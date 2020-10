Rit 13 in de Giro: het venijn zit in de staart, extra coronatesten in peloton

Maar de Giro en de UCI houden het been stijf. Ze willen koersen tot en met 25 oktober in Milaan en hebben hun coronaprotocol uitgebreid.

Het was gisteren een bewogen dagje in de Giro, waar corona stilaan gespreksonderwerp nummer 1 is. Thomas De Gendt ontboezemde zijn zorgen, EF Pro Cycling stuurde aan op een terminus aanstaande zondag.

09 uur 32. 3.000 coronatesten tot in Milaan. Het was gisteren een bewogen dagje in de Giro, waar corona stilaan gespreksonderwerp nummer 1 is. Thomas De Gendt ontboezemde zijn zorgen, EF Pro Cycling stuurde aan op een terminus aanstaande zondag. Maar de Giro en de UCI houden het been stijf. Ze willen koersen tot en met 25 oktober in Milaan en hebben hun coronaprotocol uitgebreid. Op de tweede rustdag van komende maandag stond sowieso een nieuwe testronde gepland, maar de organisatie gaat nog een stapje verder en heeft donderdag (gisteren) en vrijdag (vandaag) nog een reeks (snel)testen laten programmeren. Tot in Milaan zouden minstens 3.000 tests uitgevoerd worden. Ter vergelijking: zondag en maandag werden tijdens de eerste rustdag 571 stalen onderzocht. .

09 uur 25. Door de coronadreiging moeten we een verstandige beslissing nemen. Maar ik beslis niet, hé. Ik draag de roze trui, maar ik kan zelf niet zeggen dat we hier en nu stoppen. . Joao Almeida (Deceuninck-Quick Step).

09 uur 21. 13e etappe in de Ronde van Italië. Of de Giro d'Italia in dit coronajaar 21 etappes zal tellen, is nog maar de vraag. De 13e rit staat - zonder tegenbericht - sowieso nog op het programma. Even voor het middaguur trekt het peloton zich op gang voor 192 kilometer tussen Cervia en Monselice. Na alle uitdagingen van de voorbije dagen zullen de renners blij zijn dat het ritprofiel hen bijzonder gunstig gezind is, weliswaar tot pakweg kilometerpaal 155. Twee hellingen van 4e categorie zullen daarna de finale namelijk kruiden. De top van de eerste ligt op 30 kilometer van de aankomst, de tweede beklimming ronden we op 16 kilometer van de streep. Met percentages van meer dan 15 procent zullen de zuivere sprinters wellicht in de problemen komen. Wie profiteert en wint een rit in de Giro (nu het nog kan)? .