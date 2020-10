LIVE Giro: Wind en vuile wegen bepalen tijdrit, wie is de grootste waaghals?

14:55 14 uur 55. De Gendt: +40". Hij heeft zich gesmeten, maar dit is niet het profiel dat Thomas De Gendt het best ligt. De aanvaller klokt de 21e tijd. . De Gendt: +40" Hij heeft zich gesmeten, maar dit is niet het profiel dat Thomas De Gendt het best ligt. De aanvaller klokt de 21e tijd.

14:53 14 uur 53. In het laatste stuk richting de finish kan er nog tijd goedgemaakt worden. Zo liep Bjerg 7 seconden in op Almeida, maar dat was net niet voldoende. Het kan andere burgers wel moed geven.

14:51 14 uur 51. Thomas: +1". Ook voor Geraint Thomas is het verdict net niet: de Welshman heeft het uitstekend gedaan, maar is anderhalve seconde langzamer dan Almeida. Is er een Portugese stunt in de maak?

14:50 14 uur 50. Bjerg: zelfde tijd, maar op 2! Mikkel Bjerg, drievoudig wereldkampioen bij de beloften, komt er net niet. Hij finisht in dezelfde seconde als Almeida, maar is 5 tienden langzamer.

14:48 14 uur 48. Thomas stoomt door richting de finish. Het lijkt een nagelbijter te worden met Almeida, die toch wel verrast.

14:44 Tussentijd. Thomas is aan een uitstekende tijdrit bezig. Na 9 kilometer is hij slechts een halve seconde langzamer dan Almeida. 14 uur 44.

14:41 14 uur 41. Ook Rohan Dennis kaart de onvoorspelbaarheid van de wind aan als verklaring voor zijn matige tijd. "En ik wil hier 21 ritten rijden, niet 1. We zijn hier voor het klassement van Geraint Thomas. Ik heb de risico's beperkt", zegt de tweevoudige wereldkampioen.

14:39 14 uur 39. De wind gaat niet liggen, maar wakkert eerder aan... Renaat Schotte in Palermo.

14:36 14 uur 36. Meteen buiten tijd? Voor Luca Covili (Bardiani) is dit al helemaal een hachelijke onderneming geweest. De Italiaan is voorlopig de rode lantaarn op 6'52". Moet hij vrezen voor de tijdslimiet?

14:33 14 uur 33. Onze blik gaat weer richting het startpodium, waar we met Bjerg, Van Emden en Thomas een zeer interessant trio hebben.

14:30 14 uur 30. Dennis: +26". Hoofdschuddend komt hij over de finish: Rohan Dennis is 26 seconden te traag aan de finish. De benen waren misschien niet voortreffelijk, maar de Australiër zal vooral balen over deze omstandigheden.

14:29 14 uur 29. Foss: +9". Voor het eerst sinds lang zien we nog eens een toptijd aan de finish. De Noor Tobias Foss, vorig jaar winnaar van de Ronde van de Toekomst, is voorlopig 2e op 9 seconden van Joao Almeida.

14:28 14 uur 28. Als je ziet dat een uurrecordhouder niet meer in tijdritpositie op zijn fiets kan zitten op een rechte weg, dan denk ik dat het parcours net iets te gortig was. Een scherpe Victor Campenaerts (NTT) bij onze microfoon.

14:26 14 uur 26. Het is toch een beetje onverantwoord, durven we stilaan te stellen. De lichaamshouding van Dennis verraadt ook dat de Australiër niet kan leven met deze praktijken.

14:24 14 uur 24. Bergtrui voor Zabel? Vader Erik Zabel was verliefd op de groene trui, zoon Rick Zabel kan straks misschien pronken met de blauwe bergtrui. Op een gewone wegfiets is hij een seconde sneller dan Peter Sagan op het kaske na 1,1 kilometer.

14:23 Tussentijd. Dennis moet nog 5 kilometer afhaspelen, maar zijn tijd valt tegen. Hij moet al meer dan 15 seconden zien goed te maken op Almeida en dat zien we niet gebeuren. 14 uur 23.

14:21 14 uur 21. Ook Dennis ontsnapt niet aan de kamikaze-omstandigheden. De Australiër maakt voortdurend zwiepers en wordt door de wind naar de rechterkant geduwd.

