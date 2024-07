LIVE Giro Donne: Kan Kopecky roze trui van Longo Borghini bedreigen in koninginnenrit?

Net als Hindley?

De laatste keer dat de Blockhaus in de Giro (voor mannen) werd beklommen, was in 2022. Jai Hindley won toen de rit in het truitje van Bora-Hansgrohe, en de Australiër zou later ook verrassend de hele Ronde van Italië winnen. Prijkt de winnares van vandaag na de rit van morgen ook in het roze?