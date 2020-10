LIVE Giro: Overleeft de kopgroep? En wat is het plan van Pozzovivo?

15:57 15 uur 57. Na zijn gebruikelijke pechmoment groet Fuglsang weer de medefavorieten voor de eindzege. Zonder ploegmaat in steun heeft dit toch krachten gekost. . Na zijn gebruikelijke pechmoment groet Fuglsang weer de medefavorieten voor de eindzege. Zonder ploegmaat in steun heeft dit toch krachten gekost.

15:54 15 uur 54. Wat zal het werk van NTT straks opleveren? Domenico Pozzovivo heeft nog één bult om zijn slag te slaan, maar de top ligt al op 30 kilometer van de finish. Dat is niet zo uitnodigend. Al zullen uiteindelijk de benen spreken. . Wat zal het werk van NTT straks opleveren? Domenico Pozzovivo heeft nog één bult om zijn slag te slaan, maar de top ligt al op 30 kilometer van de finish. Dat is niet zo uitnodigend. Al zullen uiteindelijk de benen spreken.

15:52 15 uur 52. Fietswissel voor Fuglsang. De mecanicien probeert het euvel nog te verhelpen vanuit de wagen, maar biedt Fuglsang dan toch een nieuwe tweewieler aan. De Deen moet zonder ploegmaat de bres op het elitegroepje dichten, maar dat mag - tussen de volgwagens - normaal geen probleem worden. . Fietswissel voor Fuglsang De mecanicien probeert het euvel nog te verhelpen vanuit de wagen, maar biedt Fuglsang dan toch een nieuwe tweewieler aan. De Deen moet zonder ploegmaat de bres op het elitegroepje dichten, maar dat mag - tussen de volgwagens - normaal geen probleem worden.

15:50 15 uur 50. In het peloton, of wat daar van overblijft, worden de volgwagens druk gesolliciteerd voor regenjasjes. Fuglsang heeft extra hulp nodig. Is er een hapering aan zijn fiets? . In het peloton, of wat daar van overblijft, worden de volgwagens druk gesolliciteerd voor regenjasjes. Fuglsang heeft extra hulp nodig. Is er een hapering aan zijn fiets?

15:48 Tijdsverschil. Het ziet er goed uit voor Padoen en Narvaez. Ze bestendigen hun kloof tegenover de achtervolgers (1'47") en het peloton verachtert: 5'25". . 15 uur 48. Tijdsverschil Het ziet er goed uit voor Padoen en Narvaez. Ze bestendigen hun kloof tegenover de achtervolgers (1'47") en het peloton verachtert: 5'25".

Mark Padoen, onze vriend uit Oekraïne, won de voorbije jaren een ritje in de Ronde van de Alpen en het eindklassement in de Adriatica Ionica. De talentvolle klimmer is nog maar 24 jaar en is ook nog niet zeker van een werkgever voor 2021. Jhonatan Narvaez (23) debuteerde in 2018 bij Quick Step, maar werd snel weggeplukt door Ineos. Begin september was hij de sterkste in de Settimana Coppi e Bartali.

15:38 15 uur 38. Clarke komt zichzelf en Padoen en Narvaez tegen. De pionnen van Bahrein en Ineos kleuren nu de testa della corsa. . Clarke komt zichzelf en Padoen en Narvaez tegen. De pionnen van Bahrein en Ineos kleuren nu de testa della corsa.

15:36 15 uur 36. De tweede helft van Campenaerts. Op 53 kilometer van de finish waait Campenaerts terug tot in het peloton. Hij kan nu aan het tweede deel van zijn etappe beginnen en nog een streepje trekken voor zijn kopman. . De tweede helft van Campenaerts Op 53 kilometer van de finish waait Campenaerts terug tot in het peloton. Hij kan nu aan het tweede deel van zijn etappe beginnen en nog een streepje trekken voor zijn kopman.

15:33 15 uur 33. Voorin hebben we weer een changement de décor. Clarke is teruggekeerd uit de achterhoede en wil anticiperen in de afzink. Er zit niet echt lijn in. . Voorin hebben we weer een changement de décor. Clarke is teruggekeerd uit de achterhoede en wil anticiperen in de afzink. Er zit niet echt lijn in.

15:30 15 uur 30. Pozzovivo heeft nog één mannetje, Almeida wordt gesteund door 3 ploegmaats, Nibali zit alleen. Je zal maar een lekke band krijgen zoals Van Empel zonet... . Pozzovivo heeft nog één mannetje, Almeida wordt gesteund door 3 ploegmaats, Nibali zit alleen. Je zal maar een lekke band krijgen zoals Van Empel zonet...

15:28 15 uur 28. De natte wegen maken de zoveelste afdaling extra gevaarlijk. Van Empel begint te driften en gebruikt zijn verstand. Hij wordt na de nodige moeite weer op gang geduwd, maar dit zal zijn achtervolging op de 7 leiders doen kelderen. . De natte wegen maken de zoveelste afdaling extra gevaarlijk. Van Empel begint te driften en gebruikt zijn verstand. Hij wordt na de nodige moeite weer op gang geduwd, maar dit zal zijn achtervolging op de 7 leiders doen kelderen.