14:18 14 uur 18. Enkele tijden van aan de finish: Almeida op 1, Yates op 27", Castroviejo op 44", Campenaerts op 45", Oomen op 49".

14:15 14 uur 15. Je moet echt zeer geconcentreerd zijn. De wind is onvoorspelbaar. Mijn tijd? Ik koester geen hoge verwachtingen. Joao Almeida (Deceuninck-Quick Step) zit voorlopig in de hot seat.

14:11 14 uur 11. Yates aan de finish: +27". Simon Yates is verlost van de ellende en is 27 seconden langzamer dan Joao Almeida.

Terug naar het startpodium, waar Rohan Dennis zich klaarmaakt. De Australiër is technisch niet de meest onderlegde, maar heeft natuurlijk een motor om u tegen te zeggen.

14:06 14 uur 06. Het laatste deel richting de finish is normaal gezien ideaal om te jassen in de beugel, maar veel renners durven die tijdrithouding niet aan te nemen. Dat vertaalt zich natuurlijk in hun chrono's.

14:04 Eerste bergtrui. Op het bergje van 1,1 kilometer wordt de eerste bergtrui van deze Giro uitgedeeld aan de snelste man. Dat is voorlopig nog Sagan. 14 uur 04.

14:03 14 uur 03. Voorlopig komt niemand in de buurt van Almeida. Ook Castroviejo niet. De Spanjaard van Ineos is een van de 12 renners op deze deelnemerslijst die ook al de Tour in de benen hebben.

14:00 14 uur. Yates vreesde voor de afdaling en moet ook al even corrigeren. De Brit begint te driften, maar blijft op zijn fiets.

13:56 13 uur 56. Met Simon Yates sturen we de eerste favoriet voor de eindzege de wei in. De Brit zal wellicht met een eitje in zijn broek van start gegaan zijn.

13:52 13 uur 52. Terwijl Sagan helemaal laat lopen richting de finish (1'28"), toont Campenaerts zich kritisch voor het parcours en de organisatie. Hij berispt RCS voor de staat van het wegdek, dat er glad en hobbelig bijligt. Al kan de organisatie natuurlijk niet opboksen tegen de wind.

13:51 13 uur 51. Ik was net extra voorzichtig in die bocht, want ik wist dat het een gevaarlijke bocht was. Maar de wegen liggen vol met olie. Ze hadden de wegen moeten opkuisen. Victor Campenaerts (NTT).

13:50 13 uur 50. We zijn benieuwd wat de ploegleiders hebben meegegeven aan hun renners. De vertrekkers zullen ongetwijfeld weten dat er al enkele lieden tegen de grond gegaan zijn. Trekken zij dan iets sneller aan de handrem?

13:47 Toen leek er nog geen vuiltje aan de lucht voor Victor Campenaerts. 13 uur 47.

13:45 13 uur 45. Een vlijmscherpe chrono van Sagan hoeven we niet meer te verwachten. De Slovaak is op zijn hoede voor de windstoten en bouwt duidelijk een veiligheidsmarge in.

13:43 Wind. In de straten van Palermo moet Sagan, toch een stevige en technische kerel, flink corrigeren. De wind zal mee beslissen over winst en verlies. 13 uur 43.

13:43 13 uur 43. Almeida met stip op 1. Joao Almeida zet de beste tijd neer. De Portugees van Deceuninck-Quick Step is met een gemiddelde van 57,4 km/u de snelste van het pak: 15'46".

13:40 13 uur 40. Er worden aan de finish al serieuze verschillen genoteerd, al speelt pech links en rechts een rol. We kijken uit hoe Sagan zijn inspanning doortrekt, want de debutant heeft voorlopig de beste tijd na het bergje na 1 kilometer.

13:38 13 uur 38. Met een bebloed rechterbeen is Campenaerts over de finish gebold. De schade blijft meer dan waarschijnlijk beperkt tot schaafwonden, maar op mentaal vlak zal dit zonder twijfel een opdoffer zijn.

