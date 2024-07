LIVE Giro Donne: Kan Kopecky opnieuw zegevieren in langste etappe?

Rode Kopecky

In het puntenklassement heeft Kopecky een voorsprong van 43 punten op dichtste achtervolger Chiara Consonni. De rode trui is zo goed als zeker van de wereldkampioene, want Consonni zal waarschijnlijk nergens nog punten pakken bij de aankomsten.



Bij de tussensprints zou de Italiaanse wel nog punten kunnen sprokkelen, maar daar liggen in totaal nog maar 36 punten te verdienen. Niet genoeg dus.