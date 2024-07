117 km, 1 seconde: kan Kopecky Giro Donne nog winnen in verraderlijke slotetappe?

Dag van de waarheid!

De zenuwen staan strak gespannen in Pescara. Lotte Kopecky heeft de rode puntentrui al op zak, maar roze zou nog zoveel mooier zijn. Daarvoor moet ze één luttele seconde goedmaken op Elisa Longo Borghini.



In aankomstplaats L'Aquila bij de eerste drie over de meet bollen en daarbij Longo Borghini achter zich laten volstaat voor Kopecky. Haar 'gewoon' op achterstand rijden is natuurlijk ook goed.