Een-tweetje voor SD Worx - Protime in Giro Donne: Fisher-Black wint bergop voor Kopecky

di 9 juli 2024 11:20

Giro d'Italia Women Giro d'Italia Women: rit 3 Semi Bergetappe 113 km 11:15 Sabbioneta - 14:30 Toano Niamh Fisher-Black einde 0 20 40 60 80 100 113

De eerste aankomst bergop in de Giro Donne is een prooi geworden voor Niamh Fisher-Black (SD Worx - Protime). De ploegmate van Lotte Kopecky haalde in het slot Mavi Garcia terug en liet haar achter in de slotkilometer. Achter Fisher-Black won Kopecky de sprint voor de tweede plaats. Elisa Longo Borghini werd vierde en blijft leidster.

Na een tijdrit en een sprint stond vandaag de eerste aankomst boven op het programma in de Giro voor vrouwen. Richting Toano moesten de rensters 12 kilometer klimmen aan een gemiddeld stijgingspercentage van 5%.



Het waren de vrouwen van Canyon SRAM die het tempo bepaalden op de klim, tot Mavi Garcia aan de boom begon te schudden. Er bleven maar een tiental rensters over in haar wiel.



Daarbij zaten 2 Belgische rensters. Lotte Kopecky werd wel verwacht, maar ook Lore De Schepper klom heel sterk. Zij moest pas in de absolute slotfase lossen en werd 11e.



Op 2 kilometer van de finish versnelde Mavi Garcia opnieuw. Enkel Niamh Fisher-Black maakte de oversteek naar de 40-jarige Spaanse. In de slotkilometer liet ze haar achter en soleerde de 23-jarige Nieuw-Zeelandse naar de overwinning.



Achter haar kwamen ploegmate Kopecky, Juliette Labous en Elisa Longo Borghini nog bij Mavi Garcia. Kopecky regelde het sprintje en werd tweede. Longo Borghini eindigde als 4e, maar blijft wel leidster.



Een nieuwe 2e plaats dus voor Kopecky, al kan ze er vandaag waarschijnlijk beter mee leven dan gisteren. Morgen staat er een heuvelrit op het menu. Een nieuwe kans voor Kopecky?

Lotte Kopecky: "Een hele goede dag"

Lotte Kopecky was na afloop tevreden met hoe het ging vandaag. "Het was een hele goede dag, niet alleen voor mezelf."



"Fisher-Black is een hele sterke klimster, soms moeten we er haar op wijzen dat ze haar eigen kans moet gaan. Vandaag heeft ze dat gedaan. En het draaide perfect uit."



Kopecky mag morgen in de rode puntentrui starten, maar ze maakt er niet echt een doel van. "Ik draag de trui nu, maar we zullen dag per dag bekijken. Het was niet echt een doel voor de Giro. Ik denk ook niet dat ik ga meedoen in de tussensprint morgen."



"Aan de finish ga ik de punten zeker niet laten liggen, al wordt het morgen een heel moeilijke dag", besloot de wereldkampioene.

Uitslag Giro d'Italia Women rit

algemeen naam resultaat ploeg 1 Niamh Fisher-Black 113 km in 2u49'19" 2 Lotte Kopecky op 6" 3 Juliette Labous z.t. 4 Elisa Longo Borghini z.t. 5 Pauliena Rooijakkers 10" 6 Mavi García 12" 7 Neve Bradbury 14" 8 Cecilie Ludwig z.t. 9 Antonia Niedermaier 17" 10 Kimberley Le Court De Billot 24" naam resultaat ploeg 1 Elisa Longo Borghini 5u52'00" 2 Lotte Kopecky op 13" 3 Juliette Labous 25" 4 Antonia Niedermaier 59" 5 Niamh Fisher-Black 1'00" 6 Mavi García 1'26" 7 Katrine Aalerud 1'27" 8 Pauliena Rooijakkers z.t. 9 Cecilie Ludwig 1'30" 10 Kimberley Le Court De Billot 1'31"