Filippo Ganna vliegt naar roze trui, Geraint Thomas doet gouden zaak in klassement

8 dagen na zijn wereldtitel tijdrijden was Filippo Ganna weer de grootmeester tegen de klok. "Ik ben ontzettend tevreden", glimlachte de Italiaan.

"Deze roze trui is een fantastisch geschenk. Uiteraard zal ik dit shirt verdedigen en niet zomaar afgeven, maar de aankomst van morgen is lastig en we zijn hier vooral met Geraint Thomas als kopman."