13:36 13 uur 36. Campenaerts aan de finish. 16'31" is de eindtijd van Victor Campenaerts. Hij staat 2e op 8 seconden van de Spaanse kampioen Bilbao. Jammer, jammer, jammer van die val!

13:30 13 uur 30. Campenaerts raapt de starter voor hem op. Hij maakt er nog het beste van, maar als specialisten zoals Ganna op hun fiets blijven zitten, dan is het een verloren zaak.

13:29 13 uur 29. Dowsett neemt de laatste 180 graden-bocht richting de finish. Maar na zijn val weet de Brit ook al hoe laat het is.

13:24 13 uur 24. Rotzooi op de wegen? Voor eerste starter Dowsett is het een kleine calvarietocht. Hij moet nu ook geholpen worden door zijn volgwagen. Het lijkt niet te gaan om een nieuwe val, wel om mechanische pech. De wegen liggen er ook vettig bij.

13:23 13 uur 23. Het is doodzone voor Campenaerts, maar we vermoeden dat hij niet de enige zal zijn die het asfalt zal kussen. Het is een moeilijke evenwichtsoefening tussen risicovol dalen en je verstand gebruiken.

13:22 Val van Campenaerts! Het was te vrezen: Campenaerts neemt risico's en komt ten val. Ook Dowsett is al tegen de vlakte gegaan. Dat is einde verhaal voor de roze droom. 13 uur 22.

13:18 13 uur 18. Mijn kansen op de eerste roze trui? 10 procent. Victor Campenaerts (NTT).

13:18 13 uur 18. Vertrek van Campenaerts. We tellen 6 Belgen in deze Giro. Dé Belg van de dag moet en zal Victor Campenaerts worden. Hij is net vertrokken.

13:17 13 uur 17. Met Dowsett kunnen we het parcours een eerste keer grondig verkennen. De Brit bereikt de top van het klimmetje, waar we de kathedraal bereiken na een passage over Italiaanse klinkers.

13:14 13 uur 14. Hier gaan we! Met een zeer strakke wind (als bondgenoot of als vijand?) opent Alex Dowsett het bal. De Britse kampioen in dit onderdeel, vandaag jarig, kan meteen een scherpe tijd proberen te klokken.

13:14 13 uur 14 match begonnen Start



13:11 13 uur 11. Ik zie drie favorieten: Ganna, Dennis en Thomas. Alberto Contador (Eurosport).

12:53 12 uur 53. ***. De organisatie van de Ronde van Italië deelt voor elke rit sterren uit. Deze openingstijdrit kreeg een score van 3 op 5. Dat zegt toch iets over de aard van het parcours. Spektakel lijkt verzekerd.

12:39 12 uur 39. Mijn 7e plaats op het WK heeft me veel vertrouwen gegeven. Daardoor durf ik ook te denken aan de roze trui na de rit van zondag. Michael Matthews (Sunweb).

12:37 12 uur 37. Morgen: lastige aankomst in Agrigento. We zijn er vroeg bij, maar het is interessant om ook al eens naar morgen te lonken. In de tweede Siciliaanse etappe zet het peloton koers naar Agrigento, waar de finishboog opgetrokken staat na een knik van net geen 4 kilometer aan 5

Een sterke sprinter die vandaag een goeie tijd klokt, kan morgen eventueel een gooi doen naar de roze trui. Dan denken we spontaan aan Michael Matthews en Peter Sagan. En waarom ook niet aan Arnaud Démare, die sinds de coronahervatting op een (roze?) wolk leeft.

12:30 Wind. In aankomstplaats Palermo wint de wind aan kracht. Het is toch opletten geblazen voor de renners, zeker op zo'n tijdritvehikel. De afdaling telt twee haarspeldbochten en ook net voor de laatste rechte lijn van zo'n twee kilometer hebben we nog een bocht van 180 graden. Hopelijk komt iedereen zonder kleerscheuren uit deze tijdrit. . 12 uur 30. Wind In aankomstplaats Palermo wint de wind aan kracht. Het is toch opletten geblazen voor de renners, zeker op zo'n tijdritvehikel.

De afdaling telt twee haarspeldbochten en ook net voor de laatste rechte lijn van zo'n twee kilometer hebben we nog een bocht van 180 graden. Hopelijk komt iedereen zonder kleerscheuren uit deze tijdrit.

