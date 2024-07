LIVE Giro Donne: Nieuwe (en laatste?) kans voor de sprintsters in 5e etappe

Kan Goossens zich tonen?

Gisteren reden Lotte Kopecky, Sanne Cant en Justine Ghekiere prominent in beeld. Ook Lore De Schepper was weer op de afspraak door als 29e in het peloton te eindigen.



Vandaag kan het wel een dagje zijn voor de 5e Belgische in de Giro Donne. Het parcours zou Marthe Goossens wel moeten liggen. Sprint zij straks mee voor de overwinning?