15:21 Madonna di Pugliano. We zwaaien ook het 4e bergje van de dag uit. Dat doen we met deze leiders: Pellaud (Androni) Padoen (Bahrein-McLaren) Narvaez (Ineos) Rosskopf (CCC) Bidard (AG2R) Hansen (Cofidis) Boaro (Astana) . 15 uur 21. Madonna di Pugliano We zwaaien ook het 4e bergje van de dag uit. Dat doen we met deze leiders: Pellaud (Androni) Padoen (Bahrein-McLaren) Narvaez (Ineos) Rosskopf (CCC) Bidard (AG2R) Hansen (Cofidis) Boaro (Astana)

15:20 15 uur 20. Het werk van NTT levert iets op, want het peloton telt nog amper 20 klimmers. Onder meer Fuglsang zit al helemaal geïsoleerd. . Het werk van NTT levert iets op, want het peloton telt nog amper 20 klimmers. Onder meer Fuglsang zit al helemaal geïsoleerd.

15:17 15 uur 17. Nog 65 kilometer. 5'00" is het tussentijdse rapport van de chronometer, al maakt het Italiaanse horloge geregeld bokkensprongen. . Nog 65 kilometer 5'00" is het tussentijdse rapport van de chronometer, al maakt het Italiaanse horloge geregeld bokkensprongen.

15:15 15 uur 15. De roze trui beschikt nog over een luitenant of 3-4. Dat geldt ook voor Pozzovivo. Hij hoopt natuurlijk dat er nog bijzonder veel op hun bordje ligt voor hij zijn eigen bord moet leegeten. . De roze trui beschikt nog over een luitenant of 3-4. Dat geldt ook voor Pozzovivo. Hij hoopt natuurlijk dat er nog bijzonder veel op hun bordje ligt voor hij zijn eigen bord moet leegeten.

15:09 Wind. Het zijn geen fijne koersomstandigheden. Regen was er al, nu steekt ook de wind de kop op. Pittig! . 15 uur 09. Wind Het zijn geen fijne koersomstandigheden. Regen was er al, nu steekt ook de wind de kop op. Pittig!

15:07 15 uur 07. We zitten niet in een afdaling en toch moet CCC weer wachten op Zakarin. De Rus lijkt vooral met pap in de benen rond te fietsen. . We zitten niet in een afdaling en toch moet CCC weer wachten op Zakarin. De Rus lijkt vooral met pap in de benen rond te fietsen.

15:06 15 uur 06. Nog 7 leiders. Ook de kopgroep is nu fors gedecimeerd. Blijven over: Pellaud, Bidard, Narvaez, Hansen, Rosskopf, Boaro en Padoen. . Nog 7 leiders Ook de kopgroep is nu fors gedecimeerd. Blijven over: Pellaud, Bidard, Narvaez, Hansen, Rosskopf, Boaro en Padoen.

Samenvatting. Waar staan we met deze etappe, die wellicht niet zal uitdraaien op een klassieke overgangsrit? Een kopgroep van 14 renners - met Victor Campenaerts - leek vertrokken voor de ritzege, maar de ondernemingsdrang van NTT zaait twijfel. De ploeg van Domenico Pozzovivo heeft de maximale voorgift van 13 minuten al gehalveerd, maar de jacht hapert nu een beetje. Voorin is de cohesie in de kopgroep ook al een tijdje zoek. De sterke renners proberen zich te onderscheiden.

14:57 14 uur 57. Bij de tussensprint, aan de voet van de volgende schotel, tellen we met Pellaud en Benedetti 2 leiders. Rosskopf is op komst, de rest van de kopgroep valt meer en meer uit elkaar. . Bij de tussensprint, aan de voet van de volgende schotel, tellen we met Pellaud en Benedetti 2 leiders. Rosskopf is op komst, de rest van de kopgroep valt meer en meer uit elkaar.

14:54 14 uur 54. Voorin verdappert Pellaud. In het peloton is het beeld al anderhalf uur onveranderd: NTT krijgt geen steun, maar lijkt daar ook niet om te vragen. . Voorin verdappert Pellaud. In het peloton is het beeld al anderhalf uur onveranderd: NTT krijgt geen steun, maar lijkt daar ook niet om te vragen.

14:51 14 uur 51. 6'24", zo leert de chrono ons. Het verval is nu al een tijdje een stuk minder spectaculair, maar het kan nog alle kanten uit. . 6'24", zo leert de chrono ons. Het verval is nu al een tijdje een stuk minder spectaculair, maar het kan nog alle kanten uit.

14:47 3 hellingen gedaan, nog 2 te gaan. 14 uur 47. 3 hellingen gedaan, nog 2 te gaan

14:46 Perticara. De 3e van 5 officiële beklimmingen is achter de kiezen. Pellaud wint door zijn gesprokkel weer enkele plaatsjes in het bergklassement. . 14 uur 46. Perticara De 3e van 5 officiële beklimmingen is achter de kiezen. Pellaud wint door zijn gesprokkel weer enkele plaatsjes in het bergklassement.