12:22 12 uur 22. De trainingen gaan goed en de Tirreno en het WK gingen goed. Ik zeg niet dat ik deze Giro makkelijk zal winnen, maar ik wil er wel voor strijden. Geraint Thomas (Ineos). De trainingen gaan goed en de Tirreno en het WK gingen goed. Ik zeg niet dat ik deze Giro makkelijk zal winnen, maar ik wil er wel voor strijden. Geraint Thomas (Ineos)

12:18 12 uur 18. Ineos-trio. Victor Campenaerts moet gezien zijn reputatie uiteraard voor het allerhoogste gaan, maar de concurrentie zal waarschijnlijk vooral uit het kamp van Ineos komen. Wereldkampioen Filippo Ganna mag zijn nieuwe trui voor het eerst aantrekken en is in zijn vaderland uiteraard extra gemotiveerd. Rohan Dennis gaat niet langer als wereldkampioen door het leven en zal tuk zijn op eerherstel na zijn matige 5e plaats vorige week in Imola. En dan is er nog Geraint Thomas, die verrassend sterk voor de dag kwam vorige week vrijdag. De Welshman werd 4e op het WK. . Ineos-trio Victor Campenaerts moet gezien zijn reputatie uiteraard voor het allerhoogste gaan, maar de concurrentie zal waarschijnlijk vooral uit het kamp van Ineos komen.

Wereldkampioen Filippo Ganna mag zijn nieuwe trui voor het eerst aantrekken en is in zijn vaderland uiteraard extra gemotiveerd.



Rohan Dennis gaat niet langer als wereldkampioen door het leven en zal tuk zijn op eerherstel na zijn matige 5e plaats vorige week in Imola.

En dan is er nog Geraint Thomas, die verrassend sterk voor de dag kwam vorige week vrijdag. De Welshman werd 4e op het WK.

12:07 12 uur 07. Verschillen tussen de favorieten? Simon Yates wond er geen doekjes om. "Dit traject is zeer slecht voor mij", vertelde de Brit, een van de grote favorieten voor eindwinst, over de tijdrit van vandaag. De eerste krachtmeting van de Giro is vrij lang, maar zal vooral door het aparte karakter al voor verschillen kunnen zorgen in het klassement. De lichtgewichten zijn duidelijk in het nadeel tijdens de afdaling en in het vlakke stuk naar de aankomst. Bovendien hebben ook de goeie dalers en lefgozers een streepje voor. Kan "een beer" zoals Geraint Thomas vandaag al een eerste kloofje realiseren? . Verschillen tussen de favorieten? Simon Yates wond er geen doekjes om. "Dit traject is zeer slecht voor mij", vertelde de Brit, een van de grote favorieten voor eindwinst, over de tijdrit van vandaag.



De eerste krachtmeting van de Giro is vrij lang, maar zal vooral door het aparte karakter al voor verschillen kunnen zorgen in het klassement.

De lichtgewichten zijn duidelijk in het nadeel tijdens de afdaling en in het vlakke stuk naar de aankomst. Bovendien hebben ook de goeie dalers en lefgozers een streepje voor.

Kan "een beer" zoals Geraint Thomas vandaag al een eerste kloofje realiseren?

11:53 Ook de bus en de volgwagens van EF Pro Cycling zitten in een aangepast jasje, zo stelt onze Renaat Schotte vast. 11 uur 53. Ook de bus en de volgwagens van EF Pro Cycling zitten in een aangepast jasje, zo stelt onze Renaat Schotte vast

11:27 11 uur 27. Als Victor Campenaerts zegt dat hij 100 km/u zal halen op het eerste deel, kan het bijna niet anders dan dat het snelheidsrecord van Verbrugghe gebroken zal worden. Thomas De Gendt (Lotto-Soudal). Als Victor Campenaerts zegt dat hij 100 km/u zal halen op het eerste deel, kan het bijna niet anders dan dat het snelheidsrecord van Verbrugghe gebroken zal worden. Thomas De Gendt (Lotto-Soudal)

11:25 11 uur 25. Opvolger voor Rik Verbrugghe? Dat het snoeihard zal gaan, daar twijfelt niemand aan. Dat betekent ook dat het snelheidsrecord van Rik Verbrugghe van de tabellen kan worden geveegd. De huidige bondscoach reed in 2001 de snelste tijdrit in de Giro met een gemiddelde van 58,874 km/u. Gaat de winnaar vandaag nog sneller? Verbrugghe was in 2001 overigens de laatste Belg in de roze trui. . Opvolger voor Rik Verbrugghe? Dat het snoeihard zal gaan, daar twijfelt niemand aan. Dat betekent ook dat het snelheidsrecord van Rik Verbrugghe van de tabellen kan worden geveegd.

