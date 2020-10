Rit 10 in de Giro: het peloton krijgt een pittige finale met een resem muurtjes

Ik denk dat ik het roze wel kan vasthouden tot de 15e rit, naar Piancavallo. De Giro winnen? Neen, daar geloof ik niet in.

09 uur 30. Ik denk dat ik het roze wel kan vasthouden tot de 15e rit, naar Piancavallo. De Giro winnen? Neen, daar geloof ik niet in. Roze trui Joao Almeida (Deceuninck-Quick Step).

09:25

09 uur 25. 10e etappe in de Ronde van Italië. De tweede week van de Giro wordt gelanceerd met een etappe van 177 kilometer tussen Lanciano en Tortoreto. In en om de finishplaats worden de renners geconfronteerd met meerdere bulten die de benen zullen pijnigen. Op die muurtjes zullen de renners geregeld pentes van 18 tot 20 procent ontdekken. De top van de laatste heuvel ligt op 11 kilometer van de aankomst, waar we normaal rond 16.30u de winnaar zullen kennen. .