LIVE Giro Donne (vanaf 9.40 u): Kan Kopecky opnieuw zegevieren in langste etappe?

6 opgaves gisteren

Gisteren zijn we 6 rensters kwijtgespeeld. Rosita Reijnhout (Visma Lease a Bike) ging niet meer van start. Onderweg gaven Sara Mazzorana (Isolmant), Julie Bego en Séverine Eraud (beiden Cofidis), Elisa Balsamo (Lidl-Trek) en Fem van Empel (Visma Lease a Bike) op.



Van Empel kwam gisteren ten val, terwijl Balsamo last had van ontstoken amandelen en geen risico's wou nemen met de hitte.