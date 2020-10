Vluchter Narvaez bezorgt Ineos 3e ritzege, NTT-plan baart een muis

De 12e etappe van de Giro in een notendop:

Bekijk het ritverslag:

NTT vlamt, maar het vuur dooft (te) snel uit

Bjarne Riis stuurde zijn blauwe brigade - zoals in de beste dagen van CSC en Saxo Bank - naar het front in dienst van kopman Domenico Pozzovivo.

Roze trui Almeida: "Ik vond het een goede move van NTT"

Deceuninck-Quick Step heeft na 12 ritten nog altijd de roze trui in handen met João Almeida. Hoe beleefde de Portugees deze verraderlijke etappe?

"Het was een vrij zware dag van bijna 6 uur op de fiets, regen en koude, steile beklimmingen en steile afdalingen", doet Almeida zijn verhaal.

"In de laatste 20 kilometer lag de snelheid heel hoog. Er stond vrij veel wind en we kregen het kouder. Maar mentaal en fysiek moet je daar op voorbereid zijn. Uiteindelijk draag ik na 12 etappes nog altijd de roze trui. Ik had nooit verwacht dat ik daartoe in staat was."

Wat ging er in Almeida om toen NTT plots de teugels in handen nam in het peloton? Ik dacht “Here we go”. Het was eigenlijk vrij vroeg dat ze dat deden. Ze probeerden iets, ik vond het een goede move."