 7 leiders krijgen iets meer dan 3 minuten, maar daar stopt de chrono. Onder meer Cesare Benedetti staat voor een lange dag op de eerste rij. . Bora-Hansgrohe controleert de grote groep Peter Sagan en zijn maats gaan het toch proberen. De 7 leiders krijgen iets meer dan 3 minuten, maar daar stopt de chrono. Onder meer Cesare Benedetti staat voor een lange dag op de eerste rij.

12:40 12 uur 40. Gisteren was mijn slechtste dag op de fiets. Ik had het zelfs met 5 vesten erg koud. Ik zat te bibberen op mijn fiets, het was de hel. Ik hoop dat ik gerecupereerd ben. Harm Vanhoucke (Lotto-Soudal) bij de start. Gisteren was mijn slechtste dag op de fiets. Ik had het zelfs met 5 vesten erg koud. Ik zat te bibberen op mijn fiets, het was de hel. Ik hoop dat ik gerecupereerd ben. Harm Vanhoucke (Lotto-Soudal) bij de start

12:35 12 uur 35. In het peloton wordt er even over koetjes en kalfjes gepraat, maar Bora-Hansgrohe brengt toch al een knecht in stelling. Gebeurt dat met overtuiging of is het om te polsen of er steun zal komen? . In het peloton wordt er even over koetjes en kalfjes gepraat, maar Bora-Hansgrohe brengt toch al een knecht in stelling. Gebeurt dat met overtuiging of is het om te polsen of er steun zal komen?

12:31 2'05". Het peloton geeft zijn zegen. Nog eens de namen op een rijtje. Geoffrey Bouchard (AG2R) Simon Pellaud (Androni) Simone Ravanelli (Androni) Rodrigo Contreras (Astana) Alessandro Tonelli (Bardiani) Harm Vanhoucke (Lotto-Soudal) Lorenzo Rota (Vini Zabu) . 12 uur 31. 2'05" Het peloton geeft zijn zegen.

Nog eens de namen op een rijtje. Geoffrey Bouchard (AG2R) Simon Pellaud (Androni) Simone Ravanelli (Androni) Rodrigo Contreras (Astana) Alessandro Tonelli (Bardiani) Harm Vanhoucke (Lotto-Soudal) Lorenzo Rota (Vini Zabu)

12:29 12 uur 29. Harm Vanhoucke is intussen weggezakt naar de 25e plaats in het klassement. Met een achterstand van 31'45" is hij alleszins geen bedreiging meer voor de roze trui. . Harm Vanhoucke is intussen weggezakt naar de 25e plaats in het klassement. Met een achterstand van 31'45" is hij alleszins geen bedreiging meer voor de roze trui.

12:28 12 uur 28. Vanhoucke glipt mee. Is het pleit beslecht? We tellen 7 leiders: Bouchard, Pellaud, Ravanelli, Contreras, Tonelli, Vanhoucke en Rota. . Vanhoucke glipt mee Is het pleit beslecht? We tellen 7 leiders: Bouchard, Pellaud, Ravanelli, Contreras, Tonelli, Vanhoucke en Rota.

12:27 12 uur 27. Het biljartlaken maakt de plannen om weg te rijden nog wat complexer. Een molshoopje, hoe klein ook, zou een poging al een stuk vruchtbaarder kunnen maken. Maar die bulten duiken dus pas na ruim 150 kilometer op. . Het biljartlaken maakt de plannen om weg te rijden nog wat complexer. Een molshoopje, hoe klein ook, zou een poging al een stuk vruchtbaarder kunnen maken. Maar die bulten duiken dus pas na ruim 150 kilometer op.

12:24 12 uur 24. Giro-baas Mauro Vegni (Italiaans): "Ik heb aan Lotto-Soudal gevraagd om de kalmte te bewaren". Giro-baas Mauro Vegni (Italiaans): "Ik heb aan Lotto-Soudal gevraagd om de kalmte te bewaren"

12:23 12 uur 23. We voeren ook vandaag nog testen uit, net als op de volgende rustdag. En als het nodig is, doen we dat voor Milaan nog 1 of 2 keer. Giro-baas Mauro Vegni. We voeren ook vandaag nog testen uit, net als op de volgende rustdag. En als het nodig is, doen we dat voor Milaan nog 1 of 2 keer. Giro-baas Mauro Vegni

12:21 12 uur 21. "Geen nieuwe gevallen". Gisteren werd een deel van het peloton opnieuw getest op het coronavirus. Etienne van Empel (Vini Zabu) gaf bij de NOS aan dat zijn resultaat negatief was en dat hij ook geen weet had van positieve gevallen. De organisatie heeft nog niets officieels gecommuniceerd. . "Geen nieuwe gevallen" Gisteren werd een deel van het peloton opnieuw getest op het coronavirus. Etienne van Empel (Vini Zabu) gaf bij de NOS aan dat zijn resultaat negatief was en dat hij ook geen weet had van positieve gevallen. De organisatie heeft nog niets officieels gecommuniceerd.