14:42 14 uur 42. In de kopgroep is Rosskopf de motor. De Amerikaan van CCC, 31 jaar en nog zonder werkgever voor 2021, moet opletten dat hij niet te veel met zijn krachten woekert. . In de kopgroep is Rosskopf de motor. De Amerikaan van CCC, 31 jaar en nog zonder werkgever voor 2021, moet opletten dat hij niet te veel met zijn krachten woekert.

14:41 14 uur 41. Er zullen verschuivingen zijn in het klassement. Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo). Er zullen verschuivingen zijn in het klassement. Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo)

14:33 14 uur 33. De twee obstakels van 3e categorie die nu voor de wielen geschoven worden, mogen we bestempelen als de lastigste leerlingen van de klas. De uitdunning - in de kopgroep en in het peloton - kan daar doorgetrokken worden. . De twee obstakels van 3e categorie die nu voor de wielen geschoven worden, mogen we bestempelen als de lastigste leerlingen van de klas. De uitdunning - in de kopgroep en in het peloton - kan daar doorgetrokken worden.

14:29 14 uur 29. Terwijl Campenaerts jojo speelt met de kopgroep, zakt Sagan weg in het peloton. Voor de Slovaak is dit terrein te zwaar. . Terwijl Campenaerts jojo speelt met de kopgroep, zakt Sagan weg in het peloton. Voor de Slovaak is dit terrein te zwaar.

14:27 14 uur 27. Motorrijder uitgesloten. Nog even terug naar gisteren, waar Elia Viviani werd aangereden door een onvoorzichtige motorrijder. De man in kwestie is door de jury uit deze Giro gezet. . Motorrijder uitgesloten Nog even terug naar gisteren, waar Elia Viviani werd aangereden door een onvoorzichtige motorrijder. De man in kwestie is door de jury uit deze Giro gezet.

14:26 14 uur 26. Zakarin sluit weer aan in het peloton, waar we - ruw geschat - nog 50 renners tellen. Er zullen straks rekeningen gepresenteerd worden. . Zakarin sluit weer aan in het peloton, waar we - ruw geschat - nog 50 renners tellen. Er zullen straks rekeningen gepresenteerd worden.

14:24 14 uur 24. Regen en een technische afdaling: dat is een dodelijke combinatie voor Zakarin. De kopman van CCC - nummer 12 in het klassement - zit op een gat en vraagt zijn ploegmaats om te wachten. . Regen en een technische afdaling: dat is een dodelijke combinatie voor Zakarin. De kopman van CCC - nummer 12 in het klassement - zit op een gat en vraagt zijn ploegmaats om te wachten.

14:22 14 uur 22. Campenaerts in de problemen. Rosskopf beseft dat het tempo niet te veel mag zakken en dunt de groep toch weer uit. Onder meer Campenaerts, Torres en Richeze kapseizen. . Campenaerts in de problemen Rosskopf beseft dat het tempo niet te veel mag zakken en dunt de groep toch weer uit. Onder meer Campenaerts, Torres en Richeze kapseizen.

14:17 14 uur 17. Op een stuk dat iets beter bolt, is de kopgroep weer 14 manschappen sterk. Maar enkele jongens weten al hoe laat het is en wat hun beperkte rol zal zijn. . Op een stuk dat iets beter bolt, is de kopgroep weer 14 manschappen sterk. Maar enkele jongens weten al hoe laat het is en wat hun beperkte rol zal zijn.

14:13 Is Campenaerts een schakel in een groter NTT-plan? 14 uur 13. Is Campenaerts een schakel in een groter NTT-plan?

14:10 14 uur 10. Nog 100 kilometer. We zijn net voorbij halfweg. Hoe zal deze etappe evolueren? Pozzovivo heeft nog veel knechten in zijn treintje. . Nog 100 kilometer We zijn net voorbij halfweg. Hoe zal deze etappe evolueren? Pozzovivo heeft nog veel knechten in zijn treintje.

14:05 14 uur 05. In de kopgroep beseffen ze dat ze niet kunnen pokeren door de dreiging van achteruit. Er is wat verbrokkeling bij de leiders. . In de kopgroep beseffen ze dat ze niet kunnen pokeren door de dreiging van achteruit. Er is wat verbrokkeling bij de leiders.

13:59 13 uur 59. Het machtsvertoon van NTT zal patron Bjarne Riis plezieren. De Deen ergerde zich in de Tour aan de passiviteit bij zijn renners, in deze Giro pakken ze het anders aan. Het is ook "een must", want een nieuwe sponsor - of voor veel renners een nieuwe werkgever - kun je niet zomaar verleiden. . Het machtsvertoon van NTT zal patron Bjarne Riis plezieren. De Deen ergerde zich in de Tour aan de passiviteit bij zijn renners, in deze Giro pakken ze het anders aan. Het is ook "een must", want een nieuwe sponsor - of voor veel renners een nieuwe werkgever - kun je niet zomaar verleiden.

