Liane Lippert is haar medevluchters te snel af en wint 6e etappe Giro Donne: "Ik kan het nog altijd niet geloven"

vr 12 juli 2024 14:15

Giro d'Italia Women Giro d'Italia Women: rit 6 Helling 159 km 09:40 San Benedetto del Tronto - 14:30 Chieti Liane Lippert einde 0 20 40 60 80 100 120 140 159

Liane Lippert (Movistar) heeft de 6e rit in de Giro voor vrouwen gewonnen. Ze was de snelste in een sprint met drie. Ruth Edwards werd tweede, Erica Magnaldi derde. Lotte Kopecky viel op de slotklim de roze trui van Longo Borghini aan, maar de Italiaanse gaf geen krimp en blijft leidster.

Vandaag stond de langste etappe in de Giro Donne op het programma. Tussen San Benedetto del Tronto en Chieti moesten de rensters 159 kilometer afwerken. Op het parcours lagen 3 gecategoriserde beklimmingen, maar in werkelijkheid ging het de hele tijd op en af.



Geen enkele renster was in staat om een vroege vlucht op poten te zetten (door de hitte?). Maar op 40 kilometer van de finish zorgde een val van Elise Chabbey toch voor afscheiding. Ana Santesteban, Ruth Edwards, Erica Magnaldi en Liane Lippert reden al snel 2 minuten weg van het peloton.



Daar werd niet echt een achtervolging in gang gezet. De 4 vooraan zouden het uitvechten voor de ritzege. Santesteban loste nog op de slotklim. Een sprint tussen de 3 anderen moest de beslissing brengen.



Daarin toonde Lippert zich de snelste, voor Edwards en Magnaldi. In het peloton probeerde Lotte Kopecky met een ultieme aanval Elisa Longo Borghini uit de roze trui te rijden, maar de Italiaanse gaf geen krimp en probeerde zelfs te counteren.



Uiteindelijk finishten ze beiden in dezelfde tijd, samen met de rest van de favorietes. Longo Borghini blijft dus leidster. Morgen wacht de koninginnenetappe met aankomst op de Blockhaus.

Liane Lippert: "Zo opgelucht"

Voor Lippert was het de eerste zege van het seizoen. "Ik kende door allerlei redenen een moeilijke start dit seizoen, dat voor mij pas begon met de Ronde van Spanje eind april. Deze zege betekent dan ook enorm veel voor mij. Ik kan het nog altijd niet geloven dat ik hier vandaag win.



Toen we eerst met vier in de aanval trokken en op de slotklim Ane Santesteban konden afschudden, mocht ik stilaan beginnen te dromen van een overwinning. Ik maakte die droom dan nog waar ook. Ik ben zo opgelucht dat ik nog eens kon winnen."



"Deze zege draag ik op aan al wie nog in mij geloofde of bleef geloven. Dit niet alleen binnen mijn team, maar ook mijn familie. Deze zege ga ik echt wel koesteren. Morgen de koninginnenrit? Eerst ga ik genieten van wat ik vandaag presteerde."

Lotte Kopecky: "Moet de Blockhaus nog eens bestuderen"

"Ik had verwacht dat het zwaarder zou zijn", lachte Kopecky achteraf. "Al was het wel zwaar natuurlijk. Het was heel warm en misschien was het daarom wat rustiger."



Een nieuwe overwinning zat er niet in vandaag.



"Ik wilde voor de bonificatieseconden gaan, maar ik had niet genoeg ploegmates meer om te controleren. Ik probeerde dan nog wel om het gat te overbruggen, maar de voorsprong van de leiders was te groot."



Morgen wacht de koninginnenetappe met aankomst op de Blockhaus.



"De Blockhaus? Daar weet ik niets over. Ik moet die vanavond nog eens goed bestuderen, al weet ik wel dat het een zware klim is. Maar vorig jaar zeiden ze ook dat de Tourmalet te zwaar zou zijn voor mij en daar deed ik het ook goed."



Heeft Kopecky dan toch ambities voor het eindklassement?



"De ploeg legt geen druk op me, maar ik sta er wel goed voor. Op het podium eindigen zou leuk zijn", besloot de wereldkampioene.

Uitslag Giro d'Italia Women rit

algemeen naam resultaat ploeg 1 Liane Lippert 159 km in 4u16'21" 2 Ruth Edwards in z.t. 3 Erica Magnaldi 1" 4 Elisa Longo Borghini 21" 5 Neve Bradbury z.t. 6 Juliette Labous z.t. 7 Lotte Kopecky z.t. 8 Antonia Niedermaier z.t. 9 Cecilie Ludwig z.t. 10 Mavi García z.t. naam resultaat ploeg 1 Elisa Longo Borghini 16u24'29" 2 Lotte Kopecky op 3" 3 Cecilie Ludwig 38" 4 Juliette Labous 49" 5 Antonia Niedermaier 1'06" 6 Kimberley Le Court De Billot 1'28" 7 Niamh Fisher-Black 1'29" 8 Mavi García 1'33" 9 Pauliena Rooijakkers 1'34" 10 Gaia Realini 1'44"