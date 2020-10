Tijdrit in de Giro: Victor Campenaerts begint er al om 13.18u aan

De Tour de France staat net geen twee weken in de boeken en daar is de Ronde van Italië al. De Giro is in een normaal seizoen de eerste grote ronde van het jaar, maar in dit coronajaar volgt de Italiaanse ronde dus in het zog van de Tour.







We trappen vandaag af met een tijdrit van 15,1 kilometer op Sicilië. Het is meteen "een specialleke", want na een heuveltje in de openingskilometer zakken de renners met een rotvaart af naar Palermo. Daar ligt de eerste roze trui te wachten op een snelheidsduivel.