13:57 13 uur 57. 7'52": het gaat behoorlijk snel met de voorgift van de 14 leiders. NTT heeft in een 20-tal kilometer al 4'30" weggepoetst. . 7'52": het gaat behoorlijk snel met de voorgift van de 14 leiders. NTT heeft in een 20-tal kilometer al 4'30" weggepoetst.

13:54 Heuvel. Terwijl Pellaud nog eens 9 punten in zijn mandje legt, zien we ook in de kopgroep al grimassen. Campenaerts en Torres slalommen van links naar rechts om toch maar aan boord te blijven. Op de heuvels staan ook opvallend veel kijklustigen. . 13 uur 54. Heuvel Terwijl Pellaud nog eens 9 punten in zijn mandje legt, zien we ook in de kopgroep al grimassen. Campenaerts en Torres slalommen van links naar rechts om toch maar aan boord te blijven. Op de heuvels staan ook opvallend veel kijklustigen.

13:49 13 uur 49. Deze klimmetjes zijn geen muurtjes zoals in de rit die Sagan dinsdag won, maar ze kruipen wel in de kleren. In het peloton wordt een grote bus gevormd op 114 kilometer van de aankomst. NTT trapt stevig door. . Deze klimmetjes zijn geen muurtjes zoals in de rit die Sagan dinsdag won, maar ze kruipen wel in de kleren. In het peloton wordt een grote bus gevormd op 114 kilometer van de aankomst. NTT trapt stevig door.

13:46 13 uur 46. Correctie: niet Adam, maar Jesper Hansen. Daar staan we dan mooi met onze berichtjes over Adam Hansen. Er zit wel een Hansen in de kopgroep, maar het is de Deen Jesper Hansen van Cofidis. Onze excuses voor de verwarring! . Correctie: niet Adam, maar Jesper Hansen Daar staan we dan mooi met onze berichtjes over Adam Hansen. Er zit wel een Hansen in de kopgroep, maar het is de Deen Jesper Hansen van Cofidis. Onze excuses voor de verwarring!

13:41 NTT heeft Deceuninck-Quick Step intussen afgelost. 13 uur 41. NTT heeft Deceuninck-Quick Step intussen afgelost

13:39 13 uur 39. Lotto-Soudal legt zijn boontjes te week op Adam Hansen. De 39-jarige Australiër rijdt zijn 29e en laatste grote ronde uit zijn carrière. Hansen, die ritten won in de Giro (2013) en de Vuelta (2014), gaat zich na dit seizoen op triatlons concentreren, al sluit de veteraan een duobaan in het peloton niet uit. . Lotto-Soudal legt zijn boontjes te week op Adam Hansen. De 39-jarige Australiër rijdt zijn 29e en laatste grote ronde uit zijn carrière. Hansen, die ritten won in de Giro (2013) en de Vuelta (2014), gaat zich na dit seizoen op triatlons concentreren, al sluit de veteraan een duobaan in het peloton niet uit.

13:37 13 uur 37. Misschien kan Victor Campenaerts straks nog een rol spelen in het eventuele plan van Domenico Pozzovivo. De vluchter kan bijvoorbeeld in de laatste 30 kilometer (afdaling en vlak) zijn steentje bijdragen aan een offensief van de kleine Italiaan. Of zijn we nu PlayStation aan het spelen? . Misschien kan Victor Campenaerts straks nog een rol spelen in het eventuele plan van Domenico Pozzovivo. De vluchter kan bijvoorbeeld in de laatste 30 kilometer (afdaling en vlak) zijn steentje bijdragen aan een offensief van de kleine Italiaan. Of zijn we nu PlayStation aan het spelen?

13:35 11'41". Zijn de 14 leiders dan toch niet buiten schot? De tempoversnelling van NTT doet ons weer twijfelen. De etappe - die 3.800 hoogtemeters telt - is nog lang genoeg om de situatie om te keren. . 13 uur 35. 11'41" Zijn de 14 leiders dan toch niet buiten schot? De tempoversnelling van NTT doet ons weer twijfelen. De etappe - die 3.800 hoogtemeters telt - is nog lang genoeg om de situatie om te keren.

13:30 13 uur 30. NTT werkt. Er komt beweging in het peloton. NTT heeft Victor Campenaerts vooraan, maar de ploeg van Domenico Pozzovivo draait de vijs aan in de grote groep. Is er een plan? . NTT werkt Er komt beweging in het peloton. NTT heeft Victor Campenaerts vooraan, maar de ploeg van Domenico Pozzovivo draait de vijs aan in de grote groep. Is er een plan?

13:25 13 uur 25. Ik verwacht toch wel verschillen vandaag. Domenico Pozzovivo (NTT). Ik verwacht toch wel verschillen vandaag. Domenico Pozzovivo (NTT)

13:22 Stiekeme missie van Pellaud. Simon Pellaud heeft al 9 punten en wil dat totaal aandikken. Hij schrijft het eerste bergje van de dag op zijn rekening. Het saldo van blauwe trui Ruben Guerreiro (84 punten) is nog altijd veraf. . 13 uur 22. Stiekeme missie van Pellaud Simon Pellaud heeft al 9 punten en wil dat totaal aandikken. Hij schrijft het eerste bergje van de dag op zijn rekening. Het saldo van blauwe trui Ruben Guerreiro (84 punten) is nog altijd veraf.

