LIVE Giro Donne (vanaf 11.30 u): Nieuwe kans voor de sprintsters in 5e etappe

Laatste kans voor de sprintsters?

In de 5e rit in de Giro Donne moeten de rensters 108 kilometer afleggen tussen Frontone en Foligno. De rit telt wel wat hoogtemeters, maar op zich zou dit een kans voor de sprintsters moeten zijn.



Zij konden zich deze week nog maar 1 keer uitleven en vandaag wordt hoogstwaarschijnlijk hun laatste kans. De 3 volgende ritten lijken op papier te zwaar.



Kan Lotte Kopecky haar eerste overwinning boeken? Of is Consonni haar opnieuw te snel af?