12:18 12 uur 18. We zien nog altijd een gegroepeerd peloton. Nog maar 6 ploegen hebben in deze Giro een rit kunnen winnen. Dat verklaart mee waarom het aanvallen regent. . We zien nog altijd een gegroepeerd peloton. Nog maar 6 ploegen hebben in deze Giro een rit kunnen winnen. Dat verklaart mee waarom het aanvallen regent.

12:17 De viervoudige ritwinnaar met een geintje bij de start vanmiddag. 12 uur 17. De viervoudige ritwinnaar met een geintje bij de start vanmiddag

12:11 12 uur 11. De teams die nadrukkelijk solliciteren zijn Lotto-Soudal, Androni, Vini Zabu en Ineos. Maar ook Deceuninck-Quick Step heeft al een mannetje proberen mee te sturen, zonder succes. . De teams die nadrukkelijk solliciteren zijn Lotto-Soudal, Androni, Vini Zabu en Ineos. Maar ook Deceuninck-Quick Step heeft al een mannetje proberen mee te sturen, zonder succes.

12:07 12 uur 07. De Gendt. Wil Thomas De Gendt zijn verbale oorlog met Giro-baas Mauro Vegni beslechten met een dagje in de frontlinie? Onze landgenoot steekt zijn neus aan het venster, maar ontsnappen is geen evidente opdracht. Dat we nog geen vlucht hebben, doet ons vermoeden dat we een (massa)sprint (wellicht) mogen uitsluiten. . De Gendt Wil Thomas De Gendt zijn verbale oorlog met Giro-baas Mauro Vegni beslechten met een dagje in de frontlinie?

Onze landgenoot steekt zijn neus aan het venster, maar ontsnappen is geen evidente opdracht.

Dat we nog geen vlucht hebben, doet ons vermoeden dat we een (massa)sprint (wellicht) mogen uitsluiten.

12:04 12 uur 04. Deze etappe moet me wel liggen, maar ik heb met mijn team afgesproken om me koest te houden. Ik mik voluit op de tijdrit van morgen. Mikkel Bjerg (UAE). Deze etappe moet me wel liggen, maar ik heb met mijn team afgesproken om me koest te houden. Ik mik voluit op de tijdrit van morgen. Mikkel Bjerg (UAE)

12:03 12 uur 03. Het zijn vooral de iets kleinere teams die zich roeren. Androni, Bardiani, Vini Zabu: ze willen de juiste trein absoluut niet missen. . Het zijn vooral de iets kleinere teams die zich roeren. Androni, Bardiani, Vini Zabu: ze willen de juiste trein absoluut niet missen.

11:58 11 uur 58. Staat roze trui Joao Almeida voor een beproeving? Normaal gezien niet, want deze etappe zal zijn concurrenten niet inspireren. De Portugees, die voor de 10e dag op een rij in het roze rijdt, staat voor zijn weekend van de waarheid met de tijdrit van zaterdag en een dag later een aankomst bergop. . Staat roze trui Joao Almeida voor een beproeving? Normaal gezien niet, want deze etappe zal zijn concurrenten niet inspireren. De Portugees, die voor de 10e dag op een rij in het roze rijdt, staat voor zijn weekend van de waarheid met de tijdrit van zaterdag en een dag later een aankomst bergop.

11:54 11 uur 54. Intussen zijn we goed en wel begonnen met deze etappe. Is het zaakje snel beklonken of wordt het werk van lange adem? . Intussen zijn we goed en wel begonnen met deze etappe. Is het zaakje snel beklonken of wordt het werk van lange adem?

11:46 Heeft deze man de sleutel in handen? 11 uur 46. Heeft deze man de sleutel in handen? Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

11:43 11 uur 43. De buien en de koude van gisteren hebben stevig ingehakt op het peloton. Fausto Masnada (Deceuninck-Quick Step) had het over "een van de ergste dagen uit zijn carrière", leider Joao Almeida merkte dan weer op dat we volgende week naar cols van meer dan 2.000 meter trekken. "Wat zal dat geven?" . De buien en de koude van gisteren hebben stevig ingehakt op het peloton. Fausto Masnada (Deceuninck-Quick Step) had het over "een van de ergste dagen uit zijn carrière", leider Joao Almeida merkte dan weer op dat we volgende week naar cols van meer dan 2.000 meter trekken. "Wat zal dat geven?"

