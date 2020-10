Na 461 dagen weet Sagan eindelijk weer te winnen... met een solo dan nog!

Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) heeft eindelijk zijn ritzege in de Giro te pakken. Hij heeft er meer dan een jaar op moeten jagen, maar hij heeft de overwinning in Tortoreto zeker niet gestolen. Sagan is meteen ook de 100e renner die een rit weet te winnen in de drie grote rondes. Jakob Fuglsang (Astana) is de verliezer van een helse dag na pech, ook Harm Vanhoucke (Lotto-Soudal) verloor veel tijd.