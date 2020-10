Rit 11 in de Giro: niets of niemand zal de snelheidsduivels kunnen afremmen

11:45 11 uur 45. Over 20 minuutjes wordt het peloton losgelaten in startplaats Porto Sant-Elpidio. Deze rit heeft van de organisatie slechts 2 sterren gekregen. Op weg naar badplaats Rimini zal het peloton niet achterover kunnen leunen, maar dit is dus zeker niet de meest hachelijke onderneming in deze Giro. . Over 20 minuutjes wordt het peloton losgelaten in startplaats Porto Sant-Elpidio. Deze rit heeft van de organisatie slechts 2 sterren gekregen. Op weg naar badplaats Rimini zal het peloton niet achterover kunnen leunen, maar dit is dus zeker niet de meest hachelijke onderneming in deze Giro.

09:28 09 uur 28. Voor wie het gemist heeft: zo won Peter Sagan gisteren zijn eerste rit in de Ronde van Italië. Voor wie het gemist heeft: zo won Peter Sagan gisteren zijn eerste rit in de Ronde van Italië

09:26 09 uur 26. Démare versus Sagan. Arnaud Démare heeft gisteren een klein tikje gekregen. De Fransman is nog niet verlost van Peter Sagan in de strijd om de maglia ciclamino. Sagan is na zijn raid van gisteren tot op 20 punten genaderd in het puntenklassement, maar Démare kan met vertrouwen toeleven naar de sprint van vandaag. Hij won in deze Giro al 3 etappes en lijkt in de onderlinge confrontaties ongenaakbaar. Misschien steekt Sagan, gesteund door zijn overwinning van dinsdag, daar wel een stokje voor. Of staan Fernando Gaviria en Elia Viviani eindelijk op in deze Ronde van Italië?

Sagan is na zijn raid van gisteren tot op 20 punten genaderd in het puntenklassement, maar Démare kan met vertrouwen toeleven naar de sprint van vandaag. Hij won in deze Giro al 3 etappes en lijkt in de onderlinge confrontaties ongenaakbaar.

Misschien steekt Sagan, gesteund door zijn overwinning van dinsdag, daar wel een stokje voor. Of staan Fernando Gaviria en Elia Viviani eindelijk op in deze Ronde van Italië?

09:26 09 uur 26. Vandaag krijgen we in principe weer een zuivere massasprint. Ik ga gewoon vol voor mijn 4e ritzege. Arnaud Démare (Groupama-FDJ). Vandaag krijgen we in principe weer een zuivere massasprint. Ik ga gewoon vol voor mijn 4e ritzege. Arnaud Démare (Groupama-FDJ)

09:26 Het profiel van vandaag. 09 uur 26. Het profiel van vandaag