11:42 11 uur 42. Het peloton begint aan de transfer naar de officiële start. Het weer is niet zo ellendig als gisteren, maar een extra jasje en wat beschermingsmateriaal tegen de koude en eventuele regenval zijn geen overbodige luxe. . Het peloton begint aan de transfer naar de officiële start. Het weer is niet zo ellendig als gisteren, maar een extra jasje en wat beschermingsmateriaal tegen de koude en eventuele regenval zijn geen overbodige luxe.

11:38 11 uur 38. Ik vrees dat alleen mijn team zal willen werken in het peloton. Ik vermoed dat niemand ons zal steunen. Peter Sagan (Bora-Hansgrohe). Ik vrees dat alleen mijn team zal willen werken in het peloton. Ik vermoed dat niemand ons zal steunen. Peter Sagan (Bora-Hansgrohe)

11:34 11 uur 34. Nog zo'n 5 minuten tot de officieuze start. Wordt het een stevig gevecht om in de juiste ontsnapping te geraken? Arnaud Démare liet al een beetje in zijn kaarten kijken. "Ik ben niet zeker dat ik de finale zal overleven. Wij zullen dus niet noodzakelijk de achtervolging leiden." De paarse puntentrui zal vooral willen vermijden dat Peter Sagen weer het juiste ticket strikt. De Slovaak staat 36 punten in het krijt, maar aan de finish liggen 50 eenheden te wachten. Wisselt de maglia ciclamino straks van schouders? . Nog zo'n 5 minuten tot de officieuze start. Wordt het een stevig gevecht om in de juiste ontsnapping te geraken?

Arnaud Démare liet al een beetje in zijn kaarten kijken. "Ik ben niet zeker dat ik de finale zal overleven. Wij zullen dus niet noodzakelijk de achtervolging leiden."

De paarse puntentrui zal vooral willen vermijden dat Peter Sagen weer het juiste ticket strikt. De Slovaak staat 36 punten in het krijt, maar aan de finish liggen 50 eenheden te wachten. Wisselt de maglia ciclamino straks van schouders?

09:32 09 uur 32. 3.000 coronatesten tot in Milaan. Het was gisteren een bewogen dagje in de Giro, waar corona stilaan gespreksonderwerp nummer 1 is. Thomas De Gendt ontboezemde zijn zorgen, EF Pro Cycling stuurde aan op een terminus aanstaande zondag. Maar de Giro en de UCI houden het been stijf. Ze willen koersen tot en met 25 oktober in Milaan en hebben hun coronaprotocol uitgebreid. Op de tweede rustdag van komende maandag stond sowieso een nieuwe testronde gepland, maar de organisatie gaat nog een stapje verder en heeft donderdag (gisteren) en vrijdag (vandaag) nog een reeks (snel)testen laten programmeren. Tot in Milaan zouden minstens 3.000 tests uitgevoerd worden. Ter vergelijking: zondag en maandag werden tijdens de eerste rustdag 571 stalen onderzocht. . 3.000 coronatesten tot in Milaan Het was gisteren een bewogen dagje in de Giro, waar corona stilaan gespreksonderwerp nummer 1 is. Thomas De Gendt ontboezemde zijn zorgen, EF Pro Cycling stuurde aan op een terminus aanstaande zondag.

Maar de Giro en de UCI houden het been stijf. Ze willen koersen tot en met 25 oktober in Milaan en hebben hun coronaprotocol uitgebreid.

Op de tweede rustdag van komende maandag stond sowieso een nieuwe testronde gepland, maar de organisatie gaat nog een stapje verder en heeft donderdag (gisteren) en vrijdag (vandaag) nog een reeks (snel)testen laten programmeren.

Tot in Milaan zouden minstens 3.000 tests uitgevoerd worden. Ter vergelijking: zondag en maandag werden tijdens de eerste rustdag 571 stalen onderzocht.

09:26 09 uur 26. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

09:25 09 uur 25. Door de coronadreiging moeten we een verstandige beslissing nemen. Maar ik beslis niet, hé. Ik draag de roze trui, maar ik kan zelf niet zeggen dat we hier en nu stoppen. . Joao Almeida (Deceuninck-Quick Step). Door de coronadreiging moeten we een verstandige beslissing nemen. Maar ik beslis niet, hé. Ik draag de roze trui, maar ik kan zelf niet zeggen dat we hier en nu stoppen. Joao Almeida (Deceuninck-Quick Step)

09:25 De opdracht van vandaag. 09 uur 25. De opdracht van vandaag