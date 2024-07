LIVE Giro Donne: Pakt Kopecky in steil slot roze trui nog af van Longo Borghini?

Onderweg liggen twee beklimmingen die meetellen voor de blauwe bergtrui.



De Forca di Penne is met zijn 19 km de langste van deze Giro, maar valt wat steiltegraad betreft goed mee.



Over Castel del Monte kunnen we ongeveer hetzelfde zeggen. 4,7% is nu niet om van achterover te vallen, maar de 13 km bergop gaan wel doorwegen.



Het venijn zit hem in de staart. De slotkilometer, op de Via Crispi in L'Aquila, gaat gemiddeld met 7,6% omhoog en heeft pieken tot 11%. Daar moet het gebeuren.