13:21 13 uur 21. Nog 128 kilometer en dat betekent dat we aan de hellingenzone begonnen zijn. De kopgroep hoeft zich niet te bekommeren om het peloton en kan dus nog wel een tijdje gegroepeerd blijven. . Nog 128 kilometer en dat betekent dat we aan de hellingenzone begonnen zijn. De kopgroep hoeft zich niet te bekommeren om het peloton en kan dus nog wel een tijdje gegroepeerd blijven.

13:17 Cesare Benedetti won vorig jaar nog een etappe in de Giro. 13 uur 17. Cesare Benedetti won vorig jaar nog een etappe in de Giro

De winnaar komt vandaag uit de kopgroep en dus kunnen we al eens voorzichtig kijken hoe hun kaarten liggen. Normaal zouden we op Simon Clarke tippen, maar de Australiër parkeerde in deze Giro al eens opvallend vroeg in een offensief. Mark Padoen is een gevaarlijke klant, maar zijn carrière blijft ook wat hangen. De pukkels zouden ook Jhonatan Narvaez wel moeten prikkelen, met rasaanvallers als Adam Hansen, Simon Pellaud en Manuele Boaro ben je nooit klaar. Voor Victor Campenaerts is dit profiel wellicht te zwaar en wat zit er nog in de tank van Hector Carretero na zijn jacht?

13:02 13 uur 02. Jürgen Roelandts stopt met koersen. Een nieuwtje uit de marge: na Serge Pauwels stopt ook Jürgen Roelandts met koersen. "Ik ben de mensen die me gesteund hebben dankbaar. Het was een eer", schrijft de 35-jarige voormalige Belgische kampioen op Twitter. . Jürgen Roelandts stopt met koersen Een nieuwtje uit de marge: na Serge Pauwels stopt ook Jürgen Roelandts met koersen. "Ik ben de mensen die me gesteund hebben dankbaar. Het was een eer", schrijft de 35-jarige voormalige Belgische kampioen op Twitter.

13:02 13 uur 02. Agenten bij de Giro-E. De organisatie van deze Giro heeft nu ook officieel gereageerd op de 17 besmette agenten. "Zij waren begeleiders in de Giro-E, een organisatie die volledig gescheiden opereert (logistiek, hotels, startlocaties, uurroosters) van de renners in deze Giro", staat in het persbericht. "De agenten in deze Giro hebben allemaal negatief getest." . Agenten bij de Giro-E De organisatie van deze Giro heeft nu ook officieel gereageerd op de 17 besmette agenten. "Zij waren begeleiders in de Giro-E, een organisatie die volledig gescheiden opereert (logistiek, hotels, startlocaties, uurroosters) van de renners in deze Giro", staat in het persbericht. "De agenten in deze Giro hebben allemaal negatief getest."

12:57 Regen. De renners fietsen tussen enkele buien door. De jasjes worden af en toe uitgedaan. Niet meteen in het peloton, waar dirigent Iljo Keisse 12'09" geeft aan de 14 aanvallers. . 12 uur 57. Regen De renners fietsen tussen enkele buien door. De jasjes worden af en toe uitgedaan. Niet meteen in het peloton, waar dirigent Iljo Keisse 12'09" geeft aan de 14 aanvallers.

Gran Fondo Nove Colli. Wie Cesenatico zegt, zegt Marco Pantani, maar deze etappe is eigenlijk geen eerbetoon aan Il Pirata. De Gran Fondo Nove Colli, de oudste gran fondo van Italië, staat centraal. Het coronavirus heeft een streep getrokken door deze editie, maar met de etappe van vandaag kunnen liefhebbers de sfeer toch een beetje opsnuiven.

12:46 12 uur 46. Testa della corsa: 14 leiders. Onze Spaanse tegenaanvaller zit veilig en wel in de kopgroep. Dit is de volledige samenstelling. François Bidard (AG2R) Simon Pellaud (Androni) Manuele Boaro (Astana) Mark Padoen (Bahrein-Mclaren) Cesare Benedetti (Bora-Hansgrohe) Joey Rosskopf (CCC) Adam Hansen (Lotto-Soudal) Simon Clarke (EF) Albert Torres (Movistar) Hector Carretero (Movistar) Victor Campenaerts (NTT) Jhonatan Narvaez (Ineos) Max Richeze (UAE) Etienne van Empel (Vini Zabu) . Testa della corsa: 14 leiders Onze Spaanse tegenaanvaller zit veilig en wel in de kopgroep. Dit is de volledige samenstelling. François Bidard (AG2R) Simon Pellaud (Androni) Manuele Boaro (Astana) Mark Padoen (Bahrein-Mclaren) Cesare Benedetti (Bora-Hansgrohe) Joey Rosskopf (CCC) Adam Hansen (Lotto-Soudal) Simon Clarke (EF) Albert Torres (Movistar) Hector Carretero (Movistar) Victor Campenaerts (NTT) Jhonatan Narvaez (Ineos) Max Richeze (UAE) Etienne van Empel (Vini Zabu)

12:43 12 uur 43. Hector Carretero verbaast ons toch en is op weg om het gat met de kopgroep dicht te fietsen. De Spanjaard maakt gretig gebruik van een plakbidon links en rechts. . Hector Carretero verbaast ons toch en is op weg om het gat met de kopgroep dicht te fietsen. De Spanjaard maakt gretig gebruik van een plakbidon links en rechts.

