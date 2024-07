Liane Lippert is haar medevluchters te snel af en wint 6e etappe Giro Donne

Liane Lippert (Movistar) heeft de 6e rit in de Giro voor vrouwen gewonnen. Ze was de snelste in een sprint met drie. Ruth Edwards werd tweede, Erica Magnaldi derde. Lotte Kopecky viel op de slotklim de roze trui van Longo Borghini aan, maar de Italiaanse gaf geen krimp en blijft leidster.

Vandaag stond de langste etappe in de Giro Donne op het programma. Tussen San Benedetto del Tronto en Chieti moesten de rensters 159 kilometer afwerken. Op het parcours lagen 3 gecategoriserde beklimmingen, maar in werkelijkheid ging het de hele tijd op en af.



Geen enkele renster was in staat om een vroege vlucht op poten te zetten (door de hitte?). Maar op 40 kilometer van de finish zorgde een val van Elise Chabbey toch voor afscheiding. Ana Santesteban, Ruth Edwards, Erica Magnaldi en Liane Lippert reden al snel 2 minuten weg van het peloton.



Daar werd niet echt een achtervolging in gang gezet. De 4 vooraan zouden het uitvechten voor de ritzege. Santesteban loste nog op de slotklim. Een sprint tussen de 3 anderen moest de beslissing brengen.



Daarin toonde Lippert zich de snelste, voor Edwards en Magnaldi. In het peloton probeerde Lotte Kopecky met een ultieme aanval Elisa Longo Borghini uit de roze trui te rijden, maar de Italiaanse gaf geen krimp en probeerde zelfs te counteren.



Uiteindelijk finishten ze beiden in dezelfde tijd, samen met de rest van de favorietes. Longo Borghini blijft dus leidster. Morgen wacht de koninginnenetappe met aankomst op de Blockhaus.