LIVE Giro: Sander Armée (Lotto-Soudal) glipt mee in de ontsnapping

In het zog van de werkmieren zien we een trein van NTT. Kopman Domenico Pozzovivo had gisteren pech met een verdwenen spaak uit zijn wiel, maar de Italiaan was in geen tijd terug vooraan en viel zelfs nog aan. Hij staat 4e in het klassement.





De 37-jarige berggeit zal zaterdag weer tijd verliezen in de tijdrit, maar in het hooggebergte kan hij nog zijn slag slaan. "Ik voelde me gisteren zeer goed en wilde iets proberen, maar ik had uiteindelijk al te veel krachten verspeeld door mijn terugkeer."