12:42 12 uur 42. Wilco Kelderman: "Er zijn veel vraagtekens. Met dit slechte weer gaat het virus ook makkelijker rond". Wilco Kelderman: "Er zijn veel vraagtekens. Met dit slechte weer gaat het virus ook makkelijker rond"

12:41 12 uur 41. De top van de laatste klim bereiken we op 30 km van de finish. Dat is toch vrij ver, maar het wordt sowieso nerveus door de regen op de smalle wegen. Wilco Kelderman (Sunweb). De top van de laatste klim bereiken we op 30 km van de finish. Dat is toch vrij ver, maar het wordt sowieso nerveus door de regen op de smalle wegen. Wilco Kelderman (Sunweb)

12:37 9'51". We krijgen straks een strijd op 2 fronten, dat is nu al duidelijk. Het peloton kiest voor een slakkengangetje, maar dat zal in de finale andere kost zijn. De ritwinnaar zullen we moeten zoeken in de kopgroep. . 12 uur 37. 9'51" We krijgen straks een strijd op 2 fronten, dat is nu al duidelijk. Het peloton kiest voor een slakkengangetje, maar dat zal in de finale andere kost zijn. De ritwinnaar zullen we moeten zoeken in de kopgroep.

12:34 12 uur 34. Victor Campenaerts is niet aan zijn proefstuk toe in deze Giro. Ook in een van de eerste ritten schoof hij al eens mee met een vlucht. De tijdrit van zaterdag is uiteraard zijn hoofddoel, maar onze landgenoot haalde gisteren al aan dat hij niet over zijn allerbeste benen beschikt. . Victor Campenaerts is niet aan zijn proefstuk toe in deze Giro. Ook in een van de eerste ritten schoof hij al eens mee met een vlucht. De tijdrit van zaterdag is uiteraard zijn hoofddoel, maar onze landgenoot haalde gisteren al aan dat hij niet over zijn allerbeste benen beschikt.

12:31 12 uur 31. Carretero zet koppig door, maar de Spanjaard komt geen meter dichter. Voorin heeft hij met Torres een ploegmakker, maar dit terrein is wellicht niet echt geschikt voor de Spaanse pistier. . Carretero zet koppig door, maar de Spanjaard komt geen meter dichter. Voorin heeft hij met Torres een ploegmakker, maar dit terrein is wellicht niet echt geschikt voor de Spaanse pistier.

12:27 12 uur 27. Beetje bij beetje trekken we naar het eerste bergje waar wél punten liggen te wachten. Ook bergkoning Guerreiro hoeft zich niet al te veel zorgen te maken. In de kopgroep zit niemand die al veel punten heeft verzameld. . Beetje bij beetje trekken we naar het eerste bergje waar wél punten liggen te wachten. Ook bergkoning Guerreiro hoeft zich niet al te veel zorgen te maken. In de kopgroep zit niemand die al veel punten heeft verzameld.

Het peloton laat begaan. Hoe zit het met de tijdsverschillen? Het peloton begint te lanterfanten en geeft 5'10" aan de 13 leiders. Carretero hangt een beetje in niemandsland op 1'47".

12:18 12 uur 18. Keisse. Iljo Keisse is in deze Giro een van de engelbewaarders van Joao Almeida. De Gentenaar weet intussen dat hij na deze grote ronde niet zal kunnen schitteren in zijn Kuipke: de Gentse Zesdaagse wordt met een jaar uitgesteld. . Keisse Iljo Keisse is in deze Giro een van de engelbewaarders van Joao Almeida. De Gentenaar weet intussen dat hij na deze grote ronde niet zal kunnen schitteren in zijn Kuipke: de Gentse Zesdaagse wordt met een jaar uitgesteld.

12:17 12 uur 17. Gentse Zesdaagse Geen koers in het Kuipke: Zesdaagse van Gent uitgesteld door corona

Negatief resultaat voor Matthews? Michael Matthews verliet de Giro dinsdag na een positieve coronatest, maar dat zou uiteindelijk om een vals positief resultaat gaan. "Het is nog even afwachten", vertelde Sunweb-ploegmakker Wilco Kelderman aan onze reporter bij de start. "Hij is nog altijd fit en we verwachten dat hij negatief zal testen." "Aan de ene kant zijn we blij, want dan is de kans minder groot dat het virus ook bij ons zit. Maar anderzijds is het superspijtig dat hij uit koers genomen is."