De huidige bondscoach reed in 2001 de snelste tijdrit in de Giro met een gemiddelde van 58,874 km/u. Gaat de winnaar vandaag nog sneller?

Verbrugghe was in 2001 overigens de laatste Belg in de roze trui.

10:11 10 uur 11. Startorde. Het gebruikelijke aftellen in een proloog of openingstijdrit naar de laatste starters - de kleppers - is er vandaag niet echt bij. De favorieten voor de dag- en eindzege kiezen voor opvallend vroege starturen, waardoor de winnaar dus snel bekend kan/zal zijn. Die ietwat aparte startvolgorde wordt verklaard door de weersomstandigheden op Sicilië. De thermometer geeft er nog meer dan 30 graden aan, maar er werden rond 14u buien voorspeld. Daarom heeft onder meer Victor Campenaerts voor een opvallend vroeg lotje gekozen. De regengoden zouden hun druppels evenwel opsparen, waardoor iedereen normaal gezien in min of meer dezelfde weersomstandigheden zou kunnen vlammen. . Startorde Het gebruikelijke aftellen in een proloog of openingstijdrit naar de laatste starters - de kleppers - is er vandaag niet echt bij. De favorieten voor de dag- en eindzege kiezen voor opvallend vroege starturen, waardoor de winnaar dus snel bekend kan/zal zijn.

Die ietwat aparte startvolgorde wordt verklaard door de weersomstandigheden op Sicilië. De thermometer geeft er nog meer dan 30 graden aan, maar er werden rond 14u buien voorspeld. Daarom heeft onder meer Victor Campenaerts voor een opvallend vroeg lotje gekozen.



De regengoden zouden hun druppels evenwel opsparen, waardoor iedereen normaal gezien in min of meer dezelfde weersomstandigheden zou kunnen vlammen.

10:00 10 uur . Dit parcours is zeer apart. Ik heb zoiets nog nooit gedaan. Het wordt spectaculair. Victor Campenaerts (NTT). Dit parcours is zeer apart. Ik heb zoiets nog nooit gedaan. Het wordt spectaculair. Victor Campenaerts (NTT)

09:54 09 uur 54. Het parcours. De organisatie van de Ronde van Italië neemt vaak een loopje met de klassieke patronen en dat is ook op deze openingsdag het geval. De tijdrit van vandaag is een onderneming die de renners niet echt gewoon zijn. Van bij de start gaat het omhoog, waar de renners naar de kathedraal van Monreale trekken. Daar ligt de eerste bergprijs van deze Giro. Daarna volgt een afzink richting Palermo, waar we waanzinnige snelheden zullen halen. De laatste 5 kilometer zijn overwegend vlak. Dit moet een kolfje naar de hand zijn van de waaghalzen die het eerste knikje probleemloos kunnen verteren. . Het parcours De organisatie van de Ronde van Italië neemt vaak een loopje met de klassieke patronen en dat is ook op deze openingsdag het geval.

De tijdrit van vandaag is een onderneming die de renners niet echt gewoon zijn. Van bij de start gaat het omhoog, waar de renners naar de kathedraal van Monreale trekken. Daar ligt de eerste bergprijs van deze Giro.

Daarna volgt een afzink richting Palermo, waar we waanzinnige snelheden zullen halen. De laatste 5 kilometer zijn overwegend vlak.



Dit moet een kolfje naar de hand zijn van de waaghalzen die het eerste knikje probleemloos kunnen verteren.

09:54 Het profiel van deze eerste opdracht. 09 uur 54. Het profiel van deze eerste opdracht