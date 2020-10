LIVE Giro: gekkenhuis door stortvloed aan aanvallen, straks finale met resem muurtjes

Giro-baas Mauro Vegni heeft intussen gereageerd op de coronagevallen in de Ronde van Italië.





"Alle ploegen met een positief geval zijn vanochtend opnieuw getest en zullen ook morgenvroeg nog eens getest worden", zegt Vegni.





"We hebben tussen de start in Palermo en nu al 1.500 testen afgenomen. We zijn uiteraard bezorgd en daarom voeren we bijkomende testen uit. Meer kunnen we niet doen."