LIVE Giro Donne: Snelle derde rit, wat kan Lotte Kopecky op lange slotklim?

Sabbioneta

De start vandaag was in Sabbioneta, dat al sinds 2008 tot de Unesco Werelderfgoedlijst hoort. De stad wordt niet voor niets "De ideale stad" genoemd.



Het is veeleer een verborgen pareltje in Italië. De vorm van de stad is een 6-vormige ster, een goed voorbeeld van de middeleeuwse stijl.