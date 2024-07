Canadese advocate wint 4e rit Giro Donne na solo van 50 kilometer

De vierde etappe in de Giro Donne kon eenvoudig opgedeeld worden in 2 stukken. De eerste 80 kilometer waren vlak, de laatste 50 werden gekruid met 3 beklimmingen.



3 Italiaanse vrouwen vormden al snel de vroege vlucht. Ana Vitoria Magalhães en Clara Emond maakten de oversteek nog. Op de eerste beklimming liet Emond haar medevluchtsters achter en niemand zou haar nog terugzien. Ze rondde haar solo van 50 kilometer met verve af.



Voor Emond is het haar eerste profzege. De 27-jarige Canadese rijdt nog maar 3 jaar op het hoogste niveau en studeerde in 2021 af als advocate.



Gebeurde er dan niets in het peloton? Toch wel, er ontsnapte een groep van 15 rensters met Cecilie Uttrup Ludwig als grootste naam. Zij bleef uit de greep van het peloton en deed een goede zaak in het klassement.



In de steile slotkilometer viel Lotte Kopecky nog aan. Maar roze trui Elisa Longo Borghini loste haar wiel niet en blijft leidster.



Morgen zal er waarschijnlijk gesprint worden. Al telt de etappe wel wat hoogtemeters. Het lijkt dus een nieuwe kans voor Kopecky te zijn. Misschien kan ze dan haar eerste overwinning boeken na 4 top 10-plaatsen.