12:11 12 uur 11. Met Hector Carretero (Movistar) houden we één tegenaanvaller over. We houden de term "chasse patate" al achter de hand. . Met Hector Carretero (Movistar) houden we één tegenaanvaller over. We houden de term "chasse patate" al achter de hand.

12:10 Cesenatico ademt Marco Pantani. 12 uur 10. Cesenatico ademt Marco Pantani

12:05 12 uur 05. Hoewel de kloof toch al aanzienlijk is, wordt er vanuit het peloton weer aangevallen. Enkele moedige zielen willen de overzetboot nemen. . Hoewel de kloof toch al aanzienlijk is, wordt er vanuit het peloton weer aangevallen. Enkele moedige zielen willen de overzetboot nemen.

12:04 12 uur 04. Of ik na dinsdag ook vandaag kan winnen? Deze rit is toch lastiger en ook de klassementsmannen zullen het goed willen doen. Bovendien zal de regen en koude deze dag lastig maken. Misschien is het beter om morgen iets te proberen. Peter Sagan (Bora-Hansgrohe). Of ik na dinsdag ook vandaag kan winnen? Deze rit is toch lastiger en ook de klassementsmannen zullen het goed willen doen. Bovendien zal de regen en koude deze dag lastig maken. Misschien is het beter om morgen iets te proberen. Peter Sagan (Bora-Hansgrohe)

12:03 12 uur 03. Peter Sagan: "Onrust door corona? Het gaat over de UCI en de organisatie. Wij zijn hier om te koersen". Peter Sagan: "Onrust door corona? Het gaat over de UCI en de organisatie. Wij zijn hier om te koersen"

12:00 12 uur . De namen van de 13 leiders. François Bidard (AG2R) Simon Pellaud (Androni) Manuele Boaro (Astana) Mark Padoen (Bahrein-Mclaren) Cesare Benedetti (Bora-Hansgrohe) Joey Rosskopf (CCC) Adam Hansen (Lotto-Soudal) Simon Clarke (EF) Albert Torres (Movistar) Victor Campenaerts (NTT) Jhonatan Narvaez (Ineos) Max Richeze (UAE) Etienne van Empel (Vini Zabu) . De namen van de 13 leiders François Bidard (AG2R) Simon Pellaud (Androni) Manuele Boaro (Astana) Mark Padoen (Bahrein-Mclaren) Cesare Benedetti (Bora-Hansgrohe) Joey Rosskopf (CCC) Adam Hansen (Lotto-Soudal) Simon Clarke (EF) Albert Torres (Movistar) Victor Campenaerts (NTT) Jhonatan Narvaez (Ineos) Max Richeze (UAE) Etienne van Empel (Vini Zabu)

11:54 Meer dan 2 minuten. Terwijl we naar het eerste bergje van de dag kruipen, hebben de leiders al meer dan 2 minuten verzameld. Die bonus kan snel aandikken als er geen geïnteresseerde ploegen opstaan in het peloton. . 11 uur 54. Meer dan 2 minuten Terwijl we naar het eerste bergje van de dag kruipen, hebben de leiders al meer dan 2 minuten verzameld. Die bonus kan snel aandikken als er geen geïnteresseerde ploegen opstaan in het peloton.

11:53 11 uur 53. Voor de roze trui is er geen bedreigend element aan boord in deze kopgroep. Narvaez is zijn "dichtste" belager op 43'44". . Voor de roze trui is er geen bedreigend element aan boord in deze kopgroep. Narvaez is zijn "dichtste" belager op 43'44".

11:50 11 uur 50. Met de restanten van het vorige vluchtersgroepje is een nieuwe kopgroep geboetseerd. Hier lijkt wel muziek in te zitten. We tellen 13 aanvallers met onder meer Padoen, Hansen, Clarke, Campenaerts, Narvaez, Boaro, Pellaud en Rosskopf. . Met de restanten van het vorige vluchtersgroepje is een nieuwe kopgroep geboetseerd. Hier lijkt wel muziek in te zitten. We tellen 13 aanvallers met onder meer Padoen, Hansen, Clarke, Campenaerts, Narvaez, Boaro, Pellaud en Rosskopf.

11:48 11 uur 48. Er is veel geld mee gemoeid en voor sponsors is het zeer belangrijk dat we tot in Milaan gaan. Zij wachten tot de regering beslist en die beslissingen komen te laat. Thomas De Gendt (Lotto-Soudal) verwacht niet dat de organisatie zelf de stekker uit deze Giro trekt. Er is veel geld mee gemoeid en voor sponsors is het zeer belangrijk dat we tot in Milaan gaan. Zij wachten tot de regering beslist en die beslissingen komen te laat. Thomas De Gendt (Lotto-Soudal) verwacht niet dat de organisatie zelf de stekker uit deze Giro trekt

11:44 11 uur 44. Iedereen gegrepen. Het viel een beetje te verwachten dat wegrijden op deze vlakke aanloop van zo'n 25 kilometer geen evidentie zou zijn. Het peloton fluit de tros met Campenaerts dan ook terug. . Iedereen gegrepen Het viel een beetje te verwachten dat wegrijden op deze vlakke aanloop van zo'n 25 kilometer geen evidentie zou zijn. Het peloton fluit de tros met Campenaerts dan ook terug.

11:39 11 uur 39. Een vrij omvangrijke kopgroep probeert uit de ijzeren greep van het peloton te geraken. Onder meer Padoen, Hansen, Campenaerts, Dennis en Richeze worden in de spits van de koers gemeld. . Een vrij omvangrijke kopgroep probeert uit de ijzeren greep van het peloton te geraken. Onder meer Padoen, Hansen, Campenaerts, Dennis en Richeze worden in de spits van de koers gemeld.

11:28 11 uur 28. De eerste aanvalsgolven overspoelen het peloton. Ineos is bijzonder bedrijvig, ook Holmes (Lotto-Soudal) prikt. Het zijn voorlopig vruchteloze pogingen. . De eerste aanvalsgolven overspoelen het peloton. Ineos is bijzonder bedrijvig, ook Holmes (Lotto-Soudal) prikt. Het zijn voorlopig vruchteloze pogingen.

11:23 11 uur 23. De Gendt nog in koers. Rugnummer 122 schrappen we (voorlopig) niet: Thomas De Gendt rijdt nog rond in dit peloton. . De Gendt nog in koers Rugnummer 122 schrappen we (voorlopig) niet: Thomas De Gendt rijdt nog rond in dit peloton.

11:14 11 uur 14. We zijn intussen op weg naar de officiële start. Het gesprek met Thomas De Gendt kunt u zo meteen op onze website lezen en bekijken. "Ik vond het in de Tour veel veiliger", is zijn impressie. "Ik heb het gevoel dat de organisatie dingen verzwijgt." . We zijn intussen op weg naar de officiële start. Het gesprek met Thomas De Gendt kunt u zo meteen op onze website lezen en bekijken. "Ik vond het in de Tour veel veiliger", is zijn impressie. "Ik heb het gevoel dat de organisatie dingen verzwijgt."

11:14 11 uur 14 match begonnen Start



11:07 11 uur 07. Ik moet eerlijk zijn: mijn hoofd staat niet echt naar koersen na het nieuws van de 17 besmette agenten. Het gaat de slechte kant op in deze Giro. We zijn met renners al 20 minuten aan het discussiëren over al dan niet starten omdat we ons een beetje onveilig beginnen te voelen. Op papier moet deze rit mij liggen, maar mijn hoofd staat er niet echt naar. Thomas De Gendt (Lotto-Soudal) voor de start. Ik moet eerlijk zijn: mijn hoofd staat niet echt naar koersen na het nieuws van de 17 besmette agenten. Het gaat de slechte kant op in deze Giro. We zijn met renners al 20 minuten aan het discussiëren over al dan niet starten omdat we ons een beetje onveilig beginnen te voelen. Op papier moet deze rit mij liggen, maar mijn hoofd staat er niet echt naar. Thomas De Gendt (Lotto-Soudal) voor de start

10:57 10 uur 57. Met of zonder Thomas De Gendt? Dit is ook zo'n dagje dat Thomas De Gendt moet aanspreken, maar onze man ter plekke sprak zonet met een De Gendt met twijfels. De coronadreiging is in het hoofd van de aanvaller geslopen. Hij stelt zich vragen bij de aanpak in deze Giro en heeft zijn bedenkingen bij het vervolg van zijn Ronde van Italië. . Met of zonder Thomas De Gendt? Dit is ook zo'n dagje dat Thomas De Gendt moet aanspreken, maar onze man ter plekke sprak zonet met een De Gendt met twijfels. De coronadreiging is in het hoofd van de aanvaller geslopen. Hij stelt zich vragen bij de aanpak in deze Giro en heeft zijn bedenkingen bij het vervolg van zijn Ronde van Italië.

****. Het startschot wordt om 11.10u gegeven. Deze etappe heeft van de organisatie 4 sterren gekregen. We zijn benieuwd welk koersverloop we zullen krijgen. Dit zou een etappe voor de aanvallers kunnen worden en misschien heeft Peter Sagan wel zin in een nieuw nummertje. Voor de mannen van het klassement wordt het sowieso geen snipperdag, maar krijgen we een strijd op twee fronten of bikkelen zij om de dagzege?

10:25 10 uur 25. Giro Nieuwe coronagevallen in de Giro: 17 agenten uit de karavaan testen positief

09:27 09 uur 27. Dit wordt echt wel een lastige etappe. Maar als iemand mij wil aanvallen, dan zal de rest ook moeten volgen. Ik hoop dat ik ook straks nog leider ben. . Joao Almeida (Deceuninck-Quick Step). Dit wordt echt wel een lastige etappe. Maar als iemand mij wil aanvallen, dan zal de rest ook moeten volgen. Ik hoop dat ik ook straks nog leider ben. Joao Almeida (Deceuninck-Quick Step)

09:27 Het profiel van vandaag. 09 uur 27. Het profiel van vandaag